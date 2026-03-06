Robert Ilyeș, anunț înainte de play-out: „Urmează un război total! Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos”
Gazeta Sporturilor, 6 martie 2026 22:50
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-0, într-un meci din etapa #30 din Superliga.Tehnicianul ciucanilor și-a felicitat elevii pentru victoria obținută în fața „marinarilor” prin golul marcat de Marton Eppel în minutul 71 al partidei. ...
• • •
Acum 10 minute
23:20
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare internațional român, a oferit prima reacție după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB, de această dată în postura de director tehnic și responsabil de scouting. Patronul campioanei României vrea să creeze un departament special pentru transferuri, iar „Cobra” ar urma să se ocupe de organizarea acestuia, urmând să încaseze un salariu de aproximativ 12.000 de euro pe lună. ...
Acum o oră
22:50
22:50
Ziua Z la Botoșani: „Alegem antrenorul între Croitoru și el” + Buget de criză: „Astea vor fi salariile în lot. Nu mai trecem linia roșie!” # Gazeta Sporturilor
Membru în Comitetul Director la FC Botoșani, Petru Parfenov recunoaște că a avut zilele trecute o întâlnire cu Marius Croitoru pentru a-i prezenta planul clubului după ratarea play-off-ului. Opțiunea doi: un tehnician spaniol, aflat în legătură cu principalul finanțator, Valeriu Iftime. ...
22:50
MM Stoica, în război cu impresarul: „Aceștia sunt jucătorii pe care mi i-a propus!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat pe rețelele sociale după ce fostul internațional Mihăiță Pleșan a declarat că le-a propus roș-albaștrilor pe Carlos Mora, fundașul dreapta al Universității Craiova, și pe Raul Florucz, atacantul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, fără să primească vreun răspuns. ...
22:30
Soldații ruși răniți în război vor avea dreptul de a concura la Jocurile Paralimpice: „Mișcarea paralimpică oferă o posibilitate după război” # Gazeta Sporturilor
În contextul unei investigații poloneze care a dezvăluit că Rusia își propune integrarea soldaților răniți în sporturile paralimpice, Andrew Parsons, președintele Comitetului Internațional Paralimpic (CIP), a declarat că soldații ruși vor avea permisiunea de a participa la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice.Astăzi, 6 martie, încep Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina, ceremonia de deschidere având loc la Verona. ...
Acum 2 ore
22:00
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră. Numărul 1 de la FCSB a contestat o decizie a oamenilor legii care i-au aplicat o amendă și suspendarea permisului timp de 90 de zile după ce a fost surprins în timp ce circula cu 105 km/h într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h în mai 2025. ...
22:00
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul de la Farul, și-a certat jucătorii la finalul eșecului cu Csikszereda, scor 0-1, din runda 30 din Superliga. Farul a ajuns la 3 eșecuri la rând în competiția internă. Ianis Zicu le-a reproșat elevilor săi faptul că au primit gol din fază fixă, în contextul în care le-a atras atenția toată săptămâna să fie atenți în astfel de momente. ...
21:50
Mihăiță Pleșan (43 de ani) a dezvăluit faptul că fundașul dreapta Carlos Mora (24 de ani), de la Universitatea Craiova, și atacantul Raul Florucz (24 de ani), legitimat la liderul din Belgia, Royale Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB. Potrivit fostului internațional, clubul roș-albastru nu a oferit însă niciun răspuns. ...
Acum 4 ore
21:10
Cum a ajuns o nou-promovată să fie CFR-ul Ligii a 2-a » Nouă meciuri fără înfrângere # Gazeta Sporturilor
Considerată vara trecută, când a promovat în premieră în Liga a 2-a, drept o formație care se va chinui să se mențină în eșalonul secund, FC Bacău este acum marea revelație a campionatului. După victoria obținută vineri pe terenul unei mari favorite la promovare, FC Voluntari, scor 2-1, moldovenii au ajuns la al nouălea meci consecutiv fără înfrângere, unul mai puțin decât CFR Cluj. ...
21:00
Jorge Jesus a dat alarma cu Cristiano Ronaldo: „Are o accidentare mai gravă” » Vizită de urgență la Madrid! # Gazeta Sporturilor
Cu trei luni rămase până la reuniunea din America de Nord pentru Campionatul Mondial din 2026, apar emoții pentru Cristiano Ronaldo. Căpitanul naționalei Portugaliei s-a accidentat la Al-Nassr și nu se știe cât va dura absența lui de pe gazon. Antrenorul Jorge Jesus susține că leziunea musculară este mai serioasă decât se așteptau inițial medicii.Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare musculară la coapsă și va lipsi o perioadă nedeterminată de la Al Nassr. ...
