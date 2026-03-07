Preşedintele Iranului: Teheranul nu va mai ataca statele vecine din Golf, decât dacă vor fi lansate atacuri de pe teritoriul lor
Primanews.ro, 7 martie 2026 11:00
Preşedintele Iranului: Teheranul nu va mai ataca statele vecine din Golf, decât dacă vor fi lansate atacuri de pe teritoriul lor
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
11:00
Alexandru Nazare: Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul de creştere economică # Primanews.ro
Alexandru Nazare: Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul de creştere economică
11:00
Preşedintele Iranului: Teheranul nu va mai ataca statele vecine din Golf, decât dacă vor fi lansate atacuri de pe teritoriul lor # Primanews.ro
Preşedintele Iranului: Teheranul nu va mai ataca statele vecine din Golf, decât dacă vor fi lansate atacuri de pe teritoriul lor
Acum 24 ore
21:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, la Prima TV # Primanews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, la Prima TV
21:30
Nicuşor Dan a ieşit să discute cu protestatarii strânşi la Cotroceni. Ce a promis pe Justiţie # Primanews.ro
Nicuşor Dan a ieşit să discute cu protestatarii strânşi la Cotroceni. Ce a promis pe Justiţie
21:20
VIDEO. Alina Manolache, jurnalist: Faptul că PSD votează bugetul nu înseamnă că nu va încerca să-l doboare pe Bolojan şi să refacă guvernul fără USR # Primanews.ro
VIDEO. Alina Manolache, jurnalist: Faptul că PSD votează bugetul nu înseamnă că nu va încerca să-l doboare pe Bolojan şi să refacă guvernul fără USR
21:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12 # Primanews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12
21:00
VIDEO. Istoricul Mihai Manea, analiză a celor 7 zile de război în Orientul Mijlociu: Donald Trump a făcut un pariu # Primanews.ro
VIDEO. Istoricul Mihai Manea, analiză a celor 7 zile de război în Orientul Mijlociu: Donald Trump a făcut un pariu
20:50
VIDEO. Istoricul Mihai Manea, analiză a celor 7 zile de război în Orientul Mijlociu.
16:30
Macron: Franţa nu se va implica în acest război împotriva Iranului
16:20
Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban
16:20
Guvernul a analizat evoluţia reformelor din PNRR: Până în prezent, România a absorbit 50,08% din PNRR # Primanews.ro
Guvernul a analizat evoluţia reformelor din PNRR: Până în prezent, România a absorbit 50,08% din PNRR
16:10
OpenAI lansează modelul GPT 5.4
16:00
Trump are programată vineri o întâlnire cu Hegseth la Casa Albă
16:00
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu prevederi din OUG privind creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale # Primanews.ro
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu prevederi din OUG privind creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale
16:00
Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional, avertizează Ciucu # Primanews.ro
Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional, avertizează Ciucu
16:00
Trump îi îndeamnă pe kurzi să atace Iranul
15:50
Grecia va desfăşura o baterie Patriot pentru a proteja Bulgaria
15:50
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru instalaţii de stocare a energiei electrice # Primanews.ro
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru instalaţii de stocare a energiei electrice
14:40
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru barajul cu Turcia, transmis de Prima TV # Primanews.ro
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru barajul cu Turcia, transmis de Prima TV
14:00
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul îşi sfătuieşte cetăţenii să evite orice deplasare în Ungaria # Primanews.ro
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul îşi sfătuieşte cetăţenii să evite orice deplasare în Ungaria
13:50
Bolojan solicită ajutorul Emiratelor Arabe Unite pentru zborurile de repatriere ale românilor # Primanews.ro
Bolojan solicită ajutorul Emiratelor Arabe Unite pentru zborurile de repatriere ale românilor
12:30
Maia Sandu nu este tentată de o candidatură la Preşedinţia României: România are un preşedinte, un preşedinte bun # Primanews.ro
Maia Sandu nu este tentată de o candidatură la Preşedinţia României: România are un preşedinte, un preşedinte bun
11:30
Donald Trump anunţă următoarea ţintă: „Cuba va fi o chestiune de timp”
11:30
A treia scumpire majoră în benzinării, de această dată numai a motorinei. A ajuns la 8,7 lei/l în staţiile OMV # Primanews.ro
A treia scumpire majoră în benzinării, de această dată numai a motorinei. A ajuns la 8,7 lei/l în staţiile OMV
Ieri
01:40
VIDEO. Profesor Alexandru Bodislav: Bugetul promis de guvernanţi nu are acoperire în economie. „La final vor da din nou din umeri” # Primanews.ro
VIDEO. Profesor Alexandru Bodislav: Bugetul promis de guvernanţi nu are acoperire în economie. „La final vor da din nou din umeri”
5 martie 2026
21:50
VIDEO. Economistul Adrian Negrescu: Pachetul de asistenţă al PSD este o discuţie puerilă. Sunt nişte ajutoare simbolice. Soluţia ar fi indexarea pensiilor # Primanews.ro
