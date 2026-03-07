Barcelona și Real Madrid s-au opus inițiativei din La Liga » Modificare unică pentru etapa 31
Gazeta Sporturilor, 7 martie 2026 12:30
Etapa a 31-a din La Liga, programată între 10 și 13 aprilie, va aduce o premieră în fotbalul european. Conducerea campionatului spaniol a decis organizarea unei etape speciale, în stil retro, în care majoritatea echipelor vor evolua în echipamente inspirate din modelele istorice ale cluburilor.Pe lângă echipamentele speciale, transmisiunile TV vor include grafici în stil retro. Inițiativa va fi aplicată și în Segunda Division, unde se va disputa etapa a 35-a. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
12:40
20 de ani de la sezonul UEFAntastic reușit de FCSB! » Ce s-a întâmplat atunci în grupă e incredibil + schimbarea de antrenor venită de nicăieri # Gazeta Sporturilor
Sezonul 2005-2006 rămâne unul de referință în istoria fotbalului românesc, chiar și după 20 de ani. România a avut trei echipe în grupele Cupei UEFA, FCSB, Rapid și Dinamo # Primele două au ajuns până în „sferturi”, unde au fost față în față într-un duel istoric # Echipa roș-albastră, care atunci evolua cu numele de Steaua, a trecut mai departe, fiind învinsă dramatic de Middlesbrough # Însă participarea în semifinalele Cupei UEFA rămâne cea mai mare ...
Acum 30 minute
12:30
Barcelona și Real Madrid s-au opus inițiativei din La Liga » Modificare unică pentru etapa 31 # Gazeta Sporturilor
Etapa a 31-a din La Liga, programată între 10 și 13 aprilie, va aduce o premieră în fotbalul european. Conducerea campionatului spaniol a decis organizarea unei etape speciale, în stil retro, în care majoritatea echipelor vor evolua în echipamente inspirate din modelele istorice ale cluburilor.Pe lângă echipamentele speciale, transmisiunile TV vor include grafici în stil retro. Inițiativa va fi aplicată și în Segunda Division, unde se va disputa etapa a 35-a. ...
Acum o oră
12:10
Celta - Real Madrid 1-2 a fost, dincolo de finalul dramatic, un meci care a stârnit controverse legate de arbitraj. Isidro Diaz de Mera a validat golul victoriei oaspeților, în ciuda protestelor antrenorului Claudio Giraldez, care a reclamat un fault în faza premergătoare. Și los blancos putea însă primi un penalty, la un henț în careul echipei din Vigo. ...
12:10
Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă, explicațiile oferite de CCA, dar și despre rolul VAR. El își menințe cererea ca Radu Petrescu să nu mai arbitreze vreodată gruparea giuleșteană.Angelescu consideră că arbitrajul influențează inevitabil meciurile, însă consideră că influența ar trebui să fie cât mai mică. ...
12:10
Vieri știe care va fi cheia derby-ului: „Chivu lucrează la acest aspect. Îmi place că el este comandantul la Inter” # Gazeta Sporturilor
În preziua partidei din etapa a 28-a care poate decide scudetto, Milan - Inter, Bobo Vieri a revenit cu declarații despre antrenorul liderului autoritar din Serie A. „Rossonerii au câștigat turul, pentru că sunt mult mai buni pe contraatac decât Inter. Însă nerazzurii știu cum joacă Milan, așa că Chivu va lucra intens la tranzițiile defensive”, explică fostul atacant italian, în interviul acordat pentru ediția tipărită astăzi de Gazzetta dello Sport. ...
12:00
„Am vrut să plec din cantonament!” » N-a mai îndurat metodele lui Thomas Neubert: „«Poți să pleci!», mi-a zis. Și am plecat” # Gazeta Sporturilor
Ilie Iordache (40 de ani), considerat unul dintre cei mai tehnici jucători de flanc ai generației sale, s-a retras departe de lumina reflectoarelor, după ce a pus punct carierei. În prezent, activează în domeniul imobiliar, ca dezvoltator și a oferit un amplu interviu Gazetei Sporturilor chiar pe șantier, unde a abordat mai multe subiecte. ...
12:00
Derby-ul dintre AC Milan și Inter va stabili un nou record de încasări în Serie A # Gazeta Sporturilor
Derby-ul de duminică seară de pe „San Siro”, dintre AC Milan și Inter, va stabili un record absolut de încasări în Serie A. Stadionul care este gazda celor două echipe din Milano va fi sold-out, fapt care generează aproximativ 9 milioane de euro. Recordul s-a stabilit chiar la meciul tur din acest sezon, când gazda Inter a generat încasări de 8.649.494 de euro. ...
