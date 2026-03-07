Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”

07:10

Iranul a petrecut zeci de ani și a cheltuit miliarde de dolari pentru a pregăti luptători străini, precum A.J. - comandant al unui grup paramilitar pro-iranian din Irak - pentru un moment ca acesta. De când SUA și Israelul au intrat în război cu Republica Islamică, în urmă cu o săptămână, A.J. așteaptă doar ordinele pentru a porni din Teheran. Însă acestea încă nu au sosit. Astfel că, în timp ce conducerea de la Teheran se confruntă cu o amenințare potențial existențială, mulți dintre luptătorii și grupurile de miliții pe care iranienii și le-au atras de partea lor în Irak nu au intrat până acum în luptă de partea Teheranului. Nu a avut loc nicio mobilizare în masă a milițiilor Iranului în Irak, una dintre ultimele redute ale sistemului de alianțe odată formidabil al Republicii Islamice, care se întindea din Gaza, Liban și Siria până în Yemen și Irak, arată Reuters într-o analiză.