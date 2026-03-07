Accident cu 12 persoane implicate, în judeţul Bistriţa-Năsăud / O femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – transportaţi la spital
News.ro, 7 martie 2026 12:50
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
Acum 10 minute
13:10
Ministerul de Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal din prefecturi / Numărul de angajaţi, stabilit în funcţie de mai multe criterii / Judeţele cu cei mai uţini şi cei mai mulţi angajaţi în prefecturi # News.ro
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice. Cei mai mulţi angajaţi, respectiv 45, vor fi în Prefectura Bucureşti, iar cei mai puţini – 33 – în prefecturile din Ilfov, Giurgiu şi Covasna.
Acum 30 minute
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, etapa a 20-a a Ligii a II-a:
13:00
Japonia autorizează în premieră mondială terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţă cardiacă severă # News.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Autorităţile japoneze au autorizat primele terapii care folosesc celule reprogramate capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi, iar aceste tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni.
12:50
Preşedintele Senatului: Cred că Nicuşor Dan va accepta propunerile pentru parchete. A fost un proces transparent, democratic - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean este de părere că preşedintele României Nicuşor Dan va accepta propunerile trimise de ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, pentru şefia marilor parchete. ”Eu cred că a fost totuşi un proces transparent, democratic, clar”, spune Mircea Abrudean despre selecţia viitorilor procurori-şefi, contestată de o parte a societăţii civile, vineri seara, chiar în faţa Palatului Cotroceni.
12:50
Accident cu 12 persoane implicate, în judeţul Bistriţa-Năsăud / O femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – transportaţi la spital # News.ro
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
Acum o oră
12:40
Explozii au fost auzite sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, după ce au declanşat sirenele de raid aerian, au relatat jurnaliştii AFP. Serviciile de urgenţă nu au raportat răniţi.
12:40
Preşedintele Senatului, despre eventuala numire la şefia SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, susţine că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre numirea în fruntea SRI, însă admite că ar accepta funcţia dacă şeful statului i-ar propune. ”Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza”, a declarat Mircea Abrudean, la Prima TV. Preşedintele Senatului este de părere că viitorul director civil al SRI ar trebui să comunice mai mult. ”Pentru că altfel apare această aură negativă, că se întâmplă lucruri în subteran, că se fac tot felul de jocuri”, susţine Abrudean. Preşedintele Senatului estimează că după promulgarea bugetului şi numirea procurorilor-şefi, preşedintele Nicuşor Dan va veni cu propunerile pentru serviciile secrete.
12:30
Mircea Abrudean: AUR nu trebuie să facă nimic altceva decât să fie spectator la ceea ce face această coaliţie # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că există riscul ca AUR să ajungă la 50 la sută la următoarele alegeri parlamentare şi că nici nu trebuie să facă altceva decât să fie spectator la ceea ce se întâmplă în coaliţia de guvernare.
12:20
Tenis: Sportiva ungară Panna Udvardy spune că a primit ameninţări cu moartea în timp ce se afla la un turneu în Turcia # News.ro
Participantă la un turneu în Turcia, unguroaica Panna Udvardy, numărul 95 mondial, a fost ţinta unor mesaje extrem de ameninţătoare. Familia ei a trebuit să fie plasată sub protecţie.
12:20
Mircea Abrudean: Atmosfera din coaliţie nu e întotdeauna aşa cum pare/ Există dialog, există dezbateri mai aprinse, cu certuri, cu supărări, se revine la masa discuţiilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în prezent PSD face parte din actuala coaliţie de guvernare, dar că există şi o oarecare rezistenţă, având în vedere declaraţiile publice. Abrudean a susţinut că atmosfera în coaliţia de guvernare ”nu e întotdeauna aşa cum pare”, că există şi certuri, supărări, dar întotdeauna se revine la masa discuţiilor.
Acum 2 ore
12:10
Diana Buzoianu: România şi Republica Moldova plantează împreună / Vom planta o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut / Eveniment comun în 14 martie # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova, urmând a fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie.
12:10
Preşedintele Senatului: Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea ”cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.
12:00
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a promis sâmbătă că ţara sa nu se va preda niciodată, în contextul în care Israelul a anunţat o nouă ofensivă care implică 80 de avioane de război şi care a incendiat unul dintre principalele aeroporturi din Teheran.
12:00
Preşedintele Senatului: Am făcut reformă. 17 milioane de lei, pe care i-am dat la bugetul de stat - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că reforma demarată de Ilie Bolojan în ianuarie 2025 şi continuată pe tot parcursul anului a adus o economie de 17 miliarde de lei la bugetul statului. Abrudean anunţă că săptămâna viitoare plenul Senatului va desfiinţa încă un post de secretar general adjunct, o ”restanţă” de aproape un an.
11:20
Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat reluarea parţială a operaţiunilor # News.ro
Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat sâmbătă reluarea parţială a operaţiunilor, după o scurtă suspendare care a avut loc mai devreme în cursul dimineţii.
