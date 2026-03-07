Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile
Digi24.ro, 7 martie 2026 11:20
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
11:20
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile # Digi24.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.
11:20
Fane Văncică, prins pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul ar fi cerut unui om de afaceri „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, acuzat că ar fi șantajat un om de afaceri din București și i-ar fi cerut o „taxă de protecție” lunară de 25.000 de lei, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, imediat după ce s-a întors din Belgia. Surse judiciare au spus, pentru Digi24.ro, că este vorba despre Niță Cami, cunoscut ca Fane Văncică.
Acum o oră
11:00
Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta” a fost reținut: indicii că ar fi vrut să-și pună în aplicare planul # Digi24.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.
10:50
Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody's: Este esențial să transmitem semnale clare de stabilitate și responsabilitate # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis sâmbătă, 7 martie, că ultima evaluare publicată de Moody’s „reconfirmă stabilitatea financiară a României” și că astfel sunt valitate măsurile Guvernului din ultimele luni.
10:50
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai. Zborurile au fost suspendate după interceptarea unei drone, EAU acuză un atac din Iran # Digi24.ro
O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene, incident care a determinat autoritățile să suspende temporar toate operațiunile. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.
Acum 2 ore
10:30
Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore # Digi24.ro
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital, a transmis sâmbătă, 7 martie, Salvamont România.
10:10
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a lansat un nou baraj de drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă, ucigând cel puțin șapte persoane, inclusiv doi copii, în orașul Harkov din nord-estul țării, au declarat oficialii ucraineni.
09:50
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații despre SUA în războiul din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a confirmat indirect că Rusia se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit presei americane, Moscova ar fi dat informații iranienilor despre pozițiile unor active americane, cum ar fi nave de luptă sau avioane.
Acum 4 ore
09:40
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului (sondaj). Cine îl depășește pe dictator # Digi24.ro
Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin, la sfârșitul lunii februarie 2026, a scăzut la valori minime de la începutul războiului pe scară largă în Ucraina. Conform datelor unui sondaj public realizat de VTsIOM (respondenții puteau numi orice număr de politicieni), doar 32,1% dintre cei chestionați l-au menționat pe Putin în răspunsul la întrebarea cui ar încredința soluționarea problemelor importante ale statului. Valoarea maximă a acestui indicator a fost înregistrată în martie 2024, când a atins 48,8%. De atunci, nivelul de încredere a scăzut de aproximativ o dată și jumătate.
09:20
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi a altor ţinte la Teheran şi în centrul Iranului, potrivit AFP.
08:50
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular # Digi24.ro
La o primă vedere, atolul Bikini pare a fi destinația perfectă pentru o vacanță de vară, cu ai săi corali viu-colorați și plaje cu nisip alb pline de cocotieri și crabi uriași. Însă, acum 80 de ani, Statele Unite au început o serie de teste nucleare ale căror consecințe devastatoare se simt și astăzi – cu toate că mutarea localnicilor care trăiau pe insulă ar fi trebuit să fie una temporară, ei nu s-au mai putut întoarce aici niciodată.
08:50
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea. Şoferul a fost rănit # Digi24.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
08:20
Moody's ar putea retrograda România, dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # Digi24.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă „negativă”, precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului de la Bucureşti.
08:10
Cum se organizează corect alimentele în frigider. Raftul potrivit pentru fiecare și lista produselor care nu trebuie păstrate la rece # Digi24.ro
Deși poate părea o activitate banală în orice gospodărie, modul în care sunt depozitate alimentele în frigider influențează direct siguranța consumului și durata de conservare. O organizare necorespunzătoare sau menținerea la temperaturi nepotrivite poate favoriza alterarea și contaminarea acestora.
08:10
8 Martie 2026: Cele mai inspirate cadouri pentru Ziua Femeii. Ce surpriză îi poți face mamei, colegei sau învățătoarei # Digi24.ro
Într-un context în care varietatea opțiunilor este aproape nelimitată, găsirea unor idei inspirate de cadouri pentru 8 Martie poate deveni o adevărată provocare. De aceea, alegerea darului potrivit ar trebui să țină cont de personalitatea, pasiunile și stilul de viață al femeii căreia îi este destinat.
08:10
Rețete de mucenici moldovenești și muntenești pentru 9 martie 2026: Cum se face aluatul perfect. Secrete de la bucătari profesioniști # Digi24.ro
În fiecare an, la 9 martie, românii pregătesc desertul tradițional dedicat sărbătorii celor 40 de Mucenici. Fierți și aromați, așa cum se pregătesc în Muldova sau copți și însiropați, după rețeta din Muntenia și Dobrogea, mucenicii rămân un simbol al tradiției de familie și al patrimoniului gastronomic românesc.
08:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Înțeleg partidele că banii din buget sunt ai cetățenilor?
Acum 6 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 martie
07:10
Amenzile rutiere neplătite vor duce la suspendarea permisului. Poliția Română explică procedura și când intră în vigoare regula # Digi24.ro
Șoferii care nu achită amenzile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce, potrivit unei măsuri introduse de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026. Astfel, dacă sancțiunea contravențională nu este plătită în termen de 90 de zile de la aplicare, autoritățile vor putea dispune suspendarea permisului.
07:10
Inteligența artificială schimbă războiul: Cum folosește armata SUA tehnologia AI în operațiuni militare # Digi24.ro
Relatările din presă potrivit cărora armata Statelor Unite a folosit chatbotul de inteligență artificială Claude în operațiuni care au vizat lideri din Venezuela și Iran ridică întrebări despre ritmul în care tehnologia este integrată în planificarea militară. Experții avertizează că utilizarea unor astfel de sisteme în contexte cu miză ridicată rămâne controversată, în condițiile în care modelele AI pot genera rezultate eronate sau nesigure.
07:10
Planul Uniunii Europene de a împiedica noii membri să devină „o nouă Ungarie”. Statul care va servi cu această ocazie drept „cobai” # Digi24.ro
Când vine vorba de admiterea de noi membri în UE, Comisia Europeană are o prioritate principală: să se asigure că niciunul dintre candidați nu va deveni o nouă Ungarie.
07:10
Baza militară de la Baza Militară Deveselu a devenit una dintre cele mai importante instalații strategice din Europa după instalarea sistemului antirachetă american integrat în arhitectura de apărare a NATO. În urma conflictului din Iran, declanșat în urmă cu o lună, a fost intens citată ca fiind una dintre construcțiile militare americane care pot apăra Europa.
07:10
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în viitorul apropiat # Digi24.ro
Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în perioada următoare. Chiar dacă în Egipt, de pildă, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la 7, cei mai mulți dintre cei cu sejururi cumpărate deja pe plajele Mării Roșii nu iau în calcul nicio clipă să-și reprogrameze plecările. Grupurile de pe rețelele sociale, dedicate vacanțelor, sunt pline în aceste zile de mesaje: „Dacă e de murit, murim și acasă”, e de părere cineva. În tot acest timp, autoritățile de la București caută soluții să repatrieze cât mai rapid miile de români blocați în zona de război.
07:10
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Ce trebuie să facă șoferii pentru a obține despăgubiri # Digi24.ro
Care sunt pașii pe care șoferii ar trebui să îi urmeze imediat după un incident rutier provocat de o groapă de la nivelul carosabilului, ce responsabilități legale revin instituțiilor care administrează drumurile, dar și care este rolul polițelor CASCO în astfel de situații.
07:10
„Aliații” reticenți: rețeaua strategică a Teheranului, pusă la încercare. De ce milițiile din Irak nu se grăbesc să lupte pentru Iran # Digi24.ro
Iranul a petrecut zeci de ani și a cheltuit miliarde de dolari pentru a pregăti luptători străini, precum A.J. - comandant al unui grup paramilitar pro-iranian din Irak - pentru un moment ca acesta. De când SUA și Israelul au intrat în război cu Republica Islamică, în urmă cu o săptămână, A.J. așteaptă doar ordinele pentru a porni din Teheran. Însă acestea încă nu au sosit. Astfel că, în timp ce conducerea de la Teheran se confruntă cu o amenințare potențial existențială, mulți dintre luptătorii și grupurile de miliții pe care iranienii și le-au atras de partea lor în Irak nu au intrat până acum în luptă de partea Teheranului. Nu a avut loc nicio mobilizare în masă a milițiilor Iranului în Irak, una dintre ultimele redute ale sistemului de alianțe odată formidabil al Republicii Islamice, care se întindea din Gaza, Liban și Siria până în Yemen și Irak, arată Reuters într-o analiză.
07:10
Războiul din Iran îi afectează pe fermierii români: „După ce recoltez în vară grâul și rapița, nu mai semăn nimic. O să fie dezastru” # Digi24.ro
Fermierii sunt îngrijorați de efectele valului de scumpiri la pompă, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ei spun că nu-și vor mai permite să folosească utilajele pentru toate lucrările agricole necesare. În aceste condiții, producția ar putea fi mai mică și, implicit, mai scumpă.
07:10
Îl poate salva Donald Trump pe Viktor Orban? De ce sunt alegerile din Ungaria un test pentru MAGA și populiștii europeni # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán se confruntă cu cele mai dificile alegeri din cei 16 ani de guvernare, sondajele arătând că pierde teren în fața rivalului său Péter Magyar. În acest context, președintele american Donald Trump și figuri importante ale mișcării MAGA încearcă să-l sprijine pe liderul ungar, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai conservatorilor americani în Europa.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar amenință navele americane și israeliene # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-și adaptează discursul în funcție de publicul căruia i se adresează. Mai mult, armata iraniană a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Totodată, conform Casei Albe, campania militară a SUA împotriva Teheranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni. Karoline Leavitt a adăugat că Washingtonul este pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.
07:10
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație # Digi24.ro
Dacă Israelul și SUA sperau că atacul lor asupra Iranului va forța țara să capituleze rapid, s-au înșelat. În ciuda morții liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și a multor alte personalități importante, Iranul a reușit să continue să lanseze drone și rachete asupra țintelor din Orientul Mijlociu. Acest lucru reprezintă o provocare pentru SUA și aliații săi, inclusiv Israelul și statele din Golf. Provocarea constă în faptul că ar putea rămâne fără sisteme de apărare aeriană înainte ca Iranul să rămână fără proiectile aeriene, scrie The Conversation.
07:10
„Nu-mi amintesc nimic”. Accident de muncă transformat într-un miracol. Mărturia unui român care a renăscut, după ce a fost electrocutat # Digi24.ro
Un accident de muncă aproape fatal s-a transformat într-o poveste despre supraviețuire. Un bărbat din Caraș-Severin a primit o nouă șansă la viață, după ce s-a electrocutat în timp ce lucra pe un stâlp de electricitate. A fost nevoie de luni de tratamente, zeci de intervenții chirurgicale, unele folosite în premieră, dar bărbatul și-a revenit miraculos și nu a rămas cu sechele.
Acum 8 ore
04:10
DIGI Communications, jucător important pe piața din Europa. Creștere accelerată în Spania în 2025 # Digi24.ro
Digi Communications N.V. a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid, unde a prezentat evoluția grupului și perspectivele de dezvoltare pentru următorii ani. Anul 2025 a marcat o creștere puternică pentru companie, care a depășit pragul de 32 de milioane de servicii la nivelul tuturor piețelor în care operează, după ce a adăugat 4,3 milioane de servicii noi doar anul trecut.
Acum 12 ore
02:50
Prețurile avioanelor F-35 au devenit atât de mari, încât nici Elveția nu și le mai permite. Berna a anunțat că va cumpăra mai puține # Digi24.ro
Elveţia a estimat vineri că ar putea achiziţiona doar 30 de avioane de luptă americane F-35 în loc de 36 din cauza creşterii costurilor, relatează AFP.
00:30
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul # Digi24.ro
Videoclipurile care arată interceptarea rachetelor balistice iraniene, pe care Teheranul continuă să le folosească pentru a ataca țările din Golful Persic, sugerează că acestea ar fi putut fi îmbunătățite de specialiști ruși.
00:00
Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA: „Companiile au fost de acord” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump anunţă că a avut o întâlnire „fructuoasă” cu cei mai mari producători din domeniul apărării din SUA, care, potrivit lui, au fost de acord să-şi crească producţia de patru ori în cazul armelor ghidate cu precizie.
6 martie 2026
23:50
Preşedintele rus Vladimir Putin s-a pronunţat în favoarea unui armistiţiu „imediat” în Iran în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, a anunţat Kremlinul.
23:40
SUA au cheltuit aproape 900 milioane de dolari pe zi în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului # Digi24.ro
SUA au cheltuit cel puţin 3,7 miliarde de dolari în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului, ceea ce înseamnă aproape 900 milioane de dolari pe zi, potrivit unei analize realizate de Centrul independent pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), citată vineri de EFE, conform Agerpres.
23:40
Europenii „vor fi ținte legitime” pentru Iran dacă se alătură războiului, avertizează viceministrul de Externe de la Teheran # Digi24.ro
Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat vineri, pentru France24, că Teheranul „a informat deja europenii și pe toți ceilalți că trebuie să fie atenți să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”. El a avertizat că, dacă vreo țară „se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni și ea țintă legitimă pentru represaliile Teheranului”.
23:30
Peste 1.000 de români au fost evacuați din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale” # Digi24.ro
Numărul de cetăţeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane, a anunţat vineri seara ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Aceasta a adăugat că urmează pregătirea următorului zbor de evacuare pentru cazuri vulnerabile în situaţii de risc.
23:30
Schimb masiv de prizonieri între Ucraina și Rusia: 1.000 de persoane s-au întors acasă în două zile # Digi24.ro
Ucraina și Rusia au realizat vineri un nou schimb de prizonieri de război, câte 300 de persoane din fiecare tabără, în cadrul unui acord convenit la recentele negocieri de la Geneva. În total, 1.000 de oameni s-au întors acasă în doar două zile, după ce joi cele două părți au eliberat câte 200 de prizonieri.
23:20
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice rachetele # Digi24.ro
Videoclipurile care arată interceptarea rachetelor balistice iraniene, pe care Teheranul continuă să le folosească pentru a ataca țările din Golful Persic, sugerează că acestea ar fi putut fi îmbunătățite de specialiști ruși.
22:50
Economia SUA a pierdut neașteptat 92.000 de locuri de muncă în februarie. Aproape toate sectoarele au avut de suferit # Digi24.ro
Numărul locurilor de muncă din economia SUA a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reînnoit întrebările despre posibilitatea ca piața muncii din SUA să se destabilizeze, potrivit BBC.
22:50
Antonio Guterres avertizează: Atacurile „ilegale” din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control. Doi soldați ONU, răniți în Liban # Digi24.ro
Situaţia provocată de „toate atacurile ilegale” din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban.
Acum 24 ore
22:40
Trafic blocat pe DN 21 Brăila-Slobozia. Accident grav: o persoană a murit, alta este în stare gravă # Digi24.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit, potrivit News.ro.
22:20
Casa Albă face precizări după declarația lui Trump privind „capitularea” Iranului. Cât ar putea dura operațiunea împotriva Teheranului # Digi24.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian.
22:10
Bărbat audiat, pentru că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la „Marius Nasta”, după ce sora sa a murit la unitatea medicală # Digi24.ro
Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală. Poliţiştii au stabilit că bărbatul plănuia să meargă la spital, astfel că l-au dus la secţie.
22:00
O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți identificați # Digi24.ro
O rețea suspectată că ar fi acționat în numele serviciilor militare de informații ale Rusiei ar fi trimis colete-capcană cu autoaprindere în mai multe țări europene, unele dintre acestea luând foc în centre logistice, vehicule de transport și pe aeroportul din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcate într-un avion, a anunțat vineri Eurojust. O echipă europeană comună de anchetă a identificat 22 de suspecți în Lituania și Polonia, iar două dosare au fost deja trimise în instanță.
22:00
Premierul spaniol Pedro Sanchez critică dur conflictul cu Iranul: „Este în afara legalității internaționale” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC.
22:00
DIGI Communications, jucător important pe piața din Europa. Creștere accelerată în Spania în 2025 # Digi24.ro
Digi Communications N.V. a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid, unde a prezentat evoluția grupului și perspectivele de dezvoltare pentru următorii ani. Anul 2025 a marcat o creștere puternică pentru companie, care a depășit pragul de 32 de milioane de servicii la nivelul tuturor piețelor în care operează, după ce a adăugat 4,3 milioane de servicii noi doar anul trecut.
21:50
Kievul anunţă că a obţinut eliberarea celor şapte cetăţeni ucraineni reţinuţi la Budapesta # Digi24.ro
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat vineri că Kievul a obţinut eliberarea a şapte cetăţeni ucraineni care au fost reţinuţi la Budapesta, informează Reuters şi AFP.
21:20
„Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man # Digi24.ro
Casa Albă a publicat un videoclip propagandistic cu tematică hollywoodiană, care promite „justiție în stil american” pentru Iran, prezentând vedete de cinema din Australia, Noua Zeelandă și Canada și promovând personaje precum un avocat corupt, un traficant de droguri și un luptător pentru libertate care se opune forței copleșitoare a unei armate străine invadatoare, anunță The Guardian.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.