Survivor, 6 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit Adi Vasile
Antena1, 6 martie 2026 22:50
Triburile de la Survivor s-au confruntat din nou! Descoperă cine a câștigat jocul de recompensă, în ediția din 6 martie 2026.
• • •
Acum 30 minute
23:10
Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa # Antena1
În ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii au câștigat recompensa. Acesta a fost momentul când Gabi Tamaș a fost văzut cu mască hidratantă pe față, la spa. Toți s-au amuzat când au văzut cum arată.
Acum o oră
22:50
Survivor, 6 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit Adi Vasile
Triburile de la Survivor s-au confruntat din nou! Descoperă cine a câștigat jocul de recompensă, în ediția din 6 martie 2026.
22:40
Horoscop zilnic 8 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 8 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
22:40
Horoscop zilnic 9 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 9 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 2 ore
21:40
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii și Războinicii luptă pentru recompensă! Tensiunile au crescut în triburi # Antena1
Concurenții din Republica Dominicană înfruntă surprizele din săptămâna 9 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
21:40
Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025 # Antena1
Românii care pregătesc masa de Paște ar putea plăti mai mult pentru carnea de miel în 2026. Vezi cât costă kilogramul în piețe și supermarketuri.
Acum 4 ore
20:10
Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. Ce au observat fanii după ce s-a descălțat în public # Antena1
Kate Middleton a încălcat protocolul regal și s-a descălțat în public. Fanii au observat imediat un detaliu neașteptat la picioarele Prințesei.
Acum 6 ore
18:30
Află când începe vacanța de Paște 2026 pentru elevi, cât durează și când revin la cursuri. Detalii importante pentru clasele a VIII-a și a XII-a.
18:30
Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear. În ce locații secrete s-ar putea adăposti # Antena1
Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear se bazează pe reguli stricte menite să conserve funcționarea guvernului.
18:10
Experții au descoperit originea semnalelor misterioase din centrul galaxiei. Ce le-ar fi creat # Antena1
Experții au descoperit originea semnalelor misterioase din centrul galaxiei Calea Lactee, în care se află și Pământul.
17:50
De ce milioane de utilizatori boicotează ChatGPT. OpenAI ar putea pierde o sumă enormă în acest an # Antena1
Milioane de utilizatori boicotează ChatGPT, ceea ce ar putea duce la pierderi enorme pentru compania controversată OpenAI.
Acum 8 ore
17:10
Riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei. Cum îți pot afecta sănătatea, potrivit experților # Antena1
Experții au dezvăluit riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei și cum îți poate afecta acest obicei sănătatea.
16:50
La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună # Antena1
Ea este tânăra care la 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani. Diferența uriașă nu i-a împiedicat să fie împreună.
16:20
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 martie 2026 # Antena1
În gala de pe 6 martie 2026 din Mireasa: Meciul Iubirii, Simona Gherghe a citit clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și vota favoriții. Iată cine se află în preferințele telespectatorilor.
16:10
Mireasa, sezon 13. Aliz, Roxi și Giulia au fost în pericol de eliminare. Pe cine au votat fetele, băieții și mamele să plece # Antena1
Aliz, Roxi și Giulia au fost în pericol de eliminare. AdrenaLINIA le-a dat o sarcină dificilă concurenților din casa show-ului matrimonial, iar în gala de vineri o fată a părăsit emisiunea. Iată pe cine au votat mamele, fetele și băieții.
16:10
Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 7 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
16:00
Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre George, Daniel și Roxana. Cine părăsește casa show-ului matrimonial # Antena1
Publicul a votat! Un concurent părăsește în gala de vineri, 6 martie 2026, casa Mireasa: Meciul Iubirii. În cursa de eliminare se aflau George, Daniel și Roxana. Iată ce decizie au luat oamenii de acasă.
15:40
Clipe grele pentru Alex Bodi. Ajunge pe masa de operații după ce medicii au descoperit un risc serios # Antena1
Alex Bodi ajunge pe masa de operații la o clinică privată din Viena. Omul de afaceri a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă și ce riscuri i-au explicat medicii.