Acum 2 ore
11:40
„A rupt plasele” în străinătate, iar acum ia în calcul revenirea în România: „Mă gândesc serios să mă întorc acasă” # Gazeta Sporturilor
Andrei Ciolacu (33 de ani), fost jucător la echipe precum Rapid, ASA Târgu Mureș sau FCU Craiova, a dezvăluit că a rămas liber de contract după despărțirea de Valletta, formație din Malta.Astfel, Andrei Ciolacu ia în calcul să revină în România din această vară, după ce a evoluat în precedentele 6 sezoane în Malta, câte două stagiuni la Floriana, Birkirkara și Valletta. ...
11:30
Max Verstappen, la radiografii după accidentul din Australia: „Nu am mai pățit așa ceva niciodată” # Gazeta Sporturilor
Olandezul Max Verstappen a avut o zi de tristă amintire. A suferit un accident în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei și va pleca de pe locul 20, din 22.De patru ori campion mondial, pilotul de la Red Bull a intrat într-un parapet în timpul calificărilor. Roțile din spate ale mașinii sale s-au blocat pe perioada de frânare, mașina s-a rotit și s-a îndreptat spre zidul de protecție. ...
11:30
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a anunțat că s-a hotărât asupra lui Marius Croitoru, după demiterea lui Leo Grozavu.FC Botoșani s-a despărțit zilele trecute de Leo Grozavu după ce echipa a ratat dramatic intrarea în play-off. Printre variantele luate în calcul pentru a-i lua locul au fost Marius Croitoru, fostul antrenor al moldovenilor, și Otger Canals, tehnicianul liderului din Andorra, Inter d’Escaldes. ...
11:30
Celta acuză arbitrajul: „A fost fault!”. Lui Real Madrid i s-a refuzat un penalty » Note mici pentru Ionuț Radu # Gazeta Sporturilor
Celta - Real Madrid a fost, dincolo de finalul dramatic, un meci care a stârnit controverse legate de arbitraj. Isidro Diaz de Mera a validat golul victoriei oaspeților, în ciuda protestelor antrenorului Claudio Giraldez, care a reclamat un fault în faza premergătoare. Și los blancos putea însă primi un penalty, la un henț în careul echipei din Vigo. ...
11:30
Se complică situația pentru FCSB » Gigi Becali trebuie să convingă familia jucătorului, înainte să închidă primul transfer pentru noul sezon # Gazeta Sporturilor
Fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22 de ani) este printre jucătorii pe care FCSB vrea să-i transfere la vară pentru a porni reconstrucția, după cum a anunțat GSP.ro, dar misiunea se anunță a fi una complicată.După ce a ratat în premieră calificarea în play-off, Gigi Becali a anunțat că vrea să facă o serie de transferuri la vară prin care să revitalizeze formația roș-albastră. ...
11:00
Fotbalistele din Iran riscă pedeapsa cu moartea! Declarate trădătoare de război pentru gestul lor curajos de dinaintea meciului # Gazeta Sporturilor
Jucătoarele echipei naționale de fotbal feminin a Iranului au fost numite „trădătoare de război” la televiziunea de stat și s-a cerut tratarea lor cu maximă strictețe din cauza gestului lor curajos, de a nu cânta imnul, la Cupa Asiei. Ba mai mult, acestea riscă chiar pedeapsa cu moartea pentru cele întâmplate. ...
Acum 4 ore
10:50
Controversele carierei lui Fabrizio Romano, de la știri false la interviuri inventate cu fotbaliști # Gazeta Sporturilor
Nick Harris (79 de ani), jurnalist britanic și comentator, i-a făcut un portret lui Fabrizio Romano, specialistul în transferuri la nivel mondial, cu peste 100 de urmăritori pe rețelele de socializare.Harris specifică faptul că Fabrizio Romano n-a fost niciodată un „jurnalist” în adevăratul sens al cuvântului, relatând mai multe întâmplări cu italianul protagonist. ...
10:40
Newcastle - Manchester City, bătălie pentru sferturile Cupei Angliei » „Cetățenii” pornesc cu prima șansă # Gazeta Sporturilor
Newcastle United și Manchester City se vor duela astăzi, de la ora 22:00, pe stadionul „St. James’ Park”, într-un meci din optimile de finală ale Cupei Angliei. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmisă pe Voyo, pe baza unui abonament.În cazul unui rezultat de egalitate după cele 90 de minute regulamentare, partida va intra în prelungiri, cu două reprize a câte 15 minute. ...
