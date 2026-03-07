Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție: ”Mi-a reproșat că…”
Fanatik, 7 martie 2026 14:20
Miodrag Belodedici a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu Valentin Ceaușescu de după 1989. Ce i-a reproșat fotbalistului fiul dictatorului în legătură cu ”fuga” lui din țară petrecută în 1988.
• • •
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre "fuga" sa din țară de dinainte de Revoluție: "Mi-a reproșat că…"
Miodrag Belodedici a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu Valentin Ceaușescu de după 1989. Ce i-a reproșat fotbalistului fiul dictatorului în legătură cu ”fuga” lui din țară petrecută în 1988.
