Carnavalul Piraților de pe insula Chios din Grecia, unic în lume. Cum îl sărbătoresc localnicii
ObservatorNews, 8 martie 2026 22:20
Carnaval unic în lume pe insula Chios, din Grecia. Localnicii au făcut cinste cu vin şi mâncare turiştilor care veniseră să vadă cum se distrează grecii înainte de postul Mare. A ieşit o petrecere memorabilă, cu o paradă nemaivăzută, pe care o echipă Observator a filmat-o.
• • •
Plimbările pe malul mării şi petrecerile de la munte, cadourile perfecte de 8 Martie # ObservatorNews
Cine a avut inspiraţia să iasă din oraş s-a bucurat de energia unei zile cu soare mult şi aer proaspăt. O plimbare pe malul mării şi o cafea la o terasă cu vedere spre larg sau petrecerile de la munte au fost cadouri memorabile de 8 Martie.
Survivor România, 8 martie 2026. Concurenţii au izbucnit în lacrimi la anunţului recompensei # ObservatorNews
Episodul 27 din data de 8 martie 2026 al emisiunii Survivor România. Miza jocului de recompensăa adus momente emoționante pentru concurenți. Pe lângă mâncare, premiul include și mesaje, precum și fotografii primite de la cei dragi, menite să îi reconecteze cu viața de acasă.
La o jumătate de an după ce Generaţia Z a provocat o revoluţie care a dat jos guvernul din Nepal, un rapper votat masiv de tineri a ajuns premier. A învins în alegeri vechea gardă de comunişti.
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% # ObservatorNews
Dulce, rafinată și, uneori, surprinzător de scumpă, ciocolata a devenit pentru mulți un lux indispensabil. De la laboratoarele care migălesc fiecare pralină până la vitrinele care ne fac să mai cerem "încă una", cifrele confirmă: preţul trece pe locul doi când pofta este campioană.
Balendra Shah, rapperul de 35 de ani votat masiv de tineri, a ajuns premier în Nepal # ObservatorNews
La o jumătate de an după ce Generaţia Z a provocat o revoluţie care a dat jos guvernul din Nepal, un rapper votat masiv de tineri a ajuns premier. A învins în alegeri vechea gardă de comunişti.
Filmul accidentului din Piteşti, în care o familie a fost distrusă de un şofer băut şi cu permisul suspendat # ObservatorNews
Un şofer de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a nenorocit o întreagă familie pe o stradă din Pitești. Gonea urmărit de poliţie când a intrat pe contrasens. Şoferul care conducea regulamentar a murit, iar fiica şi nepotul de doar câţiva ani au fost grav răniţi. Cel care a provocat tragedia a încercat să fugă. Pentru a-l prinde, a fost nevoie de intervenţia trupelor speciale de jandarmi.
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi" # ObservatorNews
Moment de cumpănă pentru tinerii cu boli rare, la 21 de ani. Odată ce devin adulţi, pacienţii găsesc cu greu un medic pentru afecţiunea lor şi locuri în spitale. Organizațiile de pacienți atrag atenţia că bolnavii sunt în pericol din cauza lipsei unor protocoale între pediatrie și medicina pentru adulți.
Femeile, răsfăţate cu prăjituri, flori şi ieşiri în oraş de 8 Martie. Cum au sărbătorit de ziua dedicată lor # ObservatorNews
Flori, parfumuri, prăjituri și ieșiri în oraș. De Ziua Femeii, doamnele și domnișoarele au fost răsfățate. Florăriile au pregătit cele mai frumoase buchete, cofetăriile și restaurantele au fost pline, iar în multe localuri au fost brunch-uri speciale, concerte și petreceri care vor ţine până târziu în noapte.
Cum a ajuns o fetiță de 6 ani să fie strivită de un zid de beton. Tragedie provocată de neglijenţa părinţilor # ObservatorNews
O fată de şase ani din Vrancea a fost zdrobită de un zid din neglijenţa părinţilor. Maşina familiei a pornit singură şi a doborât gardul de beton în faţa căruia se juca micuţa. O armată de medici se luptă acum să îi salveze viaţa.
