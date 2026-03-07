Cele 4 tipuri de nuci care te pot ajuta la constipație. Nutriționiștii le recomandă în dieta zilnică
Click.ro, 7 martie 2026 06:10
Constipația, adică dificultatea de a merge regulat la toaletă, este o problemă digestivă frecventă, adesea legată de un aport prea mic de fibră, lipsă de mișcare, deshidratare sau stres. O soluție simplă, gustoasă și nutritivă este consumul nucilor, care oferă atât fibră, cât și grăsimi sănătoase
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
06:10
Cele 4 tipuri de nuci care te pot ajuta la constipație. Nutriționiștii le recomandă în dieta zilnică # Click.ro
Constipația, adică dificultatea de a merge regulat la toaletă, este o problemă digestivă frecventă, adesea legată de un aport prea mic de fibră, lipsă de mișcare, deshidratare sau stres. O soluție simplă, gustoasă și nutritivă este consumul nucilor, care oferă atât fibră, cât și grăsimi sănătoase
Acum 2 ore
05:10
De ce spun specialiștii să nu mai deschizi coletele pe masa din bucătărie. Ce ascund, de fapt, cutiile de carton # Click.ro
În multe locuințe, coletele comandate online ajung aproape zilnic. De cele mai multe ori, oamenii le iau de la ușă, le aduc în casă și le deschid direct pe masa din bucătărie sau pe masa de dining.
Acum 6 ore
02:10
Două semne zodiacale vor experimenta o adevărată euforie în viitorul apropiat. Vin zile de neuitat pentru acești nativi # Click.ro
Universul este plin de surprize, iar astrele nu contenesc să influențeze viețile noastre într-un mod profund și imprevizibil. În viitorul apropiat, două semne zodiacale se vor afla într-o perioadă de euforie și prosperitate, în care oportunitățile, inspirația și starea de bine vor fi la cote maxime.
01:10
De ce stai treaz până târziu chiar dacă ești epuizat și cum să învingi acest obicei. Fenomenul afectează tot mai mulți oameni # Click.ro
Tot mai multe persoane ajung să stea treze până târziu noaptea, deși sunt epuizate și știu că dimineața vor fi obosite. Specialiștii numesc acest obicei „revenge bedtime procrastination”, adică amânarea intenționată a somnului pentru a avea puțin timp pentru tine.
Acum 8 ore
00:00
Alexandru Ilinca a stârnit ropote de aplauze la Românii au talent. Îl cunoaște chiar și Regele Charles! # Click.ro
Meșteșugarul Alexandru Ilinca, din Râmnicu Vâlcea, a adus pe scena de la Românii au talent colecția sa impresionantă de opinci și a transformat platoul emisiunii într-un adevărat muzeu. Vezi mai jos momentul său care a stârnit ropote de aplauze!
6 martie 2026
23:30
Povestea incredibilă a copilului geniu care a uimit jurații de la „Românii au Talent”. Cine este Albert Pascotescu # Click.ro
Albert Pascotescu a uimit atât jurații de la „Românii au Talent”, cât și publicul din întreaga țară. În ciuda vârstei fragede, el poate să facă calcule complexe cu o rapiditate uluitoare, iar dacă îi spui luna nașterii și vârsta pe care o ai, poate să calculeze imediat și anul nașterii.
23:00
Cele 2 zodii care-și schimbă soarta chiar înainte de Paște. Renunță la un om toxic din viața lor și pornesc pe un alt drum # Click.ro
Urmează o perioadă hectică pentru nativii mai multor zodii, care vor începe să facă schimbări importante în viața lor. Este foarte posibil ca două zodii anume să înceapă un nou capitol în viața lor, iar sărbătorile îi vor găsi mai fericiți ca niciodată.
22:50
„Inconștienții si teribiliștii sa mai stea și pe acasă”. Șoferul pe care Gabriela Cristea vrea să-l reclame la poliție. VIDEO # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) a decis să meargă la Poliție, după ce a fost la un pas de un accident din cauza unui șofer teribilist. Vedeta se afla în mașină alături de cele două fetițe ale sale. Iată ce i s-a întâmplat!
Acum 12 ore
22:20
Votca se scumpește și a atins un preț record în Rusia. Remediile pentru mahmureală sunt mai populare ca oricând # Click.ro
Primele două luni ale anului 2016 au adus o creștere bruscă a prețului votcii în Rusia. Practic, între 1 ianuarie și 2 martie, prețul mediu pentru un litru a crescut cu 6,11%.
