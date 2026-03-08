Testare gratuită pentru depistarea cancerului de col uterin la Spitalul Județean din Timișoara
Timis Online, 8 martie 2026 14:20
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara continuă campania de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, oferind testare gratuită femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani.
Acum o oră
14:20
14:20
Cinci ani fără Adi Bărar, fondatorul trupei Cargo. Artistul este comemorat la Timișoara # Timis Online
Familia, colegii și fanii formației Cargo îl comemorează duminică, 8 martie, pe Adi Bărar, fondatorul și liderul trupei, la cinci ani de la moartea sa.
Acum 4 ore
12:20
De la tipar la digital. Concursul „Memoria presei” invită autorii să exploreze istoria jurnalismului # Timis Online
Enciclopedia Istoria Presei a lansat prima ediție a concursului de eseuri „Memoria presei”, un proiect dedicat cercetării și analizei evoluției jurnalismului, a publicațiilor și a rolului presei în dezvoltarea societății. Inițiativa își propune să încurajeze studiul istoriei presei și să aducă în atenția publicului contribuția jurnaliștilor și a instituțiilor media de-a lungul timpului.
Acum 6 ore
10:10
8 Martie, Ziua Internațională a Femeii. Istorie, semnificație și date despre femeile din România # Timis Online
Ziua Internațională a Femeii, celebrată anual la 8 martie, este una dintre cele mai cunoscute sărbători dedicate femeilor din întreaga lume. Deși astăzi este asociată cu recunoașterea rolului femeilor în societate și cu gesturi simbolice de apreciere, originile acestei zile sunt mult mai vechi și sunt legate de evoluții istorice, sociale și politice.
09:00
FOTO. Ai dormi într-un buncăr nuclear din Al Doilea Război Mondial? Experiența oferită de 10-Z din Brno # Timis Online
Cazare la 14 grade Celsius, coridoare întunecate, efecte sonore înfiorătoare și dușuri cu temporizator de 30 de secunde. Nu este scenariul unui film, ci oferta turistică a buncărului 10-Z din Brno, un fost adăpost antiatomic transformat în hostel și obiectiv turistic.
Acum 24 ore
00:10
Duminică, alături de femeile prețioase din viața noastră, puteți participa la evenimente dedicate lor în oraș și nu numai.
7 martie 2026
20:00
Razie de amploare a polițiștilor din Timișoara: aproape 800 de persoane legitimate și zeci de sancțiuni aplicate # Timis Online
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au desfășurat, în noaptea de 6 spre 7 martie, o amplă razie pe raza de competență a subunității, atât în mediul urban, cât și în zonele rurale adiacente. Acțiunile au avut loc în intervalele orare 17:00–22:00, 23:00–05:00 și 04:00–08:00.
18:10
FOTO. O colecție de artă confiscată de Securitate în 1964 este scoasă acum la licitație # Timis Online
În 1964, un ilustru medic internist din București era condamnat la cinci ani de închisoare corecţională, trei ani de suspendare a drepturilor și confiscarea totală a averii: tablouri, monede din aur şi casa din Strada Nicolae Iorga din Capitală. După perioada petrecută în închisoare, medicul şi profesorul universitar Ioan Dumitrescu-Popovici a reuşit să fugă în Germania, unde şi-a schimbat numele în Johann Larsen. Patruzeci de ani le-a luat urmașilor să recupereze tablourile confiscate de Securitate, iar astăzi ele sunt scoase la licitație.
18:00
Gabriel Liiceanu, Ioana Pârvulescu și Radu Paraschivescu vor fi prezenți la Bookfest Timișoara 2026, alături de numeroase alte personalități ale literaturii române. Asociația Editorilor din România (AER), organizatoarea evenimentului, a făcut astăzi publice coordonatele ediției și lista editurilor participante.
