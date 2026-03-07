Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
Fanatik, 7 martie 2026 17:20
A mai rămas doar o etapă din sezonul regulat, iar toată lumea e pregătită de play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Giovanni Becali știe cine are prima șansă la titlu, dar și cine poate face un miracol precum Urziceni
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
17:40
De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Și Ionuț Radu a apărut așa pe teren # Fanatik
Moment inedit în Spania: jucătorii lui Celta Vigo, inclusiv Ionuț Radu, au intrat pe teren cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Motivul incredibil.
Acum o oră
17:20
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv # Fanatik
A mai rămas doar o etapă din sezonul regulat, iar toată lumea e pregătită de play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Giovanni Becali știe cine are prima șansă la titlu, dar și cine poate face un miracol precum Urziceni
17:00
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă # Fanatik
Jucătorul adus în iarnă în Superliga a primit în sfârșit documentele necesare și poate debuta oficial în campionat. Anunțul a fost făcut de club înaintea ultimei etape din sezonul regular.
Acum 2 ore
16:40
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici # Fanatik
Într-un oraș important din România întâlnim stadionul ultra-modern, de aproape 30 de milioane de euro, care s-a transformat în ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici în prezent.
16:30
Mihăiță Pleșan contraatacă! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoica după ultimele declarații: „România nu duce lipsă de șmecheri” # Fanatik
Continuă conflictul de la distanță între Mihai Stoica și Mihăiță Pleșan, după ce oficialul FCSB a dezvăluit că Mora și Florucz nu i-au fost propuși. Răspunsul oferit de impresar
16:20
Cristi Chivu, probleme mari cu un titular înainte de AC Milan – Inter, care poate decide titlul în Serie A: „A făcut febră, nu s-a antrenat!” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul AC Milan - Inter din Serie A. Meciul poate fi decisiv în lupta pentru titlu. Cu ce probleme se confruntă antrenorul român.
Acum 4 ore
15:50
Fotbalistul român care a șocat Italia: l-a luat de gât pe arbitru și s-a îmbrâncit cu propriul antrenor. Scos cu forța de pe teren! Video # Fanatik
Un fotbalist român a provocat un scandal uriaș în campionatul Primavera din Italia. S-a năpustit asupra centralului după ce a văzut cartonașul roșu. Jucătorul s-a îmbrâncit cu propriul antrenor!
15:30
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv # Fanatik
Fanatik a aflat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Cluj. Ce probleme are căpitanul Darius Olaru, care nu va fi în lotul roș-albaștrilor
15:20
Costel Gâlcă a anunțat ce se întâmplă cu Kader Keita, înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente!” # Fanatik
Costel Gâlcă a vorbit despre situația lui Kader Keita înainte de derby-ul Rapid – Universitatea Craiova. Cum se simte mijlocașul echipei din Giulești.
15:20
ChatGPT ratează urgențele medicale. AI-ul a evaluat greșit peste 50% dintre cazuri. Medic: „Nu este un instrument pe care să-l utilizeze un pacient” # Fanatik
ChatGPT a subestimat gravitatea urgențelor medicale în mai mult din jumătate din cazuri. În scenariile propuse, oamenii erau trimiși la un consult în următoarele trei zile, deși ar fi trebuit să se prezinte la urgențe
15:10
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro # Fanatik
Un tenismen român a trecut prin momente complicate după ce conflictul din Orientul Mijlociu a blocat zeci de sportivi în Emiratele Arabe Unite. ATP a intervenit de urgență!
