Ce facem astăzi, 7 martie 2026, în Timișoara?
Timis Online, 7 martie 2026 00:20
Sâmbătă puteți merge la mai multe petreceri tematice, expoziții și proiecții.
Acum o oră
00:20
Acum 4 ore
21:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează cumpărătorii că operatorul Vel Pitar România a inițiat o acțiune de rechemare/retragere pentru două sortimente de pâine.
Acum 8 ore
18:30
Filmul săptămânii: „Mireasa!”, iubire și haos în reinterpretarea clasicului „Frankenstein”, în viziunea lui Maggie Gyllenhaal # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Mireasa!”, care aduce în prim-plan o reinterpretare îndrăzneață a celebrei povești din pelicula „Bride of Frankenstein”, bazat pe cartea lui Mary Shelley. În rolurile principale se află Jessie Buckley și Christian Bale.
17:20
FOTO. Centrul de colectare cu aport voluntar din Dumbrăvița, dat exemplu primăriilor din județul Arad # Timis Online
Primari din județul Arad au venit la Dumbrăvița pentru a vedea cum funcționează centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar (CAV), realizat prin PNRR. Proiectul, primul de acest tip din vestul țării, a devenit exemplu pentru alte administrații locale interesate de implementarea unui sistem similar.
Acum 12 ore
16:40
Premier Capital Dubai participă la Târgul Imobiliar Timișoara. Voucher de 2500 euro pentru rezervarea unei proprietăți în timpul evenimentului # Timis Online
Premier Capital Dubai va fi prezent la Târgul Imobiliar Timișoara, unde aduce în prim-plan oportunități concrete de investiție într-una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din lume.
16:20
Ghiroda devine capitala mierii: peste 100 de expozanți la Târgul Apicol Internațional de Primăvară # Timis Online
Comuna Ghiroda de lângă Timișoara găzduiește în perioada 7–8 martie cea de-a XV-a ediție a Târgului Apicol Internațional de Primăvară, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate apiculturii din vestul țării. Organizatorii estimează că, pe durata celor două zile, peste 5.000 de vizitatori vor participa la manifestarea care transformă localitatea într-un adevărat punct de întâlnire pentru apicultori, producători și iubitori ai produselor stupului.
15:40
Cum să alegi serviciul medical potrivit. Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara explică când să mergi la UPU și când la medicul de familie # Timis Online
Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Municipal de Urgență Timișoara transmit recomandări pentru alegerea corectă a serviciilor medicale, în funcție de gravitatea simptomelor și de nevoile pacienților.
15:30
Luna martie aduce în prim-plan feminitatea, eleganța și atenția pentru cei dragi, iar Iulius Town Timișoara pregătește o serie de surprize pentru vizitatori. În perioada 6–8 martie 2026, clienții care fac cumpărături de minimum 500 de lei pot câștiga pe loc premii precum mystery box-uri sau cecuri cadou.
15:20
O nouă ediție Bookfest la Timișoara. Printre noutăți, o colecție editorială dedicată literaturii din fosta Iugoslavie # Timis Online
Martie aduce la Timișoara o nouă ediție a Salonului de carte Bookfest: zeci de edituri participante, lansări de carte, prilej de vânat autografe de la scriitorii preferați, reduceri în ”coșnița de lectură” pentru cititorii pasionați. Printre evenimentele deja anunțate ale acestei ediții se află o cafenea literară cu Victor Neumann și lansarea unei colecții editoriale care aduce în prim-plan literatura din spațiul ex-iugoslav.
15:20
CJT pregătește reabilitarea completă a Muzeului de Artă din Timișoara. Investiția este estimată la 9 milioane de euro # Timis Online
Președintele Consiliul Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat vineri, 6 martie, că administrația județeană pregătește un proiect amplu de reabilitare a Muzeul Național de Artă Timișoara. Declarația vine după ce primarul Dominic Fritz a criticat starea unor obiective administrate de CJT.
15:20
8 din 10 timișoreni se declară sănătoși. Ce spun despre serviciile publice de sănătate # Timis Online
Opt din zece timișoreni se declară mulțumiți de starea lor de sănătate, arată un studiu realizat de Primăria Timișoara și Universitatea de Vest. Cercetarea analizează și percepția asupra serviciilor medicale: sistemul privat este evaluat mai bine, dar majoritatea folosesc în continuare spitalele publice.
14:50
FOTO. Primul institut complex dedicat longevității în România, lansat oficial în Timișoara. AZEENA Longevity Institute, investiție în medicina viitorului # Timis Online
ADVERTORIAL. România intră într-o nouă etapă în ceea ce privește abordarea sănătății și prevenției, odată cu deschiderea AZEENA Longevity Institute în Timișoara, primul institut din țară care integrează, într-un singur concept, medicina de precizie personalizată și programe de wellbeing pentru optimizare emoțională, dedicate longevității reale.
14:20
Până luni dimineață, timișorenii nu pot plăti amenzile la Poliția Locală cu cardul, din cauza actualizării sistemelor informatice ale Direcției Fiscale. Plata sancțiunilor va putea fi făcută din nou după ora 8:30.
14:10
Timi a purtat 4.000 de conversații cu timișorenii. „Asistenta virtuală” a primăriei primește acum și „față umană” # Timis Online
În prima lună de la lansare, chatbotul cu inteligență artificială al Primăriei Timișoara, Timi, a purtat aproximativ 4.000 de conversații cu cetățenii. Municipalitatea anunță acum că „asistenta virtuală” primește și un avatar cu trăsături umane, pentru a face interacțiunea mai intuitivă.
14:10
Simonis spune că trei sedii degradate ale Bibliotecii Județene aparțin primăriei. CJT nu a cerut însă să le reabiliteze cum a făcut cu alte obiective # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a vorbit vineri, 6 martie, în cadrul unei conferințe de presă, despre mai multe subiecte de interes adminstrativ. Printre acestea s-a numărat și starea lucrărilor la sediul central al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel” din Piața Libertății. Totodată, Simonis a afirmat că trei sedii ale bibliotecii, din Timișoara, aflate într-o stare avansată de degradare, aparțin primăriei. Totuși, administrația județeană nu a cerut să preia și să reabiliteze aceste clădiri, deși luna trecută a solicitat primăriei alte obiective din oraș pe care s-a oferit să le modernizeze.
13:50
FOTO. Imagine neîngrijită în Piața Victoriei. Accesul la toaletele publice s-a degradat vizibil # Timis Online
La trei ani de la redeschidere, toaletele publice din Piața Victoriei arată bine la interior, dar exteriorul s-a degradat vizibil. Un cititor Tion semnalează starea scărilor de acces și spune că imaginea acestora a devenit „o pată de culoare” în piață, mai ales în fața turiștilor.
12:50
Copiii cu vârste între 9 și 13 ani sunt invitați să participe la un atelier interactiv de educație financiară organizat în cadrul Târgului Imobiliar Timișoara (TIT). Activitatea își propune să îi ajute pe cei mici să înțeleagă, prin joc și simulări practice, cum funcționează banii și cum pot lua decizii financiare responsabile.
Acum 24 ore
12:00
Industrie de apărare la Timișoara. Fritz nu vede riscuri ca orașul să devină țintă a unor atacuri # Timis Online
Firme din Timișoara, mai ales din industria automotive, sunt interesate să intre în sectorul de apărare, spune primarul Dominic Fritz. În contextul unor investiții militare de peste 9 miliarde de euro anunțate de Guvern, edilul crede că orașul ar putea beneficia economic pe termen lung.
11:50
Atenție la capcanele din online! Campanie amplă în Timiș pentru prevenirea traficului de persoane în rândul tinerilor # Timis Online
Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale lansează un proiect amplu de informare destinat tinerilor din județul Timiș. Scopul este de a crește gradul de conștientizare asupra riscurilor traficului de persoane și exploatării sexuale, în special în mediul online. Inițiativa este realizată cu sprijinul Ministerul Francez de Afaceri Externe.
11:30
Roboții intră în acțiune la Timișoara. Festivalul FIRST aduce competițiile de robotică mai aproape de public # Timis Online
Pasionații de tehnologie și robotică sunt invitați sâmbătă, 7 martie, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde va avea loc festivalul FIRST Robotics Initiative of Timișoara. Evenimentul, organizat de echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național „C. D. Loga” Timișoara, își propune să aducă publicul mai aproape de competițiile de robotică educațională și de universul programului internațional FIRST.
11:10
FOTO. Gest de omenie în Timișoara. Polițiștii locali au ajutat o pensionară să-și recupereze bunurile uitate în tramvai # Timis Online
O femeie în vârstă de 70 de ani din Timișoara și-a recuperat bunurile pierdute după ce a cerut ajutorul polițiștilor locali.
11:00
Speranță pentru Bogdan. Timișoara se mobilizează pentru a salva viața unui băiat de 14 ani # Timis Online
Un adolescent de doar 14 ani din Timișoara luptă pentru viața lui, iar comunitatea încearcă să îi fie alături. Bogdan Cîra, elev în clasa a VII-a la Liceul „Nikolaus Lenau”, a fost diagnosticat luna trecută cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și pentru cei care îl cunosc, iar acum speranța lui depinde de tratamentele pe care le poate urma într-o clinică din străinătate.
10:00
ADVERTORIAL. Cupio, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești din industria beauty, sărbătorește în această lună 14 ani de activitate, o perioadă în care compania a crescut constant, devenind un reper pentru pasionații de frumusețe și pentru profesioniștii din domeniul manichiurii.
09:50
Restricție de tonaj pe DJ 691, între A1 și limita cu Arad. Camioanele de peste 7,5 tone vor avea nevoie de autorizații speciale # Timis Online
Consiliul Județean Timiș introduce, începând cu 15 martie, o restricție de tonaj pe drumul județean DJ 691, pe sectorul dintre sensul giratoriu de descărcare de pe autostrada A1 și limita cu județul Arad. Măsura vizează protejarea lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare și se va aplica vehiculelor cu o greutate mai mare de 7,5 tone.
09:40
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol în România. În Timiș, cu aproape 2.000 mai puțini copii decât acum 10 ani # Timis Online
România a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de copii născuți din ultimii aproape 100 de ani. Tendința de scădere se vede și la nivel local, în județul Timiș, numărul nașterilor a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Timiș.
09:40
Gala Premiilor Societății Timișoara, organizată la 36 de ani de la Proclamația de la Timișoara # Timis Online
La 36 de ani de la semnarea Proclamației de la Timișoara, memoria Revoluției din Decembrie 1989 este marcată printr-un nou demers de reflecție și recunoaștere publică: Gala Premiilor Societății Timișoara.
09:40
ADVERTORIAL. Asociația EDCUS, prin seria de evenimente Unexpected Concert, anunță organizarea unui eveniment muzical de anvergură internațională, o premiera la Timisoara, care va avea loc joi, 26 martie 2026, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Accesul in sala de la ora 18:30.
08:20
Vineri, 6 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
00:20
Vineri puteți merge la proiecții, expoziții și petreceri în oraș.
5 martie 2026
19:40
Oferta turistică a județului Județul Timiș a fost prezentată în aceste zile la ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume. Vizitatorii au putut descoperi patrimoniul, experiențele urbane și gastronomia specifică Banatului.
19:10
În vreme ce taxele, impozitele și prețurile tot mai mari au adus într-un punct critic nivelul de trai al milioane de români contribuabili, iar firmele mici și PFA-urile se trezesc cu conturile blocate pentru câțiva lei neplătiți la ANAF, marii restanțieri acumulează nederanjați datorii de miliarde la buget și-și văd liniștiți de afaceri. FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale.
