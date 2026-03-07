Cel puţin şase persoane au fost ucise în atacuri ruseşti care au avut loc peste noapte în Ucraina
News.ro, 7 martie 2026 09:50
Cel puţin şase persoane au fost ucise în noaptea de vineri spre sâmbătă în Ucraina, unde mai multe regiuni au fost vizate de atacuri aeriene ruseşti, potrivit autorităţilor citate de AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:10
Ministerul Apărării saudit a anunţat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice care se îndreptau spre Baza Aeriană Prince Sultan, care adăposteşte personal militar american, precum şi un total de 17 drone deasupra câmpului petrolier Shaybah din sud-estul Arabiei Saudite.
10:10
Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu / Validează măsurile Guvernului / Este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, sâmbătă, că ultima evaluare publicată de Moody’s ”reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu”, validând măsurile Guvernului. Ministrul apreciază că traietoria trebuie păstrată, pentru că pieţele internaţionale şi agenţiile de rating au nevoie de semnale clare de stabilitate şi responsabilitate.
10:10
Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări, a declarat preşedinte # News.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că ţara sa nu îşi va mai ataca vecinii din Golf, cu excepţia cazului în care vor fi lansate atacuri din aceste ţări, scrie AFP.
Acum 15 minute
10:00
Bărbatul care ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul ”Marius Nasta”, reţinut / Ancheta a arătat că bărbatul chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul # News.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul ”Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.
Acum 30 minute
09:50
Cel puţin şase persoane au fost ucise în atacuri ruseşti care au avut loc peste noapte în Ucraina # News.ro
Cel puţin şase persoane au fost ucise în noaptea de vineri spre sâmbătă în Ucraina, unde mai multe regiuni au fost vizate de atacuri aeriene ruseşti, potrivit autorităţilor citate de AFP.
Acum o oră
09:40
Trei adulţi şi doi minori au fost răniţi, sâmbătă, într-un accident rutier produs în judeţul Mureş. Două maşini au fost implicate în evenimentul rutier, iar poliţiştii urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.
09:40
Iran - Gardienii Revoluţiei susţin că au vizat „grupuri separatiste” din Kurdistanul irakian # News.ro
Gardienii Revoluţiei au susţinut sâmbătă că au vizat „grupuri separatiste” din regiunea Kurdistanului irakian, în a zecea zi a războiului împotriva Israelului şi a Statelor Unite.
09:30
Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.
09:20
Primăria Iaşi a lansat o licitaţie de aproape 115 milioane de lei pentru un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii # News.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, anunţă pregătiri pentru o nouă investiţie cu fonduri europene, respectiv un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii. Municipalitatea a lansat o licitaţie în valoare de aproape 115 milioane de lei, cu TVA.
Acum 2 ore
09:10
Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi pe Isack Hadjar (Red Bull).
09:00
Alinare fără cuvinte. Pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca fac terapie cu câini. Instructor: Câinele ideal pentru acest tip de terapie e unul la un milion. Are 0 agresivitate, toleranţă mare la frustrare, e foarte sociabil - FOTO, VIDEO # News.ro
Pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca au primit din nou săptămâna aceasta vizita câinilor de terapie de la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari. Pentru mai bine de o oră, cei internaţi acolo s-au jucat împreună cu animalele şi le-au putut hrăni şi mângâia. Câinii de terapie se numesc Bety, Tina şi Mura şi sunt special antrenaţi pentru acest tip de activitate. Terapia cu animale este extrem de benefică pentru pacienţi - spune Dr. George Negru, directorul medical al spitalului - şi completează foarte bine tratamentele de specialitate pe care oamenii le primesc în spital. Medicul spune că ar trebui să existe astfel de programe în toate spitalele. dar şi în şcoli. Cristian Anghel, instructor canin la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari, a explicat pentru News.ro că există un proces laborios de selecţie a câinilor care intră în programul de pregărire pentru a deveni câini de terapie. „Avem un test de evaluare a personalităţii câinelui şi numai dacă trece de acea evaluare facem propunerea ca acel câine să intre în programul de pregătire”, a spus acesta.
08:50
UPDATE - Israelul anunţă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # News.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
08:50
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea / Şoferul a fost rănit # News.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
08:40
Israelul anunţă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # News.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
08:40
Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului / Gardienii Revoluţiei afirmă că aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.
