De 8 Martie, cultura e gratis: femeile au intrare liberă la mai multe muzee din București
B365.ro, 7 martie 2026 13:40
De 8 martie, bucureștencele se pot bucura de mai multe evenimente din oraș, care nu vor presupune neapărat o cheltuială financiară greu de suportat. Dar au și șansa de a vizita locuri speciale din Capitală,
• • •
Acum o oră
13:40
De 8 martie, bucureștencele se pot bucura de mai multe evenimente din oraș, care nu vor presupune neapărat o cheltuială financiară greu de suportat. Dar au și șansa de a vizita locuri speciale din Capitală,
Acum 2 ore
12:40
VIDEO | „Ciocănitorul” Woody și-a făcut apariția în Parcul Tineretului ca să vestească primăvara. De fapt, e un pițigoi de ți-e mai mare dragul să-l privești # B365.ro
Primăvara începe să își facă simțită prezența în parcurile din București, iar unul dintre primele „personaje" surprinse zilele acestea este o mică pasăre pe care o s-o numim „Ciocănitorul" Woody. Nu are penajul chiar roșu
Acum 4 ore
11:00
Supraviețuire miraculoasă după ce un șofer a plonjat cu mașina în apă, în zona Splaiul Unirii – Glina # B365.ro
O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca un șofer să piardă controlul volanului și să iasă de pe carosabil, iar mașina să ajungă direct în apă, unde a rămas parțial scufundată. Martorii aflați
Acum 6 ore
09:30
VIDEO | Premiera care prevestește dispariția Liniei 5: un Imperio ajunge la Terminalul Pantelimon. Tramvaiul Corporatiștilor reintră pe șine cu alt nume și alt traseu # B365.ro
Reluarea circulației pe Linia 5 – Tramvaiul Corporatiștilor, unde s-a făcut prima mare lucrare de reparare a șinelor, este deja o saga. Informația că tramvaiele 5 vor începe să circule iar a apărut în repetate
Acum 12 ore
06:10
FOTO | Primul troleibuz care a circulat vreodată prin București. De unde până unde ne ducea linia 81 # B365.ro
A fi locuitor în București îți oferă multe oportunități de a te întâlni cu istoria, în toate formele ei. Cu bunele și cu relele sale, dacă îi dai o șansă, poți descoperi multe locuri speciale.
06:00
Mahalaua Vergului din Capitală. Unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone ale Bucureștiului de odinioară # B365.ro
În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului. Înainte de apariția cartierelor moderne și a planurilor urbanistice, capitala era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și
02:10
Cel mai sentimental primar al Bucureștiului: Barbu Delavrancea. A scăpat Micul Paris de “revoltătorul spectacol” al tramvaielor trase de cai, în favoarea celor electrice # B365.ro
Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru "Apus de Soare", avocat „al cauzelor pierdute" și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă
Acum 24 ore
19:30
Flashmob artistic „Culoare pentru Ea” în Piața Matache, de Ziua Femeii. Acolo, va fi și Târgul de Mărțișoare # B365.ro
În acest weekend, are loc Târgul de Mărțișoare din Piața Matache. Aici, de 8 martie, va fi și un moment artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Avem Târgul de Mărțișoare din Piața Matache Bucureștenii pot
19:30
FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, redate pietonilor. Au dispărut mașinile de pe ele # B365.ro
După ani de sesizări din partea cetățenilor, trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, eliberate de mașinile parcate ilegal. Intervențiile au început în noiembrie 2025. Iar în această săptămână autoritățile au continuat
19:00
ESENȚIAL | Tramvaiul Corporatiștilor revine în circulația STB, dar cu mai multe schimbări. Linia 5 devine linia 50 și va avea un traseu mai lung # B365.ro
În foarte curând, linia 5 de tramvai se va redeschide, după o pauză de câțiva ani. Este posibil ca traseul Tramvaiului Corporatiștilor să fie extins. Se schimbă numărul liniei. Linia 5 se va redeschide Club
17:40
4 linii STB ar putea circula deviat pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj. Partida are loc sâmbătă seară, pe Arena Națională # B365.ro
TPBI a informat călătorii că mai multe linii STB ar putea avea trasee modificate sâmbătă seară, 7 martie. Măsurile sunt la dispoziția Brigăzii Rutiere. Acestea ar urma să fie aplicate pentru meciul de fotbal FCSB
