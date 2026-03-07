Metaloglobus - UTA, debut pentru Bratu pe banca trupei din Pantelimon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote

17:50

Cristi Tănase (39 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a divorțat de Adina Maria după aproximativ doi ani de procese.Procesul de divorț a început după ce soția l-a acuzat pe fostul fotbalist de la FCSB de acte de violență. Adina Maria a obținut și un ordin de protecție, dar acesta a fost ulterior retras, permițându-i lui Dodel să își vadă fiica. După aproape doi ani de proces, procedurile s-au finalizat, iar Cristi Tănase a făcut și primele declarații. ...