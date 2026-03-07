Kopic nu se va putea baza pe un jucător de bază la meciul cu CFR Cluj: "Nu va face deplasarea"
Primasport.ro, 7 martie 2026 13:40
Acum 5 minute
14:20
Panna Udvardy spune că a primit ameninţări cu moartea în timp ce se afla la un turneu în Turcia # Primasport.ro
14:20
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
Acum 15 minute
14:10
VIDEO | FC Bihor – Sepsi 2-2! Gazdele au revenit în finalul meciului, oaspeţii pierd două puncte mari # Primasport.ro
Acum o oră
13:50
Kopic, fără PATRU jucători la meciul cu CFR Cluj: "Nu vor face deplasarea"
13:50
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci, oaspeţii evoluează în inferioritate numerică după un gest stupid # Primasport.ro
13:40
Acum 2 ore
12:40
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul în urma unui autogol # Primasport.ro
Acum 4 ore
12:10
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru promovarea în prima ligă # Primasport.ro
12:00
MM Stoica a explicat de ce Raul Florucz şi Carlos Mora nu au mai ajuns la FCSB! Managerul i-a dat replica lui Mihăiţă Pleşan # Primasport.ro
11:50
FIFA şi AFC, îndemnate să protejeze fotbalistele iraniene după ce au fost numite „trădătoare” # Primasport.ro
10:30
Craiova, "blestemată" în lupta la titlu: "Ia campionatul când învie tata"
Acum 6 ore
10:20
Gafa din contract prin care Pancu poate pleca oricând de la CFR Cluj!
10:00
Răsturnare de situaţie în cazul lui Târnovanu! Portarul poate reveni în poartă după ultima decizie a lui Gigi Becali # Primasport.ro
09:30
Acuzaţii grave la adresa lui Pancu! Tehnicianul s-ar fi folosit de unul dintre liderii vestiarului să ajungă la CFR, apoi l-a dat afară # Primasport.ro
09:10
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 12:00! Duel pentru play-off în Liga 2 # Primasport.ro
09:10
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
09:10
LIVE VIDEO | FCSB – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana dispută ultimul meci înainte de play-out # Primasport.ro
09:10
VIDEO | Metaloglobus – UTA, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Florin Bratu pe banca gazdelor # Primasport.ro
09:10
”Dublă” pentru Mercedes în Australia! George Russell va pleca din pole. Dezastru pentru Verstappen # Primasport.ro
08:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în turul trei la Indian Wells
Acum 24 ore
00:40
Liverpool a învins-o pe Wolverhampton şi s-a calificat în sferturile Cupei Angliei
00:30
00:10
VIDEO | Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Ionuţ Radu, răpus în minutul 90+4
00:00
VIDEO | Napoli - Torino 2-1. Gazdele se apropie la un punct de locul secund
00:00
AS Monaco dă lovitura pe terenul lui PSG
6 martie 2026
23:40
VIDEO | Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1. Încă un succes clar bifat de bavarezi # Primasport.ro
23:30
Surpriză! Încă un antrenor e pe lista celor de la FC Botoşani alături de Marius Croitoru # Primasport.ro
23:20
Au început Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. Au avut sportivi prezenţi la paradă aproximativ jumătate din delegaţii # Primasport.ro
23:20
Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii # Primasport.ro
22:50
„Farul e pe tobogan, în nisipuri mişcătoare!” Marius Baciu critică echipa lui Ianis Zicu şi remarcă un singur jucător: „Un copil interesant” | EXCLUSIV # Primasport.ro
22:30
VIDEO | Rafael Munteanu, declaraţie după ce a salvat-o pe Farul de la o înfrângere mai dură cu Csikszereda: „Trebuie să facem orice ca să ieşim din această situaţie” # Primasport.ro
22:20
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul dintre FCSB şi U Cluj
22:20
VIDEO | Dezamăgire totală în tabăra Farului! Ianis Zicu recunoaşte criza: „Momentul e delicat! Nu am găsit soluţii încă” # Primasport.ro
21:30
VIDEO | Csikszereda – Farul,1-0! Formaţia din Miercurea ciuc obţine cele trei puncte după un meci cu multe ocazii ratate # Primasport.ro
21:10
Elias Charalambous a răbufnit la conferinţa de presă! Jurnaliştii din România, ţinta antrenorului de la FCSB: „Urmăresc una-două persoane din mass-media, care judecă corect. În rest nu, pentru că nu sunt corecţi” # Primasport.ro
21:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
20:40
Transferul lui Kevin Ciubotaru în MLS, infirmat de Claduiu Rotar: „Noi nu ştim nimic” # Primasport.ro
20:10
Zverev - Berrettini, în direct pe Prima Sport 4, de la 21:00. Află când joacă Sinner # Primasport.ro
20:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde # Primasport.ro
20:00
România, fără şanse în meciul cu Turcia! Sabin Ilie o vede favortiă clară pe naţionala lui Vincenzo Montella: „Dacă vom câştiga, va fi un miracol. Din prima ligă nu avem pe nimeni care să fie titular” # Primasport.ro
19:40
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
19:10
Lista finală a dosarelor de candidatură, după analizarea contestaţiilor. Pentru postul de preşedinte al FRF candidează două persoane # Primasport.ro
19:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
19:00
A venit nota de plată pentru Florentin Petre! Secundul de la Dinamo, amendat de Comisia de Disciplină după injuriile la adresa FCSB-ului şi a Rapidului # Primasport.ro
19:00
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău 1-2. Ilfovenii pot cădea serios în clasament şi au emoţii pentru play-off # Primasport.ro
18:50
Filipe Coelho a aflat câte etape va fi suspendat după ce a fost eliminat la meciul de Cupă cu CFR Cluj # Primasport.ro
18:30
Dennis Man, în extaz după ce a fost numit jucătorul lunii februarie în Olanda: „Sunt foarte mulţumit” # Primasport.ro
18:20
După Valentin Creţu şi Mihai Popescu, încă un jucător experimentat semnează prelungirea contractului # Primasport.ro
18:20
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere # Primasport.ro
18:00
Eşec dur suferit de naţionala feminină U23 în amicalul cu Suedia
