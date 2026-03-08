Horoscop 9 martie 2026. Zodiile care încep săptămâna cu o veste bună şi un moment de relaxare

10:00

Cu bursele tăiate și mult mai puține oricum ca număr, dar și cu o viață de student tot mai scumpă, tinerii își suflecă mânecile și se pun pe treabă. Nevoia îi învață să muncească și să nu mai aștepte totul de-a gata. Iar universitățile aleg să îi angajeze pe ei cu plata sub formă de "bursă" de 1.500 de lei, pentru treburile gospodărești din campus, cum ar fi cele de la cantină.