20:50
Decizia de ultimă oră a lui Cristiano Bergodi pentru derby-ul cu FCSB. Ce plan pune la cale italianul # Gazeta Sporturilor
FCSB și Universitatea Cluj se întâlnesc sâmbătă seară pe Arena Națională, într-un meci în care echipa clujeană va fi condusă de pe bancă de Eugeniu Cebotaru, antrenorul Cristiano Bergodi e suspendat după incidentele de la derby-ul cu CFR Cluj și nu știe dacă va veni la stadion.FCSB o întâlnește pe Universitatea Cluj în ultimul meci al sezonului regulat, sâmbătă seară, pe Arena Națională din București. ...
20:50
Paulo Dybala (32 de ani), mijlocașul ofensiv de la AS Roma, este în ultimele luni de contract cu italienii și se poate întoarce în Argentina. Acesta ar fi dorit de Boca Juniors. Contractul lui Paulo Dybala cu AS Roma expiră vara viitoare, iar viitorul atacantului argentinian rămâne incert. Jucătorul a început deja discuțiile pentru revenirea în țara natală. ...
20:40
Fostul căpitan îl critică pe Gigi Becali: „Eu n-aș merge la un club în care să nu mi se respecte munca” # Gazeta Sporturilor
Ricardo Cadu (44 de ani), fostul fundaș central și căpitan al celor de la CFR Cluj, a comentat situația de la FCSB și implicarea patronului Gigi Becali în deciziile echipei. Cadu a părăsit-o pe CFR Cluj în 2014, după ce a adunat 250 de meciuri, 30 de goluri și două pase decisive în tricoul „feroviarilor”. ...
20:30
Bogdan Andone s-a adresat vestiarului, după vestea ofertei din Belgia: informații de culise de la FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Curtat de un club din Belgia, Bogdan Andone încearcă să-i țină în priză pe jucătorii lui FC Argeș, într-o săptămână în care vestea presupusei oferte primite de tehnician a ajuns și la urechile vestiarului. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani le-a transmis un mesaj mobilizator fotbaliștilor alb-violeți, povestesc surse autorizate din anturajul echipei. ...
20:30
Ilyeș spunea că „îl trimite cu primul tren la Budapesta dacă ratează”, iar Paszka a ratat penalty-ul cu Farul # Gazeta Sporturilor
Lorand Paszka (29 de ani) putea deschide scorul în minutul 35 al meciului dintre Csikszereda și Farul Constanța, însă fundașul dreapta al ciucanilor a ratat lovitura de pedeapsă. Execuția pe centrul porții a fost respinsă in extremis de Rafa Munteanu.Paszka a executat de la 11 metri pe centrul porții, iar portarul Farului plonjase inițial în partea dreaptă. Totuși, Rafa Munteanu a reușit să respingă balonul cu piciorul stâng, evitând golul. ...
20:30
Anunț total neobișnuit înainte de meciul din Liga 2: „Parcați autovehiculele în curți în intervalul orar 08:00 - 15:00” # Gazeta Sporturilor
CS Afumați, formația din Liga 2 din apropierea Bucureștiului, a venit cu un anunț ciudat înaintea meciului „de mare risc” cu Steaua, din etapa # 20, programat pe 7 martie, de la ora 11:00.Oficialii celor de la CS Afumați, în anunțul care promova meciul pe rețelele de socializare, au avut o rugăminte nemaiîntâlnită: locuitorii din zona stadionului să parcheze mașinile în curți în eventualitatea unor acte de vandalism din partea suporterilor Stelei, fără să existe o ...
20:00
Tottenham îi caută deja înlocuitor lui Igor Tudor: următoarele meciuri sunt cruciale pentru antrenorul lui Radu Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Tottenham, clubul la care evoluează Radu Drăgușin și care se află în plină cursă pentru evitarea retrogradării din Premier League, caută deja soluții pentru înlocuirea lui Igor Tudor dacă acesta nu va redresa echipa până la pauza competițională pentru echipele naționale, conform presei din Anglia. ...
19:50
„Nu merge în străinătate. FCSB îl vrea din vară” » Bătaie pentru transferul internaționalului român # Gazeta Sporturilor
Claudiu Rotar, patronul celor de la Hermannstadt, a infirmat informația lansată în spațiul public de către impresarul Ioan Becali, potrivit căreia fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22 de ani) ar fi semnat cu o echipă din Statele Unite ale Americii. A dezvăluit pentru GSP.ro că tratativele cu FCSB sunt în continuare de actualitate. Se pare că Ciubotaru nu va ajunge în Statele Unite, așa cum a anunțat Ioan Becali marți, 6 martie. Claudiu Rotar a dezvăluit în dialogul cu GSP. ...
