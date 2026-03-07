Motivul real pentru care Deea Maxer a refuzat să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer. Ce s-a întâmplat în viața vedetei: „Nu are niciun sens”

Deea Maxer (36 de ani) a ales discreția după divorțul de Dinu Maxer (52 de ani), tatăl copiilor săi. Cei doi au avut o relație de 18 ani, dintre care 14 ani de căsnicie, însă au decis să se despartă la finalul anului 2023. În tot acest timp, bruneta a evitat discuțiile despre separare, iar acum a ex

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Click.ro