17:40
FOTO | Adorabila „Oreo” își caută o familie în București. Stăpâna pisicuței pleacă în delegație și nu o mai poate păstra # B365.ro
O pisicuță de un an și jumătate, sterilizată și cu toate vaccinurile la zi, caută o familie iubitoare.Stăpână pleacă într-o delegație în afara orașului și nu poate să o mai țină. „Oreo", o pisicuță superbă
16:40
Baza Sportivă Cireșarii ar putea fi reîmpădurită. Asociația Părinți de Cireșari cere sprijinul Clubului Copiilor Sector 1. Ce vizează proiectul # B365.ro
Asociația Părinți de Cireșari – Piața Domenii a anunțat bucureștenii că, a transmis oficial către Clubul Copiilor Sector 1 o solicitare de parteneriat, în vederea accesării de către Asociația Părinți de Cireșari a unui grant
16:40
VIDEO | Centura Comarnic va fi gata până la finalul verii, spune președintele CJ Prahova. Pe aici vom circula de la București la munte ca să evităm traficul de pe Valea Prahovei # B365.ro
Președintele CJ Prahova, Virgiuliu Daniel Nanu, a transmis că Centura Comarnic va fi gata la finalul verii, fiind un proiect prioritar pentru administrația locală. După ce va fi terminată, șoferii vor circula pe aici pentru
16:00
FOTO | Surpriză pentru călătorii de pe Aeroportul Otopeni. Opera Națională a organizat un spectacol de balet cu ocazia Zilei Femeii # B365.ro
Călătorii aflați pe Aeroportul Henri Coandă București au avut parte de o surpriză cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Opera Națională a organizat un spectacol de balet în incinta culoarului de „Plecări" azi, la ora
15:50
VIDEO | Negoiță anunță marea operațiune de refăcut marcajele în parcările de reședință. Zilele trecute, bucureștean din S3 arăta cum se trag dungi peste gropi și mocirlă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele primăriei au reluat, în această săptămână, acțiunile de trasare și retrasare a marcajelor pentru locurile de parcare din sector. Edilul a spus că toate sesizările
15:50
SEEN, Gala Croitoreselor Anonime, emoționant eveniment la Romexpo. Ce aduce în Sala Madgearu Asociația Down Plus București # B365.ro
Romexpo va găzdui, pe data de 18 martie, un eveniment de modă unic, dedicat tinerilor cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale. Această inițiativă, organizată de Asociația Down Plus București, promite să transforme podiumul de
15:40
FOTO | Negoiță anunță marea operațiune de refăcut marcajele în parcările de reședință. Zilele trecute, bucureștean din S3 arăta cum se trag dungi peste gropi și mocirlă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele primăriei au reluat, în această săptămână, acțiunile de trasare și retrasare a marcajelor pentru locurile de parcare din sector. Edilul a spus că toate sesizările
15:30
CTP, despre Nicușor Dan: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” Acum câteva ore, gazetarul a ajuns la concluzia că președintele e prost și fricos # B365.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) vorbește din nou despre deciziile și declarațiile Nicușor Dan, de astă dată analizând reacția președintelui la propunerile ministrului Justiției pentru conducerea marilor parchete. CTP vine, de fapt, în completarea celor
15:20
Ciucu anunță reforme pentru București, cu un plan de 10 – 15 măsuri. Printre ele, desființarea unor companii municipale. Primarul ne promite lista completă în câteva zile # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că va prezenta un plan de 10 – 15 reforme pentru București. Acestea au ca scop echilibrarea bugetului Capitalei. Edilul vrea să desființeze mai multe instituții. Ședința CGMB, de
15:10
One Tower București încă nu se vinde. Cea mai scumpă clădire de birouri din București e în Floreasca, are cumpărător, însă „tranzacția nu e iminentă” # B365.ro
Încă nu se vinde One Tower București. One United Properties mai așteaptă cu vânzarea clădirii de birouri. Deși are un cumpărător la prețul cerut, tranzacția nu este iminentă, spune cofondatorul companiei, Victor Căpitanu. Vânzarea One Tower
14:30
FOTO | Daciana Sârbu, mesaj după ce fiica sa Irina a ajuns cu bine acasă, la București, din Emirate. Va depune plângere penală împotriva ministrei Țoiu # B365.ro
