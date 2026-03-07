VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor
Primasport.ro, 7 martie 2026 20:20
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
20:50
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic fructifică o pasă superbă de la Macalou # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic fructifică o pasă superbă de la Macalou
Acum 30 minute
20:40
Răzvan Marin, titular la AEK Atena în meciul câştigat cu AEL Larissa
20:40
”Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri # Primasport.ro
”Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri
Acum o oră
20:30
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii egalează # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii egalează
20:20
Cine a dat indicaţii la FC Botoşani în disputa pierdută cu Petrolul. ”Cu siguranţă e o problemă mentală” # Primasport.ro
Cine a dat indicaţii la FC Botoşani în disputa pierdută cu Petrolul. ”Cu siguranţă e o problemă mentală”
20:20
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor
Acum 2 ore
20:00
Djokovic, de la 23:00, PS4! Alcaraz vs Dimitrov, pe Prima Sport 3!
20:00
VIDEO | ”Nu am reuşit să obţinem rezultatele pe care le meritam”. Eugen Neagoe şi-a exprimat dezamăgirea # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu am reuşit să obţinem rezultatele pe care le meritam”. Eugen Neagoe şi-a exprimat dezamăgirea
19:50
A fost anunţat dezastrul pentru echipa din SuperLiga care spera să producă surpriza în acest sezon: "Am auzit nişte discuţii că s-au plâns jucătorii. Este într-un picaj cum rar vezi” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţat dezastrul pentru echipa din SuperLiga care spera să producă surpriza în acest sezon: "Am auzit nişte discuţii că s-au plâns jucătorii. Este într-un picaj cum rar vezi” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
Bomba zilei! Baiaram l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte" # Primasport.ro
Bomba zilei! Baiaram l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte"
19:30
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
AC Milan - Inter Milano va deveni cel mai profitabil meci din istoria Serie A
19:10
Bomba zilei! Bairam l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte" # Primasport.ro
Bomba zilei! Bairam l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte"
19:10
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 0-1. Plecarea lui Leo Grozavu nu pare că a fost soluţia corectă # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 0-1. Plecarea lui Leo Grozavu nu pare că a fost soluţia corectă
Acum 4 ore
18:50
Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul # Primasport.ro
Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul
18:40
”Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”. Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său # Primasport.ro
”Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”. Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său
18:30
VIDEO | Cagliari - Como 1-2. Oaspeţii sunt pe 4 în Serie A
17:50
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi PAOK Salonic au participat la un moment comemorativ # Primasport.ro
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi PAOK Salonic au participat la un moment comemorativ
17:50
Scene reprobabile în Italia: un internaţional român a sărit la gâtul arbitrului! Jucătorii lui Napoli au fost nevoiţi să intervină pentru ca situaţia să nu degenereze # Primasport.ro
Scene reprobabile în Italia: un internaţional român a sărit la gâtul arbitrului! Jucătorii lui Napoli au fost nevoiţi să intervină pentru ca situaţia să nu degenereze
17:40
Surpriză! Toni Conceicao e dorit de un club din Superliga
17:30
”Trebuie să ne încărcăm pozitiv”. Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce a remizat cu ultima clasată # Primasport.ro
”Trebuie să ne încărcăm pozitiv”. Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce a remizat cu ultima clasată
17:30
Florin Bratu începe cu dreptul mandatul la Metaloglobus. ”Mă bucur că au reacţionat” # Primasport.ro
Florin Bratu începe cu dreptul mandatul la Metaloglobus. ”Mă bucur că au reacţionat”
17:10
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul în minutul 2 # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul în minutul 2
Acum 6 ore
17:00
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Continuă calvarul pentru Paulo Dybala! A fost operat şi va lipsi 45 de zile
16:40
Gigi Becali a decis cum arată primul 11 pentru FCSB - "U" Cluj! Campioana României, fără un jucător de bază # Primasport.ro
Gigi Becali a decis cum arată primul 11 pentru FCSB - "U" Cluj! Campioana României, fără un jucător de bază
16:30
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad 2-2. Prestaţie foarte curajoasă a ultimei clasate
16:10
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează
16:00
Cipru - România 0-4. Succes fără emoţii în al doilea meci de calificare la Campionatul Mondial de fotbal feminin # Primasport.ro
Cipru - România 0-4. Succes fără emoţii în al doilea meci de calificare la Campionatul Mondial de fotbal feminin
16:00
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere
15:50
Două victorii la o sutime de secundă în două zile pentru Laura Pirovani în Cupa Mondială de schi alpin # Primasport.ro
Două victorii la o sutime de secundă în două zile pentru Laura Pirovani în Cupa Mondială de schi alpin
15:40
Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a anunţat totul: "Îi aduc eu oferta lui Gigi!" # Primasport.ro
Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a anunţat totul: "Îi aduc eu oferta lui Gigi!"
15:20
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează în finalul primei reprize # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează în finalul primei reprize
15:10
Dan Petrescu, la un pas de revenirea în antrenorat: "A plecat!"
Acum 8 ore
14:50
Mihăiţă Pleşan continuă "războiul" cu MM Stoica: "O lecţie de umilinţă pentru cei obişnuiţi să spună ce vor" # Primasport.ro
Mihăiţă Pleşan continuă "războiul" cu MM Stoica: "O lecţie de umilinţă pentru cei obişnuiţi să spună ce vor"
14:50
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
14:40
Fostul campion mondial la 100 m, Fred Kerley, suspendat pentru doi ani
14:40
Mihăiţă Papară s-a calificat în optimile probei de Para Snowboard Cross
14:30
”Credeam că vom vorbi despre fotbal”. Antrenorul echipei Inter Miami povesteşte despre vizita la Casa Albă # Primasport.ro
”Credeam că vom vorbi despre fotbal”. Antrenorul echipei Inter Miami povesteşte despre vizita la Casa Albă
14:20
Panna Udvardy spune că a primit ameninţări cu moartea în timp ce se afla la un turneu în Turcia # Primasport.ro
Panna Udvardy spune că a primit ameninţări cu moartea în timp ce se afla la un turneu în Turcia
14:20
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:10
VIDEO | FC Bihor – Sepsi 2-2! Gazdele au revenit în finalul meciului, oaspeţii pierd două puncte mari # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – Sepsi 2-2! Gazdele au revenit în finalul meciului, oaspeţii pierd două puncte mari
13:50
Kopic, fără PATRU jucători la meciul cu CFR Cluj: "Nu vor face deplasarea"
13:50
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci, oaspeţii evoluează în inferioritate numerică după un gest stupid # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci, oaspeţii evoluează în inferioritate numerică după un gest stupid
13:40
Kopic nu se va putea baza pe un jucător de bază la meciul cu CFR Cluj: "Nu va face deplasarea" # Primasport.ro
Kopic nu se va putea baza pe un jucător de bază la meciul cu CFR Cluj: "Nu va face deplasarea"
Acum 12 ore
12:40
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul în urma unui autogol # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul în urma unui autogol
12:10
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru promovarea în prima ligă # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – Sepsi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru promovarea în prima ligă
12:00
MM Stoica a explicat de ce Raul Florucz şi Carlos Mora nu au mai ajuns la FCSB! Managerul i-a dat replica lui Mihăiţă Pleşan # Primasport.ro
MM Stoica a explicat de ce Raul Florucz şi Carlos Mora nu au mai ajuns la FCSB! Managerul i-a dat replica lui Mihăiţă Pleşan
11:50
FIFA şi AFC, îndemnate să protejeze fotbalistele iraniene după ce au fost numite „trădătoare” # Primasport.ro
FIFA şi AFC, îndemnate să protejeze fotbalistele iraniene după ce au fost numite „trădătoare”
10:30
Craiova, "blestemată" în lupta la titlu: "Ia campionatul când învie tata"
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.