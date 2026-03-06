MM Stoica, în război cu impresarul: „Aceștia sunt jucătorii pe care mi i-a propus!”

18:30

Rafa Mir (28 de ani) are un început de lună groaznic. Atacantul lui Elche riscă să ajungă după gratii, după ce procurorii au cerut nouă ani de închisoare pentru infracțiunea de agresiune sexuală plus 18 luni pentru vătămare corporală, pe lângă interdicția de a se apropia de victimă sau să comunice cu aceasta timp de zece ani.Nu mai departe decât duminica trecută, spaniolul fusese protagonistul unui alt scandal, de data asta pe gazon. ...