Daciana Sârbu a transmis un mesaj emoționant după ce fiica sa, Irina, a ajuns cu bine acasă, la București, din Emirate. A spus că a fost o săptămână plină de îngrijorare și disperare, dar că
Ieri
14:20
Cursuri de înot la bazinele acoperite din Sectorul 1 pentru copii între 6 și 18 ani. Cum se face înscrierea și cât costă ședințele # B365.ro
Administrația locală a transmis că sunt 2.600 de intervale orare disponibile la bazinele Primăriei Sectorului 1. Cei mici pot veni aici pentru a învăța să înoate sau pentru a-și perfecționa tehnica. Mii de copii se
14:10
FOTO | Nu poți să urci cu Audi în tramvai, oricât ai încerca. Un șofer și necazul său de la Piața Râmnicu Sărat, transferat și la călătorii de pe cele două linii STB pe care le-a blocat # B365.ro
Mai multe tramvaie din Capitală au rămas blocate în această seară din cauza unei mașini care se află pe șinele de tramvai de la Piața Râmnicu Sărat din Sectorul 3. Sunt blocate liniile STB 23
13:50
În timp ce dl. Ciprian Ciucu îl făcea iresponsabil, dl. Daniel „Ghiocel” Băluță se bucura de vestitorii primăverii. Stop cadru în haosul vieții politice de la București # B365.ro
Ședința de astăzi a CGMB nu s-a ținut din lipsa de cvorum, consilierii PSD nu s-au prezentat, fiind în grevă. Primarul general, Ciprian Ciucu, fiind nervos, l-a acuzat pe Băluță, primar S4 și președinte PSD
13:30
Veste proastă de la Ciucu despre gropile din București: va fi mai rău. „Nu s-a mai asfaltat de 15 ani. A contribuit și sarea multă, dar…” # B365.ro
Ciprian Ciucu, a ieșit cu primul mesaj în urma anulării ședinței ordinare a CGMB programată pentru astăzi. Aceasta este a treia ședință anulată. Primarul general a menționat că în București au apărut gropi și pentru
13:10
Ciucu, furios: Prelungirea Ghencea, Dimitrie Pompeiu, termo-șantiere – blocate pentru că nu sunt bani! Băluță face un joc extrem de periculos pentru oraș # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a făcut o serie de declarații după ce încă o ședință CGMB nu a avut loc. Nu a fost cvorum, consilierii PSD nu s-au prezentat la întâlnire. În aceste condiții, Ciucu
12:50
BREAKING | Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după încă o ședință CGMB anulată din lipsă de cvorum. „Iresponsabilitatea celor de la PSD e fără limite” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut declarații după ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), care nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum. Consilierii PSD și AUR au
12:50
Am fost suficient de sărac toată viața mea încât să nu-mi permit niciodată Room Service. De fapt, cred că mă deranjează ideea de a mi se aduce mâncarea la nas, de a mânca în pat,
12:40
Caz extrem de violență în București: o șoferiță, acuzată că a lovit intenționat un polițist cu mașina. Femeia, cercetată pentru ultraj sub control judiciar # B365.ro
O femeie de 58 de ani este cercetată sub control judiciar după ce ar fi lovit cu mașina un polițist local în fața sediului de Evidența Populației din Sectorul 5, în urma unui conflict izbucnit
12:20
Ploi puține și temperaturi apropiate de cele normale în București și în țară, până în aprilie. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni # B365.ro
În următoarele săptămâni vom avea parte de o vreme ceva mai caldă decât în mod normal, apoi temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, arată estimările meteo pentru perioada 9 martie –
12:20
Calea ferată București – Giurgiu intră, în sfârșit, în reparații capitale. Lucrările de modernizare încep săptămâna viitoare, trenurile vor fi suspendate din nou # B365.ro
Lucrările de modernizare la calea ferată București – Giurgiu vor începe de săptămâna viitoare. Proiectarea pentru etapa a doua a fost finalizată. În urma pornirii șantierului, mai multe trenuri vor fi anulate. Se va moderniza
11:30
O cafenea din București a intrat în top 100 cele mai bune din lume ☕ Cum e la Bob Coffee Lab, cu locații și la Charles de Gaulle, și la Universitate, și în mall Băneasa # B365.ro
O cafenea din București a intrat în top 100 cele mai bune din lume. Este vorba despre cafeneaua de specialitate Bob Coffee Lab și ocupă locul 55 în clasamentul The World's 100 Best Coffee Shops.
