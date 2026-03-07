Cel puţin şase persoane au fost ucise în atacuri ruseşti care au avut loc peste noapte în Ucraina

09:00

Pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca au primit din nou săptămâna aceasta vizita câinilor de terapie de la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari. Pentru mai bine de o oră, cei internaţi acolo s-au jucat împreună cu animalele şi le-au putut hrăni şi mângâia. Câinii de terapie se numesc Bety, Tina şi Mura şi sunt special antrenaţi pentru acest tip de activitate. Terapia cu animale este extrem de benefică pentru pacienţi - spune Dr. George Negru, directorul medical al spitalului - şi completează foarte bine tratamentele de specialitate pe care oamenii le primesc în spital. Medicul spune că ar trebui să existe astfel de programe în toate spitalele. dar şi în şcoli. Cristian Anghel, instructor canin la Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari, a explicat pentru News.ro că există un proces laborios de selecţie a câinilor care intră în programul de pregărire pentru a deveni câini de terapie. „Avem un test de evaluare a personalităţii câinelui şi numai dacă trece de acea evaluare facem propunerea ca acel câine să intre în programul de pregătire”, a spus acesta.