Educația „albastră”: UE aduce mările și oceanele în sălile de clasă
Aproximativ 40% din populația UE trăiește la mai puțin de 50 de kilometri de coastă, iar o mare parte din economia continentului, reziliența la schimbările climatice și bunăstarea depind de sănătatea mărilor și oceanelor. În pofida acestei legături strânse, înțelegerea modului în care funcționează mările și oceanele – și a felului în care activitatea umană …
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că operațiunea militată a Statelor Unite ar putea dura între patru și șase săptămâni. Președintele SUA, Donald Trump, sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, dar a admis, totodată, că ar putea dura „mult mai mult", remarcă The Guardian. Cu toate …
Premieră în Europa: BMW aduce robotul umanoid cu AI la uzina din Leipzig. Iată-l în acțiune (Video) # SportMedia
BMW Group a lansat un proiect pilot cu roboți umanoizi la uzina sa din Leipzig, marcând prima implementare a acestei tehnologii în Europa. Proiectul, realizat în colaborare cu Hexagon Robotics, va testa robotul umanoid AEON al companiei pentru operațiuni ca asamblarea bateriilor de înaltă tensiune și fabricarea componentelor. Compania a înființat, de asemenea, un nou …
Unul dintre dezavantajele panourilor solare convenționale este că sunt statice: rămân fixate în poziția în care au fost instalate și pot transforma în energie doar lumina solară care ajunge la ele din acel unghi. Inspirată de natură, compania SmartFlower a găsit o soluție la această limitare. Sistemul său inovator, cu design inspirat de floarea-soarelui, este …
Aproximativ 40% din populația UE trăiește la mai puțin de 50 de kilometri de coastă, iar o mare parte din economia continentului, reziliența la schimbările climatice și bunăstarea depind de sănătatea mărilor și oceanelor. În pofida acestei legături strânse, înțelegerea modului în care funcționează mările și oceanele – și a felului în care activitatea umană …
Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre cum a fost luată decizia anulării alegerilor din decembrie 2024 # SportMedia
Evenimentul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale rămâne unul ieșit din comun, destul de puțin explicat de către autorități, care în continuare produce efecte politice și juridice, dar și dezbateri aprinse în societate. Într-un interviu cu judecătoarea Simina Tănăsescu, președinta CCR, am încercat să trec dincolo de deciza anulării alegerilor prezidențiale, de motivarea acesteia, și …
Putin a trimis în Ungaria echipa de strategi care s-a amestecat în alegerile din R. Moldova pentru a-l ajuta pe Orban să rămână la putere # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a dat instrucțiuni unui grup de strategi politici și agenți ai serviciilor secrete militare ruse să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie pentru a se asigura că actualul premier Viktor Orban câștigă alegerile, au relatat jurnaliști de investigație care lucrează cu serviciile de securitate europene. Investigația proiectului VSquare …
Cotația barilului de petrol Brent a depășit vineri seară 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, iar Iranul a restricționat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie. Prețul țițeiului european a …
„Idei bune, implementare horror”. Gabriel Biriș critică reforma administrației publice: Sunt probleme cu mașinile în leasing # SportMedia
Avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș avertizează că OUG 7 privind reforma administrației publice poate bloca transferul mașinilor din leasing către utilizatori și critică avalanșa de ordonanțe. Economistul atrage atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili. Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi …
Horoscop de weekend pentru zilele de 7 si 8 martie 2026.