16:50
Spitalul CFR, dorit de Primăria Timișoara și Spitalul Județean. Fritz propune fuziunea cu Spitalul Municipal # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a discutat joi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă la Primărie, despre viitorul Spitalului CFR Timișoara, dar și despre propunerea de creare a unui consorțiu care să unească spitalele din oraș sub o conducere comună. Edilul consideră că Spitalul CFR ar trebui să fuzioneze cu Spitalul Municipal, însă respinge în continuarea ideea concentrării managementului tuturor unităților medicale într-o singură structură.
16:30
„Nu avem nevoie de un Batman administrativ”. Fritz nu îi dă lui Simonis Ceasul Floral, Termalul, Uszoda și Grădina de Vară # Timis Online
După ce Alfred Simonis s-a oferit să preia și să reabiliteze mai multe obiective nefinalizate de municipalitate, primarul Dominic Fritz respinge ideea și spune că demersul este unul „mai degrabă politic decât administrativ”. Edilul afirmă că județul ar trebui să se concentreze mai întâi pe propriile investiții și probleme.
16:10
Fotbal și rock în Bastion: Politehnica Timișoara și Cargo, eveniment special de 8 Martie # Timis Online
Fotbal, muzică live și întâlniri cu jucătorii. Duminică, de Ziua Internațională a Femeii, în Bastionul Maria Theresia va avea loc evenimentul „POLI în mijlocul orașului | Fotbal & Rock”, cu acces gratuit pentru public.
16:00
Parchetul din Timiș cere arestarea preventivă a ciobanului care a tăiat gâtul altui bărbat # Timis Online
Joi, procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a cerut Tribunalului Timiș să dispună arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.
15:40
COMUNA DUMBRẶVIŢA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP-DJM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă de biciclete în comuna Dumbrăvița”, propus a fi amplasat în com. Dumbrăvița, propus a fi amplasat în comuna Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Franyo Zoltan, Praga, București, Dâmbovița, Ion Creangă, jud. Timiș, identificat prin CF-urile cu nr. 412512, nr. 412513, nr. 411775, nr. 411663, nr. 410213, nr. 407841, jud. Timiș.
15:40
Primăria nu știe cum va arăta bugetul, dar Fritz e optimist: „Ne așteaptă un an al șantierelor. Vor fi cu deranj, vor fi cu nervi” # Timis Online
Primăria Timișoara încă nu știe cum va arăta bugetul pe 2026. Deși impozitele locale cresc, alte modificări fiscale ar putea reduce veniturile orașului cu zeci de milioane de lei. În același timp, primarul Dominic Fritz anunță un an cu investiții majore și șantiere de peste 200 de milioane de euro.
15:20
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici, scrie Agerpres.
15:00
Funcționarii din Timișoara pot începe să se îngrijoreze. Peste 200 de posturi vor fi desființate la primărie și la poliția locală # Timis Online
Reforma administrativă adoptată de Guvern obligă primăriile să reducă cu 30% numărul de posturi din organigramă. La Timișoara, primarul Dominic Fritz anunță desființarea a aproximativ 230 de posturi din primărie și poliția locală, majoritatea ocupate, în cadrul unei noi reorganizări a aparatului administrativ.
15:00
Primarul Dominic Fritz despre încheierea mandatului lui dr. Oancea: „Cred că este sănătos să existe o schimbare la nivel de management” # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a vorbit astăzi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă, despre încheierea mandatului lui dr. Cristian Oancea la conducerea Spitalului Victor Babeș Timișoara. Fritz a precizat că schimbarea managerială este un proces normal, urmând ca în perioada următoare să fie numit un manager interimar.
14:50
Timișoara găzduiește competiția internațională JAZZx NOW, dedicată artiștilor emergenți din jazz. Înscrierile sunt deschise între 3 și 31 martie, iar patru finaliști vor urca pe scena JAZZx NOW din Iulius Town pe 1–2 iulie 2026. Marele premiu este de 4.000 de euro și invitația de a deschide ediția JAZZx 2027.
