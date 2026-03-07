Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”
Digi24.ro, 7 martie 2026 18:20
Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de afaceri importantă, relatează The Independent.
Alte ştiri de Digi24.ro
18:10
Vremea se încălzește în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius # Digi24.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Acum 2 ore
17:50
Inspectorii vamali au confiscat peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool la frontiera de Est și Nord-Est # Digi24.ro
Inspectorii Autorităţii Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de ţigarete și aproape 230 de litri de alcool în timpul unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care traversau zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.
17:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”, relatează BFM TV.
17:10
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave: Parkinson și insuficiență cardiacă # Digi24.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Japonia a autorizat primele terapii cu celule capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi. Tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni
17:10
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru repatriere. „Se încadrează în Codul penal” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că „modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. „Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.
17:10
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România # Digi24.ro
Armata israeliană a desfășurat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o operațiune în Liban pentru a găsi rămășițele pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în timpul unui raid aerian în această țară în 1986. „Niciun indiciu referitor la acesta nu a fost găsit la locul căutării”, a declarat sâmbătă armata israeliană. Mama lui Ron Arad, Batya, s-a născut în România, de unde a emigrat în Israel.
Acum 4 ore
16:40
Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran # Digi24.ro
Autoritățile cipriote aveau informații, cu câteva zile înainte de atacul cu drone asupra bazelor britanice din 2 martie, că un incident era posibil, scrie publicația Phileleftheros, citând surse apropiate anchetei.
16:30
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. Două persoane au fost rănite ușor # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor.
16:10
Papa Leon numește un nou ambasador în Statele Unite. Cine este arhiepiscopul Gabriele Caccia # Digi24.ro
Papa Leon l-a numit, sâmbătă, pe arhiepiscopul Gabriele Caccia nunțiu apostolic în Statele Unite, relatează Vatican News.
16:10
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul Mijlociu: Scenariul unei recesiuni globale; Nu am fost pregătiți # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte uriașe asupra economiei globale, inclusiv asupra cele din din România. Adrian Mitroi a explicat la Digi24 că prețul la motorină și liberalizarea prețului la gaze programată la sfârșitul lunii ar putea genera o „criză pentru care nu am fost pregătiți”.
15:40
Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a anunțat, sâmbătă, că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați, după ce autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri, iar prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de mai multe zile.
15:30
Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul carburanților să nu ajungă la două cifre. Guvernul are 5 scenarii în lucru # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus sâmbătă, la Bistriţa, că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei pe litru, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
15:20
Ministrul Culturii: Obiectele din Muzeul „George Enescu” sunt în siguranță. Lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp # Digi24.ro
Ministerul Culturii anunță că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor fi reluate în cel mai scurt timp. În paralel, activitatea managerului muzeului, Cristina Andrei, urmează să fie supusă examinării de către comisia de evaluare, în cadrul verificărilor privind modul în care sunt protejate bunurile muzeale.
Acum 6 ore
15:00
Accident la Sibiu între o ambulanță SMURD și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Digi24.ro
Planul roşu de intervenţie a fost activat sâmbătă, la Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
15:00
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a transmis într-o conferință de presă că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare.
14:10
Donald Trump a afirmat, sâmbătă pe rețeaua Truth Social, că Iranul s-a predat și nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă” și a avertizat că va fi lovită puternic.
13:40
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne anunță, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, luând în considerare mărimea județului și volumul de acte ce trebuie verificate de instituție. Cele mai multe posturi, 45, vor fi alocate Prefecturii Municipiului București, în timp ce cele mai puține, 33, vor reveni prefecturilor din Ilfov, Giurgiu și Covasna.
13:10
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că deși există certuri și supărări în interiorul Coaliției de guvernare, „nu e întotdeauna așa cum pare” iar partidele stau la masa discuțiilor. În ce privesc amenințările PSD, Abudean amintește că social-democrații fac parte din coaliție.
Acum 8 ore
13:00
Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital # Digi24.ro
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
12:20
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței # Digi24.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea „cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.
12:10
Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic și-a justificat poziția privind războiul SUA-Israel împotriva Iranului într-o postare pe rețelele sociale, folosind melodia „Money for Nothing” a trupei Dire Straits. Keir Starmer a fost acuzat că încearcă să imite modul în care Donald Trump folosea rețelele sociale, după ce a postat un videoclip pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea sa și cu piesa faimoasei formații, scrie The Guardian.
12:00
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian # Digi24.ro
Preşedintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice „este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt”, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a preşedintelui iranian de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE.
