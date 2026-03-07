Anchetă a Poliției după ce o elevă de 13 ani, din București, a avut întâlniri intime chiar în sala de clasă. Fetei nici nu-i păsa de camerele video

21:40

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic,. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar un război care nu vă priveşte pe voi, nu […]