10:40
FCSB - U Cluj » Roș-albaștrii termină sezonul regulat cu un meci tare. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și U Cluj se întâlnesc de la ora 20:00 într-unul dintre meciurile tari ale rundei 30 din Superligă, ultima din sezonul regulat. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După ce etapa trecută a fost stabilită componența play-off-ului, pe care FCSB l-a ratat în premieră, roș-albaștrilor le rămâne acum clasarea pe primul sau pe al doilea loc în play-out, pentru a intra pe ruta spre barajul Conference League. ...
10:30
Reacții exagerate după chinul cu Celta » Vinicius: „Sunt în forma vieții” + Arbeloa: „Planul pregătit? La victorie!” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a obținut o victorie norocoasă în prelungirile partidei de la Vigo, 2-1 cu Celta, ce a adus echipa lui Alvaro Arbeloa la un punct în spatele liderului Barcelona. Declarațiile învingătorilor au făcut însă notă discordantă cu jocul în continuă suferință, etalat și vineri seară pe „Balaidos” în etapa a 27-a din La Liga.Celta a fost foarte aproape să le strice sărbătoarea oaspeților de la Real Madid în ziua celei de-a 124-a aniversări a clubului. ...
10:10
Cum s-a desfășurat ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, după boicotul de proporții pregătit » Decizia României # Gazeta Sporturilor
Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Milano și Cortina au fost deschise vineri seara printr-o ceremonie festivă la Verona. Evenimentul a fost marcat de multă incertitudine, după ce cu câteva zile înainte a fost anunțat un boicot la scară largă, în semn de protest că Rusia și Belarus pot defila și concura cu însemnele naționale. ...
10:00
„Rotaru o să ia titlul când o să învie tata!” » Atac dur la adresa Craiovei înainte de play-off # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul liderului din Superliga, Universitatea Craiova, a fost ținta unor acuzații dure venite din partea impresarului Florin Manea, care a povestit mai multe episoade tensionate din trecutul colaborării dintre cei doi. ...
09:50
Metaloglobus - UTA, debut pentru Bratu pe banca trupei din Pantelimon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - UTA Arad, prima partidă a zilei de sâmbătă din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 14:30. Duelul de la Clinceni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport1.Pentru trupa din Pantelimon, care pare condamnată la retrogradare în actuala stagiune, va fi prima partidă cu Florin Bratu la timonă, după ce Mihai Teja a renunțat la post, în urma eșecului cu Universitatea Craiova de etapa trecută. ...
09:10
Când vine vorba de cumpărături inspirate, weekendul poate fi momentul perfect pentru a profita de reduceri suplimentare la produse de bază sau ingrediente preferate.În magazinele Lidl, Super Weekend aduce prețuri speciale la o selecție de produse apreciate de clienți – de la carne proaspătă și lactate, până la ulei de măsline extravirgin sau fructe exotice. ...
09:10
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a primit miercuri control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, însă procurorii nu acceptă această măsură și au făcut apel. Aceștia cer ca jucătorul implicat într-un accident rutier, soldat cu rănirea gravă a unei persoane, să fie arestat pentru 30 de zile, așa cum se dictase inițial. ...
Acum 6 ore
08:40
George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Australiei » Mercedes a dominat calificările + Verstappen, accident în Q1 # Gazeta Sporturilor
George Russell a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de calificări din noul sezon din Formula 1. Pilotul de la Mercedes va pleca primul în Marele Premiu al Australiei, care se desfășoară la Melbourne. ...
08:30
Fostul câștigător de Cupa României a scăpat din mijlocul războiului: „Trei zile fără apă și fără mâncare. Bombele zburau deasupra capului” # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul nord-macedonean Stefan Ashkovski (34 de ani), fost jucător în Superliga, la FC Botoșani și Sepsi, câștigător al Cupei României, alături de formația covăsneană, i-a mulțumit public jucătorului albanez Jasir Asani pentru ajutorul decisiv pe care i l-a oferit pentru a părăsi Iranul, după izbucnirea conflictului armat de la finalul lunii februarie. ...
