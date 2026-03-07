Aeroportul din Dubai reia parțial operațiunile după suspendarea temporară provocată de o interceptare aeriană
Newsweek.ro, 7 martie 2026 13:50
Aeroportul din Dubai a anunțat sâmbătă reluarea parțială a operațiunilor sale, după o scurtă suspendare în cursul dimineții, în urma unei interceptări deasupra aeroportului, potrivit AFP.
Acum 10 minute
14:20
VIDEO Blocaj aerian ca în pandemie. Ce spune un medic despre situația românilor rămași în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Închiderea spațiului aerian în Orientul Mijlociu amintește de blocajele din perioada pandemiei. Medicul Adrian Simion, specializat în repatrieri medicale, poveștete despre experiențele trăite în mai multe țări din Orientul Mijlociu.
Acum o oră
13:50
Aeroportul din Dubai a anunțat sâmbătă reluarea parțială a operațiunilor sale, după o scurtă suspendare în cursul dimineții, în urma unei interceptări deasupra aeroportului, potrivit AFP.
13:40
Japonia aprobă primele terapii regenerative cu celule stem pentru Parkinson și insuficiență cardiacă severă # Newsweek.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative.
Acum 2 ore
13:20
Oficiul Național al Registrului Comerțului: 2.046 de firme și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creștere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
13:10
Președintele Iranului: Cererea SUA de capitulare este „un vis pe care îl vor duce cu ele în mormânt” # Newsweek.ro
Preşedintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice „este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt”
12:50
Controale în Centrul Vechi al Capitalei: amenzi de peste 700.000 de lei aplicate într-o singură noapte # Newsweek.ro
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au făcut controale în zona Centrului Vechi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar amenzile au însumat peste 700.000 de lei.
12:30
Iranul promite că nu se va preda; aeroport din Teheran incendiat după ofensiva Israelului cu 80 de avioane # Newsweek.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a promis sâmbătă că ţara sa nu se va preda niciodată, în contextul în care Israelul a anunţat o nouă ofensivă care implică 80 de avioane de război şi care a incendiat unul dintre principalele aeroporturi din Teheran.
12:30
Preşedintele Senatului: Pentru România, evident că SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate # Newsweek.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea ”cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată.
Acum 4 ore
12:00
Razie a Poliției Rutiere la nivel național. Aproape 600 de șoferi cu mașini cu volan pe dreapta, amendați # Newsweek.ro
Polițiștii rutieri au aplicat aproape 600 de amenzi șoferilor care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă, în urma unor controale desfășurate la nivel național. Verificările au vizat deficiențe tehnice, depășirea vitezei, dar și alte încălcări ale legislației rutiere.
12:00
Redimensionarea schemelor de personal la prefecturi, anunțată de Ministerul Afacerilor Interne # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, în acord cu OUG nr.7/2026.
11:40
VIDEO Alertă în Dubai după noi atacuri cu drone și rachete iraniene. Zborurile, suspendate temporar # Newsweek.ro
Aeroportul Internațional Dubai și-a suspendat temporar operațiunile după o interceptare aeriană deasupra zonei aeroportuare. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au reacționat la amenințări cu rachete și drone provenite din Iran.
11:10
Horoscop martie. 3 zodii vor avea parte de bani și succes săptămâna viitoare. Jupiter intră în Rac # Newsweek.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 9 și 15 martie 2026, mai ales după ce Jupiter intră în mișcare directă în Rac, pe 10 martie.
11:10
VIDEO Bombardamente rusești masive la Kiev și Harkov: cel puțin 6 morți, zeci de răniți și blocuri distruse # Newsweek.ro
Ucraina a fost vizată în noaptea de vineri spre sâmbătă de un atac combinat al Rusiei, cu drone, artilerie și rachete. Bombardamentele au avut loc în mai multe orașe ucrainene, printre care și capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie. Autoritățile locale au raportat cel puțin 6 morți.
11:00
Avertismentul spionajului lituanian: „Rusia își extinde armata la granițele NATO”. Lecția invaziei din Ucraina # Newsweek.ro
Serviciile de informații din Lituania avertizează că Rusia își extinde unitățile militare la granițele NATO și le oferă experiență de luptă în Ucraina. Potrivit raportului anual de securitate, Moscova ar putea fi pregătită pentru un conflict militar major cu NATO în șase ani.