19:50
Chivu pregătește deja sezonul viitor la Inter! » Unde-i duce antrenorul pe nerazzurri în cantonamentul de vară # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă mai sunt aproape trei luni până la finele sezonului în Italia, Cristi Chivu își face planurile pentru al doilea său an la Inter. Antrenorul român a decis să schimbe obiceiul clubului nerazzurro de a efectua în țară pregătirea estivală și va merge cu echipa de pe „Giuseppe Meazza” într-un stagiu montan, după mai mulți ani, dar în Germania. ...
19:30
Situație fără precedent în Liga 3. Sticla Arieșul Turda a fost exclusă din Seria 8 după ce nu s-a prezentat la două meciuri consecutive din campionat. Formația din Turda a pierdut prima partidă din acest an la masa verde, după ce nu s-a prezentat la jocul cu Viitorul Cluj. Situația s-a repetat și la partida programată vineri, la Unirea Dej, iar regulamentul prevede excluderea echipei din competiție după două neprezentări. ...
Acum 6 ore
19:00
Lewis Hamilton vrea o cursă în Africa: „Să o ia înapoi de la francezi. Să o ia înapoi de la spanioli. Să o ia înapoi de la portughezi și de la britanici” # Gazeta Sporturilor
Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul britanic al celor de la Ferrari, a vorbit înainte de Marele Premiu al Australiei despre marea sa dorință înainte de retragere: să concureze la un Grand Prix organizat în Africa. Lewis Hamilton a transmis faptul că în ultimii ani a tot încercat să aducă din nou un mare premiu în Africa, iar reprezentanții FIA încearcă să facă acest lucru posibil. ...
18:40
Onorariu amețitor pentru avocatul Anei Bărbosu în ancheta de doping! + Cine achită banii și ce șanse are gimnasta româncă să scape de dosar # Gazeta Sporturilor
Ana Maria Bărbosu a ratat de trei ori întâlnirea cu ofițerii antidoping în interval de 12 luni și, potrivit reglementărilor Agenției Mondiale (WADA), e pasibilă de suspendare pentru că a încălcat procedurile legate de localizare. Universitatea Stanford plătește integral costurile pentru avocatul Howard Jacobs, fostul apărător al Simonei Halep, iar Gazeta a aflat suma spectaculoasă aferentă avansului pentru onorariu. ...
18:30
O vedetă din NBA, arestată pentru conducere sub influența alcoolului » A câștigat o sumă uriașă din baschet # Gazeta Sporturilor
Dillon Brooks, aripa echipei Phoenix Suns, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului în Scottsdale, Arizona, în primele ore ale dimineții de vineri. Baschetbalistul se recuperează în prezent după o fractură la mână.Dillon Brooks a fost reținut în jurul orei 02:00 dimineața și eliberat la scurt timp după, aproximativ la ora 03:20. ...
18:30
Ioan Vermeșan, prima reacție după convocarea preliminară la echipa națională: „Nu mă aşteptam” # Gazeta Sporturilor
Ioan Vermeșan, fotbalistul celor de la Verona, a reacționat după ce numele său a apărut pe lista preliminară a stranierilor pe care Mircea Lucescu îi ia în calcul pentru semifinala barajului Campionatului Mondial din 2026.Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV. Dacă învingem, jucăm finala pentru calificarea la Mondial, contra Slovaciei/Kosovo, pe 31 martie 2026. ...
18:30
Cine îl provoacă pe Răzvan Burleanu pentru șefia Federației » Lista oficială a candidaturilor # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a publicat lista finală a dosarelor de candidatură pentru alegerile din 18 martie, când va avea loc Adunarea Generală în care vor fi stabilite noua conducere a FRF și componența Comitetului Executiv.Actualul președinte, Răzvan Burleanu, ales în 2022 cu unanimitate de voturi, are un singur contracandidat în cursa pentru un nou mandat. ...
18:30
Procurorii au cerut 10 ani de închisoare pentru viol! » Fotbalistul spaniol este acuzat și pentru insulte rasiste # Gazeta Sporturilor
Rafa Mir (28 de ani) are un început de lună groaznic. Atacantul lui Elche riscă să ajungă după gratii, după ce procurorii au cerut nouă ani de închisoare pentru infracțiunea de agresiune sexuală plus 18 luni pentru vătămare corporală, pe lângă interdicția de a se apropia de victimă sau să comunice cu aceasta timp de zece ani.Nu mai departe decât duminica trecută, spaniolul fusese protagonistul unui alt scandal, de data asta pe gazon. ...