Mii de români din Emirate au cerut ajutorul statului pentru a reveni acasă. "Nu ne dau nicio informaţie" # ObservatorNews
Războiul din Orient face tot mai multe victime între civili. Un bărbat a murit în Dubai, ucis de o dronă pe stradă. Rachetele iraniene au lovit blocuri rezidenţiale şi hoteluri, inclusiv un zgârie nori din cartierul de lux Dubai Marina. Mii de români sunt blocaţi în Emirate. Oamenii se plâng că nu sunt ajutaţi de agenţiile de turism şi cer statului să trimită mai multe avioane după ei. Pentru prima dată, în război intră şi Emiratele care atacă Iranul. În paralel, israelienii și americanii atacă infrastructura energetică a țării.
"Linia corporatiştilor", redeschisă după 8 ani. Noua rută pe care va circula Tramvaiul 5 în Bucureşti # ObservatorNews
După opt ani în care a fost suspendat pentru lucrări de modernizare, tramvaiul corporatiştilor din Bucureşti circulă din nou de astăzi. Nu pe vechiul traseu, însă, pentru că este în continuare şantier. S-a deschis pe Barbu Văcărescu, se lucrează acum în cartierul Armenesc. Tramvaiul 5 va reveni pe traseul de bază abia peste un an şi jumătate.
Peste 200 de câini din adăpostul Uzunu îşi aşteaptă salvarea. Autorităţile spun că nu au bani # ObservatorNews
Peste 200 de câini aşteaptă şi acum să fie salvaţi din adăpostul de animale Uzunu, din Giurgiu, după ce sute de oameni au protestat zile în şir, iar autorităţile judeţene au promis măsuri. Doar că măsurile întârzie să apară din lipsă de bani, iar animalele stau în aceleaşi cuşti reci fără hrană şi îngrijire. Direcţia Sanitar Veterinară a suspendat activitatea adăpostului vineri, însă localnicii au reclamat că incineratorul funcţionează în continuare.
Şi-a ucis mama de Ziua Femeii. Bărbat de 35 de ani din Timisoara, imobilizat de vecini # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu probleme psihice, şi-ar fi ucis mama, duminică, într-un imobil din Timişoara. Ulterior, bărbatul a încercat să distrugă mai multe maşini din faţa blocului. Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112.
Un copil s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna și s-a electrocutat. CFR atrage atenția că în zonele electrificate ale căii ferate linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți.
Vremea de mâine 9 martie. Temperaturile urcă până la 18 grade în mai multe regiuni din țară # ObservatorNews
Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii martie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge până la 18 grade. Vântul va avea unele intensificări în sud-vestul țării și pe crestele Carpaților Meridionali, iar în est și sud pot apărea pe alocuri ceață sau nebulozitate joasă, mai ales dimineața și seara.
Alertă de securitate pe aeroportul din Sofia. Spaţiul aerian a fost închis din cauza unei drone # ObservatorNews
Spațiul aerian de deasupra Aeroportului "Vasil Levski" din Sofia a fost temporar închis sâmbătă după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aviatic al capitalei. Ca măsură de precauție, un avion de pasageri care sosea din Koln, Germania, a fost instruit să nu efectueze aterizarea în Sofia. Aeronava a fost redirecționată către Aeroportul Varna, unde a aterizat în siguranță.
Scumpiri în lanț provocate de războiul din Iran. Profesor: Ar trebui să ne obișnuim cu acest scenariu de criză # ObservatorNews
Am văzut efectele războiului din Orient încă de la început - preţul carburantului a crescut imediat după blocarea strâmtorii Ormuz - care a declanşat o scumpire a barilului de petrol. Orientul Mijlociu este şi unul dintre cei mai mari producători de îngrăşăminte din lume, iar fermierii se plâng de costuri mari. Şi de aici, efectul este unul de domino - de la carburant, la mâncare, iar analiştii avertizează - scumpirile vor fi în lanţ - chiar şi cu 10 la sută. Subiectul care vizează direct buzunarele noastre a fost discutat într-un interviu Exclusiv Observator cu profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi.
Scumpiri în lanț, de la carburant la mâncare. Profesor: "Ar trebui să ne obișnuim cu acest scenariu de criză" # ObservatorNews
Am văzut efectele războiului din Orient încă de la început - preţul carburantului a crescut imediat după blocarea strâmtorii Ormuz - care a declanşat o scumpire a barilului de petrol. Orientul Mijlociu este şi unul dintre cei mai mari producători de îngrăşăminte din lume, iar fermierii se plâng de costuri mari. Şi de aici, efectul este unul de domino - de la carburant, la mâncare, iar analiştii avertizează - scumpirile vor fi în lanţ - chiar şi cu 10 la sută. Subiectul care vizează direct buzunarele noastre a fost discutat într-un interviu Exclusiv Observator cu profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi.
