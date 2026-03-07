Bogdan Ivan: and #8221;Este extrem de important pentru noi ca preţurile carburanţilor să nu ajungă la două cifre and #8221;

14:40

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă