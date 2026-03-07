Expresia românească cu rădăcini arabe: Ce înseamnă „Câinii latră, ursul merge”?
Jurnalul.ro, 7 martie 2026 07:50
Proverbul „Câinii latră, ursul merge”, folosită adesea în conversațiile de zi cu zi, ascunde o lecție veche despre perseverență și capacitatea de a continua, indiferent de obstacole sau critici.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
08:10
Moody's confirmă: deficitul României scade la 6,3% din PIB, dar datoria publică depășește pragul european # Jurnalul.ro
Moody's confirmă că economia României are potențial de creștere și rezistență la șocuri. Deficitul scade de la 9,3% la 6,3% din PIB până în 2026, dar datoria publică depășește pragul european de 60%. Află ce condiții trebuie îndeplinite pentru îmbunătățirea ratingului de țară.
Acum 30 minute
07:50
Proverbul „Câinii latră, ursul merge”, folosită adesea în conversațiile de zi cu zi, ascunde o lecție veche despre perseverență și capacitatea de a continua, indiferent de obstacole sau critici.
Acum o oră
07:30
Când un cuplu se desparte, majoritatea afirmă că problemele lor nu au fost niciodată procesate sau rezolvate sănătos. Drept urmare, se simt ciudat de distanți de partenerul lor și spun că se ceartă despre aceleași lucruri iar și iar. Studiile arată că partenerii devin detașați și își pierd afecțiunea, admirația și dragostea unul pentru celălalt, în timp.
Acum 2 ore
07:10
Trei zodii se bucură de noroc și oportunități speciale în săptămâna 9 – 15 martie 2026, potrivit astrologilor. Mișcările asteroizilor Vesta și Ceres, dar și revenirea planetei Jupiter la mers direct, aduc o energie favorabilă pentru noi începuturi.
Acum 4 ore
06:10
Pe 7 martie 2026, patru zodii primesc un mesaj important de la Univers, într-un context astral special creat de conjuncția dintre Venus și Neptun.
Acum 8 ore
00:20
Gmail a introdus discret o funcție nouă care îi ajută pe utilizatori să scape mult mai ușor de e-mailurile nedorite și de newsletterele la care s-au abonat de-a lungul timpului.
Acum 12 ore
00:10
Pentru trei semne zodiacale, problemele financiare încep să se rezolve pe 7 martie 2026, odată cu un aspect astrologic important: conjuncția dintre Soare și Mercur. Această energie astrală aduce claritate, oportunități și discuții care pot schimba situația financiară.
6 martie 2026
23:50
Legenda celor 40 de mucenici: martiriul soldaților creștini și tradițiile românești pe 9 martie # Jurnalul.ro
Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia este prăznuită în fiecare an pe 9 martie și are o semnificație importantă în calendarul creștin ortodox.
23:40
Ritmul încălzirii globale a crescut semnificativ începând cu anul 2015, potrivit unui studiu publicat de Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic (PIK).
23:20
Primarul municipiului Sighişoara, Ioan Iulian Sîrbu, a anunţat, vineri, emiterea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a Autorizaţiei pentru construirea Variantei de Ocolire a Sighişoarei, cu o lungime de peste 13 kilometri.
23:10
Cei născuți sub energia pragmatică a Taurului și a curioșilor Gemeni sunt sociabili și iubitori de distracție, reflectând vibrațiile excitabile și însorite ale acestei luni de sfârșit de primăvară.
22:50
Atac informatic de amploare la transportul din Londra. Datele a circa 10 milioane de pasageri ar fi fost furate # Jurnalul.ro
Un atac cibernetic care a vizat în 2024 compania Transport for London (TfL), operatorul rețelei de transport public din capitala britanică, ar fi dus la furtul datelor personale a aproximativ 10 milioane de pasageri, potrivit unei investigații realizate de BBC.
22:40
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo va călători în Spania pentru recuperare după ce s-a accidentat la ischiogambieri, a anunţat vineri Jorge Jesus, antrenorul liderului campionatului Arabiei Saudite, Al-Nassr, informează Reuters.
22:30
Bărbat ridicat de poliție după ce a amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta” # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, ca urmare a decesului unei persoane internate pe secția de pneumologie, au declarat surse pentru Mediafax.
22:20
Un accident spectaculos a avut loc în cursul serii pe Splaiul Unirii, în zona Glina, unde un autoturism a ajuns în apă după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului.
