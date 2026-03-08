Iranul amenință că aruncă în aer câmpurile petroliere din Orientul Mijlociu: ”Dacă puteți suporta petrolul la prețul de peste 200 de dolari barilul, continuați cu acest joc”

22:50

Alimente aparent inofensive care pot deveni fatale. În fiecare zi consumăm produse pe care le considerăm sigure, banale, chiar sănătoase. Totuși, realitatea medicală arată că anumite alimente pot ascunde riscuri grave, uneori letale, mai ales atunci când sunt consumate în cantități mari, preparate greșit sau de persoane cu sensibilități specifice. De la reacții alergice severe […]