Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul

Primasport.ro, 7 martie 2026 18:50

Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul

Acum 10 minute
19:20
Acum 30 minute
19:10
19:10
Acum o oră
18:50
Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul
18:40
18:30
Acum 2 ore
17:50
17:50
17:40
17:30
17:30
Acum 4 ore
17:10
17:00
16:40
16:40
16:30
16:10
16:00
16:00
15:50
15:40
Acum 6 ore
15:20
15:10
14:50
14:50
14:40
14:40
14:30
14:20
14:20
14:10
13:50
13:50
13:40
Acum 8 ore
12:40
12:10
12:00
11:50
Acum 12 ore
10:30
10:20
10:00
09:30
09:10
09:10
09:10
09:10
09:10
08:30
Acum 24 ore
00:40
00:30