08:10
Situație oribilă! Jucătoarea din Ungaria, amenințată cu pistolul, dacă nu pierde un meci # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea de tenis din Ungaria, Panna Udvardy (27 de ani), a dezvăluit pe rețelele de socializare că a primit mesaje tulburătoare, inclusiv o fotografie cu o armă, prin care era avertizată că familia ei va avea de suferit dacă nu pierde un meci la un turneu din Turcia.Udvardy, clasată pe locul 95 în clasamentul WTA, a declarat că a primit mesajele pe WhatsApp, pe numărul personal de telefon, de la un număr necunoscut, în urmă cu două nopți. ...
07:50
Noapte perfectă pentru românce la Indian Wells » Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul al treilea # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 38 WTA) și Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) au avansat în noaptea de vineri spre sâmbătă în turul al treilea de la Indian Wells, turneu WTA de 1.000 de puncte.Prima care a jucat a fost Sorana, care trecuse anterior, în trei seturi, de Tatjana Maria (38 de ani, 59 WTA). ...
Acum 12 ore
00:10
PSG a pierdut pe Parc des Princes cu 1-3 în fața lui Monaco, iar Lens poate profita pentru a se apropia din nou la doar un punct de lider, dacă va câștiga duminica viitoare împotriva lui Metz. Echipa lui Sebastien Pocognoli nu a dat nicio șansă campioaneiÎn meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, Monaco demonstrase deja că le poate pune probleme celor de la PSG, chiar dacă a fost eliminată. ...
00:00
Robert Lewandowski: „Datorită lui Harry Kane sunt și mai mândru de recordul meu” # Gazeta Sporturilor
Robert Lewandowski (37 de ani), jucătorul celor de la Barcelona, a comentat posibilitatea ca Harry Kane, fotbalistul de la Bayern Munchen, să-i depășească recordul de goluri marcate într-un singur sezon în Bundesliga.În sezonul 2020-2021, când evolua pentru Bayern Munchen, polonezul a înscris 41 de goluri în 29 de meciuri. În prezent, Kane are 30 de goluri în 24 de partide jucate. ...
00:00
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert” # Gazeta Sporturilor
Ilie Iordache, capriciosul mijlocaș de la jumătatea anilor 2000, protagonistul controversatei clauze care l-a prins la mijloc între Pandurii și Dinamo, a dispărut din prim-plan după retragere, după o carieră zbuciumată, presărată cu diverse episoade care i-au blocat progresul. Gazeta l-a găsit în Pantelimon, în vecinătatea Bucureștiului, unde activează în domeniul imobiliar, ca dezvoltator. ...
Acum 24 ore
23:50
Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1 » Bavarezii se desprind în fruntea clasamentului din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus clar în fața celor de la Borussia Monchengladbach, scor 4-1, în primul meci al etapei #25 din Bundesliga, într-o partidă în care liderul campionatului și-a demonstrat superioritatea.Succesul le-a permis bavarezilor să își mărească provizoriu avantajul în clasament față de Borussia Dortmund la 14 puncte, având însă un meci disputat în plus.Bayern a rezolvat meciul încă din prima reprizăGazdele au deschis scorul în minutul 33. ...
23:30
Manchester United vrea să îl transfere pe Bradley Barcola (23 de ani), aripa stânga de la PSG. Mutarea depinde, însă, de o posibilă mutare definitivă a lui Marcus Rashford (28) la Barcelona. „Diavolii roșii" vor încerca să-l achiziționeze pe Barcola dacă Barcelona finalizează transferul lui Rashford, care în prezent joacă sub formă de împrumut la Barcelona. ...
23:30
Manchester United adoptă o nouă măsură pentru sezonul 2026/27 » Reacție dură a suporterilor # Gazeta Sporturilor
Manchester United a anunțat o majorare de 5% a prețurilor abonamentelor pentru sezonul 2026/27, decizie care a stârnit nemulțumirea grupurilor de suporteri ale clubului.Va fi a patra creștere consecutivă a tarifelor pentru abonamente pe Old Trafford, după o perioadă de 11 sezoane în care prețurile au rămas neschimbate. Conducerea clubului susține că măsura este necesară pentru a menține competitivitatea echipei și pentru a susține investițiile în infrastructură. ...
23:20
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare internațional român, a oferit prima reacție după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB, de această dată în postura de director tehnic și responsabil de scouting. Patronul campioanei României vrea să creeze un departament special pentru transferuri, iar „Cobra” ar urma să se ocupe de organizarea acestuia, urmând să încaseze un salariu de aproximativ 12.000 de euro pe lună. ...