22:20
Investiție uriașă în energie: România alocă 150 de milioane de euro pentru capacități de stocare # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național.
22:10
Ultimele săptămâni ale lunii martie 2026 aduc schimbări importante în plan astrologic.
21:50
O specie de bacterii extremofile poate supravieţui presiunilor similare celor generate atunci când asteroizii aruncă în spaţiu fragmente pulverizate de rocă de pe Marte, conform unui nou studiu.
21:40
Comisia Europeană a condamnat, vineri, amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orban. Comisia subliniază că tipul de limbaj folosit de liderul de la Kiev este „inacceptabil”.
21:40
Europarlamentarul PNL Daniel Buda a reacționat vineri după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG privind reforma administrației publice.
21:40
Președintele Donald Trump a declarat vineri pentru CNN că „Cuba va cădea destul de curând”.
21:20
Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț.
21:20
O nouă ofertă Fidelis: șapte emisiuni de titluri de stat pentru populație, în lei și euro # Jurnalul.ro
Este cea de-a treia emisiune Fidelis din acest an, iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București după finalizarea subscrierilor.
21:10
Aurul din Dubai este tranzacționat cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.
21:10
Din lumea animalelor: Torsul pisicii este unic și nu se schimbă de-a lungul vieții sale # Jurnalul.ro
Oamenii de știință nu știu prea multe despre torsul pisicilor însă un nou studiu dezvăluie mai multe despre acest obicei ciudat al felinelor.
20:50
Tribunalul București a anunțat, vineri, decizia luată în cazul celor doi funcționari vamali din Portul Constanța, acuzați că au primit și dat mită pentru a facilita importurile de containere în Portul Constanța.
20:50
Kelemen Hunor condamnă declarațiile lui Zelenski despre Viktor Orban: Mesaj inacceptabil # Jurnalul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat vineri declarațiile făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre premierul Ungariei, Viktor Orbán, susținând că acestea reprezintă o „amenințare voalată” care depășește limitele unei dezbateri politice normale.
20:20
Protest la Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor parchete. Dan a venit la protestatari # Jurnalul.ro
Un protest al mai multor organizații are loc vineri seara, începând cu ora 18:30, în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții se opun propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete și îi cer președintelui Nicușor Dan să respingă aceste numiri.
20:10
Reformele în Educație din 2025, nemulțumire pentru 4 din 10 părinți români (sondaj Novakid) # Jurnalul.ro
Oportunitățile adulților de mâine se prefațează încă din copilărie, fiind sprijinite mai ales de calitatea actului educațional. Însă într-un sistem de învățământ marcat de instabilitate, progresul este îngreunat atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Iar controversele create în jurul reformelor implementate în anul 2025 în țara noastră par să confirme acest lucru.
20:10
Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere în partea clasică a centralei, a anunțat Nuclearelectrica printr-un raport transmis Bursei de Valori București.
19:50
Rusia transmite Iranului informaţii pentru a ţinti forţele SUA în Orientul Mijlociu, potrivit Washington Post # Jurnalul.ro
Rusia furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă, în războiul în desfăşurare din Orientul Mijlociu, susţine vineri ziarul american Washington Post, citat de agenţiile Reuters şi EFE.
19:40
Familiaritatea este liniștitoare. Când ai găsit iubirea, aceasta poate supraviețui subtil vieții reale și bătrâneții, fără a deveni leneș sau neglijent. Cercetările au arătat importanța învățării de a face față stresului diferitelor faze ale dezvoltării romantice.
19:20
În timp ce unele persoane sunt mai în acord cu spiritualitatea lor decât altele, toți avem daruri spirituale pe care putem alege să le amplificăm.
Acum 24 ore
19:10
Dacă ești în căutarea unui desert de post care să impresioneze prin simplitate și savoare, ștrudelul cu pere este alegerea ideală.
19:10
Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulări alegerilor. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat.
19:00
FACIAS solicită verificări urgente într-un dosar de abuz sexual asupra a 36 de minore, în care există riscul ca autorul faptelor să nu mai poată fi tras la răspundere # Jurnalul.ro
Un caz cutremurător de pedofilie și pornografie infantilă a șocat România! Este vorba despre un cetățean german, Timur Ömür, în vârstă de 43 de ani, cercetat pentru abuzuri sexuale asupra a 36 de minore din România, care a fost pus în libertate după ce procurorii au „uitat” să solicite prelungirea măsurii arestului preventiv.
