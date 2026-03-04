Cupa României: Universitatea Craiova vs CFR Cluj – Finala din „sferturi”

21:40

Futurologul Raymond Kurzweil susține, într-un eseu publicat în Wired, parte din viitoarea sa carte, că prima persoană care ar putea ajunge la 1.000 de ani s-a născut deja. În viziunea lui, fuziunea dintre biotehnologie și […] The post Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja. Dacă află Ilie Bolojan, nu ne mai pensionăm în viața asta appeared first on IMPACT.ro.