Injecțiile de slăbit sunt tot mai căutate, deși te ajută să pierzi nu atât kilogramele cât banii

11:40

Administrația condusă de Donald Trump ar fi cheltuit peste un miliard de dolari doar pentru prima zi a conflictului cu Iran, potrivit estimărilor din presa internațională. În sumă intră pregătirile pentru loviturile începute pe 28 […] The post Americanii au cheltuit un miliard de dolari doar pentru prima zi a războiului din Iran. Scump rău! Prima zi ar trebui să fie gratis, ca să te convingă să rămâi appeared first on IMPACT.ro.