15:00
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Marius Șumudică își continuă misiunea dificilă # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood Club, va juca sâmbătă, pe teren propriu, în etapa cu numărul 25 din Arabia Saudită. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile din meciul cu Al-Fayha
14:40
Zeljko Kopic nu se poate baza pe patru fotbaliști pentru meciul cu CFR Cluj. Care este situația jucătorilor și ce decizie a luat antrenorul croat în cazul lui George Pușcaș
14:30
Gafă uriașă în meciul de play-off din Liga 2! Și-a dat jos tricoul la 2-0, a fost eliminat și a urmat dezastrul. Video # Fanatik
Gafă de cascadorii râsului la meciul dintre FC Bihor - Sepsi, scor 2-2, în etapa a 20-a din Liga 2. Motivul incredibil pentru care un jucător a fost eliminat de arbitru.
14:20
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție: ”Mi-a reproșat că…” # Fanatik
Miodrag Belodedici a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu Valentin Ceaușescu de după 1989. Ce i-a reproșat fotbalistului fiul dictatorului în legătură cu ”fuga” lui din țară petrecută în 1988.
14:10
Cine este, de fapt, bărbatul care a atins-o indecent pe Elena Rybakina la Indian Wells. Nu este străin de tenis! Foto & Video # Fanatik
Scandal uriaș la Indian Wells după un meci demonstrativ! Elena Rybakina a fost atinsă într-un loc nepotrivit de unul dintre oficialii unui sponsor al turneului din Statele Unite ale Americii
Acum 6 ore
13:50
Giovanni Becali are vești extraordinare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Cum se simte antrenorul român și când ar putea să antreneze din nou?
13:30
Un incident nedorit a avut loc în timpul partidei FC Bihor - Sepsi OSK, din Liga a 2-a. Doi fotbaliști s-au ciocnit violent și a fost nevoie de intervenția de urgență a ambulanței pe teren
13:10
Nicolae Stanciu, emoții pentru Lucescu înaintea barajului cu Turcia! A rămas întins pe gazon. Video # Fanatik
Nicolae Stanciu a debutat pentru Dalian Yingbo în înfrângerea cu 3-5 contra celor de la Shanghai Shenhua. Căpitanul naționalei României a fost la un pas de o accidentare serioasă.
12:50
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „’Uite oferta scrisă aici’”. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Târnovanu se pregătește de plecarea de la FCSB! Ce anunț a făcut Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, despre viitorul internaționalului român.
12:40
„Mâine îl numim!”. Scenariu bombă la Botoșani: Iftime a ales antrenorul, însă un tehnician spaniol îl poate înlocui la vară # Fanatik
Valeriu Iftime este în căutarea soluției perfecte de antrenor la FC Botoșani! Pe lângă Marius Croitoru, patronul moldovenilor a mai dezvăluit o variantă neașteptată
12:20
Peluza Nord, anunț categoric înainte de FCSB – U Cluj! Decizia luată de ultrași: „Ne vom implica direct!” # Fanatik
FCSB a ratat pentru prima dată calificarea în play-off-ul Superligii, iar Peluza Nord a reacționat imediat. Mesajul transmis de galerie înaintea meciului cu U Cluj.
12:10
Nicolae Dică are ocupație atunci când nu antrenează un club de fotbal. Care este afacerea extrem de profitabilă în care investește fostul antrenor al celor de la FCSB.
Acum 8 ore
11:40
Universitatea Craiova și-a stabilit obiectivul pentru derby-ul cu Rapid și a făcut calculele de play-off: “Trebuie să învăţăm din greşeli” # Fanatik
Universitatea Craiova știe ce are de făcut la ultimul meci din sezonul regular cu Rapid. Calculele oltenilor pentru play-off-ul care urmează și impresia acestora despre meciul Dinamo - FC Argeș 0-1.
11:20
Controversă la Jocurile Paralimpice! Reacția publicului când steagul Rusiei a apărut la ceremonia de deschidere # Fanatik
Steagul Rusiei a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, iar momentul a stârnit reacții puternice în Europa.
11:10
Dezvăluire surprinzătoare după 5 ani în străinătate! Atacantul român putea să joace pentru o altă națională: „Luam cetățenia în septembrie” # Fanatik
Fostul atacant de la Rapid a devenit jucător liber de contract și a dezvăluit că putea ajunge să evolueze pentru o echipă națională. „Ei naturalizează foarte mulți jucători”.
