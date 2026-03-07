„Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”: Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său
News.ro, 7 martie 2026 18:20
Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul.
• • •
Acum 5 minute
19:00
UPDATE - Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Bucureşti/ Maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, două persoane fiind rănite uşor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în celălalt autovehicul au fost rănite uşor. Potrivit reprezentanţilor ministerului, Nazare conducea autoturismul de serviciu şi se îndrepta spre un eveniment unde urma să el vorbească unor studenţi.
19:00
Preţurile petrolului au înregistrat cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractelor futures, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Preţurile petrolului au explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării majore a livrărilor globale de energie, relatează CNBC.
Acum 30 minute
18:40
Autorităţile de la Ankara analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă pentru securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, a anunţat postul de televiziune TRT Haber, potrivit Politico.
Acum o oră
18:30
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Cagliari, în etapa a 28-a din Serie A.
18:30
Fotbal feminin: Al doilea meci, a doua victorie pentru România în calificările Cupei Mondiale 2027, 4-0 în Cipru # News.ro
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-0, reprezentativa Ciprului, în al doilea meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027.
18:20
Acum 2 ore
17:30
Derbiul dintre AC Milan şi Inter Milano de duminică (21:45), din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Cu venituri estimate la peste 8,7 milioane de euro, această întâlnire va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian.
Acum 4 ore
17:00
Iranul acuză Statele Unite de atacul asupra unei instalaţii de desalinizare de pe o insulă din Golf # News.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat sâmbătă Statele Unite de atacul asupra unei uzine de desalinizare de pe o insulă din Golf, dând vina pe aceasta pentru stabilirea unui „precedent”.
16:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 30-a din Superligă.
16:30
Andrei Ţărnea, întrebat dacă numele fiicei lui Victor Ponta ar fi putut să fie scos de pe lista pentru repatriere: Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu, nu este posibil # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că ”modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. ”Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.
16:10
16:00
Ţărnea: Ministerul de Externe este un minister cu o oarecare modestie/ Ne-ar trebui alte centrale telefonice, un număr semnificativ de persoane în Direcţia consulară, consulate cu oameni care au antrenament special pentru situaţii de criză, avioane # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat că ministerul la care lucrează are mai multe lipsuri, de la numărul de persoane care muncesc aici, până la lipsa avioanelor sau chiar a oamenilor antrenaţi pentru situaţii de criză.
16:00
Bolile neurodegenerative nu evoluează întotdeauna la fel la toţi pacienţii. Cercetările arată tot mai clar că diferenţele biologice dintre femei şi bărbaţi pot influenţa modul în care aceste afecţiuni se dezvoltă şi progresează în timp.
15:50
Ţărnea: Sunt în pregătire zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează/ Pentru un grup din Qatar avem o aeronavă charter angajată de România/ Misiunile vor continua şi pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată şi pe liniile de evacuar # News.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că România mai are în pregătire zboruri pentru a repatria românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu şi a precizat că există un grup în Qatar pentru care este pregătită o cursă charter.
15:40
Purtătorul de cuvânt al MAE: Avem în atenţie 8-9 cazuri de marinari români blocaţi în Orientul Mijlociu/ Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la oameni pe blocaţi în aeroport # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat că sunt 8 sau 9 marinari români blocaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu. ”Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la oameni pe blocaţi în aeroport”, a arătat el.
15:30
Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, a numit sâmbătă un nou ambasador în Statele Unite, pe fondul tensiunilor diplomatice sporite legate de războiul administraţiei Trump din Iran şi de politicile sale radicale de imigraţie.
15:20
Calvarul continuă pentru argentinianul Paulo Dybala (32 de ani), care a disputat doar 22 de meciuri cu AS Roma în acest sezon.
15:10
UPDATE - Autospecială SMURD aflată în misiune, cu şase persoane la bord, implicată într-un accident în municipiul Sibiu / A fost activat Planul Roşu / Doi adulţi şi patru angajaţi SMURD, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
O autospecială SMURD aflată în misiune a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în municipiul Sibiu. În eveniment a mai fost implicat un autovehicul. A fost activat Planul Roşu. În autospeciala SMURD se aflau un pacient minor, mama acestuia şi patru membri ai echipajului.
15:10
Donald Trump, în mijlocul războiului său cu Iranul, găzduieşte sâmbătă mai mulţi aliaţi latino-americani la una dintre proprietăţile sale din Florida, o regiune pe care o consideră în mod deschis curtea sa din spate, informează AFP.
Acum 6 ore
14:50
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a avertizat sâmbătă pe preşedintele libanez Joseph Aoun că Libanul va „plăti preţul” pentru că nu a reuşit să dezarmeze Hezbollah, miliţia susţinută de Iran care domină sudul ţării, scrie CNN.
