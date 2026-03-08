Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate

După ce joi adăposturile de câini au fost luate la puricat de procurori, iar mascaţii au descins în 20 de locaţii din patru judeţe, la mai bine de 48 de ore... nimic nu s-a schimbat. În ciuda deciziei ofiţerilor de a-i muta pe cei peste 240 de câini din adăpostul de la Uzunu, aseară, animalele încă se aflau acolo. Iar de aici până la scandal a fost un singur pas. O asociaţie a primit mai multe fotografii cu fumul care ieşea de la incineratorul pe care adăpostul îl are. Aşa că oamenii s-au organizat rapid şi au mers să ceară explicaţii chiar la faţa locului. În timp ce asociaţiile acuză că nu au fost chemate să ridice animalele, Consiliul Judeţean se scuză că... nu are bani să le mute.