De ce e mai bine să rezervi o cameră dublă şi nu una single atunci când călătoreşti pe cont propriu # ObservatorNews
Călătorești singur și rezervi automat camera single? Călătorii experimentaţi în a face asta pe cont propriu spun că este o greșeală. Camera dublă poate fi o alegere mai avantajoasă. Şi nu doar din punct de vedere financiar.
Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit într-un accident pe DN6, în județul Giurgiu # ObservatorNews
Un grav accident rutier s-a produs, în această după-amiază, pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, soldat cu moartea unui bărbat și rănirea altuia.
200 de copii, uciși în războiul din Orientul Mijlociu. Bilanț tragic, anunțat de Ministerul Sănătății din Iran # ObservatorNews
Ministerul Sănătății din Iran spune că atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israel au ucis 200 de copii și aproximativ 200 de femei de la începutul războiului. De asemenea, un total de 10.000 ce civili au fost răniţi.
Incendiu de vegetație într-o pădure din Maramureş, în apropierea punctului turistic "Două Veverițe" # ObservatorNews
Un incendiu puternic de vegetaţie uscată a izbucnit duminică în apropierea punctului turistic "Două Veveriţe", situat în pădurea Lăpuşel, lângă Drumul Naţional 1C, relatează Agerpres.
Un ucrainean a intrat ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. A aterizat într-o grădină din Suceava # ObservatorNews
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
Plante exotice spectaculoase la Grădina Botanică din Iași. Intrare gratuită pentru femei de 8 Martie # ObservatorNews
Ziua femeii se sărbătorește un weekend întreg în acest an. Câmpuri întregi de flori s-au mutat pe trotoarele din marile orașe. Iar doamnele care sunt dornice să admire flori mai rar întâlnite sunt așteptate la Grădina Botanică din Iași, unde are loc o expoziție de plante exotice. Vestea și mai bună este că intrarea este gratuită pentru femei. Vizitatorii pot admira numeroase specii decorative și exotice.
Proiect pentru mâncare sănătoasă în spitalele de pediatrie. Cum încearcă două mame să schimbe sistemul # ObservatorNews
De Ziua Internațională a Femeii sunt celebrate și mamele care reușesc să schimbe lucrurile în jurul lor. Printre ele se numără Laura Eremia, mamă a trei copii și nutriționist, și Victoria Ulteanu, de asemenea mamă a trei copii, cofondatoare a unei fundații care promovează alimentația sănătoasă în spitalele de pediatrie.
Fermierii, loviţi de scumpirea carburanților: "La vară, când vom vinde producția, vom fi din nou pe minus" # ObservatorNews
Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte carburanţii aproape zilnic. Agricultorii români urmăresc cu îngrijorare preţurile şi spun că la vară vom avea o producţie mai mică şi mai scumpă. Ei spun că nu-și vor mai permite să folosească utilajele agricole ca înainte şi, prin urmare, vor cultiva mai puţin.
MAE: 183 de români din Qatar, aduşi în țară cu un zbor charter pe ruta Riad-București # ObservatorNews
Un zbor de repatriere asistată, în regim charter, va ateriza, duminică, la București, având la bord 183 de cetățeni români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu.
Raliu spectaculos dedicat femeilor de 8 Martie, la Brașov. 21 de concurente s-au aliniat la start # ObservatorNews
Pentru doamnele și domnișoarele care au vrut să simtă adrenalină de ziua lor, la Brașov a fost organizat un raliu special de 8 Martie. A fost vorba despre un traseu tehnic complex care a scos în evidență precizia și controlul participantelor care s-au încumetat să se urce la volan.
Nicuşor Dan, mesaj de 8 Martie pentru femei: "Prea des uităm cât de mult vă datorăm" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”. El a amintit însă că în această zi nu toate femeile primesc "flori şi preţuire".
Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română organizează astăzi tragerile speciale loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară. La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câştiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
Fetiță de 6 ani, rănită după ce mașina părinților a lovit un gard care s-a prăbușit peste ea, în Vrancea # ObservatorNews
În Vrancea, o fetiţă de 6 ani a fost la un pas să îşi piardă viaţa după o greşeală uriaşă a părinţilor ei. Au parcat maşina fără să tragă frâna de mână. Autoturismul a rupt un gard care s-a prăbuşit peste copil.
Șofer de BMW, beat și cu permisul suspendat, a făcut zob o mașină în Argeş. O persoană a murit, alte 3 rănite # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a nenorocit o întreagă familie, aseară, pe o șosea din Pitești. Urmărit de poliţie după ce nu a oprit la un filtru rutier, individul a zdrobit o altă maşină. Şoferul a murit. Alţi trei oameni - printre care şi un copil - au ajuns la spital. Deşi legile sunt mai aspre, nimic nu pare să oprească fenomenul şoferilor băuţi sau drogaţi, care transformă maşinile în arme. Aproape 30.000 au fost prinşi de poliţişti numai anul trecut. La un calcul simplu, asta înseamnă 80 de astfel de şoferi periculoşi zilnic. Şoferul reţinut a avut permisul suspendat de trei ori în 3 ani. Ultima dată - după ce a fost prins conducând cu aproape 120 de km pe oră în oraş
Alimentul care a devenit un lux, dar la care românii nu vor să renunţe. Vânzările au crescut cu 50% # ObservatorNews
E 8 martie. La mulţi ani tuturor doamnelor. Mamelor. Celor care ne încântă viaţa. Mulţumim pentru ciocolata de dimineaţă! Ştiu că v-a costat mai mult în acest an, dar rămâne una dintre micile noastre plăceri vinovate. Se vede. În ciuda scumpirilor, vânzările cresc.
Un rapper devenit primar îl învinge pe fostul premier comunist al Nepalului la parlamentare # ObservatorNews
Surpriză majoră pe scena politică din Nepal. Primarul capitalei Kathmandu, rapperul Balendra "Balen" Shah, l-a învins categoric pe fostul prim-ministru comunist KP Sharma Oli într-o circumscripție parlamentară importantă, potrivit rezultatelor oficiale anunțate de comisia electorală. Victoria politicianului de 35 de ani confirmă ascensiunea rapidă a partidului său, Rastriya Swatantra, care ar putea schimba echilibrul de putere și ar putea împinge în plan secund vechea clasă politică a țării.
Kremlinul a publicat din greşeală o înregistrare needitată cu Putin: Hai să zic din nou, sunt cam răguşit # ObservatorNews
Kremlinul a publicat din greșeală, sâmbătă, un videoclip needitat în care președintele Vladimir Putin transmitea mesajul său de felicitări pentru femeile din Rusia cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Videoclipul a fost ulterior şters, scrie The Moscow Times.
"Ori zbori, ori mănânci". Piloţii IDF au înlocuit somnul cu stimulentele pentru a lovi Iranul de 3 ori pe zi # ObservatorNews
Operațiunile recente ale Forțelor Aeriene Israeliene în conflictul cu Iranul au atras atenția militarilor din întreaga lume. Potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post, ritmul fără precedent al atacurilor, cooperarea strânsă cu Statele Unite și modul în care au fost organizate misiunile aeriene au creat un model de operațiune care a depășit standardele militare obișnuite.
Imperiul fragil al liderilor de la Teheran se clatină sub bombardamentele lansate de SUA şi Israel # ObservatorNews
Ierarhia Iranului dă semne de fracturare din cauza unui război pe care liderii săi îl consideră existențial, iar diviziunile dintre radicali și facțiunile mai pragmatice devin tot mai vizibile după disputa legată de promisiunea președintelui Masoud Pezeshkian de a nu lovi statele din Golf, scrie Reuters.
Stocul nuclear al Iranului, "adevărata miză strategică" a războiului. Cum plănuiesc SUA şi Israel să îl preia # ObservatorNews
Statele Unite și Israelul iau în calcul o operațiune militară pentru securizarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului. Planul ar putea presupune trimiterea unor unități de forțe speciale pe teritoriul iranian, într-o etapă ulterioară a războiului, pentru a prelua sau neutraliza materialul nuclear care ar putea fi transformat rapid în armă atomică.
