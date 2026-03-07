Casa Albă: Campania împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni
Bursa, 7 martie 2026 04:00
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 2 ore
04:10
Bogdan Ivan: and #8221;Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în România and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat alocarea a 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii în România, apelul de proiecte urmând a fi lansat în al doilea trimestru al acestui an
04:00
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz # Bursa
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat vineri un program de reasigurare de aproximativ 20 de miliarde de dolari destinat petrolierelor şi altor nave comerciale, în încercarea de a relua traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, afectat de războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran
04:00
Antonio Guterres: and #8221;Atacurile ilegale din Orientul Mijlociu riscă să devină incontrolabile and #8221; # Bursa
Situaţia provocată de and #8222;toate atacurile ilegale and #8221; din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban
04:00
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian
Acum 12 ore
20:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii
20:20
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra and #8222;unei ameninţări ridicate and #8221; de terorism şi and #8222;extremism violent and #8221; pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare
20:10
* Evaluarea bursieră a producătorului de mezeluri şi produse and #8221;ready-meals and #8221; se ridică la 1,9 miliarde lei, cu 44% peste cea rezultată în oferta derulată anul trecut
19:10
Trump afirmă că SUA evacuează and #8222;mii and #8221; de persoane din ţările din Orientul Mijlociu # Bursa
Preşedintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social că SUA evacuează mii de persoane din diferite ţări din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului cu Iranul
19:10
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care a dezminţit astfel o informaţie difuzată anterior de postul public de televiziune iranian
19:10
Hezbollah a reiterat că intenţionează să continue lupta, pe fondul atacurilor israeliene care continuă asupra unor situri din Liban
17:40
URBIO, liderul pieţei de Smart City din România, confirmat prin premiul and #8222;Best Smart City Company and #8221; la SCIA # Bursa
URBIO se numără printre puţinele companii româneşti care dezvoltă şi produc tehnologii pentru oraşe inteligente în România şi implementează proiecte atât la nivel naţional, cât şi internaţional
17:40
Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, şi Ministerul de Externe din această ţară au anunţat măsuri de întărire a securităţii israelienilor din străinătate în contextul operaţiunii în curs împotriva Iranului
17:40
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, în legătură cu un eventual colaps al statului iranian, care ar putea declanşa un val migrator de necontrolat
17:10
Galaţi: Primele contracte semnate pentru afaceri în construcţii, confecţii şi domeniul medical prin Programul Tranziţie Justă # Bursa
Consiliul Judeţean Galaţi a anunţat că au fost semnate primele contracte de finanţare dedicate microîntreprinderilor, din domenii precum construcţiile, industria confecţiilor şi servicii medicale - cardiologie, ginecologie şi stomatologie, în cadrul Programului Tranziţie Justă
17:10
Singurul spital de boli cronice din Vrancea, încadrat în risc seismic major, va fi reabilitat cu fonduri europene # Bursa
Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, singura unitate medicală de acest tip din judeţul Vrancea, urmează să fie consolidat şi reabilitat cu fonduri europene, după ce proiectul depus de Consiliul Judeţean Vrancea a fost admis la finanţare
17:10
Comisia Europeană a descris vineri drept and #39;inacceptabile and #39; ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba
17:10
Petiţia Naţională lansată în ianuarie de guvernul Ungariei a fost semnată până acum de peste un milion de cetăţeni, care se opun astfel alocării de fonduri europene pentru Ucraina
17:00
Ministrul elen al apărării, Nikos Dendias, a anunţat vineri că o baterie Patriot va fi desfăşurată în nordul Greciei pentru a oferi asistenţă potenţială Bulgariei în and #8222;protecţia sa antibalistică împotriva Iranului and #8221;
17:00
Trump: and #8221;Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate
17:00
Marea Britanie a reţinut patru indivizi suspectaţi că spionau obiective evreieşti în profitul Iranului # Bursa
Poliţia britanică a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi că au ajutat serviciile de informaţii iraniene să supravegheze persoane şi obiective legate de comunitatea evreiască din Londra
Acum 24 ore
16:00
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.
15:40
Suporterii echipei naţionale şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pe luna februarie i-a fost acordat jucătorului echipei Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, informează FRF.