18:20
Sezonul regular din Liga 1 se încheie odată cu meciurile etapei a 30-a. O rundă înaintea căreia se cunoaște configurația celor două faze ale campionatului, playoff și playout, ultimele puncte puse în joc având rolul de a regla clasamentul înaintea rundelor decisive din a doua parte a sezonului. ...
18:20
Ultima etapă a sezonului regular din Superligă aduce derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova, în Giulești, dar și alte două meciuri importante privind pozițiile de pe care se intră în play-off, FCSB - U Cluj și CFR - Dinamo. Live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, Streaming Exclusiv, SuperPariuri, BetBuilder, SuperSub și SuperAvantaj. ...
18:10
A dat de pământ cu tricolorii înaintea barajului cu Turcia: „Va fi un miracol să batem acolo! Jucătorii români sunt needucați și nu au mentalitate” # Gazeta Sporturilor
Sabin Ilie (50 de ani) a vorbit despre situația fotbaliștilor români care evoluează atât în străinătate, cât și în campionatele de afară. Fostul atacant este de părere că actualii fotbaliști care reprezintă naționala mai au de învățat multe lucruri pentru a reuși să facă performanțe, precum „Generația de Aur”.Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV. ...
18:10
A rupt plasele și a venit și premiul: Dennis Man, jucătorul lunii în Eredivisie: „Cred că voi continua așa” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), fotbalistul român al celor de la PSV, a fost numit jucătorul lunii februarie în Eredivisie, în urma prestațiilor sale.Cei de la PSV au făcut anunțul prin intermediul unui comunicat, dar și prin intermediul rețelelor de socializare. În februarie Dennis Man a marcat trei goluri în trei etape diferite. Un singur meci din februarie a fost fără gol pentru Dennis Man: duelul cu Heerenveen din 21 februarie. ...
18:10
Florentin Petre, sancționat după scandările rasiste alături de galerie » Nici Dinamo nu a scăpat de sancțiuni # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis sancționarea antrenorului secund de la Dinamo, Florentin Petre, după episodul controversat de la finalul meciului cu Hermannstadt, câștigat de „câini” cu 2-0 în Cupa României.După fluierul final al partidei disputate pe stadionul „Arcul de Triumf”, Florentin Petre a mers alături de jucători și de ofițerul de presă în fața galeriei pentru a saluta suporterii. ...
17:50
S-a terminat! Cristi Tănase a divorțat de Adina Maria » Cât va plăti pensia alimentară # Gazeta Sporturilor
Cristi Tănase (39 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a divorțat de Adina Maria după aproximativ doi ani de procese.Procesul de divorț a început după ce soția l-a acuzat pe fostul fotbalist de la FCSB de acte de violență. Adina Maria a obținut și un ordin de protecție, dar acesta a fost ulterior retras, permițându-i lui Dodel să își vadă fiica. După aproape doi ani de proces, procedurile s-au finalizat, iar Cristi Tănase a făcut și primele declarații. ...
17:40
Elias Charalambous i-a tras de urechi la ultima conferință de presă pe toți cei care nu i-au ridicat osanale când FCSB avea puterea în Superligă și își depășea limitele în Europa League. Iar acum își permit să-i critice jocul și rezultatele după un sezon deplorabil, ce nu poate fi salvat de participarea de complezență a roș-albaștrilor în Europa. ...
17:30
Cei de la AC Milan vor să îi prelungească contractul lui Massimiliano Allegri (58 de ani). Actuala înțelegere este valabilă până în vara anului 2027. Milan îi va oferi un nou contract lui Massimiliano Allegri până în 2028, susține Gazzetta dello Sport. Conducerea „rossonerilor” este mulțumită de antrenor și de faptul că sunt șanse mari ca echipa să se califice în Liga Campionilor. ...
Acum 8 ore
16:50
16:40
Cristi Săpunaru, tranșant înainte de Rapid - Craiova » Miza ascunsă de duminică # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan de la Rapid, consideră că jucătorii lui Costel Gâlcă nu vor fi afectați de situația lui Kader Keita. Mijlocașul echipei giuleștene e sub control judiciar 60 de zile, după ce a lovit o femeie cu mașina pe trecerea de pietoni.CONTEXT:Kader Keita a fost implicat marți dimineață, în jurul ore 5:45, într-un accident rutier. ...