18:00
Letargia justiției, bafta infractorilor! Pedofilul german care a abuzat 6 de fetițe în România e liber de 4 ani și încă necondamnat # Timis Online
Un caz cutremurător de pedofilie și pornografie infantilă șoca România în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre cetățeanul german Timur Ömür, în vârstă de 43 de ani, cercetat pentru abuzuri sexuale asupra a 36 de minore din România, care a fost pus în libertate după ce procurorii au „uitat” să solicite prelungirea măsurii arestului preventiv. După 4 ani de când a fost eliberat din arest preventiv, pedofilul nu este încă condamnat, iar letargia justiției din România îi crește, cu fiecare zi ce trece, șansa să scape nepedepsit pentru ororile comise.
17:40
Timișoara găzduiește Marșul pentru Viață. Mesaj pentru politici pro-familie și natalitate # Timis Online
Organizatorii Marșului pentru Viață anunță organizarea evenimentului la Timișoara în data de 28 martie, începând cu ora 11:30, punctul de întâlnire fiind în Parcul Carmen Sylva. Manifestarea se desfășoară sub tema „Legi pentru Viață și Familie” și își propune să aducă în atenția publică nevoia unor politici care să sprijine familia și natalitatea.
Ieri
14:50
„Un an atipic și dificil, dar cu rezultate foarte bune". Curtea de Apel Timișoara, în topul instanțelor din țară # Timis Online
Curtea de Apel Timișoara s-a clasat în 2025 în primele trei instanțe din țară în ceea ce privește indicatorii de eficiență, în pofida unui an marcat de provocări majore pentru sistemul judiciar.
12:10
Schimbări la Centrul de Transfuzie din Timișoara. Program temporar redus pentru o nouă platformă informatică # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara anunță modificări temporare în programul de donare, în perioada 9–13 martie, ca urmare a implementării unei noi platforme informatice, parte a procesului de digitalizare a instituției.
12:00
Serviciile pentru persoanele cu dizabilități, mutate într-un sediu modern din centrul Timișoarei # Timis Online
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș anunță că, începând cu data de 9 martie, persoanele cu dizabilități și aparținătorii acestora vor putea depune toate cererile specifice la sediul instituției situat pe strada Franz Liszt nr. 3. Clădirea a fost recent reamenajată și extinsă, pentru a le oferi condiții mai bune și un acces facil tuturor cetățenilor.
12:00
Iranul promite că nu va mai ataca vecinii: „Răspundem doar dacă suntem loviți primii” # Timis Online
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a anunțat că Iran nu va mai lansa atacuri sau rachete împotriva țărilor vecine, decât dacă acestea atacă primele. Liderul iranian și-a cerut scuze statelor din regiune afectate anterior și a făcut apel la cooperare pentru pace. În același timp, a respins cererea de capitulare necondiționată formulată de președintele american Donald Trump.
08:50
Curățenia de primăvară începe la Lugoj. Program pentru colectarea deșeurilor vegetale pe domeniul public # Timis Online
Primăvara vine cu ordine în gospodării și pe străzi. Primăria Municipiului Lugoj reamintește demararea campaniei de colectare a deșeurilor vegetale, cu un calendar clar stabilit pentru fiecare zonă a orașului.
08:40
Sâmbătă, 7 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Sâmbătă puteți merge la mai multe petreceri tematice, expoziții și proiecții.
6 martie 2026
21:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează cumpărătorii că operatorul Vel Pitar România a inițiat o acțiune de rechemare/retragere pentru două sortimente de pâine.
18:30
Filmul săptămânii: „Mireasa!”, iubire și haos în reinterpretarea clasicului „Frankenstein”, în viziunea lui Maggie Gyllenhaal # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Mireasa!”, care aduce în prim-plan o reinterpretare îndrăzneață a celebrei povești din pelicula „Bride of Frankenstein”, bazat pe cartea lui Mary Shelley. În rolurile principale se află Jessie Buckley și Christian Bale.
