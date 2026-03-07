Stațiunea balneară din România care a devenit un magnet pentru turiști. De ce sunt atrași de acest loc, de fapt
7 martie 2026
România are „comori” balneare în toate colțurile, iar mulți turiști aleg să se cazeze în aceste locuri cu scopul de a se relaxa și de a beneficia de serviciile de recuperare medicală. Printre stațiunile de interes se numără, de pildă, Băile Herculane. Băile Herculane se află printre preferințele turiștilor, atunci când vine vorba despre relaxare […]
• • •
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București, în cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Potrivit primelor informații, incidentul rutier a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. În cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier pe o stradă din […]
Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internațional de pasageri, prin care trec anual zeci de milioane de pasageri, a fost închis sâmbătă după o explozie puternică auzită deasupra pistei și interceptarea unei drone. Cel mai aglomerat aeroport din lume și-a închis porțile Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat […]
Adrian Severin: „Accidental, am participat la eforturile ca regimul din Iran să ajungă la o anumită evoluție” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show, fostul ministru al afacerilor externe, Adrian Severin a atras atenția asupra evoluțiilor recente din Iran, contrazicând narativele repetate de ani de zile care ignoră schimbările de pe teren. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin a dezvăluit că a participat „accidental” la eforturi internaționale menite să sprijine regimul […]
Studenții lucrează câteva ore pe zi în cantină pentru o bursă de 1.500 de lei și o masă caldă # Gândul
Costurile tot mai mari ale vieții de student și reducerea burselor îi determină pe mulți tineri să își caute activități plătite chiar în campus. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, studenții lucrează în cantină câteva ore pe zi și primesc în schimb o bursă de aproximativ 1.500 de lei. Studenții ajută la treburile din […]
Ion Cristoiu: Gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”. „Știre difuzată de presa noastră, la concurență cu breaking news-urile despre războiul dintre SUA și Iran: Câteva zeci de persoane […]
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar! # Gândul
Astrologii vin cu veșți importante pentru zodii, în luna martie 2026. Neti Sandu a spus care va fi cea mai norocoasă zodie, în săptămânile următoare. Nativii vor da lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar. Iată mai jos. Sunt vești importante pentru zodii, însă un nativ ar putea fi catalogat drept „cel […]
Relațiile dintre Ungaria și Ucraina se tensionează din nou, după ce un protest organizat în fața ambasadei ucrainene din Budapesta a reunit atât manifestanți, cât și membri ai guvernului apropiat premierului Viktor Orbán. Protest în fața ambasadei Ucrainei Aproximativ o sută de persoane s-au adunat la Budapesta, în fața reprezentanței diplomatice a Ucrainei, pentru a […]
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte # Gândul
Schimbare ora de vară 2026. Anul acesta, ceasurile vor fi date înainte mai devreme, spre deosebire de 2025. Potrivit specialiștilor, data oficială a fost stabilită și, așa cum au precizat în nenumărate instanțe, modificarea influențează, de altfel, ritmul biologic și programul de lucru și de studiu. În 2026, trecerea la ora de vară va avea […]
S-a stabilit lista finală cu candidații penru șefia FRF. Cu cine se va luptă Răzvan Burleanu # Gândul
Federația Română de Fotbal a publicat lista finală cu candidații care se vor lupta pentru șefia forului în data de 18 martie 2026. Răzvan Burleanu va avea un singur contracandidat, după ce Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins dosarul lui Sorin Victor Răducanu, deoarece acesta nu a reușit să strângă cinci susținători și nu a […]
Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro # Gândul
Inflația din Venezuela a ajuns la 475% în 2025, cea mai mare rată din lume, potrivit băncii centrale. Creșterea explozivă a prețurilor a fost alimentată de sancțiunile americane și de criza economică profundă care a afectat țara înainte de operațiunea ordonată de Trump de capturare a lui Nicolas Maduro. Venezuela, sub conducerea lui Nicolas Maduro […]
Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Iar ăștia din România au impresia că bomba nucleară e […]
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026 # Gândul
Prețurile de pe piața imobiliară au oscilat în ultimele luni, iar achiziționarea unei noi locuințe a devenit, pentru unii dintre cetățeni, un vis îndepărtat. În anumite zone ale României, să devii proprietar a ajuns o provocare financiară. Însă, există și orașe în care ai putea avea posibilitatea să găsești apartamente sau garsoniere la un preț […]