VIDEO. Economistul Adrian Negrescu: Pachetul de asistenţă al PSD este o discuţie puerilă. Sunt nişte ajutoare simbolice. Soluţia ar fi indexarea pensiilor
21:20
VIDEO. Jurnalist iranian: „Dacă regimul rămâne la putere, viaţa iranienilor va deveni un coşmar şi mai mare” # Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist iranian: „Dacă regimul rămâne la putere, viaţa iranienilor va deveni un coşmar şi mai mare”
21:20
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă din Polonia: Românii sunt ''absolut protejaţi'' în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Primanews.ro
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă din Polonia: Românii sunt ''absolut protejaţi'' în contextul conflictului din Orientul Mijlociu
19:50
VIDEO. Care este poziţia USR vis-a-vis de ajutoarele one-off pentru persoanele vulnerabile şi persoanele cu dizabilităţi? Radu Mihaiu (USR) răspunde la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Care este poziţia USR vis-a-vis de ajutoarele one-off pentru persoanele vulnerabile şi persoanele cu dizabilităţi? Radu Mihaiu (USR) răspunde la România Politică
19:40
VIDEO. Adrian Câciu cere demiteri după scumpirea carburanţilor: „Dacă nu intervin într-o săptămână, Chiriţoiu şi ANPC trebuie să plece” # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Câciu cere demiteri după scumpirea carburanţilor: „Dacă nu intervin într-o săptămână, Chiriţoiu şi ANPC trebuie să plece”
18:50
VIDEO. Câciu, la Prima News: „Cei care fac balet pe scena politică şi arată cu degetul la PSD sunt la putere pentru că PSD e la guvernare” # Primanews.ro
VIDEO. Câciu, la Prima News: „Cei care fac balet pe scena politică şi arată cu degetul la PSD sunt la putere pentru că PSD e la guvernare”
18:50
VIDEO. Adrian Câciu (PSD): Banii pentru persoanele vulnerabile vor fi în buget sau nu va exista buget # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Câciu (PSD): Banii pentru persoanele vulnerabile vor fi în buget sau nu va exista buget
18:40
VIDEO. Adrian Câciu, la Prima News: „Cei care fac balet pe scena politică şi arată cu degetul la PSD sunt la putere pentru că PSD e la guvernare” # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Câciu, la Prima News: „Cei care fac balet pe scena politică şi arată cu degetul la PSD sunt la putere pentru că PSD e la guvernare”
17:50
Seria Caragiale continuă la Cinemaraton: două noi adaptări din Momente, pe 8 martie
17:40
România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru evacuarea a 1.000 de cetăţeni # Primanews.ro
România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru evacuarea a 1.000 de cetăţeni
16:00
VIDEO. Nicuşor Dan, în Polonia: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite # Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, în Polonia: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite
16:00
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat
15:50
Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 # Primanews.ro
Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027
15:50
Nicuşor Dan, în Polonia: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite # Primanews.ro
Nicuşor Dan, în Polonia: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite
14:10
Kaja Kallas afirmă că ţările din Golf sunt îngrijorate de riscul unui război civil în Iran # Primanews.ro
Kaja Kallas afirmă că ţările din Golf sunt îngrijorate de riscul unui război civil în Iran
14:10
Casa Albă afirmă că nu există în prezent planuri pentru desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran # Primanews.ro
Casa Albă afirmă că nu există în prezent planuri pentru desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran
14:00
Finalul unei epoci. Modelul de creştere al Europei se apropie de sfârşit
14:00
"Fabricat în Europa", noul plan al Comisiei Europene pentru reindustrializarea continentului # Primanews.ro
"Fabricat în Europa", noul plan al Comisiei Europene pentru reindustrializarea continentului
14:00
Ucraina şi SUA discută despre posibilitatea amânării negocierilor de pace cu Rusia, spune Zelenski # Primanews.ro
Ucraina şi SUA discută despre posibilitatea amânării negocierilor de pace cu Rusia, spune Zelenski
13:50
VIDEO. Nicuşor Dan, primit cu onoruri militare la Palatul Prezidenţial din Varşovia
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l # Primanews.ro
A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l
11:00
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 490 de persoane # Primanews.ro
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 490 de persoane
10:50
VIDEO. Putin ameninţă că taie ”chiar acum” gazele către Europa
02:20
VIDEO. AUR anunţă măsuri economice radicale: fără suprataxare part-time şi TVA mai mic la alimente # Primanews.ro
VIDEO. AUR anunţă măsuri economice radicale: fără suprataxare part-time şi TVA mai mic la alimente
4 martie 2026
22:20
VIDEO. Expert în Orientul Mijlociu: Iranul nu cedează. Regimul va merge până la capăt, chiar dacă vor muri oameni # Primanews.ro
VIDEO. Expert în Orientul Mijlociu: Iranul nu cedează. Regimul va merge până la capăt, chiar dacă vor muri oameni
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.