17:20
FOTO. Centrul de colectare cu aport voluntar din Dumbrăvița, dat exemplu primăriilor din județul Arad # Timis Online
Primari din județul Arad au venit la Dumbrăvița pentru a vedea cum funcționează centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar (CAV), realizat prin PNRR. Proiectul, primul de acest tip din vestul țării, a devenit exemplu pentru alte administrații locale interesate de implementarea unui sistem similar.
16:40
Premier Capital Dubai participă la Târgul Imobiliar Timișoara. Voucher de 2500 euro pentru rezervarea unei proprietăți în timpul evenimentului # Timis Online
Premier Capital Dubai va fi prezent la Târgul Imobiliar Timișoara, unde aduce în prim-plan oportunități concrete de investiție într-una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din lume.
16:20
Ghiroda devine capitala mierii: peste 100 de expozanți la Târgul Apicol Internațional de Primăvară # Timis Online
Comuna Ghiroda de lângă Timișoara găzduiește în perioada 7–8 martie cea de-a XV-a ediție a Târgului Apicol Internațional de Primăvară, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate apiculturii din vestul țării. Organizatorii estimează că, pe durata celor două zile, peste 5.000 de vizitatori vor participa la manifestarea care transformă localitatea într-un adevărat punct de întâlnire pentru apicultori, producători și iubitori ai produselor stupului.
15:40
Cum să alegi serviciul medical potrivit. Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara explică când să mergi la UPU și când la medicul de familie # Timis Online
Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Municipal de Urgență Timișoara transmit recomandări pentru alegerea corectă a serviciilor medicale, în funcție de gravitatea simptomelor și de nevoile pacienților.
15:30
Luna martie aduce în prim-plan feminitatea, eleganța și atenția pentru cei dragi, iar Iulius Town Timișoara pregătește o serie de surprize pentru vizitatori. În perioada 6–8 martie 2026, clienții care fac cumpărături de minimum 500 de lei pot câștiga pe loc premii precum mystery box-uri sau cecuri cadou.
15:20
O nouă ediție Bookfest la Timișoara. Printre noutăți, o colecție editorială dedicată literaturii din fosta Iugoslavie # Timis Online
Martie aduce la Timișoara o nouă ediție a Salonului de carte Bookfest: zeci de edituri participante, lansări de carte, prilej de vânat autografe de la scriitorii preferați, reduceri în ”coșnița de lectură” pentru cititorii pasionați. Printre evenimentele deja anunțate ale acestei ediții se află o cafenea literară cu Victor Neumann și lansarea unei colecții editoriale care aduce în prim-plan literatura din spațiul ex-iugoslav.
15:20
CJT pregătește reabilitarea completă a Muzeului de Artă din Timișoara. Investiția este estimată la 9 milioane de euro # Timis Online
Președintele Consiliul Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat vineri, 6 martie, că administrația județeană pregătește un proiect amplu de reabilitare a Muzeul Național de Artă Timișoara. Declarația vine după ce primarul Dominic Fritz a criticat starea unor obiective administrate de CJT.
15:20
8 din 10 timișoreni se declară sănătoși. Ce spun despre serviciile publice de sănătate # Timis Online
Opt din zece timișoreni se declară mulțumiți de starea lor de sănătate, arată un studiu realizat de Primăria Timișoara și Universitatea de Vest. Cercetarea analizează și percepția asupra serviciilor medicale: sistemul privat este evaluat mai bine, dar majoritatea folosesc în continuare spitalele publice.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
FOTO. Primul institut complex dedicat longevității în România, lansat oficial în Timișoara. AZEENA Longevity Institute, investiție în medicina viitorului # Timis Online
ADVERTORIAL. România intră într-o nouă etapă în ceea ce privește abordarea sănătății și prevenției, odată cu deschiderea AZEENA Longevity Institute în Timișoara, primul institut din țară care integrează, într-un singur concept, medicina de precizie personalizată și programe de wellbeing pentru optimizare emoțională, dedicate longevității reale.