15:40
Jucătoarele iraniene, numite and #8222;trădătoare în vreme de război and #8221; după ce au refuzat să cânte imnul naţional # Bursa
Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept and #8222;trădătoare în vreme de război and #8221;, după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters.
15:40
UEFA: Clubul Real Madrid, amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a făcut salutul nazist # Bursa
Clubul Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva echipei Benfica, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri.
15:30
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
15:20
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund îndemnului preşedintelui american Donald Trump de a lansa o ofensivă terestră în Iran, după ce atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel asupra Iranului nu şi-au atins scopul de a înlătura regimul de la Teheran
15:10
Preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, la Casa Albă, în cursul zilei de vineri, în contextul războiului din Iran
14:50
Războiul din Iran a alimentat o creştere semnificativă a cererii de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri Kremlinul, care a fost afectat în ultimii ani de sancţiunile legate de invazia Rusiei în Ucraina
14:40
Ciprian Ciucu: and #8221;Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni and #8221; # Bursa
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă
14:30
Irineu Darău: and #8221;Coaliţiile viitoare de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele pe perioada guvernării and #8221; # Bursa
Antreprenorii români se confruntă cu două mari probleme în relaţia cu statul, impredictibilitatea fiscală şi birocraţia, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău
14:20
Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat vineri că au distrus buncărul subteran din Teheran al liderului suprem iranian asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, care, potrivit IDF, este încă folosit de înalţi oficiali iranieni
14:20
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a decis să retragă tot personalul diplomatic din Iran după atacul cu drone împotriva exclavei azere Nahicevan, au anunţat vineri autorităţile ţării caucaziene
14:20
Kremlinul declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său # Bursa
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său amplifică tensiunile în Europa şi reprezintă o potenţială ameninţare pentru Rusia, care ar putea riposta dacă o astfel de desfăşurare ar avea loc
13:50
Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE # Bursa
Compania naţională de gaze din Slovacia, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), poartă discuţii cu Gazprom pentru a creşte importurile de gaze ruseşti în acest an şi anul viitor, comparativ cu valorile din 2025, înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei impuse de Uniunea Europeană privind gazele ruseşti
13:40
Comisia Europeană a aprobat planul României de a acorda ajutoare de stat pentru stocarea energiei electrice # Bursa
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, informează vineri un comunicat de presă al Executivului comunitar
12:40
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite
12:20
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie
12:00
Costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 6,71% în trimestrul IV a anului trecut, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar faţă de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,55%
11:50
Reuters: Moscova îşi reduce investiţiile, un semn al problemelor bugetare mai profunde ale Rusiei # Bursa
Oraşul Moscova, cea mai bogată unitate administrativă a Rusiei, îşi va reduce investiţiile în 2026, pentru prima dată după pandemia de COVID-19, un semn al deteriorării finanţelor regiunilor ruseşti în al cincilea an al războiului din Ucraina
10:50
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1910390,1 milioane lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,7% faţă de anul 2024
10:50
Reuters: Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei şcoli din Iran # Bursa
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forţele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra unei şcoli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală şi nu au finalizat încă ancheta
10:30
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi
10:10
Reuters: Bursele europene au închis joi în scădere, pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran # Bursa
Acţiunile europene au închis în scădere joi, investitorii urmărind îndeaproape evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu
10:00
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă
09:50
CNN: Trump spune că nu are and #8222;nicio limită de timp and #8221; în ceea ce priveşte durata războiului cu Iranul # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are and #8222;nicio limită de timp and #8221; privind durata războiului cu Iranul
09:40
AFP: Ucraina acuză Ungaria că a luat and #8222;ostatici and #8221; şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta # Bursa
Ministrul ucrainean de externe a acuzat astăzi Ungaria că a and #8222;luat ostatici and #8221; şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta
09:40
BBC: Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # Bursa
Hezbollah a avertizat locuitorii israelieni să evacueze localităţile aflate la mai puţin de 5 km de frontiera cu Libanul
09:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul
09:00
Armata israeliană a anunţat că atacurile sale din timpul nopţii au vizat ceea ce a numit and #8222;infrastructura regimului and #8221; din Teheran
08:50
BYD a pierdut teren în faţa competitorilor săi din China în primele două luni ale anului, pe fondul încetinirii cererii pe piaţa vehiculelor electrice
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.