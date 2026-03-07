Aeroportul din Dubai reia parțial operațiunile după suspendarea temporară provocată de o interceptare aeriană

18:00

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înșelăciune, după ce ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, pretinzând că va face ritualuri religioase pentru a-l ajuta să se împace cu iubita lui, potrivit Agerpres.