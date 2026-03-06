Fostul șef al Vămii Constanța Sud a fost arestat preventiv. Adjunctul lui rămâne doar cu control judiciar

01:40

Noul ministru al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat joi că Guvernul a aprobat un memorandum care permite scoaterea la concurs a peste 400 de posturi necesare pentru funcționarea a 23 de creșe noi aflate în faza finală de construcție. Este primul mesaj public transmis de ministru după participarea la prima ședință de Guvern