12:00
Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri # Digi24.ro
11:50
Sistemul medical, notă sub 5 acordată de angajații din spitale într-un sondaj. Salariații reclamă că sunt epuizați și că vor să renunțe # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a realizat un clasament al spitalelor publice din perspectiva Calităţii Vieţii Profesionale, după ce au fost completate chestionare de către 2.000 de angajaţi din 300 de unităţi medicale, acoperind toate judeţele. Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10, și reclamă supraîncărcarea.
11:20
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile # Digi24.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.
11:20
Fane Văncică, prins pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul ar fi cerut unui om de afaceri „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, acuzat că ar fi șantajat un om de afaceri din București și i-ar fi cerut o „taxă de protecție” lunară de 25.000 de lei, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, imediat după ce s-a întors din Belgia. Surse judiciare au spus, pentru Digi24.ro, că este vorba despre Niță Cami, cunoscut ca Fane Văncică.
Acum 12 ore
11:00
Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta” a fost reținut: indicii că ar fi vrut să-și pună în aplicare planul # Digi24.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.
10:50
Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody's: Este esențial să transmitem semnale clare de stabilitate și responsabilitate # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis sâmbătă, 7 martie, că ultima evaluare publicată de Moody’s „reconfirmă stabilitatea financiară a României” și că astfel sunt valitate măsurile Guvernului din ultimele luni.
10:50
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai. Zborurile au fost suspendate după interceptarea unei drone, EAU acuză un atac din Iran # Digi24.ro
O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene, incident care a determinat autoritățile să suspende temporar toate operațiunile. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.
10:30
Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore # Digi24.ro
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital, a transmis sâmbătă, 7 martie, Salvamont România.
10:10
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a lansat un nou baraj de drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă, ucigând cel puțin șapte persoane, inclusiv doi copii, în orașul Harkov din nord-estul țării, au declarat oficialii ucraineni.
09:50
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații despre SUA în războiul din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a confirmat indirect că Rusia se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit presei americane, Moscova ar fi dat informații iranienilor despre pozițiile unor active americane, cum ar fi nave de luptă sau avioane.
09:40
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului (sondaj). Cine îl depășește pe dictator # Digi24.ro
Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin, la sfârșitul lunii februarie 2026, a scăzut la valori minime de la începutul războiului pe scară largă în Ucraina. Conform datelor unui sondaj public realizat de VTsIOM (respondenții puteau numi orice număr de politicieni), doar 32,1% dintre cei chestionați l-au menționat pe Putin în răspunsul la întrebarea cui ar încredința soluționarea problemelor importante ale statului. Valoarea maximă a acestui indicator a fost înregistrată în martie 2024, când a atins 48,8%. De atunci, nivelul de încredere a scăzut de aproximativ o dată și jumătate.
09:20
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi a altor ţinte la Teheran şi în centrul Iranului, potrivit AFP.
08:50
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular # Digi24.ro
La o primă vedere, atolul Bikini pare a fi destinația perfectă pentru o vacanță de vară, cu ai săi corali viu-colorați și plaje cu nisip alb pline de cocotieri și crabi uriași. Însă, acum 80 de ani, Statele Unite au început o serie de teste nucleare ale căror consecințe devastatoare se simt și astăzi – cu toate că mutarea localnicilor care trăiau pe insulă ar fi trebuit să fie una temporară, ei nu s-au mai putut întoarce aici niciodată.
08:50
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea. Şoferul a fost rănit # Digi24.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
08:20
Moody's ar putea retrograda România, dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # Digi24.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă „negativă”, precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului de la Bucureşti.
08:10
Cum se organizează corect alimentele în frigider. Raftul potrivit pentru fiecare și lista produselor care nu trebuie păstrate la rece # Digi24.ro
Deși poate părea o activitate banală în orice gospodărie, modul în care sunt depozitate alimentele în frigider influențează direct siguranța consumului și durata de conservare. O organizare necorespunzătoare sau menținerea la temperaturi nepotrivite poate favoriza alterarea și contaminarea acestora.
08:10
8 Martie 2026: Cele mai inspirate cadouri pentru Ziua Femeii. Ce surpriză îi poți face mamei, colegei sau învățătoarei # Digi24.ro
Într-un context în care varietatea opțiunilor este aproape nelimitată, găsirea unor idei inspirate de cadouri pentru 8 Martie poate deveni o adevărată provocare. De aceea, alegerea darului potrivit ar trebui să țină cont de personalitatea, pasiunile și stilul de viață al femeii căreia îi este destinat.