14:20
Cartiere „roșii” pentru păcănele, în Timișoara. Primăria le vrea departe de școli și zonele rezidențiale # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să limiteze drastic răspândirea sălilor de jocuri de noroc din oraș. Propunerea primarului Dominic Fritz este ca acestea să fie interzise în apropierea școlilor și mutate în câteva zone speciale, cel mai probabil pe străzi din zone industriale. În prezent, în Timișoara există 173 de astfel de locații autorizate.
14:00
Miros puternic de plastic ars în mai multe cartiere din Timișoara. Garda de Mediu: „Apelați 112 dacă observați incendieri de deșeuri” # Timis Online
Unii locuitori din zonele Mehala, Cetății și Gheorghe Lazăr spun că li s-a făcut rău din cauza mirosului. În replică, autoritățile spun că a fost înregistrată o depășire punctuală la dioxidul de azot.
13:50
De la medicină și inginerie la arte și literatură. Liceenii explorează ofertele de studiu de la universitățile din Timișoara # Timis Online
Elevii din clasele a XI-a și a XII-a din județul Timiș sunt invitați să descopere oferta universitară a orașului în cadrul celei de-a patra ediții a târgului educațional „Timișoara - ATU pentru educația ta”. Evenimentul este organizat de Alianța Timișoara Universitară (ATU), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.
13:40
În weekend, pe Muntele Semenic și Muntele Mic sunt deschise mai multe pârtii, iar stratul de zăpadă depășește jumătate de metru. Anunțul a fost făcut, joi, de comunitatea Banatul Montan.
11:50
Oferte cu discount la Târgul Imobiliar Timișoara TIT: Alpha City Residence promite 2.000 de euro reducere la rezervări # Timis Online
În prim-plan se află cel mai ambițios proiect imobiliar, Alpha City Residence, conceput să aducă un nou standard în industria imobiliară și să redefinească ideea de lux și confort. Amplasat în Remetea Mare, acest complex rezidențial oferă mai mult decât simple locuințe elegante.
11:50
„Copil vaccinat = copil protejat”. Campanie națională pentru creșterea vaccinării copiilor # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică, împreună cu Ministerul Sănătății, anunță lansarea unei campanii naționale dedicate promovării vaccinării copiilor, desfășurată în perioada martie-aprilie, sub sloganul „COPIL VACCINAT = COPIL PROTEJAT”. Inițiativa are ca scop creșterea nivelului de informare în rândul părinților și încurajarea imunizării copiilor conform Calendarului Național de Vaccinare.
11:20
FOTO. Haosul parcărilor la Timișoara. Peste 300 de șoferi amendați pentru blocarea accesului la garaje și instituții # Timis Online
Poliția Locală Timișoara a aplicat, de la începutul anului, sancțiuni în valoare totală de 254.340 de lei pentru 314 conducători auto care au blocat accesul în diverse zone prin modul în care au staționat autovehiculele. Majoritatea intervențiilor au fost declanșate în urma sesizărilor telefonice venite din partea cetățenilor.
11:20
Eveniment aniversar în acest weekend. Are loc a 15-a ediție a Târgului Apicol Ghiroda # Timis Online
Târgul Apicol Internațional revine la Ghiroda în acest weekend, cu o ediție aniversară – a 15-a. Evenimentul aduce peste 30 de expozanți, conferințe dedicate apiculturii și activități pentru copii, în curtea Căminului Cultural. Organizatorii promit două zile pline de produse apicole și surprize.
10:10
Două mașini s-au tamponat pe strada Armoniei din Timișoara. Ambii șoferi au ajuns la spital # Timis Online
Doi șoferi au fost răniți și transportați la spital în urma unui accident rutier produs pe strada Armoniei, după ce un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina într-un autoturism care circula în fața sa.