11:20
„Credeam că vom vorbi despre fotbal...”: Antrenorul echipei Inter Miami povesteşte despre vizita la Casa Albă # News.ro
Antrenorul echipei Inter Miami, Javier Mascherano, a revenit asupra vizitei sale la Casa Albă împreună cu jucătorii din Florida. Deşi preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs lung în cadrul ceremoniei, jucătorii se aşteptau mai ales să discute despre fotbal.
Acum 4 ore
11:10
Solidaritatea Sanitară a realizat un clasament al spitalelor din perspectiva angajaţilor: Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10 / Salariaţii încă iubesc meseria, dar sistemul testează această vocaţie la limită / O treime iau în considerare plecarea # News.ro
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” a realizat un clasament al spitalelor publice din perspectiva Calităţii Vieţii Profesionale, după ce au fost completate chestionare anonime de către 2.000 de angajaţi din 300 de unităţi medicale, acoperind toate judeţele. Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10, reclamă supraîncărcarea şi faptul că nu se simt protejaţi la locul de muncă. Datele arată, de asemenea, că salariaţii încă îţi iubesc meseria, dar sistemul testează această vocaţie la limită, de aceea o treime iau în considerare plecarea din sistem.
11:10
Keir Starmer, acuzat că l-a „imitat pe Trump” cu o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu - VIDEO # News.ro
Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.
11:00
Bărbat acuzat de şantaj, reţinut pe Aeroportul Otopeni, când revenea în ţară din Belgia / Fane Văncică este acuzat că a cerut unui om de afaceri ”taxă de protecţie” lunară de 25.000 de lei şi i-ar fi denigrat afacerea - VIDEO # News.ro
Un bărbat acuzat că a şantajat în repetate rânduri un om de afaceri din Bucureşti, căruia i-a cerut ”taxă de protecţie” lunară de 25.000 de lei şi i-ar fi denigrat afacerea, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, la revenirea în ţară din Belgia. Surse judiciare afirmă că este vorba despre Niţă Cami, zis Fane Văncică.
10:50
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, a declarat preşedintele # News.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că ţara sa nu îşi va mai ataca vecinii din Golf, cu excepţia cazului în care vor fi lansate atacuri din aceste ţări, scrie AFP.
10:50
Liban - Hezbollah susţine că s-a confruntat cu o „infiltrare” a soldaţilor israelieni în est # News.ro
Mişcarea pro-iraniană Hezbollah a declarat că a respins o „infiltrare” a armatei israeliene în estul Libanului în noaptea de vineri spre sâmbătă, o regiune în care autorităţile libaneze au raportat cel puţin 16 morţi în atacurile aeriene israeliene.
10:30
Peste 860 de maşini cu volanul pe partea dreaptă, verificate într-o singură zi la nivel naţional / 42 de sancţiuni aplicate pentru deficienţe tehnice # News.ro
Peste 860 de maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost verificate într-o singură zi la nivel naţional de către poliţişti, după ce o analiză a Poliţiei Române a arăptat că, în ultimii cinci ani, aproximativ 84% dintre accidentele cu astfel de vehicule s-au produs din cauza nerespectării prevederilor legale. S-au dat apeoape 600 de amenzi, dintre care 42 au fost aplicate pentru deficienţe tehnice.
10:20
FIFA şi AFC, îndemnate să protejeze fotbalistele iraniene după ce au fost numite „trădătoare” # News.ro
Sindicatul fotbaliştilor profesionişti, FIFPRO, a îndemnat organismele responsabile de organizarea Cupei Asiei de Fotbal Feminin să protejeze echipa naţională a Iranului, după ce aceasta a fost etichetată drept „trădătoare în timp de război” de către un prezentator al televiziunii de stat iraniene, relatează Reuters.
10:10
Ministerul Apărării saudit a anunţat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice care se îndreptau spre Baza Aeriană Prince Sultan, care adăposteşte personal militar american, precum şi un total de 17 drone deasupra câmpului petrolier Shaybah din sud-estul Arabiei Saudite.
10:10
Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu / Validează măsurile Guvernului / Este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, sâmbătă, că ultima evaluare publicată de Moody’s ”reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu”, validând măsurile Guvernului. Ministrul apreciază că traietoria trebuie păstrată, pentru că pieţele internaţionale şi agenţiile de rating au nevoie de semnale clare de stabilitate şi responsabilitate.
10:10
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, a declarat preşedinte # News.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că ţara sa nu îşi va mai ataca vecinii din Golf, cu excepţia cazului în care vor fi lansate atacuri din aceste ţări, scrie AFP.
10:00
Bărbatul care ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul ”Marius Nasta”, reţinut / Ancheta a arătat că bărbatul chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul # News.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul ”Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.
09:50
Cel puţin şase persoane au fost ucise în atacuri ruseşti care au avut loc peste noapte în Ucraina # News.ro
Cel puţin şase persoane au fost ucise în noaptea de vineri spre sâmbătă în Ucraina, unde mai multe regiuni au fost vizate de atacuri aeriene ruseşti, potrivit autorităţilor citate de AFP.
09:40
Trei adulţi şi doi minori au fost răniţi, sâmbătă, într-un accident rutier produs în judeţul Mureş. Două maşini au fost implicate în evenimentul rutier, iar poliţiştii urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.
09:40
Iran - Gardienii Revoluţiei susţin că au vizat „grupuri separatiste” din Kurdistanul irakian # News.ro
Gardienii Revoluţiei au susţinut sâmbătă că au vizat „grupuri separatiste” din regiunea Kurdistanului irakian, în a zecea zi a războiului împotriva Israelului şi a Statelor Unite.
09:30
Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.
09:20
Primăria Iaşi a lansat o licitaţie de aproape 115 milioane de lei pentru un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii # News.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, anunţă pregătiri pentru o nouă investiţie cu fonduri europene, respectiv un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii. Municipalitatea a lansat o licitaţie în valoare de aproape 115 milioane de lei, cu TVA.
Acum 6 ore
09:10
Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi pe Isack Hadjar (Red Bull).
09:00
Alinare fără cuvinte. Pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca fac terapie cu câini. Instructor: Câinele ideal pentru acest tip de terapie e unul la un milion. Are 0 agresivitate, toleranţă mare la frustrare, e foarte sociabil - FOTO, VIDEO # News.ro
Pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca au primit din nou săptămâna aceasta vizita câinilor de terapie de la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari. Pentru mai bine de o oră, cei internaţi acolo s-au jucat împreună cu animalele şi le-au putut hrăni şi mângâia. Câinii de terapie se numesc Bety, Tina şi Mura şi sunt special antrenaţi pentru acest tip de activitate. Terapia cu animale este extrem de benefică pentru pacienţi - spune Dr. George Negru, directorul medical al spitalului - şi completează foarte bine tratamentele de specialitate pe care oamenii le primesc în spital. Medicul spune că ar trebui să existe astfel de programe în toate spitalele. dar şi în şcoli. Cristian Anghel, instructor canin la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari, a explicat pentru News.ro că există un proces laborios de selecţie a câinilor care intră în programul de pregărire pentru a deveni câini de terapie. „Avem un test de evaluare a personalităţii câinelui şi numai dacă trece de acea evaluare facem propunerea ca acel câine să intre în programul de pregătire”, a spus acesta.
08:50
UPDATE - Israelul anunţă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # News.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
08:50
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea / Şoferul a fost rănit # News.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
08:40
Israelul anunţă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # News.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
08:40
Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului / Gardienii Revoluţiei afirmă că aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.
08:40
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital.
08:40
Quentin Tarantino lucrează la o piesă de teatru britanică care se preconizează că va avea premiera în toamnă # News.ro
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
08:20
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu de la turneul WTA de categorie 1000 de la Indian Wells.
08:20
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC.
08:20
Israelul a dezvăluit melodia care va reprezenta ţara la concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. După Yuval Raphael anul trecut, cântăreţul Noam Bettan, ales în 20 ianuarie, va reprezenta Israelul cu "Michelle".
08:10
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său care este difuzat pe Disney+.
08:10
Loturi de pâine Vel Pitar, retrase de la comercializare întrucât pot prezenta fragmente de material plastic # News.ro
Vel Pitar România anunţă retragerea de la comercializare a mai multori loturi de pâine, întrucât pot prezenta fragmente de material plastic.
07:50
Ministrul saudit al Apărării îndeamnă Iranul să dea dovadă de „înţelepciune” şi să „evite orice eroare de apreciere” # News.ro
Ministrul saudit al Apărării, Khaled bin Salman, a cerut Iranului să dea dovadă de „înţelepciune” şi l-a avertizat să evite „orice eroare de apreciere”, în contextul în care ţara sa este ţinta dronelor şi rachetelor din Teheran.
07:50
Sugarii sunt supuşi frecvent unor proceduri medicale care implică înţepături cu acul, precum recoltările de sânge sau vaccinările. Un studiu de sinteză arată că o intervenţie foarte simplă, administrarea câtorva picături de soluţie cu zahăr înaintea procedurii, poate reduce durerea resimţită de bebeluşi.
07:40
Barclays avertizează că petrolul Brent ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă # News.ro
Banca britanică Barclays a avertizat vineri că preţul petrolului Brent ar putea testa nivelul de 120 de dolari pe baril ,dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua încă câteva săptămâni, transmite Reuters.
07:30
Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu: Un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu / Orice reducere de personal nu ar însemna eficientizare, ci slăbirea capacităţii statului de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor # News.ro
Sindicaliştii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu cer ministrului Diana Buzoianu consultări pe tema eficientizării activităţii instituţiei şi reducerii de cheltuieli, avertizând că un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu, mult mai mult decât media europeană. Reducerea de personal ar avea consecinţe grave asupra capacităţii instituţiei de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor.
07:20
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.
