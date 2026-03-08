NASA a reușit să îndepărteze un asteroid de la cursul său în cadrul unui test de apărare a Pământului

17:10

Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, afirmă că președintele Dan ”nu are pârghii de putere” în acest moment astfel încât să se poată impune în privinșa numirilor la șefia parchetelor. ”S-a pornit un val împotriva lui Nicușor Dan chiar din interiorul celor care l-au susținut. Nemulțumiri sunt pe mai multe planuri: justiție, […]