Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Sport.ro, 7 martie 2026 23:40

FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

Acum 5 minute
00:00
Șumudică, ce coșmar: echipa sa a fost distrusă în Arabia Saudită! Sport.ro
La 55 de ani, românul traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut în ultima perioadă.
Acum 30 minute
23:40
Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous Sport.ro
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
Acum o oră
23:30
Rădoi, la FCSB, ar redeschide „cutia pandorei“: ce pățit la ultima sa colaborare cu Becali Sport.ro
Fostul mijlocaș s-a umplut de bani, la formația patronată de Gigi Becali, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Și, totuși, când s-a așezat pe banca tehnică, relația n-a mai funcționat, la fel ca-n perioada în care Mirel era liderul din teren.
23:20
Pleacă și Florin Tănase de la FCSB? „Decarul” a surprins pe toată lumea după demisia lui Charalambous Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
23:10
Vali Crețu, bulversat de traiectoria FCSB-ului: „N-a ieșit bine deloc” Sport.ro
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere pe teren propriu, 1-3 cu „U” Cluj, în etapa a 30-a din SuperLiga.
23:10
Charalambous și-a făcut „plinul“ la FCSB: suma luată de la Gigi Becali, imensă! Sport.ro
Cipriotul de 45 de ani a venit în România ca un antrenor anonim și a plecat acum, făcându-și un CV „beton“, între timp.
Acum 2 ore
23:00
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță șase transferuri: „Dau șapte milioane de euro!” Sport.ro
FCSB pregătește schimbări majore după înfrângerea cu FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
22:50
Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“ Sport.ro
FCSB va aborda play-out-ul Superligii cu un alt staff tehnic.
22:50
"Nu-i mai arde de fotbal. Pleacă, bă!" Becali, atac spre un lider de la FCSB Sport.ro
FCSB, învinsă de U Cluj, scor 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:50
Singurii doi jucători de la FCSB care au scăpat de furia lui Becali: „L-ați lăsat singur în război!” Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, iar reacția patronului Gigi Becali a fost extrem de dură.
22:30
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - U Cluj 1-3 și a recunoscut: "Îmi pare rău că nu l-am scos pe ăla!" Sport.ro
FCSB - U Cluj 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:30
Chipciu, avertisment tăios pentru FCSB: „Problema lor e ăsta!“ Sport.ro
Fostul jucător al roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă, înainte ca echipa campioană să abordeze a doua parte a Superligii, în play-out.
22:30
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali Sport.ro
FCSB a pierdut surprinzător cu FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, iar reacția lui Gigi Becali nu a întârziat.
22:20
Adrian Mutu, verdict dur după FCSB – „U” Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali” Sport.ro
Adrian Mutu a analizat înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă din sezonul regulat al SuperLiga.
Acum 4 ore
22:00
FCSB – U Cluj le oferă ardelenilor un clasament de pus în ramă! Campioana, în genunchi Sport.ro
Pe Arena Națională s-a jucat un meci care a confirmat: Universitatea Cluj va fi o pretendentă la titlu, în acest sezon.
22:00
FCSB, în cădere liberă! Este doar a treia oară în istorie când bucureștenii pățesc așa ceva Sport.ro
FCSB a cedat în fața celor de la FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă din sezonul regulat al SuperLiga. Partida s-a disputat pe Arena Națională.
21:40
FCSB, strivită de „bestia neagră“: fotbalistul care a făcut ce a vrut cu campioana Sport.ro
Pe Arena Națională, formația bucureșteană ne-a arătat, încă o dată, de ce a ajuns în play-out.
21:20
Gigi Becali a tăiat în carne vie: doi jucători, „decapitați“ Sport.ro
După primele 45 de minute ale meciului FCSB – Universitatea Cluj, latifundiarul din Pipera s-a lămurit ce are de făcut.
21:10
Marko Dugandzic și-a găsit echipă! Croatul a refuzat-o pe FCSB acum un an Sport.ro
Fostul atacant al echipelor FC Rapid București, CFR Cluj și FC Botoșani este aproape de un nou angajament.
21:00
CSM Oradea s-a calificat în sferturile LEN Euro Cup! Sport.ro
Campioana CSM Oradea a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia CN Terrassa, scor 14-14, în manşa retur din optimile de finală ale LEN Euro Cup, şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
20:50
Răzvan Marin, de la extaz la agonie și înapoi: AEK, killerul Craiovei în Europa, meci dramatic în Grecia Sport.ro
Internaționalul român a fost integralist, din nou, pentru AEK Atena.
20:30
Vlad Dragomir, pe teren într-un „măcel“: s-a înregistrat scorul anului în Cipru! Sport.ro
Internaționalul român a fost integralist într-o partidă de povestit nepoților.
20:20
Basarab Panduru s-a convins de o echipă din play-out: „Nu are cum să retrogradeze!” Sport.ro
Basarab Panduru este sigur că Petrolul Ploiești nu va retrograda la finalul acestui sezon. 