Cancelarul Germaniei, mesaj surprinzător pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Israel, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod surprinzător, mesajul de susținere pentru Israel vine la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și tot atâția ani de la Hosocaust. Liderul de la Berlin a promis că va […]
Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei # Gândul
Două lucruri reies foarte clar din răspunsul Kremlinului la campania militară americano-israeliană împotriva aliatului său iranian. Primul este acela că Rusia își arată îngrijorarea, iar al doilea este că se bucură încă de un surplus semnificativ de „chutzpah” (n.red. – tupeu), se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Așa […]
Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Opinia mea este că România nu face nimic. […]
Ucraina, sub un atac masiv și combinat al rușilor. Bombardamente în Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk și Odesa. Ce puțin 6 morți # Gândul
Ucraina a fost ținta unui nou val de bombardamente rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe orașe fiind atacate simultan, inclusiv capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie cu drone, rachete balistice și tiruri de artilerie. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și alte zeci de persoane au fost rănite în […]
„Duelul” filosofilor ieșeni: Jigniri de la disputa pentru ocuparea unei funcții academice. „Costul” împăcării: 1 leu și scuze publice # Gândul
Doi filosofi s-au încleștat în fața instanței la Iași. Unul dintre ei s-a simțit „sabotat” în contextul ocupării unor funcții academice și l-a jignit pe celălalt. Totul s-a „tranșat” pe rețelele sociale și apoi în instanță, cel jignit cerând daune morale de 1 leu și scuze publice, informează Ziarul de Iași. În cele din urmă, […]
Șeful unui service auto a ajuns să fie condamnat pentru încălcarea Codului Rutier, chiar cu executare! După ce l-a șicanat în trafic pe un alt conducător auto, patronul atelierului auto a fugit de oamenii legii, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice, scrie Ziarul de Iași. Nu se afla la prima abatere, așa că singura […]
Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre puterea nucleară a Iranului și ce pericol ar reprezenta la nivel mondial dacă aceștia ar dezvolta o armă nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a vorbit despre Tratatul de Neproliferare Nucleară, care a […]
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu un salariu net peste medie, în fiecare lună? Venitul estimat este între 6.000 și 7.000 de lei pe lună. Unii dintre lucrătorii din domeniul construcțiilor pot ajunge să câștige un salariu net peste medie, […]
Iașul primește 140 milioane de lei pentru persoanele cu handicap. Cât plătește statul la nivel național # Gândul
Numărul beneficiarilor din județul Iași situează județul în partea de sus a clasamentului național, în privința ajutorului financiar oferit persoanelor cu dizabilități. La categoria persoanelor cu handicap grav, Iașul are 14.481 de beneficiari, scrie Ziarul de Iași, fiind depășit doar de București – 30.233 beneficiari, Prahova – 14.717 și Olt – 14.429 beneficiari. Și în […]
Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet # Gândul
Iată cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Cheltuielile sunt împărțite în trei categorii, și anume pentru cazare, facturi și alte costuri. Mai jos se află calcule pentru persoanele care locuiesc în gasonieră, într-un apartament cu 2 sau 3 […]
Ianis Zicu ar putea fi demis de la Farul Constanța, după eșecul 0-1 cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în deplasare, în etapa 30 din Superliga. Farul e pe locul 11, cu 37 de puncte, în timp ce Csikszereda e pe 12, cu 32 de puncte. Ianis Zicu, demis de la Farul Constanța? „Este un moment important, […]
Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian, după o săptămână de război și atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Ce zboruri au fost autorizate # Gândul
Qatarul a reluat parțial traficul aerian, pentru prima dată de la începutul războiului declanșat în urmă cu o săptămână, însă doar în condiții strict controlate. Decizia vine în contextul unor amenințări de securitate, inclusiv atacuri cu drone interceptate de armata qatareză. Qatarul a anunțat redeschiderea parțială a spațiului aerian, pentru zboruri de evacuare și transport […]
Cât de puternică este de fapt „armata populară” a Iranului. Forța nebănuită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice: sute de mii de paramilitari care răspund la comanda unui singur om # Gândul
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) este una dintre cele mai puternice organizații din Iran, concepută ca principalul apărător al revoluției din 1979 și, în prezent, o legătură esențială cu grupările militante islamiste – Hezbollah, Hamas, Houthi – care se opun violent Israelului și Statelor Unite. După ce ayatollahul Khamenei a fost eliminat, IRGC s-a transformat […]
Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat ce prevede Carta ONU în cazul unui conflict armat. Profesorul a explicat diferența dintre dreptul la autoapărare și obligația statelor de a respecta deciziile Consiliului de Securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin […]
Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei # Gândul
Momente bune pentru tenisul românesc la Indian Wells, cu două victorii românești la simplu feminin. Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000. Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei Cristian a trecut […]
Cei 9 cuceritori ai Persiei. Liderii străini care au ocupat Iranul, țară considerată o fortăreață „impenetrabilă” din cauza reliefului muntos # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Donald Trump a lansat Operațiunea „Epic Fury” de atacarea Iranului. Deși Președintele american se declară încrezător că va câștiga războiul, mulți experți americani se declară îngrijorați și spun că războiul nu decurge conform planurilor administrației, iar situația a devenit foarte complicată. Estimativ, costurile războiului au ajuns deja la 7 miliarde de […]
Criză pe piața muncii din SUA. Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă doar în februarie 2026. Șomajul a urcat la 4,4% # Gândul
Piața muncii din Statele Unite a înregistrat o scădere abruptă în luna februarie 2026, cu 92.000 de locuri de muncă pierdute și o rată a șomajului în creștere la 4,4%. Economia Statelor Unite a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, potrivit datelor publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), rezultatul fiind […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra echilibrului geopolitic. Invitatul a explicat că acest război schimbă prioritățile strategice ale Statelor Unite și afectează indirect situația din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „România a rămas blocată […]
Cum a reacționat o turistă din Pakistan când a vizitat sanctuarul cu 128 de urși de la Zărnești # Gândul
Sanctuarul de urși de la Zărnești este vizitat de o multitudine de turiști, inclusiv de vizitatori veniți de peste hotare. În sanctuar se află, la momentul actual, 128 de exemplare, iar donațiile pentru ei sunt deschise. Unele dintre exemplare sunt bolnave, altele sunt traumatizate, iar administratorii sanctuarului au lansat o campanie de ajutorare. Printre cei […]
Admministrația Trump a aprobat urgent vânzarea de arme către Israel în valoare de 151.000.000 de dolari, în plin război cu Iranul # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump a aprobat de urgență o vânzare de armament către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari. Decizia permite livrarea a 12.000 de carcase de bombe, fără procedura obișnuită de revizuire a Congresului, în contextul războiului cu Iranul. Statele Unite au aprobat o vânzare de armament către Israel în valoare de […]
Ion Cristoiu: „Trump a confirmat că nu-i schimbă pe cei de la conducere. Ne-a anunțat că este prieten cu noua președintă a Venezuelei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut subiectul viitorului conducător al Iranului și modul în care acesta crede că Statele Unite vor influența succesiunea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține că președintele american Donald Trump, în urma intervenției sale din Venezuela, nu a avut intenția de […]
Trump a evitat să răspundă la informațiile precum că Rusia ar fi furnizat date militare Iranului: „Ce întrebare stupidă. Vorbim despre altceva” # Gândul
Președintele Donald Trump a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre mișcările trupelor americane. Oficialii administrației susțin însă că Washingtonul monitorizează situația și că aceste acțiuni nu influențează războiul. Președintele Donald Trump a evitat vineri să răspundă unei întrebări legate de informațiile apărute în mai multe instituții media potrivit cărora […]
Agenția Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României. Care sunt riscurile pentru reducerea în continuare a deficitului # Gândul
Agenția Moody’s a finalizat revizuirea periodică a ratingurilor României, iar rezultatele au fost făcute publice în cursul serii de vineri, 6 martie 2026. Nu a fost anunțată o decizie de rating. De menționat faptul că revizuirea a fost îndeplinită pe 27 februarie 2026, prin intermediul unui comitet de rating. Moody’s Ratings (Moody’s) a finalizat, în […]
Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski” # Gândul
Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, difuzată live pe Gândul.ro și YouTube, unde a discutat diverse teme geopolitice și politice interne. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu sugerează că România nu are o problemă reală cu Ucraina, ci că reacțiile sunt determinate de prostie, […]
Trump anunță obiectivul războiului din Iran: „Capitularea totală și necondiționată” a regimului de la Teheran # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că obiectivul final al războiului din Iran este „capitularea necondiționată” a liderilor de la Teheran. Liderul de la Casa Albă exclude orice negociere cu regimul de la Teheran. Președintele Donald Trump a prezentat vineri obiectivul final al administrației sale în războiul din Iran: „capitularea necondiționată” a liderilor Republicii Islamice. Într-o […]