15:30
Mireasa, sezon 13. Doamna Niculina, afectată de mărturisirile Dianei: „Nu mai tremurați!”. De ce a plâns Roxana, după vestea fetei # Antena1
Înainte de gală, Diana făcea dezvăluiri șocante pentru toată lumea din casa Mireasa. Tânăra mărturisea că nu se simte atrasă de Marian, ci de Daniel și de Dorian. Cea mai afectată de veste a fost doamna Niculina.
15:30
Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat publicul în privința Amaliei. Rămâne sau pleacă din emisiune # Antena1
Oamenii de acasă au luat o decizie în importantă în privința Amaliei, după evenimentele tensionată dintre ea și Roxana. Iată dacă rămâne sau pleacă din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii.
Acum 12 ore
15:00
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii și Războinicii sunt gata de o nouă etapă. Triburile luptă pentru recompensă # Antena1
Concurenții din Republica Dominicană înfruntă surprizele din săptămâna 9 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
15:00
Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online # Antena1
Momentul a devenit viral în mediul online, iar fanii au reacționat la scurtă vreme. Ce s-a întâmplat după aceea.
14:40
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Final imprevizibil de săptămână, cu emoții mari pentru cele două triburi # Antena1
Concurenții din Republica Dominicană înfruntă surprizele din săptămâna 9 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
14:00
Începând de luni, 9 martie, la Super Neatza, Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici # Antena1
Începe cea de-a 10-a ediție a concursului cu acelaşi nume.
13:50
Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui. Ce i-a scris micuțul Alexandru # Antena1
Un gest care i-a emoționant pe toți! Scrisoarea pe care Adela Popescu a publicat-o pe contul personal de socializare, a devenit rapid virală, iar scrisul de mână al micuțului Alexandru a topit inimile fanilor.
13:40
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele # Antena1
Nicușor Dan, președintele României, a făcut primele declarații după ce fiica lui Victor Ponta a întâmpinat probleme la plecarea din Emiratele Arabe Unite.
13:10
De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante # Antena1
De la începutul acestui an, Happy ocupă locul 4, la nivelul publicului feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, în Prime Time şi locul 5 la nivelul întregii zile.
12:00
La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan # Antena1
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, sunt în proces de divorț.
11:30
Mireasa, sezon 13. Ce spun Dorian și Daniel despre faptul că Diana se simte atrasă de ei. Ce acuzații a făcut doamna Niculina # Antena1
Dorian și Daniel și-au spus părerea sinceră despre gestul Dianei din emisia live de joi, 5 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu mărturisirile sale neașteptate. Aceasta a dezvăluit că nu se simte atrasă de Marian, însă există doi băieți care i-au stârnit interesul.
11:30
(P) De ce Google Ads nu înseamnă doar reclame afișate: strategia din spate face toată diferența # Antena1
Imaginează-ți că ai la dispoziție o scenă perfectă, reflectoare aprinse, un public atent, și tot ce trebuie să faci este să apari. Doar că... nu ai niciun scenariu, niciun mesaj clar, și nu știi ce așteaptă publicul de la tine. Această imagine descrie exact cum arată o campanie Google Ads fără o strategie bine pusă la punct.
11:10
Povestea cramei Domeniile Davidescu începe din dorința de a transforma o moștenire de familie într-un proiect viu, ancorat în tradiție, dar orientat spre viitor.
10:40
Rezultate Loto, 5 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,73 milioane de lei la tragerile de duminică, 8 martie # Antena1
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro) la tragerile de duminică, 8 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 1 martie 2026, la toate categoriile de joc.
10:30
Emoții puternice, o miză importantă la jocul pentru recompensă și tensiuni care continuă să apară! # Antena1
Totul, diseară, într-o nouă ediție Survivor, la Antena 1.
Acum 24 ore
09:20
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului # Antena1
Britney Spears, artista în vârstă de 44 ani, a fost arestată în California.
Ieri
17:20
De ce fac copiii Laurei Cosoi flotări? Vedeta însărcinată a cincea oară are 3 reguli stricte pentru o familie numeroasă # Antena1
Laura Cosoi mai are puțin și-l va întâmpina pe cel de-al cincilea copil. Vedeta recunoaște că fără disciplină și reguli clare nu ar fi reușit să gestioneze o familie atât de numeroasă.