10:40
Naomi Osaka a șocat din nou cu ținuta și accesoriile sale! Cum a apărut nipona la WTA Indian Wells. Foto # Fanatik
După apariția extravagantă de la Australian Open, Naomi Osaka a lăsat din nou publicul cu gura căscată! Cum s-a prezentat sportiva din Japonia la Indian Wells
10:40
„Pentru mine nu mai există acasă”. Marea dramă a vieții lui Belodedici după divorțul de Sandra: „A pierdut toată averea!” # Fanatik
Miodrag Belodedici a trăit momente cumplite după ce a divorțat de soția sa, Sandra Macovescu. Legenda fotbalului românesc a rămas fără avere și lucra pe un salariu ce nu se ridica la nivelul numelui său
10:20
De ce prind mai greu femeile din România un contract de muncă bine plătit. Date surprinzătoare în comparație cu bărbații # Fanatik
Femeile continuă să piardă teren pe piața muncii față de bărbați, dar motivele nu țin doar de salarii sau joburi. Ce spun experții FANATIK despre cauzele reale ale decalajului
10:20
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali are sfaturi prețioase pentru Gigi Becali, după ce FCSB a reușit o contraperformanță istorică. Roș-albaștrii sunt prima campioană care nu se califică în play-off-ul SuperLigii
10:10
Marius Marin ar putea prinde transferul carierei în această vară. Mijlocașul naționalei României este dorit de o echipă de tradiție din unul dintre cele mai tari campionate din lume!
Acum 12 ore
09:50
Ce pensie are Marin Condescu, fostul conducător de la Pandurii, după 45 de ani de muncă: ”Mi-am mai luat un serviciu” # Fanatik
Marin Condescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți conducători de club din prima ligă. Ce pensie are fostul om numărul 1 de la Pandurii Târgu Jiu, o formație cu rezultate importante.
09:40
De ce nu a ajuns fiul lui Zeljko Kopic să joace la Dinamo: “Nu a vrut să îl aducă!”. Cum le-a intrat antrenorul la inimă fanilor # Fanatik
Zeljko Kopic s-a opus venirii fiului său la Dinamo. De ce nu joacă băiatul antrenorului pentru „câini” și cum a reușit tehnicianul să intre în sufletul fanilor.
09:20
Rivalii FCSB-ului, ironie fină după ce campioana a ratat play-off-ul: “Întâi să prindă locul 7 şi apoi mai vedem! Noi avem altă treabă” # Fanatik
Bogdan Mara, ironie fină după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Ce spune oficialul CFR Cluj despre un posibil baraj cu campioana en-titre.
09:10
Ştefan Baiaram, transfer de la Universitatea Craiova! Giovanni Becali a anunţat unde pleacă atacantul: „Iei banul fără nicio problemă! E linişte” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit la „Giovanni Show” următoarea destinație a lui Ștefan Baiaram. Superstarul Universității Craiova a anunțat cu surle și trâmbițe că va pleca din Bănie la final de sezon
08:50
Transfer de la Real Madrid pentru Cristi Chivu? Pe ce jucător au pus ochii cei de la Inter # Fanatik
Conducerea Interului analizează deja fotbaliștii pe care clubul ar putea să îi transfere în vară, iar pe listă se află și un jucător de la Real Madrid. Cine este fotbalistul care ar putea sosi sub comanda lui Cristi Chivu.
08:40
Tottenham, în cădere liberă! Echipa lui Drăgușin a fost „desființată” de un fost jucător emblematic al clubului: „Cea mai slabă din Premier League” # Fanatik
Continuă criza la Tottenham. Echipa lui Radu Drăgușin a înregistrat al 5-lea eșec consecutiv în campionat și a primit niște cuvinte dure din partea unui fost fotbalist important al clubului.