21:50
Elevii blocați în Dubai s-au întors acasă, după o călătorie de 24 de ore. Ce au povestit tinerii: „Mi-a fost puțin frică, dar…” # Click.ro
Elevii blocați de aproape o săptămână în Dubai din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu s-au întors acasă. Aceștia au fost așteptați la aeroport de către părinții emoționați, care au trăit ultimele zile o stare de alertă continuă.
21:20
Horoscop sâmbătă, 7 martie. Un nativ trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 7 martie.
21:20
Este alertă în Capitală după ce a fost semnalată prezența ploșnițelor și gândacilor în trei unități de învățământ.
21:10
Un italian a comandat un set de șah de pe Temu, dar când a deschis coletul, să leșine! Ce a găsit în el # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie un eveniment complet obișnuit s-a transformat într-o experiență șocantă pentru un tânăr din Italia. El a comandat un set de șah de pe platforma Temu, însă atunci când pachetul a ajuns la destinație, el a făcut o descoperire incredibilă în interiorul acestuia.
21:10
Descoperire uimitoare într-un camion cu furaje de soia. Polițiștii au găsit peste 16.000 de pachete de țigări ascunse. VIDEO # Click.ro
Polițiștii de frontieră au descoperit peste 16.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal, ascunse în podeaua unui camion care transporta furaje de soia vrac. Vezi mai jos momentul în care oamenii legii identifică marfa ascunsă de mii de euro!
20:20
Regina frumuseții din Iran, mesaj emoționant după escaladarea conflictelor din țara sa: „Vocile noastre nu vor fi reduse la tăcere” # Click.ro
Regina frumuseții din Iran a vorbit despre tragedia ce are loc în aceste zile în țara sa natală. Aflată departe de casă, ea a folosit rețelele sociale pentru a atrage atenția asupra situației dramatice prin care trece poporul său.
20:20
O nouă Zonă Albastră ar putea exista în Europa. Locuitorii de aici ajung chiar și la 100 de ani # Click.ro
Zonele Albastre sunt regiuni de pe glob renumite pentru longevitatea de care se bucură localnicii. Iar, experții doresc să adauge încă un astfel de loc pe listă. Noua regiune se află chiar în Europa, într-un loc de o frumusețe rară, dar pe care nu foarte mulți oameni îl cunosc.
20:10
Monica Odagiu, „lady in red” pe scena Eurovision România! De ce o place pe Alexandra Căpitănescu? # Click.ro
Monica Odagiu a dat tot ceea ce a fost mai bun la Selecția Națională pentru Eurovision.
19:50
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă # Click.ro
Te simți adesea balonat după masă? Nutriționista Mihaela Bilic mizează pe consumul unei băuturi populare care accelerează digestia și aduce multe alte beneficii pentru organism.
19:10
Locul de poveste din România unde poți să-ți cumperi o casă cu doar 1.000 de euro. Are peisaje superbe, aer curat și verdeață cât cuprinde # Click.ro
În condițiile în care achiziționarea unei case devine o provocare tot mai dificilă din punct de vedere financiar pentru cei mai mulți oameni, un român a reușit să achiziționeze o proprietate de vis la un preț incredibil de mic.
18:50
Durere fără margini pentru Simona Florescu, văduva lui Ion Dichiseanu. Artista și-a condus mama pe ultimul drum: „Nu suntem pregătiți niciodată” # Click.ro
Simona Florescu (58 de ani) traversează momente de mare tristețe. Artista a anunțat pe rețelele sociale că mama sa s-a stins din viață, lăsând un gol imens în sufletul întregii familii.
18:40
Mamă șocată de ce a descoperit după ce și-a lăsat fiica de un an cu tatăl ei pentru mai puțin de o oră # Click.ro
O mamă a rămas fără cuvinte când a surprins un moment de parenting amuzant și foarte ușor de recunoscut între soțul ei și fiica lor.
18:30
Saveta Bogdan a revenit la meniul de sărăcie, de pe vremea lui Ceaușescu: „Fac și sarmale din crenvurști!” Rețeta Annei Lesko de crenvurști de casă # Click.ro
Saveta Bogdan a revenit la rețetele de sărăcie din comunism: „Fac și sarmale din crenvurști!” Alte preparate rapide, cu bani puțini. Rețeta de crenvurști de casă a Annei Lesko
18:30
Andreea Marin, mesaj dureros în memoria tatălui său, care ar fi împlinit azi 80 de ani: „Mulțumesc, de mă auzi din ceruri” # Click.ro
Andreea Marin (51 de ani) traversează momente de mare încărcătură emoțională. De curând, s-au împlinit 10 ani de la trecerea în neființă a tatălui său, iar vedeta a publicat pe rețelele sociale un mesaj copleșitor.
18:20
Cât au putut să coste rochiile purtate de Giulia Nahmany la Selecția Națională pentru Eurovision? Alexandra Căpitanescu, criticată dur pentru ținută! „Arăți cum îi place lui Satana!” # Click.ro
Prezentatoarea TVR Giulia Nahmany a purtat ținute în valoare de 20.000 de euro la Selecția Națională Eurovision. Alexandra Căpitănescu, aspru criticată pentru ținuta ei.
18:20
Acesta este cel mai vechi pod de lemn din Europa folosit în continuare. A fost construit cu secole în urmă # Click.ro
Între cele două maluri ale Lacului Lucerna, în Elveția, se află o structură care, cel puțin la prima vedere, nu atrage atenția prea multor oameni. Însă, cei care traversează acest pod pășesc, literalmente, peste secole de istorie.
18:20
Caz șocant în județul Teleorman: o fată în vârstă de 13 ani a fost traficată de doi băieți de 16 ani # Click.ro
Un caz șocant este acum investigat de autorități în județul Teleorman, unde trei persoane, dintre care doi minori în vârstă de 16 ani, sunt cercetate pentru trafic de minori, acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, cât şi pentru furt calificat.
Acum 24 ore
17:40
3 lucruri pe care le consideri rușinoase dacă mergi la ginecolog, dar medicul tău nici nu le bagă în seamă: „Nu acord nicio atenție” # Click.ro
Consultul ginecologic poate provoca stres multor femei din cauza subiectelor considerate încă tabu. Totuși, ceea ce o pacientă percepe drept un detaliu rușinos reprezintă, pentru specialist, doar un aspect fiziologic obișnuit sau o informație fără relevanță medicală.
17:30
Turul lumii pe motocicletă la 77 de ani! Profesorul pensionar Steven Barnett vrea să stabilească un record mondial # Click.ro
Steven Barnett (77 de ani) se pregăteşte pentru cea mai mare aventură a vieţii sale: să devină cel mai în vârstă bărbat care face turul lumii pe motocicletă. Originar din Los Angeles, Barnett şi-a luat prima motocicletă la 15 ani şi, în ultimele cinci decenii, a călătorit prin aproape 80 de ţări.
17:20
Anda Adam, mândră tare de fiica ei. Evelin își lansează prima piesă și are primul ei mare eveniment pe 28 martie # Click.ro
În familia Andei Adam (45 de ani) s-a dovedit că așchia nu sare departe de trunchi.
16:50
Fiul lui Nicolae Guță a fost reținut de polițiști. A condus sub influența substanțelor interzise și cu permisul suspendat # Click.ro
Fiul cântărețului de manele Nicolae Guță a fost arestat preventiv. Acesta a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, cu permisul suspendat de aproximativ trei ani și fără asigurare.
16:50
Este o rețetă simplă și delicioasă, care multor români le va aminti, cu siguranță, de gustul copilăriei. Este vorba despre parfe Sinaia, un preparat regal al lui Iosif Strasman, bucătarul regal de la curtea reginei Maria.
16:00
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România. Mesajul dur al Dacianei Sârbu: „N-o să mă oprească nimic!” # Click.ro
Irina, fiica fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, a ajuns în România după câteva zile tensionate petrecute în Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost făcut vineri, 6 martie, de Daciana Sârbu, care a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în ultima săptămână.
15:50
Wilmark, schimbare radicală! Coregraful a apelat pentru prima dată la medicul estetician: „Mi-a fost teamă” # Click.ro
Wilmark și-a dorit să își împrospăteze privirea așa că nu a mai stat deloc pe gânduri.
15:40
Adevărul dureros de trist din spatele mesajului Marinei Voica, după decesul lui Jolt Kerestely: „Ne vom revedea curând!” Lucia Bubulac i-a fost medic de familie # Click.ro
Adevărul dureros din spatele mesajului Marinei Voica, după decesul lui Jolt Kerestely: „Ne vom revedea curând!” Lucia Bubulac i-a fost medic
15:20
Ce salariu avea Gabriela Cristea pe vremea când lucra la Pro TV: „Nici nu visam vreodată” # Click.ro
Gabriela Cristea a vorbit deschis despre începuturile carierei sale în televiziune și despre salariul pe care îl câștiga în anii ’90, într-o perioadă în care industria media din România abia se dezvolta. Invitată în podcastul găzduit de Ioana Ginghină, vedeta a povestit cum a ajuns să semneze primul
14:40
Surpriză! Cristi Brancu apare într-un film premiat la festivaluri internaționale: „Mi-am împlinit un vis” # Click.ro
Cristi Brancu, gazda emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV, face un pas surprinzător în lumea cinematografiei: acesta apare într-un rol special în filmul românesc “Sorella di Clausura”, producție care a fost deja recompensată cu premii importante la festivaluri internaționale.
