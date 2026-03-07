Bogdan Ivan: and #8221;Este extrem de important pentru noi ca preţurile carburanţilor să nu ajungă la două cifre and #8221;
Bursa, 7 martie 2026 16:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este 'extrem de important' ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie
• • •
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
15:50
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Acum 4 ore
15:00
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă că Libanul riscă să and #8222;plătească preţul and #8221; pentru faptul că nu a reuşit să dezarmeze Hezbollah, organizaţia militantă susţinută de Iran care exercită o influenţă majoră în sudul ţării
14:30
Infracţionalitatea în ansamblu la nivel naţional a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% faţă de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe anul trecut
14:10
Preşedintele Statelor Unite a declarat sâmbătă că Iranul va fi supus unor lovituri and #8222;extrem de puternice and #8221; în cursul zilei
Acum 6 ore
13:30
Aviaţia israeliană a declanşat sâmbătă un nou val de bombardamente descrise drept and #8222;masive and #8221; asupra unor infrastructuri ale regimului iranian din Teheran şi Isfahan, au anunţat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF)
13:20
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice
12:40
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în prezent PSD face parte din actuala coaliţie de guvernare, dar că există şi o oarecare rezistenţă, având în vedere declaraţiile publice
12:40
Diana Buzoianu: and #8221;România şi Republica Moldova plantează împreună o pădure and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova, urmând a fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie
12:00
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 2-6 martie, controale la nivel naţional, în cadrul cărora au fost verificaţi peste 1.700 de operatori economici
12:00
Oana Ţoiu: and #8221;Cetăţenii români aflaţi în Orientul Mijlociu trebuie să aibă acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal and #8221; # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că românii aflaţi în zona conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să beneficieze de aceleaşi informaţii şi de tratament egal din partea autorităţilor române
12:00
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că ţara sa nu va capitula în faţa presiunilor militare, în contextul în care Israelul a anunţat o nouă ofensivă aeriană de amploare, la care au participat aproximativ 80 de avioane de luptă şi care ar fi provocat incendii la unul dintre principalele aeroporturi din Teheran
Acum 8 ore
11:30
Compania aeriană Emirates a anunţat sâmbătă dimineaţă, printr-o postare pe platforma X, suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Dubai and #8222;până la noi ordine and #8221;
11:20
Los Angeles Times: Departamentul american de Justiţie a publicat dosarele Epstein în care Trump este acuzat de viol # Bursa
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat joi documente suplimentare din dosarul Jeffrey Epstein, care includ acuzaţii neconfirmate formulate de o femeie împotriva preşedintelui Donald Trump. Instituţia a precizat că aceste materiale au fost omise din greşeală în cadrul unei revizuiri anterioare
11:00
Alexandru Nazare: and #8221;Moody and #39;s reconfirmă stabilitatea financiară a României and #8221; # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că cea mai recentă evaluare realizată de agenţia de rating Moody and #39;s confirmă stabilitatea financiară a României şi perspectivele favorabile de creştere economică pe termen mediu
10:50
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat sâmbătă că Iranul nu va mai lansa atacuri împotriva statelor din Golful Persic, cu excepţia situaţiei în care aceste ţări ar deveni puncte de plecare pentru lovituri împotriva teritoriului iranian
10:30
10:30
Ministerul Apărării saudit a anunţat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice care se îndreptau spre Baza Aeriană Prince Sultan, care adăposteşte personal militar american, precum şi un total de 17 drone deasupra câmpului petrolier Shaybah din sud-estul Arabiei Saudite
Acum 12 ore
09:30
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului
09:30
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână
09:30
Iranul a lansat un nou and #8222;val de atacuri masive cu drone and #8221; împotriva Israelului # Bursa
Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou and #8222;val de atacuri masive cu drone and #8221; împotriva Israelului şi forţelor americane
Acum 24 ore
04:10
Bogdan Ivan: and #8221;Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în România and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat alocarea a 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii în România, apelul de proiecte urmând a fi lansat în al doilea trimestru al acestui an
04:00
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz # Bursa
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat vineri un program de reasigurare de aproximativ 20 de miliarde de dolari destinat petrolierelor şi altor nave comerciale, în încercarea de a relua traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, afectat de războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran
04:00
Antonio Guterres: and #8221;Atacurile ilegale din Orientul Mijlociu riscă să devină incontrolabile and #8221; # Bursa
