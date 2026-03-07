Expresia românească cu rădăcini arabe: Ce înseamnă „Câinii latră, ursul merge”?

07:30

Când un cuplu se desparte, majoritatea afirmă că problemele lor nu au fost niciodată procesate sau rezolvate sănătos. Drept urmare, se simt ciudat de distanți de partenerul lor și spun că se ceartă despre aceleași lucruri iar și iar. Studiile arată că partenerii devin detașați și își pierd afecțiunea, admirația și dragostea unul pentru celălalt, în timp.