14:20
Până luni dimineață, timișorenii nu pot plăti amenzile la Poliția Locală cu cardul, din cauza actualizării sistemelor informatice ale Direcției Fiscale. Plata sancțiunilor va putea fi făcută din nou după ora 8:30.
14:10
Timi a purtat 4.000 de conversații cu timișorenii. „Asistenta virtuală” a primăriei primește acum și „față umană” # Timis Online
În prima lună de la lansare, chatbotul cu inteligență artificială al Primăriei Timișoara, Timi, a purtat aproximativ 4.000 de conversații cu cetățenii. Municipalitatea anunță acum că „asistenta virtuală” primește și un avatar cu trăsături umane, pentru a face interacțiunea mai intuitivă.
14:10
Simonis spune că trei sedii degradate ale Bibliotecii Județene aparțin primăriei. CJT nu a cerut însă să le reabiliteze cum a făcut cu alte obiective # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a vorbit vineri, 6 martie, în cadrul unei conferințe de presă, despre mai multe subiecte de interes adminstrativ. Printre acestea s-a numărat și starea lucrărilor la sediul central al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel” din Piața Libertății. Totodată, Simonis a afirmat că trei sedii ale bibliotecii, din Timișoara, aflate într-o stare avansată de degradare, aparțin primăriei. Totuși, administrația județeană nu a cerut să preia și să reabiliteze aceste clădiri, deși luna trecută a solicitat primăriei alte obiective din oraș pe care s-a oferit să le modernizeze.
13:50
FOTO. Imagine neîngrijită în Piața Victoriei. Accesul la toaletele publice s-a degradat vizibil # Timis Online
La trei ani de la redeschidere, toaletele publice din Piața Victoriei arată bine la interior, dar exteriorul s-a degradat vizibil. Un cititor Tion semnalează starea scărilor de acces și spune că imaginea acestora a devenit „o pată de culoare” în piață, mai ales în fața turiștilor.
12:50
Copiii cu vârste între 9 și 13 ani sunt invitați să participe la un atelier interactiv de educație financiară organizat în cadrul Târgului Imobiliar Timișoara (TIT). Activitatea își propune să îi ajute pe cei mici să înțeleagă, prin joc și simulări practice, cum funcționează banii și cum pot lua decizii financiare responsabile.
12:00
Industrie de apărare la Timișoara. Fritz nu vede riscuri ca orașul să devină țintă a unor atacuri # Timis Online
Firme din Timișoara, mai ales din industria automotive, sunt interesate să intre în sectorul de apărare, spune primarul Dominic Fritz. În contextul unor investiții militare de peste 9 miliarde de euro anunțate de Guvern, edilul crede că orașul ar putea beneficia economic pe termen lung.
11:50
Atenție la capcanele din online! Campanie amplă în Timiș pentru prevenirea traficului de persoane în rândul tinerilor # Timis Online
Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale lansează un proiect amplu de informare destinat tinerilor din județul Timiș. Scopul este de a crește gradul de conștientizare asupra riscurilor traficului de persoane și exploatării sexuale, în special în mediul online. Inițiativa este realizată cu sprijinul Ministerul Francez de Afaceri Externe.
11:30
Roboții intră în acțiune la Timișoara. Festivalul FIRST aduce competițiile de robotică mai aproape de public # Timis Online
Pasionații de tehnologie și robotică sunt invitați sâmbătă, 7 martie, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde va avea loc festivalul FIRST Robotics Initiative of Timișoara. Evenimentul, organizat de echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național „C. D. Loga” Timișoara, își propune să aducă publicul mai aproape de competițiile de robotică educațională și de universul programului internațional FIRST.
11:10
FOTO. Gest de omenie în Timișoara. Polițiștii locali au ajutat o pensionară să-și recupereze bunurile uitate în tramvai # Timis Online
O femeie în vârstă de 70 de ani din Timișoara și-a recuperat bunurile pierdute după ce a cerut ajutorul polițiștilor locali.