17:10
Vacanță cu peripeții. Ce a pățit Oana Monea în Bali când a vrut să retrăiască magia Insulei Iubirii # Antena1
Oana Monea a plecat în Bali pentru a retrăi atmosfera din „Insula Iubirii”, însă vacanța s-a transformat într-o experiență neașteptată. Ce peripeții a trăit vedeta pe insula exotică.
16:50
Experții avertizează că nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea, un proces cu potențiale efecte devastatoare.
16:40
Ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu. Mesele sunt mai sofisticate decât ar crede mulți # Antena1
NASA a dezvăluit ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu, în timp ce vor zbura în jurul Lunii.
16:30
Mireasa, sezon 13. Ema a primit o scrisoare de la familia lui Alan. Ce mesaj a transmis tânăra către părinții băiatului # Antena1
În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 martie 2026, telespectatorii au aflat că Ema și Alan au primit vești de acasă. Se pare că familia băiatului i-a trimis o scrisoare concurentei.
16:20
Cât au crescut copiii lui Liviu Vârciu și ai Andei. Imagine superbă cu Anastasia și Matei: „Familia mea îmi ține inima întreagă” # Antena1
Copiii lui Liviu Vârciu și ai Andei, soția lui, cresc pe zi ce trece și le bucură zilele părinților. Recent, Anda a publicat o fotografie rară de familie.
16:10
Mireasa, sezon 13. Diana nu mai este atrasă de Marian. Cine i-a captat atenția, de fapt: „Nu este pentru mine!” # Antena1
Diana a luat pe toată lumea prin surprindere cu o dezvăluire neașteptată, după date-ul cu Marian. Tânăra a mărturisit că nu se mai simte atrasă de băiat, însă există alți concurenți care i-au captat atenția.
16:10
Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 6 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
16:10
Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală. Ce au descoperit experții în Europa # Antena1
Experții au dezvăluit legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia.
16:00
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Înșelătoria „sofisticată” care le poate goli conturile # Antena1
Experți în securitate cibernetică au emis un avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone, din cauza unei înșelătorii „sofisticate”, ce le poate goli în doar câteva momente.
15:30
Mireasa, sezon 13. Daniel a discutat cu mama lui. Ce părere are femeia despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură # Antena1
Daniel a avut parte de un apel neașteptat la Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta a avut ocazia să discute cu mama lui. Femeia este afectată de atitudinea pe care băieții o au față de el, dar și de faptul că prietena lui nu-l susține.
15:00
Mireasa, sezon 13. Aliz și Claudia, conflict din cauza curățeniei. Ce a putut să facă iubita lui Daniel: „Recunosc...” # Antena1
Aliz și Claudia au fost implicate într-un conflict din cauza curățeniei. Cele două au purtat o discuție aprinsă, iar camerele de filmat au surprins întregul moment.
14:50
Casa nu este doar un spațiu în care trăim, ci un loc care reflectă felul în care gândim, simțim și ne organizăm viața. Fiecare cameră spune o poveste despre stilul de viață al celor care locuiesc acolo.
14:40
Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...” # Antena1
Naba Salem a părăsit Survivor din cauza problemelor medicale care nu i-au dat pace. La câteva zile de la părăsirea emisiunii, fosta membră a tribului Faimoșilor a transmis un mesaj emoționant.
14:40
Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online. Cum arată acum # Antena1
După succesul pe care l-a avut în serialele din Turcia, Can Yaman a decis să-și îndrepte atenția către alte țări. S-a mutat în Italia și la scurtă vreme și-a început acolo proiectele profesionale. Nu a renunțat la pasiunea sa pentru mișcare și un stil de viață sănătos.
14:30
Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online. Cum artă acum # Antena1
După succesul pe care l-a avut în serialele din Turcia, Can Yaman a decis să-și îndrepte atenția către alte țări. S-a mutat în Italia și la scurtă vreme și-a început acolo proiectele profesionale. Nu a renunțat la pasiunea sa pentru mișcare și un stil de viață sănătos.