08:10
Rețete de mucenici moldovenești și muntenești pentru 9 martie 2026: Cum se face aluatul perfect. Secrete de la bucătari profesioniști # Digi24.ro
În fiecare an, la 9 martie, românii pregătesc desertul tradițional dedicat sărbătorii celor 40 de Mucenici. Fierți și aromați, așa cum se pregătesc în Muldova sau copți și însiropați, după rețeta din Muntenia și Dobrogea, mucenicii rămân un simbol al tradiției de familie și al patrimoniului gastronomic românesc.
08:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Înțeleg partidele că banii din buget sunt ai cetățenilor?
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 martie
07:10
Amenzile rutiere neplătite vor duce la suspendarea permisului. Poliția Română explică procedura și când intră în vigoare regula # Digi24.ro
Șoferii care nu achită amenzile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce, potrivit unei măsuri introduse de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026. Astfel, dacă sancțiunea contravențională nu este plătită în termen de 90 de zile de la aplicare, autoritățile vor putea dispune suspendarea permisului.
07:10
Inteligența artificială schimbă războiul: Cum folosește armata SUA tehnologia AI în operațiuni militare # Digi24.ro
Relatările din presă potrivit cărora armata Statelor Unite a folosit chatbotul de inteligență artificială Claude în operațiuni care au vizat lideri din Venezuela și Iran ridică întrebări despre ritmul în care tehnologia este integrată în planificarea militară. Experții avertizează că utilizarea unor astfel de sisteme în contexte cu miză ridicată rămâne controversată, în condițiile în care modelele AI pot genera rezultate eronate sau nesigure.
07:10
Planul Uniunii Europene de a împiedica noii membri să devină „o nouă Ungarie”. Statul care va servi cu această ocazie drept „cobai” # Digi24.ro
Când vine vorba de admiterea de noi membri în UE, Comisia Europeană are o prioritate principală: să se asigure că niciunul dintre candidați nu va deveni o nouă Ungarie.
07:10
Baza militară de la Baza Militară Deveselu a devenit una dintre cele mai importante instalații strategice din Europa după instalarea sistemului antirachetă american integrat în arhitectura de apărare a NATO. În urma conflictului din Iran, declanșat în urmă cu o lună, a fost intens citată ca fiind una dintre construcțiile militare americane care pot apăra Europa.
07:10
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în viitorul apropiat # Digi24.ro
Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în perioada următoare. Chiar dacă în Egipt, de pildă, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la 7, cei mai mulți dintre cei cu sejururi cumpărate deja pe plajele Mării Roșii nu iau în calcul nicio clipă să-și reprogrameze plecările. Grupurile de pe rețelele sociale, dedicate vacanțelor, sunt pline în aceste zile de mesaje: „Dacă e de murit, murim și acasă”, e de părere cineva. În tot acest timp, autoritățile de la București caută soluții să repatrieze cât mai rapid miile de români blocați în zona de război.
07:10
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Ce trebuie să facă șoferii pentru a obține despăgubiri # Digi24.ro
Care sunt pașii pe care șoferii ar trebui să îi urmeze imediat după un incident rutier provocat de o groapă de la nivelul carosabilului, ce responsabilități legale revin instituțiilor care administrează drumurile, dar și care este rolul polițelor CASCO în astfel de situații.
07:10
„Aliații” reticenți: rețeaua strategică a Teheranului, pusă la încercare. De ce milițiile din Irak nu se grăbesc să lupte pentru Iran # Digi24.ro
Iranul a petrecut zeci de ani și a cheltuit miliarde de dolari pentru a pregăti luptători străini, precum A.J. - comandant al unui grup paramilitar pro-iranian din Irak - pentru un moment ca acesta. De când SUA și Israelul au intrat în război cu Republica Islamică, în urmă cu o săptămână, A.J. așteaptă doar ordinele pentru a porni din Teheran. Însă acestea încă nu au sosit. Astfel că, în timp ce conducerea de la Teheran se confruntă cu o amenințare potențial existențială, mulți dintre luptătorii și grupurile de miliții pe care iranienii și le-au atras de partea lor în Irak nu au intrat până acum în luptă de partea Teheranului. Nu a avut loc nicio mobilizare în masă a milițiilor Iranului în Irak, una dintre ultimele redute ale sistemului de alianțe odată formidabil al Republicii Islamice, care se întindea din Gaza, Liban și Siria până în Yemen și Irak, arată Reuters într-o analiză.