10:40
Rusia amenință NATO, dacă Finlanda permite staționarea armelor nucleare pe teritoriul său # Newsweek.ro
Rusia avertizează că ar putea lua măsuri dacă Finlanda ridică interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său. Kremlinul susține că o astfel de decizie ar amplifica tensiunile în Europa și ar transforma Finlanda într-o potențială amenințare pentru Moscova.
Acum 6 ore
10:20
VIDEO Teroare la Teheran. Peste 80 de avioane israeliene au bombardat masiv capitala Iranului # Newsweek.ro
Armata israeliană anunță că peste 80 de avioane de vânătoare au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare din Teheran și centrul Iranului. Raidurile au vizat baze militare, lansatoare de rachete și infrastructuri ale Gardienilor Revoluției.
10:10
Prețurile la benzină și motorină, încotro? Barclays avertizează că petrolul Brent ar putea ajunge la 120 $ # Newsweek.ro
Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, prețul barilului a crescut, în 8 zile, cu circa 20 $, până la aproape 94$, generând creșterea zilnică a prețurilor la benzină și motorină la pompă în întreaga lume. Iar Barclays avertizează că petrolul Brent ar putea ajunge la 120 $.
09:50
Haos, pe DN1 București - Brașov! Traficul e complet blocat la Bușteni. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Este haos în această dimineață pe DN1 București - Brașov. Traficul e complet blocat la Bușteni, pe ambele sensuri de circulație, în urma unui accident.
09:20
F1, MP al Australiei: George Russell, primul pole position al sezonului 2026. Campionul en-titre, pe 6 # Newsweek.ro
Pilotul Mercedes AMG George Russell a obținut primul pole position al sezonului de F1 2026. Coechipierul său, Kimi Antonelli, e pe 2, iar Isack Hadjar (Red Bull) pleacă de pe 3. Lando Norris (McLaren), campionul en-titre, a reușit doar locul 6 pe grila MP al Australiei.
08:50
Moody s ia în calcul retrogradarea ratingurilor României. Se teme de lipsa sprijinului politic pentru reforme # Newsweek.ro
Analiștii Moody s apreciază drept pozitive măsurile fiscale adoptate până acum de Guvernul Bolojan, dar se tem de lipsa sprijinului politic în continuare pentru reforme. Ei explică că România riscă retrogradarea ratingurilor dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare.
Acum 8 ore
08:00
Supa pe care trebuie să o faci dacă ții post. Este ușor de digerat și gustoasă. Conține „leguma săracului” # Newsweek.ro
Această supă ușoară și reconfortantă este perfectă pentru perioadele de post. Gustoasă și ușor de digerat, reușește să ofere sațietate fără a încărca stomacul, fiind ideală pentru mesele simple, sănătoase și hrănitoare de zi cu zi.
08:00
TENIS Românca Sorana Cîrstea a bătut-o pe rusoaica Diana Șnaider și s-a calificat în turul 3 la Indian Wells # Newsweek.ro
Românca Sorana Cîrstea a bătut-o pe rusoaica Diana Șnaider și s-a calificat în turul al 3-lea al turneului WTA de la Indian Wells. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14.
07:50
Ce tip de colagen este cel mai bun pentru piele și păr - colagen marin sau bovin? Care se aboarbe imediat # Newsweek.ro
Pentru piele și păr, colagenul marin este considerat mai eficient decât cel bovin, deoarece are molecule mai mici, ceea ce îi permite să fie absorbit mai rapid și să stimuleze hidratarea, elasticitatea pielii și sănătatea părului mai eficient decât colagenul bovin tradițional.
07:40
Cum poți stropi pomii dacă ai animale în curte? Ce să faci dacă au intrat în contact cu substanța # Newsweek.ro
Dacă ai animale în curte, stropirea pomilor necesită precauții speciale. Aplică tratamentele dimineața sau seara, când animalele sunt în altă zonă, și evită să pulverizezi vântul către ele. După stropire, ține animalele departe până când soluția se usucă complet.