08:20
Prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi: “Era singura din România!”. Suma uriașă cu care a cumpărat-o # Fanatik
Gică Hagi, ”Regele” fotbalului românesc, a avut pe vremuri o mașină unică în țara noastră. Tatăl lui Gigi Becali a fost cel care i-a dat bani împrumut legendarului jucător.
08:10
Scandal uriaș după declanșarea războiului din Iran. Echipa națională, acuzată dur: „Trădare!” # Fanatik
Un prezentator TV și-a acuzat propria echipă națională de trădare după un moment petrecut la un turneu final. Totul are legătură cu războiul declanșat de SUA și Israel în Iran.
07:50
Elias Charalambous nu a mai rezistat și a ieșit la atac! Ce l-a deranjat: „Asta te interesează pe tine acum?”. Video # Fanatik
Elias Charalambous, discurs fără precedent la adresa contestatarilor săi! Antrenorul de la FCSB a răbufnit și la adresa unui jurnalist: „Asta e întrebarea ta?”
07:40
Starul din Premier League i-a oferit noii iubite un card de credit fără limită! „Ea și-a dorit un iubit bogat” # Fanatik
Un fotbalist din Premier League i-ar fi oferit iubitei un card de credit fără limită la scurt timp după începutul relației. Acesta are un copil de 2 ani cu fosta sa iubită, de care s-a despărțit în 2025.
07:20
Război total între legendele lui Manchester United! Michael Carrick, mărul discordiei: „Ar putea să îi distrugă cariera!” # Fanatik
O legendă a lui Manchester United i-a atacat pe Paul Scholes, Gary Neville și Roy Keane pentru comentariile pe care aceștia le-au făcut la adresa lui Michael Carrick, actualul antrenor al „diavolilor”.
07:10
UEFA a sancționat-o pe Real Madrid pentru rasism! Ce pedeapsă a primit gruparea din La Liga # Fanatik
UEFA a decis să o sancționeze pe Real Madrid după un incident petrecut la meciul cu Benfica din play-off-ul Champions League. Ce măsuri a luat forul european.
05:50
Cum arată fotbalistul depășit în carieră doar de Leo Messi. Cu ce se ocupă în prezent, la 57 de ani # Fanatik
Ce se mai știe despre sportivul care a fost întrecut în palmaresul profesional de Leo Messi. Meseria pe care o are în momentul de față Gabriel Batistuta.
Acum 24 ore
00:30
„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali are un nou preferat la FCSB. Chiar dacă echipa sa va juca în play-out în acest sezon, patronul a dezvăluit că îi va prelungi contractul fotbalistului care e din 2019 la roș-albaștri
00:10
Ghinion teribil! Ionuț Radu și Celta Vigo, învinși de Real Madrid în prelungiri după un șut deviat # Fanatik
Ionuț Radu, internaționalul român de la Celta Vigo, a fost tiular în meciul terminat cu un eșec în fața lui Real Madrid, 1-2, după un gol venit în prelungiri din partea lui Valverde.
6 martie 2026
23:50
Gigi Becali a pierdut procesul, dar mai are o șansă în instanță! Despre ce este vorba
23:30
Cesc Fabregas, o nouă ironie la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul care i-a luat fața la Inter: „Aș vrea să știu când a avut așa ceva” # Fanatik
Cesc Fabregas continuă atacurile voalate la adresa lui Cristi Chivu după meciul direct din Cupa Italiei! Ce a spus acum antrenorul lui Como
23:20
Lionel Messi, făcut praf după ce a aplaudat discursul lui Donald Trump despre războiul din Iran: „Absolut dezgustător, deplorabil” # Fanatik
Lionel Messi, criticat extrem de dur după imaginile în care a apărut alături de Donald Trump: „Își încheie cariera cu un capitol neprofesionist și deplorabil”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.