Situaţia provocată de and #8222;toate atacurile ilegale and #8221; din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban
04:00
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian
6 martie 2026
20:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii
20:20
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra and #8222;unei ameninţări ridicate and #8221; de terorism şi and #8222;extremism violent and #8221; pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare
20:10
* Evaluarea bursieră a producătorului de mezeluri şi produse and #8221;ready-meals and #8221; se ridică la 1,9 miliarde lei, cu 44% peste cea rezultată în oferta derulată anul trecut
19:10
Trump afirmă că SUA evacuează and #8222;mii and #8221; de persoane din ţările din Orientul Mijlociu # Bursa
Preşedintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social că SUA evacuează mii de persoane din diferite ţări din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului cu Iranul
19:10
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care a dezminţit astfel o informaţie difuzată anterior de postul public de televiziune iranian
19:10
Hezbollah a reiterat că intenţionează să continue lupta, pe fondul atacurilor israeliene care continuă asupra unor situri din Liban
17:40
URBIO, liderul pieţei de Smart City din România, confirmat prin premiul and #8222;Best Smart City Company and #8221; la SCIA # Bursa
URBIO se numără printre puţinele companii româneşti care dezvoltă şi produc tehnologii pentru oraşe inteligente în România şi implementează proiecte atât la nivel naţional, cât şi internaţional
17:40
Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, şi Ministerul de Externe din această ţară au anunţat măsuri de întărire a securităţii israelienilor din străinătate în contextul operaţiunii în curs împotriva Iranului
17:40
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, în legătură cu un eventual colaps al statului iranian, care ar putea declanşa un val migrator de necontrolat
Ieri
17:10
Galaţi: Primele contracte semnate pentru afaceri în construcţii, confecţii şi domeniul medical prin Programul Tranziţie Justă # Bursa
Consiliul Judeţean Galaţi a anunţat că au fost semnate primele contracte de finanţare dedicate microîntreprinderilor, din domenii precum construcţiile, industria confecţiilor şi servicii medicale - cardiologie, ginecologie şi stomatologie, în cadrul Programului Tranziţie Justă
17:10
Singurul spital de boli cronice din Vrancea, încadrat în risc seismic major, va fi reabilitat cu fonduri europene # Bursa
Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, singura unitate medicală de acest tip din judeţul Vrancea, urmează să fie consolidat şi reabilitat cu fonduri europene, după ce proiectul depus de Consiliul Judeţean Vrancea a fost admis la finanţare
17:10
Comisia Europeană a descris vineri drept and #39;inacceptabile and #39; ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba
17:10
Petiţia Naţională lansată în ianuarie de guvernul Ungariei a fost semnată până acum de peste un milion de cetăţeni, care se opun astfel alocării de fonduri europene pentru Ucraina
17:00
Ministrul elen al apărării, Nikos Dendias, a anunţat vineri că o baterie Patriot va fi desfăşurată în nordul Greciei pentru a oferi asistenţă potenţială Bulgariei în and #8222;protecţia sa antibalistică împotriva Iranului and #8221;
17:00
Trump: and #8221;Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate
17:00
Marea Britanie a reţinut patru indivizi suspectaţi că spionau obiective evreieşti în profitul Iranului # Bursa
Poliţia britanică a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi că au ajutat serviciile de informaţii iraniene să supravegheze persoane şi obiective legate de comunitatea evreiască din Londra
16:00
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.
15:40
Suporterii echipei naţionale şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pe luna februarie i-a fost acordat jucătorului echipei Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, informează FRF.
15:40
Jucătoarele iraniene, numite and #8222;trădătoare în vreme de război and #8221; după ce au refuzat să cânte imnul naţional # Bursa
Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept and #8222;trădătoare în vreme de război and #8221;, după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters.
15:40
UEFA: Clubul Real Madrid, amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a făcut salutul nazist # Bursa
Clubul Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva echipei Benfica, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri.
15:30
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
15:20
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund îndemnului preşedintelui american Donald Trump de a lansa o ofensivă terestră în Iran, după ce atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel asupra Iranului nu şi-au atins scopul de a înlătura regimul de la Teheran
15:10
Preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, la Casa Albă, în cursul zilei de vineri, în contextul războiului din Iran
14:50
Războiul din Iran a alimentat o creştere semnificativă a cererii de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri Kremlinul, care a fost afectat în ultimii ani de sancţiunile legate de invazia Rusiei în Ucraina
14:40
Ciprian Ciucu: and #8221;Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni and #8221; # Bursa
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă
