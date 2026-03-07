Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru!
News.ro, 7 martie 2026 23:30
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este ”anemică”, iar Poliţia locală - ”inexistentă”. ”O să am de lucru!”, a menţionat el.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
00:00
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga.
Acum 15 minute
23:50
Peru: Haos după o explozie într-un club de noapte. Cel puţin 30 de persoane au fost rănite # News.ro
Cel puţin 31 de persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc dimineaţa devreme într-un club de noapte din nord-vestul statului Peru, au anunţat autorităţile sâmbătă.
23:50
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Pisa, în etapa a 28-a din Serie A.
Acum o oră
23:30
Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este ”anemică”, iar Poliţia locală - ”inexistentă”. ”O să am de lucru!”, a menţionat el.
Acum 2 ore
22:50
Bărbat, reţinut după ce l-ar fi bătut pe un şofer al unei firme de ride-sharing din Reşiţa # News.ro
Un bărbat de 38 de ani a fost reţinut de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa, fiind suspectat că l-a bătut pe şoferul unei companii de ride-sharing.
22:50
Elias Charalambous părăseşte FCSB: “Trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. S-a încheiat o poveste frumoasă” # News.ro
Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.
22:40
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Koln, în etapa a 25-a din Bundesliga.
22:30
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, la Piteşti/ Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind găsit de poliţişti/ El avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expira # News.ro
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, sâmbătă seară, în municipiul Piteşti. Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind prins însă de poliţişti, care au stabilit că acesta avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
22:20
Un bărbat a murit în Dubai din cauza fragmentelor căzute pe maşina sa după o interceptare aeriană # News.ro
Un bărbat pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei interceptări aeriene în zona Barsha, au anunţat autorităţile, potrivit Al Jazeera.
Acum 4 ore
22:00
Echipa naţională de rugby a Italiei a reuşit o victorie istorică sâmbătă, învingând echipa Angliei, pe teren propriu, cu 23-18, în cadrul Turneului celor Şase Naţiuni.
22:00
Superliga: FCSB încheie sezonul regulat cu o înfrângere, 1-3 cu Universitatea Cluj, care a urcat pe podium # News.ro
Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat.
21:50
Iran: O reuniune pentru desemnarea unui nou lider suprem este aşteptată în următoarele 24 de ore # News.ro
Adunarea Experţilor, organismul iranian însărcinat cu alegerea viitorului lider suprem care va fi succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni „în următoarele 24 de ore”, a anunţat sâmbătă agenţia de presă Fars, citată de AFP.
21:10
Agenţia Christian Tour anunţă că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale # News.ro
Agenţia de turism Christian Tour anunţă că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale care urmează să ajungă la Bucureşti sâmbătă noapte.
20:50
Ponta: Avionul pe care MAE a anunţat că îl organizează pentru minori neînsoţiţi din Oman a zburat spre Bucureşti cu 14 locuri goale din 180 şi cu doar 95 de minori (mulţi însoţiţi), plus adulţi. Sintagma ticăloasă ”a încercat să se bage peste rând”, ilogi # News.ro
Fostul premier Victor Ponta, care a reclamat că fiica sa minoră, aflată singură în EAU, nu a fost lăsată să ajungă la un zbor de repatriere la solicitarea ministrului de Externe, Oana Ţoiu, susţine că avionul pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că îl organizează pentru minori neînsoţiţi din Oman a zburat spre Bucureşti cu 14 locuri goale din cele 180 şi cu doar 95 de minori (mulţi însoţiţi), plus adulţi. ”Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică”, afirmă el, adăugând că nu a intervenit în niciun fel pentru ca fiica sa să fie trecută pe listă. ”Modul în care a acţionat doamna ministru Ţoiu este dezgustător şi dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credinţă într-o zonă de conflict”, acuză Ponta.
20:50
Preşedintele american Donald Trump, aflat în plin război cu Iranul, a lansat oficial sâmbătă, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară” pentru „eradicarea” cartelurilor, dacă este necesar cu ajutorul rachetelor, şi a făcut din nou declaraţii agresive la adresa Cubei, relatează AFP.
20:30
Echipa greacă AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AEL Larissa, în etapa a 24-a din campionatul Greciei.
20:30
Campioana CSM Oradea a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia CN Terrassa, scor 14-14, în manşa retur din optimile de finală ale LEN Euro Cup, şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
20:20
Kuweitul declară forţă majoră şi reduce producţia de petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv, transmite Reuters.
Acum 6 ore
19:50
“Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri. Unde este tricoul căutat # News.ro
Starul american Madonna a reacţionat după ce clubul lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, i-a adresat o scrisoare deschisă zilele trecute şi i-a dedicat un moment special înaintea meciului cu Real Madrid, de vineri.
19:40
Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida” - VIDEO # News.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”.
19:40
Bogdan Ivan anunţă semnarea a 16 contracte, în valoare de peste 18 milioane de lei, pentru modernizarea iluminatului public în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că au fost semnate 16 contracte de finanţare pentru modernizarea iluminatului public în localităţi din judeţul Biistriţa-Năsăud. Valoarea totală a acestora depăşeşte 18 milioane de lei.
19:30
Ilie Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate. El a anunţat şi suplimentarea echipelor de asistenţă consulară. ”Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând”, a transmis Bolojan.
19:20
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, primele declaraţii de la startul războiului: „Emiratele au pielea groasă şi carnea amară – nu suntem o pradă uşoară" # News.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că ţara sa se află în război, dar este în stare bună, şi le-a transmis inamicilor că ţara nu este o pradă uşoară. Au fost primele sale declaraţii publice de la lansarea rachetelor iraniene asupra naţiunilor din Golf, în contextul atacurilor americane şi israeliene, relatează Reuters.
19:10
Echipa Petrolul Ploieşti a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Botoşani, în etapa a 30-a din Superligă.
19:00
UPDATE - Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Bucureşti/ Maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, două persoane fiind rănite uşor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în celălalt autovehicul au fost rănite uşor. Potrivit reprezentanţilor ministerului, Nazare conducea autoturismul de serviciu şi se îndrepta spre un eveniment unde urma să el vorbească unor studenţi.
19:00
Preţurile petrolului au înregistrat cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractelor futures, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Preţurile petrolului au explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării majore a livrărilor globale de energie, relatează CNBC.
18:40
Autorităţile de la Ankara analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă pentru securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, a anunţat postul de televiziune TRT Haber, potrivit Politico.
18:30
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Cagliari, în etapa a 28-a din Serie A.
18:30
Fotbal feminin: Al doilea meci, a doua victorie pentru România în calificările Cupei Mondiale 2027, 4-0 în Cipru # News.ro
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-0, reprezentativa Ciprului, în al doilea meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027.
18:20
„Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”: Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său # News.ro
Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul.
Acum 8 ore
17:30
Derbiul dintre AC Milan şi Inter Milano de duminică (21:45), din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Cu venituri estimate la peste 8,7 milioane de euro, această întâlnire va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian.
17:00
Iranul acuză Statele Unite de atacul asupra unei instalaţii de desalinizare de pe o insulă din Golf # News.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat sâmbătă Statele Unite de atacul asupra unei uzine de desalinizare de pe o insulă din Golf, dând vina pe aceasta pentru stabilirea unui „precedent”.
16:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 30-a din Superligă.
16:30
Andrei Ţărnea, întrebat dacă numele fiicei lui Victor Ponta ar fi putut să fie scos de pe lista pentru repatriere: Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu, nu este posibil # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că ”modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. ”Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.
16:10
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Bucureşti/ Maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, două persoane fiind rănite uşor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în celălalt autovehicul au fost rănite uşor.
Acum 12 ore
16:00
Ţărnea: Ministerul de Externe este un minister cu o oarecare modestie/ Ne-ar trebui alte centrale telefonice, un număr semnificativ de persoane în Direcţia consulară, consulate cu oameni care au antrenament special pentru situaţii de criză, avioane # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat că ministerul la care lucrează are mai multe lipsuri, de la numărul de persoane care muncesc aici, până la lipsa avioanelor sau chiar a oamenilor antrenaţi pentru situaţii de criză.
16:00
Bolile neurodegenerative nu evoluează întotdeauna la fel la toţi pacienţii. Cercetările arată tot mai clar că diferenţele biologice dintre femei şi bărbaţi pot influenţa modul în care aceste afecţiuni se dezvoltă şi progresează în timp.
15:50
Ţărnea: Sunt în pregătire zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează/ Pentru un grup din Qatar avem o aeronavă charter angajată de România/ Misiunile vor continua şi pe linii charter, pe zboruri de repatriere asistată şi pe liniile de evacuar # News.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că România mai are în pregătire zboruri pentru a repatria românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu şi a precizat că există un grup în Qatar pentru care este pregătită o cursă charter.
15:40
Purtătorul de cuvânt al MAE: Avem în atenţie 8-9 cazuri de marinari români blocaţi în Orientul Mijlociu/ Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la oameni pe blocaţi în aeroport # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat că sunt 8 sau 9 marinari români blocaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu. ”Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la oameni pe blocaţi în aeroport”, a arătat el.
15:30
Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, a numit sâmbătă un nou ambasador în Statele Unite, pe fondul tensiunilor diplomatice sporite legate de războiul administraţiei Trump din Iran şi de politicile sale radicale de imigraţie.
15:20
Calvarul continuă pentru argentinianul Paulo Dybala (32 de ani), care a disputat doar 22 de meciuri cu AS Roma în acest sezon.
15:10
UPDATE - Autospecială SMURD aflată în misiune, cu şase persoane la bord, implicată într-un accident în municipiul Sibiu / A fost activat Planul Roşu / Doi adulţi şi patru angajaţi SMURD, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
O autospecială SMURD aflată în misiune a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în municipiul Sibiu. În eveniment a mai fost implicat un autovehicul. A fost activat Planul Roşu. În autospeciala SMURD se aflau un pacient minor, mama acestuia şi patru membri ai echipajului.
15:10
Donald Trump, în mijlocul războiului său cu Iranul, găzduieşte sâmbătă mai mulţi aliaţi latino-americani la una dintre proprietăţile sale din Florida, o regiune pe care o consideră în mod deschis curtea sa din spate, informează AFP.
14:50
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a avertizat sâmbătă pe preşedintele libanez Joseph Aoun că Libanul va „plăti preţul” pentru că nu a reuşit să dezarmeze Hezbollah, miliţia susţinută de Iran care domină sudul ţării, scrie CNN.
14:50
Autospecială SMURD aflată în misiune, implicată într-un accident în municipiul Sibiu / A fost activat Planul Roşu - FOTO # News.ro
O autospecială SMURD aflată în misiune a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în municipiul Sibiu. În eveniment a mai fost implicat un autovehicul. A fost activat Planul Roşu.
14:40
Jocurile Paralimpice: Mihăiţă Papară s-a calificat în optimile probei de Para Snowboard Cross (SB-LL1) # News.ro
Mihăiţă Papară s-a calificat, sâmbătă, în optimile probei de Para Snowboard Cross (SB-LL1) în urma seedingului desfăşurat la Cortina Para Snowboard Park, în cadrul Jocurilor Paralimpicee. Sportivii au parcurs două manşe cronometrate, ordinea pentru rundele eliminatorii fiind stabilită pe baza celui mai bun timp obţinut, anunţă Comitetul Naţional Paralimpic.
14:30
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict - VIDEO # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni.
14:20
Schi alpin: Două victorii la o sutime de secundă în două zile: dubla victorie a Laurei Pirovano în proba de coborâre de la Val di Fassa # News.ro
La fel ca vineri, italianca Laura Pirovano a fost cea mai rapidă sâmbătă în cea de-a doua coborâre disputată săptămâna aceasta la Val di Fassa, devansând-o pe Cornelia Hütter cu o sutime de secundă. Aceeaşi diferenţă ca şi ziua precedentă faţă de Emma Aicher.
14:20
Ministrul Culturii: Obiectele de patrimoniu din Muzeul Naţional „George Enescu” sunt în siguranţă. Activitatea managerului Cristina Andrei urmează să fi supusă examinării # News.ro
Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a făcut o verificare directă a modului în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu evacuate temporar din Palatul Cantacuzino, aflat în proces de restaurare, în contextul preocupărilor recente apărute în presă cu privire la situaţia Muzeului Naţional „George Enescu”.
14:10
Formaţia Sepsi OSK a remizat, sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu echipa FC Bihor, în etapa a 20-a a Ligii a II-a.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.