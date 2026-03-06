Ce facem astăzi, 7 martie 2026, în Timișoara?

11:00

Un adolescent de doar 14 ani din Timișoara luptă pentru viața lui, iar comunitatea încearcă să îi fie alături. Bogdan Cîra, elev în clasa a VII-a la Liceul „Nikolaus Lenau”, a fost diagnosticat luna trecută cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și pentru cei care îl cunosc, iar acum speranța lui depinde de tratamentele pe care le poate urma într-o clinică din străinătate.