18:20
CCR, sesizată în privința reformei administrației: „Demnitatea umană, ignorată de Guvern" # Jurnalul.ro
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în privința OUG 7/2026, care modifică 34 de acte normative. Instituția avertizează că demnitatea umană și drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt încălcate prin această ordonanță controversată.
18:10
Condimentele sunt folosite pentru a da savoare preparatelor culinare. Acestea nu expiră în sensul clasic, însă își pierd aroma, gustul și culoarea.
17:50
Un remorcher lovit de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz, după amenințările Iranului. UKMTO avertizează: navighează cu prudență! Impact asupra petrolului mondial.
17:40
Atac cibernetic sofisticat asupra iPhone. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja? # Jurnalul.ro
Experții în securitate cibernetică au emis un avertisment pentru utilizatorii de iPhone, după descoperirea unei înșelătorii digitale considerate extrem de sofisticate.
17:20
Influența lui Mercur retrograd în Pești. 3 zodii își vor îmbunătăți viața până pe 20 martie 2026 # Jurnalul.ro
În pofida faptului că Mercur retrograd are o reputație de a provoca eșecuri și întârzieri nedorite, viața devine mai bună pentru trei semne zodiacale, înainte ca Mercur retrograd în Pești să se încheie, pe 20 martie 2026.
17:10
Avionul care i-a adus acasă pe elevii români aflați în vacanță la Dubai a aterizat la București # Jurnalul.ro
Aeronava care i-a adus acasă pe elevii români aflați în vacanță intersemestrială la Dubai a aterizat, vineri după-amiaza, la București, anunță Consulatul General al Romaniei la Dubai.
16:50
Scriitoarea Sarah J. Maas anunţă două noi romane din seria „A Court of Thorns and Roses” # Jurnalul.ro
Autoarea de best-selleruri „romantasy” Sarah J. Maas, cu peste 75 de milioane de cărţi vândute în întreaga lume, a anunţat două noi romane din seria „A Court of Thorns and Roses” (ACOTAR), relatează BBC.
16:40
Mucenicii moldovenești sunt o parte importantă a tradițiilor legate de sărbătoarea din 9 martie. Deși rețeta de bază nu este complicată, succesul mucenicilor constă în atenția la detalii și prepararea siropului.
16:20
Carne cu hormoni cancerigeni din Brazilia, depistată în Uniunea Europeană. Reacție dură a PSD după votul pentru Acordul Mercosur # Jurnalul.ro
Auditorii europeni au confirmat oficial prezența unui hormon cancerigen, interzis în UE, în carnea importată din Brazilia. Descoperirea dă noi argumente PSD după disputa privind Acordul Mercosur și ridică semne de întrebare serioase despre siguranța alimentară a consumatorilor români.
15:50
Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici, în cadrul celei de-a 10-a ediții a concursului cu acelaşi nume # Jurnalul.ro
În această primăvară, Răzvan și Dani, alături de echipa Super Neatza, dau startul celei de-a 10-a ediții a concursului „Cea mai sexy mămică”, competiția care celebrează frumusețea, energia și farmecul mamelor din România. Acesta va debuta luni, 9 martie, începând cu ora 08.00, la Antena 1.
15:50
Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând cu substanțe interzise în organism și cu permisul suspendat din 2023.
15:30
La 12 ani după decesul în spital a Alexandrei, o fetiță de 4 ani, instanța a decis despăgubiri d 400.000 de euro pentru familia acesteia.
15:10
Horoscop de weekend, 7–8 martie 2026: Relațiile sunt în centru atenției pentru Fecioare, iar Peștii trebuie să-și asculte intuiția # Jurnalul.ro
Weekendul 7–8 martie 2026 vine cu energii astrologice puternice, marcate de alinierea dintre Soare și Mercur retrograd în Pești, dar și de conjuncțiile lui Venus cu Neptun și Saturn în Berbec.
14:50
Sindicatele din educație votează boicotul simulărilor. Ce spune Ministerul Educației despre soarta examenelor # Jurnalul.ro
Profesorii votează masiv pentru boicotarea simulărilor de examene, iar Ministerul Educației răspunde vag, fără măsuri concrete. Ce se întâmplă cu elevii care trebuiau să se pregătească pentru BAC și Evaluare Națională?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.