22:50
Robert Ilyeș, anunț înainte de play-out: „Urmează un război total! Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-0, într-un meci din etapa #30 din Superliga.Tehnicianul ciucanilor și-a felicitat elevii pentru victoria obținută în fața „marinarilor” prin golul marcat de Marton Eppel în minutul 71 al partidei. ...
22:50
Ziua Z la Botoșani: „Alegem antrenorul între Croitoru și el” + Buget de criză: „Astea vor fi salariile în lot. Nu mai trecem linia roșie!” # Gazeta Sporturilor
Membru în Comitetul Director la FC Botoșani, Petru Parfenov recunoaște că a avut zilele trecute o întâlnire cu Marius Croitoru pentru a-i prezenta planul clubului după ratarea play-off-ului. Opțiunea doi: un tehnician spaniol, aflat în legătură cu principalul finanțator, Valeriu Iftime. ...
22:50
MM Stoica, în război cu impresarul: „Aceștia sunt jucătorii pe care mi i-a propus!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat pe rețelele sociale după ce fostul internațional Mihăiță Pleșan a declarat că le-a propus roș-albaștrilor pe Carlos Mora, fundașul dreapta al Universității Craiova, și pe Raul Florucz, atacantul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, fără să primească vreun răspuns. ...
22:30
Soldații ruși răniți în război vor avea dreptul de a concura la Jocurile Paralimpice: „Mișcarea paralimpică oferă o posibilitate după război” # Gazeta Sporturilor
În contextul unei investigații poloneze care a dezvăluit că Rusia își propune integrarea soldaților răniți în sporturile paralimpice, Andrew Parsons, președintele Comitetului Internațional Paralimpic (CIP), a declarat că soldații ruși vor avea permisiunea de a participa la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice.Astăzi, 6 martie, încep Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina, ceremonia de deschidere având loc la Verona. ...
22:00
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră. Numărul 1 de la FCSB a contestat o decizie a oamenilor legii care i-au aplicat o amendă și suspendarea permisului timp de 90 de zile după ce a fost surprins în timp ce circula cu 105 km/h într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h în mai 2025. ...
22:00
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul de la Farul, și-a certat jucătorii la finalul eșecului cu Csikszereda, scor 0-1, din runda 30 din Superliga. Farul a ajuns la 3 eșecuri la rând în competiția internă. Ianis Zicu le-a reproșat elevilor săi faptul că au primit gol din fază fixă, în contextul în care le-a atras atenția toată săptămâna să fie atenți în astfel de momente. ...
21:50
Mihăiță Pleșan (43 de ani) a dezvăluit faptul că fundașul dreapta Carlos Mora (24 de ani), de la Universitatea Craiova, și atacantul Raul Florucz (24 de ani), legitimat la liderul din Belgia, Royale Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB. Potrivit fostului internațional, clubul roș-albastru nu a oferit însă niciun răspuns. ...
21:10
Cum a ajuns o nou-promovată să fie CFR-ul Ligii a 2-a » Nouă meciuri fără înfrângere # Gazeta Sporturilor
Considerată vara trecută, când a promovat în premieră în Liga a 2-a, drept o formație care se va chinui să se mențină în eșalonul secund, FC Bacău este acum marea revelație a campionatului. După victoria obținută vineri pe terenul unei mari favorite la promovare, FC Voluntari, scor 2-1, moldovenii au ajuns la al nouălea meci consecutiv fără înfrângere, unul mai puțin decât CFR Cluj. ...
21:00
Jorge Jesus a dat alarma cu Cristiano Ronaldo: „Are o accidentare mai gravă” » Vizită de urgență la Madrid! # Gazeta Sporturilor
Cu trei luni rămase până la reuniunea din America de Nord pentru Campionatul Mondial din 2026, apar emoții pentru Cristiano Ronaldo. Căpitanul naționalei Portugaliei s-a accidentat la Al-Nassr și nu se știe cât va dura absența lui de pe gazon. Antrenorul Jorge Jesus susține că leziunea musculară este mai serioasă decât se așteptau inițial medicii.Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare musculară la coapsă și va lipsi o perioadă nedeterminată de la Al Nassr. ...