Acum 6 ore
20:00
Caz de Dosarele X în fotbalul românesc: nici Hitchcock n-ar fi regizat un asemenea horror! Sport.ro
Superliga noastră oferă o poveste dramatică, în acest sezon.
19:50
Giovanni Becali știe cine câștigă Superliga: „Sanse de 90% să ia campionatul” Sport.ro
Sezonul regulat al SuperLigii se încheie, iar clasamentul este condus de Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo (52). 
19:20
Costel Gâlcă nu se teme de Craiova înainte de duelul din Giulești! Ce a spus la conferința de presă Sport.ro
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, în cadrul etapei a 30-a din SuperLiga.
19:10
Legendarul Ballack a rupt tăcerea, după tragedia care i-a schimbat viața: „E prea greu să vorbesc…“ Sport.ro
Fostul internațional german, vicecampion mondial în 2002, a acordat primul interviu, la aproape cinci ani după o tragedie imensă.
19:00
Rapid a scos la vânzare abonamentele pentru play-off! Cât costă Sport.ro
Rapid a anunțat oficial punerea în vânzare a abonamentelor pentru meciurile de pe teren propriu din play-off-ul SuperLigii. 
18:50
„Gigi Becali al arabilor“ lângă Ilie Stan: imagini senzaționale din Oman Sport.ro
Tehnicianul român e pe cale să înceapă noua sa aventură arabă, la o echipă pe care trebuie să o ridice în clasament.
18:30
Schimbări în echipa FCSB-ului pentru meciul cu „U” Cluj: Darius Olaru, OUT! Sport.ro
FCSB - „U” Cluj se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 8 ore
18:00
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“ Sport.ro
Războiul din Orientul Mijlociu își pune amprenta și asupra sportului.
17:40
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu Sport.ro
Cristi Chivu, în cursă spre titlu în Serie A.
17:40
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară” Sport.ro
Liverpool și-a securizat unul dintre cei mai importanți jucători pentru următorii ani. 
17:40
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“ Sport.ro
Chiar dacă a ajuns la Al-Arabi, în Qatar, de Cosmin Contra (50 de ani) se pomenește, periodic, în Arabia Saudită.
17:30
Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul Sport.ro
Probleme în atletism, la cel mai înalt nivel.
17:20
OUT de la Manchester City!? Superstarul poate să plece pe gratis în vară Sport.ro
Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City ar putea părăsi clubul la finalul sezonului. 
16:50
Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit Sport.ro
În Rwanda, tehnicianul de 50 de ani trăiește o experiență atipică pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Din toate punctele de vedere!
16:50
Internaționalul român a „explodat” în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă Sport.ro
Scene incredibile în Campionato Primavera 1, campionatul de tineret din Italia. 
16:40
Cine este Ioan Vermeșan, surpriza României pentru barajul cu Turcia Sport.ro
Ioan Vermeșan, atacant pur-sânge, a fost dorit și de FCSB.
16:30
Cristi Chivu, dat pe spate de un rival: „Avem doar de învățat de la el, atât ca antrenor, cât și ca om” Sport.ro
Inter și AC Milan se întâlnesc în etapa a 28-a din Serie A, într-un nou episod din celebrul Derby della Madonnina. 
16:10
Echipa din Liga 2 vrea promovarea cu orice preț: „Avem 3 atacanți care fac față și în prima ligă” Sport.ro
Formația nu ascunde obiectivul pentru acest sezon din Liga 2. 
Acum 12 ore
16:00
Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea Sport.ro
 Jaqueline Cristian, victorioasă în turul al doilea la Indian Wells (WTA).
16:00
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“ Sport.ro
Alireza Mousavi, handbalist iranian la Universitatea Cluj, și-a strigat disperarea, în cadrul unui dialog tulburător cu Sport.ro.
15:40
Ștefan Târnovanu, OUT de la FCSB! Sport.ro
Ștefan Târnovanu a devenit ”rezervă de lux” la FCSB.
15:30
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu! Ce planuri are după zvonurile că a slăbit 30 de kilograme Sport.ro
Dan Petrescu e gata să revină în iarbă.
15:20
Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO. Alte două meciuri sunt programate în această seară Sport.ro
Campionatul Franței Ligue 1 continuă pe VOYO.
15:10
Anunțul lui Kopic înainte de meciul cu CFR Cluj. Patru absențe de marcă pentru Dinamo în Gruia Sport.ro
Zeljko Kopic a prefațat ultimul duel din sezonul regulat contra celor de la CFR Cluj, programat luni (9 martie), de la ora 20:00.
14:50
Nicolae Stanciu a debutat la noua echipă! S-a lovit și a rămas întins pe gazon Sport.ro
Dalian Yingbo, echipa la care Nicolae Stanciu a ajuns în această iarnă, a jucat pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, în prima etapă din campionatul Chinei. 
14:40
Suma astronomică refuzată de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Cristi Balaj rupe tăcerea Sport.ro
Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu, detaliu ce a declanșat o ruptură între club și jucător.
14:00
Antrenor nou pentru Radu Drăgușin! S-a autopropus la Tottenham în locul lui Igor Tudor Sport.ro
Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, pare că se îndreaptă încet, dar sigur spre retrogradare. 