08:40
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital.
08:40
Quentin Tarantino lucrează la o piesă de teatru britanică care se preconizează că va avea premiera în toamnă # News.ro
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
08:20
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu de la turneul WTA de categorie 1000 de la Indian Wells.
08:20
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC.
08:20
Israelul a dezvăluit melodia care va reprezenta ţara la concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. După Yuval Raphael anul trecut, cântăreţul Noam Bettan, ales în 20 ianuarie, va reprezenta Israelul cu "Michelle".
Acum 4 ore
08:10
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său care este difuzat pe Disney+.
08:10
Loturi de pâine Vel Pitar, retrase de la comercializare întrucât pot prezenta fragmente de material plastic # News.ro
Vel Pitar România anunţă retragerea de la comercializare a mai multori loturi de pâine, întrucât pot prezenta fragmente de material plastic.
07:50
Ministrul saudit al Apărării îndeamnă Iranul să dea dovadă de „înţelepciune” şi să „evite orice eroare de apreciere” # News.ro
Ministrul saudit al Apărării, Khaled bin Salman, a cerut Iranului să dea dovadă de „înţelepciune” şi l-a avertizat să evite „orice eroare de apreciere”, în contextul în care ţara sa este ţinta dronelor şi rachetelor din Teheran.
07:50
Sugarii sunt supuşi frecvent unor proceduri medicale care implică înţepături cu acul, precum recoltările de sânge sau vaccinările. Un studiu de sinteză arată că o intervenţie foarte simplă, administrarea câtorva picături de soluţie cu zahăr înaintea procedurii, poate reduce durerea resimţită de bebeluşi.
07:40
Barclays avertizează că petrolul Brent ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă # News.ro
Banca britanică Barclays a avertizat vineri că preţul petrolului Brent ar putea testa nivelul de 120 de dolari pe baril ,dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua încă câteva săptămâni, transmite Reuters.
07:30
Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu: Un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu / Orice reducere de personal nu ar însemna eficientizare, ci slăbirea capacităţii statului de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor # News.ro
Sindicaliştii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu cer ministrului Diana Buzoianu consultări pe tema eficientizării activităţii instituţiei şi reducerii de cheltuieli, avertizând că un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu, mult mai mult decât media europeană. Reducerea de personal ar avea consecinţe grave asupra capacităţii instituţiei de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor.
07:20
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.
07:00
Acţiunile Marvell au urcat vineri cu 20% după rezultate peste aşteptări şi prognoze puternice legate de cererea pentru inteligenţă artificială # News.ro
Acţiunile producătorului de semiconductori Marvell Technology au crescut cu aproximativ 20% vineri, după ce compania a raportat rezultate financiare peste estimările analiştilor şi a oferit perspective optimiste privind cererea pentru tehnologii de inteligenţă artificială, relatează CNBC.
06:40
Statele Unite: Un pakistanez a fost găsit vinovat pentru instigare la asasinarea unor politicieni, printre care Trump şi Biden # News.ro
Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe un pakistanez în vârstă de 48 de ani de complotul de asasinare a unor personalităţi politice americane, printre care Donald Trump, cu sprijinul guvernului iranian, a anunţat procuratura.
06:30
Google continuă să ofere tehnologia de inteligenţă artificială Anthropic, dar nu pentru proiecte de apărare, după decizia Pentagonului # News.ro
Google a anunţat că va continua să ofere clienţilor tehnologia de inteligenţă artificială dezvoltată de compania Anthropic, cu excepţia proiectelor din domeniul apărării, la o zi după ce Microsoft a transmis un mesaj similar către utilizatori, transmite CNBC.
06:20
Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi la faţa locului, în cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
06:10
Şeful Google, Sundar Pichai, ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani # News.ro
Şeful Google şi al companiei-mamă Alphabet ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat vineri de autoritatea americană de reglementare a pieţelor, SEC, informează AFP.
06:00
Israelul a răspuns la un atac cu rachete iraniene. Alerta aeriană declanşată în nordul ţării a fost ridicată în scurt timp # News.ro
Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran, dar a ridicat rapid alerta aeriană declanşată în nordul ţării.
05:50
Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, iar rata şomajului a urcat la 4,4%. # News.ro
Economia americană a pierdut locuri de muncă în februarie, o lună afectată de vremea severă de iarnă şi de o grevă la un mare furnizor de servicii medicale, potrivit datelor neaşteptat de proaste publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), transmite CNBC.