20:50
Decizia de ultimă oră a lui Cristiano Bergodi pentru derby-ul cu FCSB. Ce plan pune la cale italianul # Gazeta Sporturilor
FCSB și Universitatea Cluj se întâlnesc sâmbătă seară pe Arena Națională, într-un meci în care echipa clujeană va fi condusă de pe bancă de Eugeniu Cebotaru, antrenorul Cristiano Bergodi e suspendat după incidentele de la derby-ul cu CFR Cluj și nu știe dacă va veni la stadion.FCSB o întâlnește pe Universitatea Cluj în ultimul meci al sezonului regulat, sâmbătă seară, pe Arena Națională din București. ...
20:50
Paulo Dybala (32 de ani), mijlocașul ofensiv de la AS Roma, este în ultimele luni de contract cu italienii și se poate întoarce în Argentina. Acesta ar fi dorit de Boca Juniors. Contractul lui Paulo Dybala cu AS Roma expiră vara viitoare, iar viitorul atacantului argentinian rămâne incert. Jucătorul a început deja discuțiile pentru revenirea în țara natală. ...
20:40
Fostul căpitan îl critică pe Gigi Becali: „Eu n-aș merge la un club în care să nu mi se respecte munca” # Gazeta Sporturilor
Ricardo Cadu (44 de ani), fostul fundaș central și căpitan al celor de la CFR Cluj, a comentat situația de la FCSB și implicarea patronului Gigi Becali în deciziile echipei. Cadu a părăsit-o pe CFR Cluj în 2014, după ce a adunat 250 de meciuri, 30 de goluri și două pase decisive în tricoul „feroviarilor”. ...
20:30
Bogdan Andone s-a adresat vestiarului, după vestea ofertei din Belgia: informații de culise de la FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Curtat de un club din Belgia, Bogdan Andone încearcă să-i țină în priză pe jucătorii lui FC Argeș, într-o săptămână în care vestea presupusei oferte primite de tehnician a ajuns și la urechile vestiarului. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani le-a transmis un mesaj mobilizator fotbaliștilor alb-violeți, povestesc surse autorizate din anturajul echipei. ...
20:30
Ilyeș spunea că „îl trimite cu primul tren la Budapesta dacă ratează”, iar Paszka a ratat penalty-ul cu Farul # Gazeta Sporturilor
Lorand Paszka (29 de ani) putea deschide scorul în minutul 35 al meciului dintre Csikszereda și Farul Constanța, însă fundașul dreapta al ciucanilor a ratat lovitura de pedeapsă. Execuția pe centrul porții a fost respinsă in extremis de Rafa Munteanu.Paszka a executat de la 11 metri pe centrul porții, iar portarul Farului plonjase inițial în partea dreaptă. Totuși, Rafa Munteanu a reușit să respingă balonul cu piciorul stâng, evitând golul. ...
20:30
Anunț total neobișnuit înainte de meciul din Liga 2: „Parcați autovehiculele în curți în intervalul orar 08:00 - 15:00” # Gazeta Sporturilor
CS Afumați, formația din Liga 2 din apropierea Bucureștiului, a venit cu un anunț ciudat înaintea meciului „de mare risc” cu Steaua, din etapa # 20, programat pe 7 martie, de la ora 11:00.Oficialii celor de la CS Afumați, în anunțul care promova meciul pe rețelele de socializare, au avut o rugăminte nemaiîntâlnită: locuitorii din zona stadionului să parcheze mașinile în curți în eventualitatea unor acte de vandalism din partea suporterilor Stelei, fără să existe o ...
20:00
Tottenham îi caută deja înlocuitor lui Igor Tudor: următoarele meciuri sunt cruciale pentru antrenorul lui Radu Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Tottenham, clubul la care evoluează Radu Drăgușin și care se află în plină cursă pentru evitarea retrogradării din Premier League, caută deja soluții pentru înlocuirea lui Igor Tudor dacă acesta nu va redresa echipa până la pauza competițională pentru echipele naționale, conform presei din Anglia. ...
19:50
„Nu merge în străinătate. FCSB îl vrea din vară” » Bătaie pentru transferul internaționalului român # Gazeta Sporturilor
Claudiu Rotar, patronul celor de la Hermannstadt, a infirmat informația lansată în spațiul public de către impresarul Ioan Becali, potrivit căreia fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22 de ani) ar fi semnat cu o echipă din Statele Unite ale Americii. A dezvăluit pentru GSP.ro că tratativele cu FCSB sunt în continuare de actualitate. Se pare că Ciubotaru nu va ajunge în Statele Unite, așa cum a anunțat Ioan Becali marți, 6 martie. Claudiu Rotar a dezvăluit în dialogul cu GSP. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.