Fostul șef al Vămii Constanța Sud a fost arestat preventiv. Adjunctul lui rămâne doar cu control judiciar # SportMedia
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale). În schimb, tribunalul a respins cererea DNA de arestare a lui Christian Gudu, fost adjunct al …
Pastorii creştini s-au adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru preşedintele SUA Donald Trump. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe reţelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe și, ca de obicei, au stârnit reacţii diferite. Imaginile redau un moment de rugăciune colectivă în Biroul Oval, în care lideri religioşi …
Nicușor Dan: Administrația Trump a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024. Nu mai există nicio îndoială # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulării alegerilor. Nicușor Dan a acordat un interviu postului de televiziune polonez TVP World, cu ocazia vizitei sale în Polonia din această săptămână. Președintele a fost întrebat și despre relația …
Kelemen Hunor condamnă declarațiile lui Zelenski despre Viktor Orban: Există o limită care nu poate fi depășită # SportMedia
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat vineri declarațiile făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre premierul Ungariei, Viktor Orbán, susținând că acestea reprezintă o „amenințare voalată" care depășește limitele unei dezbateri politice normale. Reacția liderului UDMR vine după ce Zelenski l-a criticat în termeni duri pe Orbán pentru blocarea unui pachet financiar important destinat Ucrainei …
Protest la Cotroceni față de propunerile la șefia marilor parchete. Nicușor Dan: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma (Video) # SportMedia
Câteva zeci de persoane protestează vineri seară, în faţa Palatului Cotroceni, faţă de propunerile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT, și îi cer preşedintelui Nicuşor Dan să refuze numirile. Șeful statului a ieșit să discute cu protestatarii și le-a spus că își va asuma numirile pe care le va semna. …
Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere în partea clasică a centralei, a anunțat Nuclearelectrica. „SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat în seara zilei de 6 martie 2026. Oprirea controlată a Unității 1 este necesară …
Parteneriatul dintre Germania și România, o poveste de succes de peste 40 de miliarde de euro # SportMedia
Relația economică dintre România și Germania a atins în 2024 un nivel istoric. Aceasta consolidează poziția Germaniei ca principal partener comercial și investitor strategic al țării noastre. Potrivit celor mai recente date, schimburile comerciale bilaterale au depășit pragul de 42,5 miliarde de euro. Acest fapt reflectă un parteneriat bazat pe încredere, stabilitate și complementaritate industrială. …
Elias Charalambous (45 de ani), unul dintre antrenorii FCSB, și-a stabilit viitorul. Sub presiune după ce a ratat calificarea în play-off cu FCSB, Elias Charalambous s-a declarat gata să plece de pe banca tehnică în cazul în care i se va cere acest lucru. Cipriotul a spus că va pleca de la FCSB fără să …
Avocatul Poporului atacă la CCR ordonanța Guvernului pentru reforma administrației publice # SportMedia
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu mai multe prevederi din ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, act normativ care include și măsuri de reducere a cheltuielilor din administrația publică. Instituția susține că unele dintre prevederi pot fi neconstituționale, deoarece afectează autonomia locală și au fost …
Leo Messi și colegii de la Inter Miami, în vizită la Casa Albă: Donald Trump i-a primit pe campionii din MLS # SportMedia
Președintele Donald Trump i-a primit, joi, la Casa Albă pe superstarul argentinian Lionel Messi și pe coechipierii săi de la Inter Miami, după ce aceștia au devenit campionii Ligii profesioniste nord-americane de fotbal – Major League Soccer (MLS) pentru prima dată, în 2025, informează AFP. Președintele american a lăudat succesul jucătorilor, vorbind în fața campionului …
Washington Post: Rusia oferă Iranului informații pentru a lovi forțele SUA din Orientul Mijlociu # SportMedia
Rusia furnizează Iranului informații secrete care ar putea fi folosite pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu, inclusiv date despre locația unor nave de război și aeronave ale SUA, scrie Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu aceste informații. Potrivit sursei citate, Moscova ar fi transmis Teheranului date de țintire încă de la începutul …
Rezultatul vizitei președintelui Nicușor Dan la Varșovia e neclar. Din declarațiile publice nu se înțelege dacă liderii celor două state au schițat vreun plan și ce pot face una pentru cealaltă Polonia și România. Președintele român a amintit colaborarea militară – „noi suntem prezenţi în Polonia, trupele poloneze sunt prezente în România" – și eventualitatea achiziționării …
Ciucu: Dacă bugetul propus de Guvern nu trece, în aprilie Primăria București intră în incapacitate de plată # SportMedia
Ciprian Ciucu susține că – dacă Parlamentul nu adoptă bugetul în forma propusă de Guvernul Bolojan și nu crește cotele pentru Bucureşti – luna viitoare, cel mai târziu, Primăria Capitalei intră în incapacitate de plată. „Vreau să combat narativul că Bucureștiul ia de la săraci și dă la bogați. E o manipulare. Contribuim cu 35-40% …
Adrian Mutu recomandă „o soluție câștigătoare" pentru FCSB, echipă aflată într-un moment de cotitură. FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Superligii și a anunțat că urmează schimbări importante. „Briliantul" Mutu este de părere că Mirel Rădoi ar fi o soluție câștigătoare pentru FCSB, dar ca antrenor, nu în biroul de scouting pe care campioana României …