14:10
Emy Alupei, show de senzație cu „mumiile” la Selecția Națională Eurovision! Pe ce loc s-a clasat? # Click.ro
Emy Alupei a fost și ea protagonista unui show de senzație la Selecția Națională Eurovision
14:00
Monica Odagiu, „lady in red” pe scena Eurovision România! De ce o place pe Alexandra Căpitănescu? # Click.ro
Monica Odagiu a dat tot ceea ce a fost mai bun la Selecția Națională pentru Eurovision.
14:00
Emy Alupei, show de senzație cu „mumiile” la Selecția Națională Eurovision! Pe ce loc s-a clasat? # Click.ro
Emy Alupei a fost și ea protagonista unui show de senzație la Selecția Națională Eurovision
13:50
Trei destinații de vacanță sigure și accesibile pentru turiștii români vara aceasta. Unde este cel mai bun raport calitate-preț # Click.ro
În contextul actual internațional, marcat de incertitudini în unele regiuni turistice tradiționale, o agenție de turism recomandă pentru sezonul estival 2026 trei destinații sigure, accesibile și extrem de apreciate de turiștii români: România, Bulgaria și Grecia.
13:50
O femeie a murit din cauza rabiei la patru luni după ce a fost zgâriată de un câine fără stăpân în timpul unei vacanțe # Click.ro
O femeie din Barnsley, South Yorkshire, a murit din cauza rabiei la patru luni după ce a fost zgâriată de un câine fără stăpân în timpul unei vacanțe în Maroc, iar diagnosticul a fost pus abia după ce a fost implicat un psihiatru, potrivit audierii unui juriu de anchetă.
13:40
Irinel Columbeanu, îngrijorat pentru Ramona Gabor, stabilită în Dubai: „Nu mai știe nimic de ea. Se uită cu orele la știrile tv.” Unde se află acum fiica Irinuca? # Click.ro
Irinel Columbeanu, îngrijorat pentru Ramona Gabor, stabilită în Dubai: „Nu mai știe nimic de ea. Se uită cu orele la știrile tv.” Unde se află fiica Irinuca?
13:40
Odată cu „Jurnal”, Feli lansează și povestea vizuală pusă în videoclip a primei piese extrase de pe EP, „Zână la lumina Lunii”.
13:20
Caz șocant în SUA: un bărbat din Ohio primește 1,3 milioane de dolari după 21 de ani de închisoare pentru o crimă care nici măcar nu a existat # Click.ro
Un caz care a stârnit indignare în mediul online arată cât de grave pot fi erorile sistemului de justiție. Un bărbat din statul american Ohio a primit o despăgubire de 1,3 milioane de dolari după ce a petrecut 21 de ani în închisoare pentru o infracțiune care, potrivit anchetatorilor, nici măcar nu
13:20
Ar participa Mihaela Bilic în super show-ul „Desafio: Aventura”, de la PRO TV?! „Îi admir pe acei oameni” # Click.ro
Are curaj Mihaela Bilic să se înscrie la „Desafio: Aventura”?!
12:50
Ornela Pasare, dezvăluiri dureroase despre divorțul de cel de-al doilea soț: „Am fost mințită și înșelată!” # Click.ro
La doi ani de la divorț, Ornela Pasăre s-a hotărât să rupă tăcerea și a dezvăluit, în premieră, care a fost motivul dureros care a dus la separare.
12:50
Fanii actorului Cosmin Seleși au fost îngrijorați după ce vedeta de la PRO TV a fost internată de urgență din cauza unor probleme de sănătate.
12:50
O treime dintre bărbații din Generația Z vor să aibă femei supuse. Studiul global care avertizează asupra riscului de violență domestică # Click.ro
Un sondaj global care a inclus 29 de țări și 23.000 de persoane a scos la iveală diferențe semnificative între generații în privința percepțiilor bărbaților despre rolurile de gen și dinamica în cuplu.
12:40
Alegerea jucăriilor potrivite nu ține doar de distracție, ci și de dezvoltarea copilului.
12:20
Dan Negru, critici dure după ce fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost primită în avionul care repatria români din Dubai: „Știm că politicienii de azi au mintea mică” # Click.ro
Un incident care a stârnit discuții aprinse în spațiul public implică fiica fostului premier Victor Ponta și repatrierea cetățenilor români din Dubai.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.