11:00
Speranță pentru Bogdan. Timișoara se mobilizează pentru a salva viața unui băiat de 14 ani # Timis Online
Un adolescent de doar 14 ani din Timișoara luptă pentru viața lui, iar comunitatea încearcă să îi fie alături. Bogdan Cîra, elev în clasa a VII-a la Liceul „Nikolaus Lenau”, a fost diagnosticat luna trecută cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și pentru cei care îl cunosc, iar acum speranța lui depinde de tratamentele pe care le poate urma într-o clinică din străinătate.
10:00
ADVERTORIAL. Cupio, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești din industria beauty, sărbătorește în această lună 14 ani de activitate, o perioadă în care compania a crescut constant, devenind un reper pentru pasionații de frumusețe și pentru profesioniștii din domeniul manichiurii.
09:50
Restricție de tonaj pe DJ 691, între A1 și limita cu Arad. Camioanele de peste 7,5 tone vor avea nevoie de autorizații speciale # Timis Online
Consiliul Județean Timiș introduce, începând cu 15 martie, o restricție de tonaj pe drumul județean DJ 691, pe sectorul dintre sensul giratoriu de descărcare de pe autostrada A1 și limita cu județul Arad. Măsura vizează protejarea lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare și se va aplica vehiculelor cu o greutate mai mare de 7,5 tone.
09:40
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol în România. În Timiș, cu aproape 2.000 mai puțini copii decât acum 10 ani # Timis Online
România a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de copii născuți din ultimii aproape 100 de ani. Tendința de scădere se vede și la nivel local, în județul Timiș, numărul nașterilor a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Timiș.
09:40
Gala Premiilor Societății Timișoara, organizată la 36 de ani de la Proclamația de la Timișoara # Timis Online
La 36 de ani de la semnarea Proclamației de la Timișoara, memoria Revoluției din Decembrie 1989 este marcată printr-un nou demers de reflecție și recunoaștere publică: Gala Premiilor Societății Timișoara.
09:40
ADVERTORIAL. Asociația EDCUS, prin seria de evenimente Unexpected Concert, anunță organizarea unui eveniment muzical de anvergură internațională, o premiera la Timisoara, care va avea loc joi, 26 martie 2026, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Accesul in sala de la ora 18:30.
08:20
Vineri, 6 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Vineri puteți merge la proiecții, expoziții și petreceri în oraș.
5 martie 2026
19:40
Oferta turistică a județului Județul Timiș a fost prezentată în aceste zile la ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume. Vizitatorii au putut descoperi patrimoniul, experiențele urbane și gastronomia specifică Banatului.
19:10
În vreme ce taxele, impozitele și prețurile tot mai mari au adus într-un punct critic nivelul de trai al milioane de români contribuabili, iar firmele mici și PFA-urile se trezesc cu conturile blocate pentru câțiva lei neplătiți la ANAF, marii restanțieri acumulează nederanjați datorii de miliarde la buget și-și văd liniștiți de afaceri. FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale.
16:50
Spitalul CFR, dorit de Primăria Timișoara și Spitalul Județean. Fritz propune fuziunea cu Spitalul Municipal # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a discutat joi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă la Primărie, despre viitorul Spitalului CFR Timișoara, dar și despre propunerea de creare a unui consorțiu care să unească spitalele din oraș sub o conducere comună. Edilul consideră că Spitalul CFR ar trebui să fuzioneze cu Spitalul Municipal, însă respinge în continuarea ideea concentrării managementului tuturor unităților medicale într-o singură structură.
16:30
„Nu avem nevoie de un Batman administrativ”. Fritz nu îi dă lui Simonis Ceasul Floral, Termalul, Uszoda și Grădina de Vară # Timis Online
După ce Alfred Simonis s-a oferit să preia și să reabiliteze mai multe obiective nefinalizate de municipalitate, primarul Dominic Fritz respinge ideea și spune că demersul este unul „mai degrabă politic decât administrativ”. Edilul afirmă că județul ar trebui să se concentreze mai întâi pe propriile investiții și probleme.