Ciucu: Am de ales, plătesc salariile sau stimulentele de handicap. Eu dau explicații, dar banii i-au luat PSD și Ciolacu # SportMedia
La finalul unei noi ședințe de Consiliu General care nu s-a ținut din lipsă de cvorum, Ciprian Ciucu a declarat că – deși vrea să plătească stimulentele pentru persoane cu handicap – nu poate din cauză că nu-i ajung banii. Primarul general a răspuns astfel unor acuze venite din partea PSD. „Jocul pe care-l face …
Mircea Lucescu anunță convocările preliminare pentru meciul cu Turcia: Nume-surpriză pe lista lui „Il Luce” # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat convocările preliminare pentru meciul de baraj Turcia – România, partidă din drumul către Cupa Mondială 2026. „Il Luce" a făcut o convocare-surpr
Ciucu vrea exproprieri în zona retrocedată din IOR: Ceva mic, să fie suportabil. Nu 60 de milioane de euro! # SportMedia
Primarul general Ciprian Ciucu susține că vrea să facă exproprieri în zona retrocedată a Parcului IOR, dar că sub nicio formă nu va implementa propunerea AUR de a le plăti actualilor proprietari 60 de milioane de euro. Consilierii generali AUR au transmis că pun condiții pentru a reveni la ședințele convocate de Cirpian Ciucu. Printre … The post Ciucu vrea exproprieri în zona retrocedată din IOR: Ceva mic, să fie suportabil. Nu 60 de milioane de euro! appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul verifică reformele din PNRR. Ministerele trebuie să trimită calendare de implementare. România a absorbit 50% din fonduri # SportMedia
Guvernul a analizat vineri stadiul reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar fiecare minister responsabil va trebui să transmită un calendar clar pentru implementarea proiectelor. Executivul pregătește și un „tablou de bord” cu evoluția reformelor, care va fi făcut public. Potrivit unui comunicat al Guvernului, reuniunea a … The post Guvernul verifică reformele din PNRR. Ministerele trebuie să trimită calendare de implementare. România a absorbit 50% din fonduri appeared first on spotmedia.ro.
Bloomberg: După ani de creștere bazată pe consum, economia României încetinește brusc. Mii de firme se închid, iar deficitul rămâne uriaș # SportMedia
România, considerată până recent una dintre cele mai dinamice economii din Europa de Est, a intrat în recesiune și se confruntă acum cu unii dintre cei mai slabi indicatori economici din Uniunea Europeană. Contextul este complicat de creșterea prețurilor la energie și de tensiunile geopolitice provocate de războiul din Orientul Mijlociu, arată o analiză publicată … The post Bloomberg: După ani de creștere bazată pe consum, economia României încetinește brusc. Mii de firme se închid, iar deficitul rămâne uriaș appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams (45 ani) a fost învinsă de franțuzoaica Diane Parry, cu 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Venus s-a înclinat după două ore și 21 de minute de joc, la 30 … The post Rezultatele de la Indian Wells: Venus Williams, învinsă în primul tur appeared first on spotmedia.ro.
Fox News prezintă imagini cu o dronă ucraineană ca fiind „arsenalul high-tech” american care distruge drone iraniene (Video) # SportMedia
Un material difuzat de postul american Fox News a prezentat imagini cu o dronă interceptoare ucraineană care distruge o dronă Shahed lansată de Rusia, însă a descris clipul ca fiind o demonstrație a dronelor americane care contracarează drone iraniene în Orientul Mijlociu, precizează producătorul ucrainean de drone Wild Hornets. În imagini apare drona interceptoare ucraineană … The post Fox News prezintă imagini cu o dronă ucraineană ca fiind „arsenalul high-tech” american care distruge drone iraniene (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Războiul din Iran a dus la o „creștere semnificativă a cererii” de produse energetice rusești, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Observăm o creștere semnificativă a cererii de energie rusească în urma războiului din Iran. Rusia a fost și rămâne un furnizor de încredere atât de petrol, cât și de gaze … The post Kremlinul se laudă că războiul din Iran a stimulat cererea de energie rusească appeared first on spotmedia.ro.
Ciprul e sub atac, iar Londra trimite ajutor… săptămâna viitoare. Francezii sunt deja acolo # SportMedia
Ciprul devine tot mai expus în contextul războiului din Orientul Mijlociu, iar atacul cu drone de zilele trecute asupra bazei militare britanice RAF Akrotiri a evidențiat vulnerabilitatea insulei. Deși Londra a decis să trimită un distrugător al Royal Navy pentru protecție, nava va ajunge abia săptămâna viitoare, în timp ce Franța a desfășurat deja o … The post Ciprul e sub atac, iar Londra trimite ajutor… săptămâna viitoare. Francezii sunt deja acolo appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Energiei din Qatar: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea prăbuși economiile lumii # SportMedia
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe economice globale grave, avertizează ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, după ce un atac cu dronă atribuit Iranului a vizat cea mai mare instalație de gaz natural lichefiat (LNG) din țară. El a avertizat că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea „prăbuși economiile lumii”. Oficialul a declarat … The post Ministrul Energiei din Qatar: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea prăbuși economiile lumii appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a făcut un anunț important despre viitorul său. Pancu își termină contractul cu CFR Cluj la finalul sezonului, dar este așteptat să-și prelungească înțelegerea cu echipa din Gruia. Contractul dintre cele două părți se prelungește automat în cazul în care CFR Cluj se va califica în … The post Daniel Pancu, anunț despre viitorul său appeared first on spotmedia.ro.
Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din MAGA, după ce a spus că atacurile SUA asupra Iranului sunt „dezgustătoare și malefice” # SportMedia
Președintele Donald Trump l-a exclus pe pe comentatorul politic conservator Tucker Carlson din mișcarea MAGA, în urma criticilor vehemente ale acestuia la atacul americano-israelian asupra Iranului. „Tucker și-a pierdut calea. Știam asta de mult timp și el nu mai este reprezentativ pentru MAGA. Mișcarea salvează țara, o face din nou măreață. MAGA înseamnă America pe … The post Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din MAGA, după ce a spus că atacurile SUA asupra Iranului sunt „dezgustătoare și malefice” appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj, întrebată dacă îi prelungește contractul lui Islam Slimani: Ardelenii au dat răspunsul # SportMedia
CFR Cluj a fost întrebată dacă îi prelungește contractul veteranului Islam Slimani (37 de ani). Algerianul Slimani își termină contractul cu CFR Cluj în vară, iar Bogdan Mara a fost întrebat care sunt planurile echipei din Gruia cu el. Atacantul nu este un fotbalist de prim-plan la CFR Cluj. „(n.r. – Va mai rămâne Slimani … The post CFR Cluj, întrebată dacă îi prelungește contractul lui Islam Slimani: Ardelenii au dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: SUA pot lupta în Orientul Mijlociu fără să își reducă forțele din Europa. România este protejată de „umbrela NATO” # SportMedia
Președintele Nicușor Dan afirmă că România este protejată de „umbrela NATO” asigurată de Statele Unite și consideră că este prea devreme pentru discuții despre un sistem european alternativ de descurajare nucleară. În același timp, el susține că Washingtonul are capacitatea de a purta un conflict în Orientul Mijlociu fără să își reducă prezența militară în … The post Nicușor Dan: SUA pot lupta în Orientul Mijlociu fără să își reducă forțele din Europa. România este protejată de „umbrela NATO” appeared first on spotmedia.ro.
Maia Sandu nu va candida pentru Cotroceni: De ce să candidez în România? România are un președinte, un președinte bun # SportMedia
Maia Sandu spune că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat. În plus, ea a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. Întrebată dacă intenţionează să candideze pentru un nou mandat de şef al statului – deşi Constituţia prevede explicit doar … The post Maia Sandu nu va candida pentru Cotroceni: De ce să candidez în România? România are un președinte, un președinte bun appeared first on spotmedia.ro.
În absența grupurile PSD, AUR și PUSL, ședința ordinară de Consiliu General convocată de Ciprian Ciucu pentru vineri, 6 martie, nu s-a ținut. Au participat doar 24 de consilieri generali, prea puțini ca să se asigure cvorumul. A fost încă o ședință în care – din cauza participării insuficiente – Georgiana Diță, viitoarea consilieră generală … The post A doua ședință de Consiliu General sabotată de PSD și AUR. Ce urmează pentru Ciucu appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1472 Ambasadorii UE au respins planul de aderare accelerată a Ucrainei. Kievul acuză Ungaria că a luat ostatici angajații unei bănci. Doi morți în Herson # SportMedia
În ziua 1472 de război, aflăm că ambasadorii UE au respins o propunere de a accelera aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. A fost respinsă astfel o idee a Comisiei Europene cunoscută sub numele de „extindere inversă”. Propunerea ar fi permis Ucrainei să adere oficial mai întâi la UE și să primească ulterior treptat privilegii de … The post Ziua 1472 Ambasadorii UE au respins planul de aderare accelerată a Ucrainei. Kievul acuză Ungaria că a luat ostatici angajații unei bănci. Doi morți în Herson appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Radu (28 de ani) a făcut o declarație plină de sinceritate după ce a revenit în vârf de formă, la Celta Vigo. Într-un interviu acordat spaniolilor de la AS, Radu a vorbit despre momentul în care a ajuns la Celta Vigo, surprins de interesul echipei. Portarul pune evoluțiile excelente din poarta Celtei și pe … The post Reintrat în formă la Celta Vigo, Ionuț Radu face o declarație plină de sinceritate appeared first on spotmedia.ro.