14:50
Autospecială SMURD aflată în misiune, implicată într-un accident în municipiul Sibiu / A fost activat Planul Roşu - FOTO # News.ro
O autospecială SMURD aflată în misiune a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în municipiul Sibiu. În eveniment a mai fost implicat un autovehicul. A fost activat Planul Roşu.
14:40
Jocurile Paralimpice: Mihăiţă Papară s-a calificat în optimile probei de Para Snowboard Cross (SB-LL1) # News.ro
Mihăiţă Papară s-a calificat, sâmbătă, în optimile probei de Para Snowboard Cross (SB-LL1) în urma seedingului desfăşurat la Cortina Para Snowboard Park, în cadrul Jocurilor Paralimpicee. Sportivii au parcurs două manşe cronometrate, ordinea pentru rundele eliminatorii fiind stabilită pe baza celui mai bun timp obţinut, anunţă Comitetul Naţional Paralimpic.
14:30
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict - VIDEO # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni.
14:20
Schi alpin: Două victorii la o sutime de secundă în două zile: dubla victorie a Laurei Pirovano în proba de coborâre de la Val di Fassa # News.ro
La fel ca vineri, italianca Laura Pirovano a fost cea mai rapidă sâmbătă în cea de-a doua coborâre disputată săptămâna aceasta la Val di Fassa, devansând-o pe Cornelia Hütter cu o sutime de secundă. Aceeaşi diferenţă ca şi ziua precedentă faţă de Emma Aicher.
14:20
Ministrul Culturii: Obiectele de patrimoniu din Muzeul Naţional „George Enescu” sunt în siguranţă. Activitatea managerului Cristina Andrei urmează să fi supusă examinării # News.ro
Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a făcut o verificare directă a modului în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu evacuate temporar din Palatul Cantacuzino, aflat în proces de restaurare, în contextul preocupărilor recente apărute în presă cu privire la situaţia Muzeului Naţional „George Enescu”.
14:10
Formaţia Sepsi OSK a remizat, sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu echipa FC Bihor, în etapa a 20-a a Ligii a II-a.
14:00
„Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă.
13:40
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi PAOK Salonic au participat la un moment comemorativ în memoria fanilor greci care şi-au pierdut viaţa într-un accident în Timiş/ A fost amplasat şi un monument - FOTO # News.ro
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi ai PAOK Salonic au participat, sâmbătă, lângă Lugoj, în judeţul Timiş, la un moment comemorativ în memoria celor 7 suporteri greci care au murit într-un grav accident rutier. Ei au adus flori şi coroane de flori, iar la locul accidentului a fost amplasat un monument.
13:30
Sibiu: Două femei de 72 de ani au căzut dintr-un autobuz / Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului, iar o uşă nu a fost asigurată corespunzător / Victimele, transportate la spital # News.ro
Două femei de 72 de ani au fost rpnite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz care circula în municipiul Sibiu, Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.
13:20
Ministerul de Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal din prefecturi / Numărul de angajaţi, stabilit în funcţie de mai multe criterii / Judeţele cu cei mai puţini şi cei mai mulţi angajaţi în prefecturi # News.ro
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice. Cei mai mulţi angajaţi, respectiv 45, vor fi în Prefectura Bucureşti, iar cei mai puţini – 33 – în prefecturile din Ilfov, Giurgiu şi Covasna.
13:20
Ryan Gosling şi Eva Mendes au avut prima lor apariţie publică împreună în peste un deceniu. Gosling, în vârstă de 45 de ani, şi Mendes au apărut joi, în emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", înainte de lansarea celui mai recent film al său, "Project Hail Mary". Actorul a profitat de ocazie pentru a-i face o surpriză lui Mendes la împlinirea vârstei de 52 de ani.
13:20
Fostul campion mondial la 100 m, Fred Kerley, a fost suspendat pentru doi ani pentru încălcarea regulilor antidoping privind localizarea, informează BBC.
13:10
Acum 8 ore
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, etapa a 20-a a Ligii a II-a:
13:00
Japonia autorizează în premieră mondială terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţă cardiacă severă # News.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Autorităţile japoneze au autorizat primele terapii care folosesc celule reprogramate capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi, iar aceste tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni.
12:50
Preşedintele Senatului: Cred că Nicuşor Dan va accepta propunerile pentru parchete. A fost un proces transparent, democratic - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean este de părere că preşedintele României Nicuşor Dan va accepta propunerile trimise de ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, pentru şefia marilor parchete. ”Eu cred că a fost totuşi un proces transparent, democratic, clar”, spune Mircea Abrudean despre selecţia viitorilor procurori-şefi, contestată de o parte a societăţii civile, vineri seara, chiar în faţa Palatului Cotroceni.