16:30
Farul a scăpat ușor după meciul cu CFR Cluj pentru încălcarea Legii 4 » FRF a fost sesizată de Jandarmerie # Gazeta Sporturilor
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța a decis să aplice un „avertisment scris” celor de la Farul, după ce, la meciul cu CFR Cluj, s-au consumat băuturi alcoolice pe stadion, lucru interzis de Legea 4/2008.Farul Constanța a scăpat fără amendă contravențională, după ce, la meciul de etapa trecută cu CFR Cluj, la tribuna oficială a arenei din Ovidiu, mai multe persoane au consumat băuturi alcoolice.GSP. ...
16:30
16:20
Impresarul Mihăiță Pleșan, 43 de ani, a intervenit telefonic, vineri, la GSP Live. A vorbit despre ofertele în serie refuzate în ultima vreme de Universitatea Craiova.Conform declarațiilor lui Pleșan, jucători ca Ștefan Baiaram sau Carlos Mora au făcut recent obiectul unor negocieri pe sume importante.El a mai discutat despre cursa Craiovei către event, performanță pe care oltenii nu au mai realizat-o din 1991. ...
16:20
Condițiile incredibile în care se antrenează formația din Superligă » Cum arată terenul # Gazeta Sporturilor
Cu o zi înainte de meciul pe care Metaloglobus, „lanterna roșie” a Superligii, îl va juca contra lui UTA Arad, reporterii GSP au surprins condițiile incredibile în care se antrenează noua echipă antrenate de Florin Bratu.Imediat după prima conferință de presă a noului tehnician, echipa s-a antrenat în spatele stadionului unde își dispută meciurile de pe teren propriu, terenul prezentându-se într-o stare deplorabilă.FOTO. ...
15:50
Înainte de duelul direct, sârbul lui U-BT Cluj-Napoca a explicat ce înseamnă Steaua Roșie Belgrad în țara natală: „E un brand” # Gazeta Sporturilor
După o pauză de 18 zile, U-BT Cluj-Napoca va reveni pe terenul de baschet și va primi vizita Stelei Roșii Belgrad, formație aflată pe locul 6 în Euroligă. Meciul va avea loc duminică, 8 martie, cu începere de la ora 19:00 și nu va fi transmis la TV în România.În 18 februarie, U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 85-84 în fața lui CSM CSU Oradea și și-a adjudecat Cupa României. ...
15:50
Fostul căpitan al lui Inter, Giuseppe Bergomi, a vorbit într-un interviu acordat publicației „Libero” despre derby-ul Milan - Inter, dar și despre cea mai mare realizare a lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor.Inter pornește în „Derby de la Madonnina” cu 10 puncte avans în fața Milanului. Dar și cu acel 0-1 din tur în minte. Iar fostul său căpitan, Giuseppe Bergomi i-a avertizat pe nerazzurri despre marele pericol pe care-l reprezintă și acum marea rivală locală. ...
15:40
Filipe Coelho, OUT! Răbufnire fără precedent: „Asta e suspendarea mea! Vreți să știți ce greșeală am făcut?” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, nu va sta pe bancă cu Rapid, în etapa #30 din Superliga, după ce a fost eliminat la meciul din Cupă, 3-1 cu CFR Cluj. Portughezul a declarat că va fi suspendat două etape.Rapid - Craiova, duelul primelor două clasate din Superliga, are loc duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro. ...
15:30
Trei dintr-o lovitură! FCSB a început să semneze contractele pentru sezonul viitor de Superligă # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria recentă: pentru prima dată nu a prins primele șase locuri și joacă în play-out. Însă Gigi Becali a început deja planurile pentru sezonul viitor și a decis să semneze contracte noi cu trei jucători.Situația de la FCSB i-a pus în dificultate pe jucători, care acum trebuie să lupte pentru a câștiga play-out-ul Superligii și pentru a spera că mai pot prinde grupele Conference League. ...
15:30
Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile pe care reprezentativele U21 și U20 le vor juca în luna martie # Gazeta Sporturilor
Costin Curelea (selecționerul U21) și Adrian Iencsi (selecționerul U20) au anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile pe care tinerele reprezentative le vor juca în luna martie, lucru făcut și de selecționerul Mircea Lucescu în vederea barajului cu Turcia, de pe 26 martie.Pe listele finale care vor fi comunicate înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din competițiile interne. ...
Acum 12 ore
15:20
15:20
15:20
N-ar fi corect să negăm rolul lui Mirel Rădoi în formarea Universității Craiova de azi, echipă ce domină peisajul fotbalului nostru. Indiferent de rezultatul derby-ului cu Rapid de duminică, programat în Giulești, Craiova va termina sezonul regular pe locul 1. Amintind că s-a calificat și în semifinalele Cupei, administrându-i lui CFR Cluj prima înfrângere după 10 succese consecutive, afirmația de mai sus se justifică. E o realitate, nu un compliment. ...
15:20