05:40
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel # News.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul în care cele două ţări sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu împotriva Iranului.
05:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în turul trei la Indian Wells. Cristian va juca pentru un loc în optimi cu liderul mondial Arina Sabalenka # News.ro
Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, sâmbătă, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
05:10
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi zece rănite într-un atac rus asupra unui bloc de locuinţe din Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităţilor, citate de AFP.
05:10
Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul scumpirii petrolului şi al conflictului din Orientul Mijlociu # News.ro
Bursele europene au încheiat şedinţa de vineri pe minus, după revenirea la creştere a preţurilor petrolului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, transmite CNBC.
Acum 8 ore
03:10
Sâmbăta trecută, Israelul şi SUA lansau atacuri asupra Iranului, aprinzând butoiul cu pulbere în întreaga regiune. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost eliminat încă din prima zi, dar ostilităţile sunt departe de a se calma. Dimpotrivă, au escaladat şi s-au extins în întreaga regiune, iar consecinţele se simt la nivel global. După o săptămână, războiul dintre Iran, SUA şi Israel este deja unul dintre cele mai mari conflicte din Orientul Mijlociu din ultimii ani şi nu pare să aibă o strategie clară de ieşire.
Acum 12 ore
01:50
Trump evită să răspundă când este întrebat despre rapoartele conform cărora Rusia furnizează informaţii Iranului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a evitat să răspundă vineri când a fost întrebat despre informaţiile, obţinute pe surse de mai multe instituţii media, conform cărora Rusia furnizează Iranului informaţii despre locaţiile şi mişcările trupelor, navelor şi aeronavelor americane, relatează CNN.
01:40
A şaptea zi a războiului SUA-Israel împotriva Iranului a fost marcată de noi atacuri de ambele părţi, care au repercutat în întreaga regiune, în timp ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut „capitularea necondiţionată” a Iranului, iar Israelul a emis ordine de evacuare fără precedent în Liban. Cum consecinţele economice nu au întârziat să apară, SUA au acordat Indiei o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc, în timp ce ruşii se gândesc să redirecţioneze livrările de GNL destinate Europei către Asia-Pacific.
01:10
Ţările UE care se alătură atacurilor SUA şi Israelului vor deveni „ţinte legitime” ale Iranului, ameninţă viceministrul iranian de externe # News.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu acordat postului de televiziune France 24.
00:40
UPDATE - Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului/ Reacţia Ministerului Finanţelor # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro. Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:40
Ministerul Finanţelor: Noua analiză Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi validează măsurile de echilibru bugetar # News.ro
Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:30
Viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak a declarat vineri că a discutat cu companiile energetice naţionale despre posibilitatea redirecţionării livrărilor ruseşti de gaz natural lichefiat (GNL) din Europa către alte pieţe, au relatat agenţia de ştiri Interfax şi ziarul Izvestia, citate de Reuters.
00:30
Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro.
00:20
Cupa Angliei: FC Liverpool a învins pe Wolverhampton, scor 3-1, şi s-a calificat în sferturi # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat vineri seara în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins, în deplasare, scor 3-1, gruparea Wolverhampton, în turul cinci al competiţiei.
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu românul Ionuţ Radu integralist, a pierdut vineri seara, pe terene propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Real Madrid, în etapa a 27-a din La Liga.
00:00
Un bărbat a fost găsit dezbrăcat pe o stradă din Constanţa/ Poliţiştii susţin că este consumator de substanţe psihoactive/ Acesta nu părea agresat şi a fost dus la secţia de psihiatrie # News.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit dezbrăcat, vineri seară, pe o stradă din municipiul Constanţa, fără a exista indicii că ar fi fost agresat. Poliţiştii susţin că el este consumator de substanţe psihoactive. Bărbatul a fost dus cu o ambulanţă la secţia de psihiatrie.
00:00
Iranul îi neagă lui Trump pretenţia de a interveni în alegerea liderului ţării: „Nu vom renunţa niciodată la suveranitate” # News.ro
Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat vineri că afirmaţia lui Donald Trump despre rolul său în alegerea unui nou lider suprem în Iran constituie o încălcare a principiului neamestecului în afacerile interne ale statelor, relatează Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.