12:50
Accident cu 12 persoane implicate, în judeţul Bistriţa-Năsăud / O femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – transportaţi la spital # News.ro
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
12:40
Explozii au fost auzite sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, după ce au declanşat sirenele de raid aerian, au relatat jurnaliştii AFP. Serviciile de urgenţă nu au raportat răniţi.
12:40
Preşedintele Senatului, despre eventuala numire la şefia SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, susţine că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre numirea în fruntea SRI, însă admite că ar accepta funcţia dacă şeful statului i-ar propune. ”Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza”, a declarat Mircea Abrudean, la Prima TV. Preşedintele Senatului este de părere că viitorul director civil al SRI ar trebui să comunice mai mult. ”Pentru că altfel apare această aură negativă, că se întâmplă lucruri în subteran, că se fac tot felul de jocuri”, susţine Abrudean. Preşedintele Senatului estimează că după promulgarea bugetului şi numirea procurorilor-şefi, preşedintele Nicuşor Dan va veni cu propunerile pentru serviciile secrete.
12:30
Mircea Abrudean: AUR nu trebuie să facă nimic altceva decât să fie spectator la ceea ce face această coaliţie # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că există riscul ca AUR să ajungă la 50 la sută la următoarele alegeri parlamentare şi că nici nu trebuie să facă altceva decât să fie spectator la ceea ce se întâmplă în coaliţia de guvernare.
12:20
Tenis: Sportiva ungară Panna Udvardy spune că a primit ameninţări cu moartea în timp ce se afla la un turneu în Turcia # News.ro
Participantă la un turneu în Turcia, unguroaica Panna Udvardy, numărul 95 mondial, a fost ţinta unor mesaje extrem de ameninţătoare. Familia ei a trebuit să fie plasată sub protecţie.
12:20
Mircea Abrudean: Atmosfera din coaliţie nu e întotdeauna aşa cum pare/ Există dialog, există dezbateri mai aprinse, cu certuri, cu supărări, se revine la masa discuţiilor # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în prezent PSD face parte din actuala coaliţie de guvernare, dar că există şi o oarecare rezistenţă, având în vedere declaraţiile publice. Abrudean a susţinut că atmosfera în coaliţia de guvernare ”nu e întotdeauna aşa cum pare”, că există şi certuri, supărări, dar întotdeauna se revine la masa discuţiilor.
12:10
Diana Buzoianu: România şi Republica Moldova plantează împreună / Vom planta o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut / Eveniment comun în 14 martie # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova, urmând a fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie.
12:10
Preşedintele Senatului: Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea ”cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.
12:00
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a promis sâmbătă că ţara sa nu se va preda niciodată, în contextul în care Israelul a anunţat o nouă ofensivă care implică 80 de avioane de război şi care a incendiat unul dintre principalele aeroporturi din Teheran.
12:00
Preşedintele Senatului: Am făcut reformă. 17 milioane de lei, pe care i-am dat la bugetul de stat - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că reforma demarată de Ilie Bolojan în ianuarie 2025 şi continuată pe tot parcursul anului a adus o economie de 17 miliarde de lei la bugetul statului. Abrudean anunţă că săptămâna viitoare plenul Senatului va desfiinţa încă un post de secretar general adjunct, o ”restanţă” de aproape un an.
11:20
Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat reluarea parţială a operaţiunilor # News.ro
Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat sâmbătă reluarea parţială a operaţiunilor, după o scurtă suspendare care a avut loc mai devreme în cursul dimineţii.
11:20
„Credeam că vom vorbi despre fotbal...”: Antrenorul echipei Inter Miami povesteşte despre vizita la Casa Albă # News.ro
Antrenorul echipei Inter Miami, Javier Mascherano, a revenit asupra vizitei sale la Casa Albă împreună cu jucătorii din Florida. Deşi preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs lung în cadrul ceremoniei, jucătorii se aşteptau mai ales să discute despre fotbal.
11:10
Solidaritatea Sanitară a realizat un clasament al spitalelor din perspectiva angajaţilor: Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10 / Salariaţii încă iubesc meseria, dar sistemul testează această vocaţie la limită / O treime iau în considerare plecarea # News.ro
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” a realizat un clasament al spitalelor publice din perspectiva Calităţii Vieţii Profesionale, după ce au fost completate chestionare anonime de către 2.000 de angajaţi din 300 de unităţi medicale, acoperind toate judeţele. Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10, reclamă supraîncărcarea şi faptul că nu se simt protejaţi la locul de muncă. Datele arată, de asemenea, că salariaţii încă îţi iubesc meseria, dar sistemul testează această vocaţie la limită, de aceea o treime iau în considerare plecarea din sistem.
11:10
Keir Starmer, acuzat că l-a „imitat pe Trump” cu o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu - VIDEO # News.ro
Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.