Foștii șefi ai Vămii Constanța Sud, reținuți de DNA. Luau până la 350 de euro pe container pentru a-și face practic jobul # SportMedia
Procurorii DNA i-au reținut pe fostul șef al Vămii Constanța Sud și pe adjunctul său, acuzați că ar fi luat mită de la firme pentru a urgenta formalitățile vamale pentru importuri. Potrivit informațiilor publicate de Info Sud-Est, vameșii ar fi cerut bani pentru ca anumite containere să primească mai repede liber de vamă. Este vorba … The post Foștii șefi ai Vămii Constanța Sud, reținuți de DNA. Luau până la 350 de euro pe container pentru a-și face practic jobul appeared first on spotmedia.ro.
Pe măsură ce premierul Spaniei condamnă războiul din Iran, alți politicieni nu pot – sau nu vor – să vorbească împotriva președintelui SUA. Pedro Sanchez a susținut, miercuri dimineață, un discurs televizat de 10 minute, intitulat „O declarație instituțională a prim-ministrului pentru evaluarea evenimentelor internaționale recente”. Deși titlul părea neutru, cuvintele lui Sanchez au fost … The post De ce e Pedro Sanchez singurul lider european care se confruntă cu Trump appeared first on spotmedia.ro.
FCSB pregătește transferurile cu care să împrospăteze echipa. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că își dorește nu mai puțin de șase jucători. Un fundaș dreapta, un fundaș stânga, doi mijlocași centrali și doi atacanți laterali sunt doriți de campioana României. „Avem nevoie de fundaş stângă. (…) În dreapta, de Creţu … The post Transferuri la FCSB: Șase jucători noi pentru campioana României appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu (27 de ani) poate prinde un transfer important în vară. Presa din Spania anunță că fundașul dreapta român a atras atenția mai multor cluburi din Premier League, care urmăresc atent situația sa. Ca atare, spaniolii susțin că Rayo Vallecano i-a stabilit prețul: 25 de milioane de euro, scrie fichajes.net, care mai notează faptul … The post Andrei Rațiu, la un pas de transferul carierei: Rayo Vallecano i-a stabilit prețul appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu a ales atacantul României pentru meciul de baraj cu Turcia: „Prima variantă” # SportMedia
Adrian Mutu a ales atacantul României pentru meciul de baraj cu Turcia, din drumul către Cupa Mondială 2026. „Briliantul” a spus că, în opinia sa, Daniel Bîrligea (25 de ani) de la FCSB este „prima variantă” pentru echipa de start a României în partida de la Istanbul. Golgheterul all-time al naționalei de fotbal a României, … The post Adrian Mutu a ales atacantul României pentru meciul de baraj cu Turcia: „Prima variantă” appeared first on spotmedia.ro.
Prețul kerosenului pentru avioane din Europa a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2022, pe fondul perturbărilor majore ale aprovizionării generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de riscurile pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Prețul pentru nord-vestul Europei a urcat joi cu 12%, la 1.416 dolari pe tonă, marcând o creștere de 71% … The post Prețul kerosenului pentru avioane a crescut cu peste 70% în această săptămână appeared first on spotmedia.ro.
Naționala feminină de handbal a României a învins echipa Slovaciei cu scorul de 32-26 (18-9), joi seara, la Michalovce, într-un meci din Grupa A a preliminariilor EHF EURO Cup 2026. Tricolorele s-au impus după ce au condus de la un capăt la altul. La pauză, echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă conducea la diferență de nouă … The post Handbal feminin: România, victorie cu Slovacia în preliminariile EURO 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța # SportMedia
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin care un stat care deține arme nucleare se angajează să protejeze statele aliate sau prietene care nu dețin astfel de arme. Statele europene membre NATO se află sub umbrela nucleară a SUA. Franța are una proprie și vrea să o extindă, iar România se numără … The post Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan nu e de acord cu „ce se speculează în social media” despre oamenii pe care i-a selectat ministrul Justiției pentru șefia marilor parchete (Video) # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că şi-a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, iar aceasta diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii. ”Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest … The post Nicușor Dan nu e de acord cu „ce se speculează în social media” despre oamenii pe care i-a selectat ministrul Justiției pentru șefia marilor parchete (Video) appeared first on spotmedia.ro.