10:40
FOTO | Ruina extrem de periculoasă din inima Bucureștiului. Pasajul Victoria, dezastru de infrastructură cu acte în regulă, cu pereți care cedează # B365.ro
Pasajul Victoria a ajuns o adevărată ruină în mijlocul Bucureștiului, unde pilonii de susținere se macină, plăcile de pe pereți cad de parcă sunt lipite cu aracet, iar mizeria și praful sunt „ca la ele
10:40
VIDEO | Dl. Negoiță, fresh, reia „Lecțiile de la Pubelă”. În sectorul sufocat de gunoaie nestrânse, primarul amenință cetățenii cu vigilența Big Brother și amenzi # B365.ro
În „Bătălia Gunoaielor" din Sectorul 3, primarul Robert Negoiță iese la atac. Într-o filmare făcută de lângă pubelă, dă lecții de bună conduită bucureștenilor, spunând că lăsatul gunoiului lângă ghenă „nu are legătură cu civilizația".
09:50
FOTO | Cum merg lucrările pe drumurile Belșugului și Roții din Sectorul 6. Anul acesta ar urma să fie gata ambele străzi # B365.ro
Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a mers în vizită pe două dintre șantierele de drumuri din aria administrată: Drumul Belșugului și Drumul Roții. Întrucât vremea s-a îmbunătățit, constructorii s-au reapucat mai intens de
09:20
VIDEO | Paradoxul săpături-asfaltări pe Iuliu Maniu. Noi șantiere blochează zona Autogării Militari, la scurt timp după finalizarea unor lucrări tot aici # B365.ro
Locuitorii din partea de vest a Bucureștiului se confruntă, iar, cu un nou episod din seria „gropilor plombate prost", după ce utilajele de asfaltare au revenit pe Bulevardul Iuliu Maniu, chiar în locurile unde carosabilul
09:00
ESENȚIAL | Risc de criză la metrou. O datorie uriașă acumulată de Metrorex ar putea bloca trenuri în depourile din București # B365.ro
E risc de criză la metrou, transportul subteran esențial pentru bucureșteni, din cauza unde datorii uriașe pe care Metrorex o are către Alstom, compania cu care are contract pentru mentenanța trenurilor. Este vorba despre o
08:50
Soluția AUR pentru dezastrul din Parcul IOR: exproprierea zonei retrocedate. Propunerea ar urma să ajungă pe masa CGMB # B365.ro
Consilierii generali AUR au depus în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de expropriere pentru cele 12 hectare retrocedate în Parcul IOR. Aici, în ultimi anii, au fost tăiați
06:10
FOTO | Un tramvai pe Podul Izvor, imagine rară din Vechiul București. Traseul a dispărut acum exact 40 de ani, când Ceaușescu a mutilat orașul cu „Revoluția Centrul Civic” # B365.ro
Podul Izvor impresionează orice turist care are ocazia să-l traverseze, chiar și acum, când în zonă se circulă bară la bară, iar trotuarele au devenit aproape minuscule. Însă vremurile s-au schimbat, iar oamenii nu mai
04:10
Nu e loc din București în care să mergi și conflictul să nu-l întâlnești. Singurul aspect care pune scumpul nostru oraș într-o lumină mai bună în ceea ce privește această latură a naturii umane e
02:00
ESENȚIAL | Altă zi-test pentru Ciucu, care încearcă a treia oară să treacă de CGMB proiectele sale strategice. În ajunul ședinței de azi, Băluță l-a atacat iar pe primarul general # B365.ro
Azi la ora 10:00 este programată o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București, una convocată de primarul general Ciprian Ciucu, iar ordinea de azi este, practic, aceeași precedentei, convocată pe 26 februarie și
5 martie 2026
22:30
Rabufnirea lui CTP: “Președintele e prost și fricos”. Reacția, după poziția lui Nicușor Dan privind protecția nucleară franceză propusă de Macron # B365.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) califică reacția lui Nicușor Dan la propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, privind protecția nucleară drept reacția unui președinte prost și fricos. CTP scrie asta într-o postare pe Facebook, făcută în