7 Martie, calendarul zilei: Bryan Cranston împlinește 70 de ani, Rachel Weisz 56. Moare Stanley Kubrick # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bryan Cranston, născut pe 7 martie 1956 în Los Angeles, este unul dintre cei mai apreciați actori americani ai generației sale, cunoscut pentru talentul său remarcabil și pentru capacitatea de a interpreta […]
Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate # Gândul
Comandamentul Central al SUA a publicat bilanțul Operațiunii „Epic Fury” – primele șapte zile. SUA au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie 2026, ora 1:15 și au izat de atunci 3.000 de ținte. 43 de nave iraniene au fost avariate sau scufundate. Bilanțul primei săptămâni de război Au fost vizate mai multe tipuri de […]
Adrian Severin: „Europa este prinsă în cel mai prost ceas al ei. Este în războaie active în toate locurile posibile” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că Europa este prinsă la mijloc în toate conflictele militare din prezent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europenii au fost mai degrabă de partea palestinienilor și arabilor […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre interesele liderilor europeni și despre modul în care se raportează aceștia la situația geopolitică mondială actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a vorbit despre planurile liderilor europeni, afirmând că, în […]
Cum arată adăposturile în caz de război, verificate la sânge de ISU București. Reporterii Gândul au pătruns într-un astfel de „buncăr”, din Cartierul Militari. „Avem instalație de aerisire din fabricație, din 1974” # Gândul
Pe fondul războiului izbucnit recent în Orientul Mijlociu, subiectul adăposturilor de protecție civilă a revenit pe agenda publică. În prezent, inspectorii ISU București-Ilfov desfășoară activități de reverificare a tuturor „buncărelor”, iar o concluzie despre starea acestora va fi publicată până la sfârșitul lunii martie. Între timp, reporterii Gândul au „vizitat” un astfel de adăpost, care […]
Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, ne-am propus să celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Una dintre cele mai sonore voci este cea a Dianei Şoşoacă, europarlamentar şi lider al SOS România. Diana Şoşoacă este imaginea anului 2020, un an care a schimbat tot ce […]
Cei 9 cuceritori ai Persiei. Liderii străini care au ocupat Iranul, deși geografii susțin că țară este impenetrabilă din cauza reliefului muntos # Gândul
Alexandru cel Mare (Imperiul Macedonean) Marcus Ulpius Traianus (Imperiul Roman) Omar ibn al-Khattab (Califatul Rashidun) Genghis Han (Imperiul Mongol) Hulegu Han (Ilhanatul) Timur Lenk (Imperiul Timurid) Mahmoud Hotak (Afganistan) Iosif Stalin (Uniunea Sovietică) Winston Churchill (Imperiul Britanic)
Anchetă a Poliției după ce o elevă de 13 ani, din București, a avut întâlniri intime chiar în sala de clasă. Fetei nici nu-i păsa de camerele video # Gândul
Polițiștii bucureșteni ai Serviciului Agresiuni Sexuale au deschis o anchetă după ce directoarea unei școli din Sectorul 1 a anunțat autoritățile că a descoperit cum elevii făcuseră sex într-o clasă, după ore. Conducerea instituției analizase imaginile surprinse de camerele de supraveghere, alertată de faptul că, în clasa respectivă, fuseseră găsite prezervative folosite și aruncate pe […]
Israelul lansează atacuri „la scară largă” asupra Teheranului. Trump i-a cerut Iranului „capitulare necondiționată” # Gândul
Armata israeliană a anunțat că a început un „val de atacuri la scară largă” asupra unor ținte din Teheran. Postul de radio de stat iranian a raportat o explozie în partea de vest a Teheranului. Armata a declarat anterior că a detectat o altă rundă de atacuri cu rachete iraniene îndreptate spre Israel. O serie […]
Donald Trump a anunțat printr-o postare de pe Truth Social că a avut o întâlnire „bună” cu reprezentanții a celor mai mari companii producătoare de apărare din SUA. Președintele american a spus că aceștia au convenit să crească producția de armament de patru ori în contextul Războiului din Iran. „Tocmai am încheiat o întâlnire foarte […]
Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului pentru prima oară de la uciderea lui Ali Khamenei # Gândul
Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, pentru prima oară de la uciderea Ayatollahului Ali Khamenei. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele pentru moartea Liderului Suprem al Iranului, precum și pentru moartea membrilor familiei și a civililor iranieni de la atacurile americano-israeliene. El l-a notificat pe omologul său că este […]
Tudor Chirilă îi dă indicații lui Nicușor Dan în privința numirilor din justiție: „Să vă asumați înseamnă să nu îi numiți” # Gândul
Tudor Chirilă intervine în scandalul numirilor în justiție și îi dă indicații președintelui lui Nicușor Dan, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Mai exact, îi explică șefului satului ce ar trebui să însemne asumare în această speță. «Nicușor Dan… răspunsul cu „îmi asum numirile pe care le voi face” nu înseamnă nimic. Și dumnevoastră […]