07:30
Care este partenerul ideal în funcție de data nașterii? Metoda prin care îți găsești sufletul pereche # Newsweek.ro
Vrei să știi cine ți se potrivește cu adevărat? Află partenerul ideal în funcție de data nașterii și descoperă metoda care te poate ajuta să-ți găsești sufletul pereche, bazată pe compatibilitatea trăsăturile fiecărei personalități.
07:20
Greșeala banală care îți poate distruge bateria telefonului. Mulți oameni o fac zilnic # Newsweek.ro
Mulți oameni cred că încărcarea telefonului este o rutină simplă care nu poate fi dată greș. Cu toate acestea, unele obiceiuri pot scurta, fără să vrea, durata de viață a dispozitivului.
07:10
Horoscop 8 martie. Luna în Scorpion le face confuze pe Balanțe. Berbecii, compromisuri. Peștii, energie # Newsweek.ro
Horoscop 8 martie. Luna în Scorpion le face confuze pe Balanțe. Berbecii trebuie să fie cooperanți. Peștii au energie. Fecioarele trebuie să fie foarte prudente în privința banilor. Gemenii pot folosi energia zilei pentru idei creative și soluții originale.
07:00
VIDEO Bombardierul B-1 al SUA a aterizat la baza britanică Fairford. Trump, către Iran:„ Urmează valul mare” # Newsweek.ro
Un prim bombardier strategic USAF B-1B Lancer a sosit vineri la RAF Fairford, Regatul Unit, marcând începutul unei noi desfășurări de bombardiere grele în Europa. Șase vor sosi în următoarele zile, având în „vizor” Iran.
06:30
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei # Newsweek.ro
Pentru ca sistemul de pensii să rămână sustenabil, unele țări se bazează pe forță de muncă străină. Germania oferă un exemplu concret de cum migrația poate susține plățile către pensionari. România poate lua în calcul o asemenea soluție.
Acum 24 ore
22:00
VIDEO Orban a arestat un convoi bancar ucrainean. Transporta 40.000.000$, 35.000.000€ și 9 kg de aur # Newsweek.ro
Autoritățile maghiare au reținut șapte cetățeni ucraineni — inclusiv un fost general de informații — care transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur din Austria în Ucraina. Un nou scandal generat de Viktor Orban.
22:00
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petroliere # Newsweek.ro
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
21:40
Grupul german de media Axel Springer achiziţionează prestigiosul ziar britanic The Telegraph # Newsweek.ro
Puternicul grup german de media Axel Springer achiziţionează prestigiosul ziar britanic The Telegraph, al cărui tiraj a scăzut semnificativ în ultimii ani.
21:30
Se supraîncălzeşte frontiera de est a Alianţei. Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO # Newsweek.ro
Se supraîncălzeşte frontiera de est a Alianţei Nord-Atlantice, pentru că Rusia îşi extinde unităţile militare aflate la graniţele NATO.
20:50
Slatina elimină cotele adiționale la impozitele pentru autovehicule; impactul bugetar e de 3 milioane de lei # Newsweek.ro
Municipiul Slatina elimină cotele adiționale de la impozitele pentru autovehicule. Impactul bugetar calculat al măsurii este de 3 milioane de lei.
20:40
Ucraina trimite antidrone să protejeze bazele SUA din Orientul Mijlociu. Rusia ajută Iranul să le bombardeze # Newsweek.ro
Armata ucraineană va începe să ajute Statele Unite să își protejeze bazele militare din Orientul Mijlociu în următoarele zile. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dat deja ordinul. Rusia dă Iranului coordonatele de țintire
20:20
Companiile germane văd România nu doar ca pe o oportunitate de profit pe termen scurt, ci investesc continuu # Newsweek.ro
Sebastian Metz, şeful Camerei de Comerţ şi Industrie, Româno-Germane, spune că companiile germane văd România nu doar ca pe o oportunitate de profit pe termen scurt, ci investesc continuu.
19:50
Ungurii sunt invidioşi că la români preţul benzinei a crescut mult mai puţin decât în Ungaria # Newsweek.ro
Ungurii sunt invidioşi pentru că la est de ei, la români, preţul benzinei a crescut mult mai puţin decât în Ungaria, ca efect al crizei blocării Strâmtorii Ormuz.
19:40
Cum să lași ușa la dormitor noaptea: închisă sau deschisă? „Este vorba despre siguranță” # Newsweek.ro
Cum să lași ușa la dormitor noaptea: închisă sau deschisă? Experții explică că această alegere ține în primul rând de siguranță și de crearea unui mediu propice pentru odihnă și protecție pe timpul nopții.
19:20
Mai sunt la modă petrecerile de Ziua Femeii? Vezi ritualul din Est care înlocuit cocktailurile și ieșirile # Newsweek.ro
Petrecerile clasice de 8 Martie par să nu mai fie prima alegere pentru multe femei. În locul cocktailurilor și ieșirilor în oraș, tot mai populare devin ritualurile inspirate din tradițiile din Est, axate pe relaxare, conexiune și stare de bine.
19:10
O bancă uriaşă concediază 2.500 de angajaţi şi prezice concedieri masive în sistemul bancar european # Newsweek.ro
O bancă uriaşă, Morgan Stanley,lider global în servicii financiare, concediază 2.500 de angajaţi din tote diviziile sale şi prezice că vor avea loc concedieri masive în tot sistemul bancar european.
19:10
Demonstrație surpriză a unui ieșean pasionat, la 127 de ani de la accidentul feroviar dintre Bârnova și Ciurea # Newsweek.ro
Imaginile rămase posterității cu vagoanele și locomotivele distruse la tragedia de la Bârnova, de acum 127 de ani, sunt de multe ori atribuite catastrofei și mai mari, din 1917, din Gara Ciurea.
19:00
Scutul NATO împotriva rachetelor balistice ale Iranului a fost întărit. Sistemul de la Deveselu, ajustat # Newsweek.ro
Cartierul Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO a anunțat că postura de apărare împotriva rachetelor balistice a fost ridicată la „nivel accentuat” și așa va rămâne până când atacurile de represalii ale Iranului în regiune încetează.
18:50
Primarul general Ciprian Ciucu spune că jocul lui Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, e extrem de periculos # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu (PNL) spune că jocul lui Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este extrem de periculos. "Luptă politică demarată, cu tricouri, cu greve".
18:50
Motivul pentru care ora de vară se schimbă la 2 dimineața. Tradiția din Primul Război Mondial. S-a păstrat? # Newsweek.ro
Ora de vară se schimbă la 2 dimineața pentru a deranja cât mai puțin viața cotidiană. Tradiția datează din Primul Război Mondial, când economisirea energiei era crucială, și s-a păstrat până azi, fiind standard în majoritatea țărilor.
18:40
După 75 de ani de căsnicie, un bărbat de 96 de ani își hrănește soția bolnavă la întâlnire. Dragostea există # Newsweek.ro
O fotografie de pe Facebook a devenit virală cu un soț în vârstă de 96 de ani care își scotea soția în vârstă de 93 de ani, bolnavă de Alzheimer, la o întâlnire .
18:20
Horoscop weekend. Zodiile care vor avea parte de dragoste și armonie în relații. Rac – conexiuni puternice # Newsweek.ro
Pentru acest weekend, Racii vor simți o conexiune puternică în relații, iar celelalte zodii se vor bucura de momente pline de armonie și iubire. Este timpul să te deschizi și să savurezi clipele speciale alături de cei dragi.
18:10
Preţul ţiţeiului Brent european a crescut vineri la 90 $/baril, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz # Newsweek.ro
Preţul ţiţeiului Brent european, dulce şi uşor, a crescut vineri, la 90 $/baril, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, provocând un şoc pe piaţa globală.
18:00
O femeie a luat 6.700 de lei de la un bărbat promițând ritualuri religioase ca să-l împace cu iubita # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înșelăciune, după ce ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, pretinzând că va face ritualuri religioase pentru a-l ajuta să se împace cu iubita lui, potrivit Agerpres.
17:50
Donald Trump refuză orice negocieri cu Iranul în a șaptea zi a conflictului din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
În cea de-a șaptea zi a conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a declarat că nu va negocia în niciun fel pacea cu Iranul.
17:30
Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a fost prins drogat la volan, deși avea permisul suspendat # Newsweek.ro
Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat încă din 2023.