19:30
Bucureștenii pierd mult timp așteptând în stație după autobuzul STB 619. „Câte 40 de minute” # B365.ro
Bucureștenii așteaptă zeci de minute autobuzul 619, după modificările STB. O femeie spune că oamenii stau și 40 de minute în stație. TPBI a anunțat recent că se fac lucrări la șinele de tramvai de
19:00
FOTO | Negoiță continuă să planteze copaci în Sectorul 3. Echipele au ajuns și la rondul Baba Novac, în mini parc # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele Primăria Sectorului 3 au continuat acțiunile de plantare a copacilor în cartier. Astăzi, 5
18:20
VIDEO | Big Brother e cu ochii pe grafferii de ocazie din București. Un puști a fost prins în timp ce mâzgălea blocul cu coloane de la Piața Romană. PMB: Stop vandalizării! # B365.ro
Un adolescent de 15 ani a fost surprins de polițiștii locali în timp ce mâzgălea cu vopsea blocul cu coloane din Piața Romană, a anunțat Primăria Municipiului București. Tânărului i-au fost confiscate mai multe tuburi […] Articolul VIDEO | Big Brother e cu ochii pe grafferii de ocazie din București. Un puști a fost prins în timp ce mâzgălea blocul cu coloane de la Piața Romană. PMB: Stop vandalizării! apare prima dată în B365.
17:40
Strategie nouă la PMB pentru combaterea ambroziei. Campanii de informare, întâlniri cu experți și acțiuni de ecologizare, în protocolul cu Asociația Stop Ambroziei # B365.ro
Lucian Judele, city managerul Bucureștiului, a anunțat că Primăria Municipiului București a semnat un protocol de colaborare cu Asociația Stop Ambroziei pentru lansarea proiectului „București Sănătos – Împreună acționăm pentru combaterea ambroziei”. PMB a semnat […] Articolul Strategie nouă la PMB pentru combaterea ambroziei. Campanii de informare, întâlniri cu experți și acțiuni de ecologizare, în protocolul cu Asociația Stop Ambroziei apare prima dată în B365.
16:50
Teribilul scandal cu repatrierea fiicei lui Ponta, care n-ar fi ajuns la București după ce ministra Țoiu ar fi scos-o de pe listă. Daciana Sârbu face plângere penală # B365.ro
Daciana Sârbu și Victor Ponta susțin că fiica lor, Irina, a fost scoasă de pe lista pasagerilor unui avion de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României pentru copiii blocați în Emiratele Arabe Unite […] Articolul Teribilul scandal cu repatrierea fiicei lui Ponta, care n-ar fi ajuns la București după ce ministra Țoiu ar fi scos-o de pe listă. Daciana Sârbu face plângere penală apare prima dată în B365.
16:40
Două trenuri noi, PESA, recepționate deja, mai au de stat în stația București Obor. De ce nu vom circula prea curând cu ele # B365.ro
Trenurile PESA sunt acele rame electrice moderne, produse de polonezii de la Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz și ciumpărate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este vorba despre un contract care include 62 de trenuri regionale […] Articolul Două trenuri noi, PESA, recepționate deja, mai au de stat în stația București Obor. De ce nu vom circula prea curând cu ele apare prima dată în B365.
16:00
„Poveste de cartier”, primele benzi desenate despre istoria hip-hop-ului românesc, se lansează curând, în club Expirat # B365.ro
Prima bandă desenată despre istoria hip-hop-ului românesc se lansează la București. Evenimentul „Povești de Cartier” va avea premiera la Expirat Halele Carol. Intrarea se face pe bază de bilet. Prima bandă desenată despre istoria hip-hop-ului […] Articolul „Poveste de cartier”, primele benzi desenate despre istoria hip-hop-ului românesc, se lansează curând, în club Expirat apare prima dată în B365.