După ce au fost perfecţionate în Ucraina, SUA trimit sisteme anti-dronă în Orientul Mijlociu – WSJ # ObservatorNews
Statele Unite furnizează sisteme anti-dronă testate în Ucraina aliaţilor din Orientul Mijlociu pentru a contracara atacurile cu drone Shahed. Conflictul SUA-Israel-Iran evidenţiază cererea internațională tot mai mare pentru tehnologia testată în războiul din Ucraina, capabilă să contracareze atacurile cu drone iraniene, relatează WSJ.
Explozie în fața Ambasadei SUA din Oslo: o intrare, avariată. Poliția spune că nu există legătură cu războiul # ObservatorNews
Alertă la Oslo după o explozie produsă în fața Ambasadei SUA în cursul nopții. Deflagrația a avariat intrarea în secția consulară a clădirii, însă autoritățile norvegiene spun că nimeni nu a fost rănit. Poliția a securizat zona și a deschis o anchetă pentru a stabili ce a provocat explozia.
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului # ObservatorNews
Autoritățile italiene o caută de mai multe zile pe Elena Rebeca Burcioiu, o tânără româncă de 21 de ani dispărută în provincia Foggia. De la începutul lunii martie nu mai există niciun semn de viață, iar telefonul fetei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum. Poliția verifică mai multe piste, inclusiv informații potrivit cărora tânăra ar fi fost hărțuită de câțiva bărbați înainte de dispariție.
România, pe harta dansului irlandez. Cine sunt tinerii care participă la campionate mondiale din Dublin # ObservatorNews
Dansul irlandez nu mai este de mult doar o curiozitate culturală în România. O mână de oameni a reușit să pună țara noastră pe harta mondială a acestui sport extrem de riguros. Totul a pornit acum 15 ani, de la o pasiune solitară, iar astăzi românii se califică constant la campionatele mondiale din Dublin sau Glasgow, concurând de la egal la egal cu nativii irlandezi.
8 Martie la schi. Doamnele şi domnişoarele au profitat de soare şi de zăpada de pe pârtii # ObservatorNews
8 martie, ca în fiecare an, este o sărbătoare care trebuie să fie cu adevărat memorabilă pentru femeile din viața noastră. Astfel, mii de doamne și domnișoare au ales să-și petreacă ziua pe pârtii şi au furat startul distracției încă de ieri.
Kevin, elevul român care a stabilit un record mondial la calcule rapide la doar 10 ani: "Asta mă face fericit" # ObservatorNews
Harta mondială a cifrelor are un nou punct central: România. La doar 10 ani, Kevin-Casian Bordea a stabilit un Record Mondial la adunări rapide și a surclasat competitori cu tradiție din Asia. Elevul din București face parte acum din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată la nivel național de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne # ObservatorNews
După ce a plecat din pole position, britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1.
Cât costă un buchet de 8 martie. Lalelele și zambilele au invadat trotuarele, dar oamenii sunt atenţi la buget # ObservatorNews
Ziua femeii se sărbătoreşte un weekend întreg în acest an. Câmpuri întregi de flori s-au mutat pe trotuarele din marile oraşe. Cele mai căutate sunt zambilele şi lalelele. Sunt flori de sezon, dar au şi cele mai accesibile preţuri.
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate # ObservatorNews
După ce joi adăposturile de câini au fost luate la puricat de procurori, iar mascaţii au descins în 20 de locaţii din patru judeţe, la mai bine de 48 de ore... nimic nu s-a schimbat. În ciuda deciziei ofiţerilor de a-i muta pe cei peste 240 de câini din adăpostul de la Uzunu, aseară, animalele încă se aflau acolo. Iar de aici până la scandal a fost un singur pas. O asociaţie a primit mai multe fotografii cu fumul care ieşea de la incineratorul pe care adăpostul îl are. Aşa că oamenii s-au organizat rapid şi au mers să ceară explicaţii chiar la faţa locului. În timp ce asociaţiile acuză că nu au fost chemate să ridice animalele, Consiliul Judeţean se scuză că... nu are bani să le mute.
Horoscop 9 martie 2026. Zodiile care încep săptămâna cu o veste bună şi un moment de relaxare # ObservatorNews
Horoscop 9 martie 2026. Ziua aduce energie bună pentru multe zodii, dar și câteva surprize care pot schimba planurile din mers. Unii nativi se bucură de momente frumoase alături de cei apropiați, în timp ce alții primesc idei sau oportunități neașteptate.
