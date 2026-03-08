Iranul amenință că aruncă în aer câmpurile petroliere din Orientul Mijlociu: ”Dacă puteți suporta petrolul la prețul de peste 200 de dolari barilul, continuați cu acest joc”
Aktual24, 8 martie 2026 22:40
Armata iraniană a amenințat duminică cu atacuri asupra instalațiilor petroliere din regiune dacă Israelul va continua să lovească infrastructura energetică a Iranului, în timp ce capitala Teheran a fost acoperită de fum după bombardarea unei rafinării și a unor depozite de combustibil, relatează AFP. Comandamentul forțelor armate iraniene, cartierul general Khatam al-Anbiya, a cerut statelor […]
Acum 30 minute
22:40
Acum o oră
22:10
Progresia bolii Alzheimer la femei ar putea fi de până la 20 de ori mai rapidă decât la bărbați # Aktual24
Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care prezentau și niveluri anormale ale unei proteine legate de boala Parkinson, arată un studiu recent. Descoperirea ar putea explica de ce femeile sunt afectate disproporționat de demență și deschide ușa către strategii de tratament mai bine adaptate. […]
Acum 2 ore
21:40
Zborul inaugural al avionului de luptă F-47 este planificat pentru anul 2028. Un eventual eșec ar putea reprezenta un risc major pentru viitorul companiei Boeing # Aktual24
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului F-47 se desfășoară conform calendarului stabilit, primul zbor fiind prevăzut pentru 2028, în ciuda provocărilor economice și a dificultăților din industria aeronautică. Programul de generația a șasea reprezintă un pas major în evoluția aviației militare, iar autoritățile susțin că proiectul avansează conform planului, scrie Defense Express. Progresul programului […]
21:10
Netflix a pus capăt colaborării cu „ducesa de Sussex”, la un an după ce a lansat serialul „With Love, Meghan” # Aktual24
Parteneriatul dintre brandul de lifestyle al lui Meghan Markle și Netflix s-a încheiat, marcând un nou capitol pentru proiectul As Ever. Decizia vine după un an de colaborare care a adus vizibilitate brandului și a permis lansarea serialului “With Love, Meghan”. Deși parteneriatul s-a oprit, brandul continuă să se dezvolte independent și promite noi produse […]
Acum 4 ore
20:40
Trump o elogiază pe Giorgia Meloni în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Își dedică mereu eforturile pentru a ajuta, este o lideră remarcabilă” # Aktual24
Donald Trump laudă rolul decisiv al Giorgiei Meloni în politica internațională, iar declarațiile sale stârnesc dezbateri aprinse despre viitorul alianțelor occidentale. Premierul italian este descris ca o lideră capabilă să medieze tensiuni și să sprijine eforturile de securitate, în timp ce Washingtonul pune presiune pe Europa pentru o implicare mai mare în conflictele globale. Meloni, […]
20:10
La 12 ani de la dispariția zborului MH370, Malaysia anunță că noile operațiuni de căutare s-au încheiat fără a descoperi rezultate # Aktual24
Dispariţia zborului MH370 rămâne, după mai bine de un deceniu, unul dintre cele mai tulburătoare mistere din istoria aviaţiei civile. La 12 ani de la momentul în care aeronava Malaysia Airlines a dispărut fără urmă de pe radare, noile căutări reluate la finalul anului trecut nu au adus niciun răspuns. Autorităţile din Malaysia au confirmat […]
19:40
Renunțarea la fumat este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătate, însă procesul poate fi dificil din cauza dependenței de nicotină și a obiceiurilor formate în timp. Pe lângă voință și sprijinul celor din jur, alimentația poate juca un rol surprinzător de important. Există alimente care pot reduce pofta de nicotină, pot ajuta organismul […]
19:10
Ce prevestește sensibilitatea ochilor la lumină. Semnalul discret care poate indica probleme de sănătate # Aktual24
Sensibilitatea ochilor la lumină, cunoscută medical sub numele de fotofobie, este un simptom frecvent întâlnit care poate indica o varietate de probleme oculare sau generale. Deși mulți oameni experimentează ocazional disconfort atunci când sunt expuși la lumină puternică, o sensibilitate accentuată sau persistentă poate semnala faptul că organismul încearcă să transmită un avertisment important. Înțelegerea […]
Acum 6 ore
18:40
Un cercetător norvegian sceptic a testat pe el însuși arma care ar fi produs Sindromul Havana. Care au fost urmările # Aktual24
De aproape un deceniu, misterul sindromului Havana a rămas una dintre cele mai tulburătoare enigme ale securității internaționale, punând sub semnul întrebării chiar natura tehnologiilor pe care omenirea le poate crea și folosi. Sute de diplomați, agenți ai serviciilor secrete și membri ai familiilor lor au raportat simptome ciudate, amețeli, dureri de cap, pierderi de […]
18:10
O nouă intervenție a Beijingului privind războiul din Iran: ”China este cea mai importantă forță a lumii pentru pace, stabilitate și justiție” # Aktual24
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a prezentat duminică Beijingul drept un actor care susține pacea și stabilitatea internațională, în contextul războiului în curs cu Iranul, și a adoptat în același timp un ton conciliant față de Statele Unite, înaintea unui summit așteptat între liderii celor două mari puteri. Declarațiile au fost făcute la […]
17:30
CTP continuă să îl atace pe Nicușor Dan: ”Cu uimire i-am identificat atunci 4 sau 5 greșeli la demonstrația matematică” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are o nouă reacție dură la adresa lui Nicușor Dan, el fiind nemulțumit de modul în care președintele a reacționat față de propunerile ministrului Justiției pentru șefiile parchetelor și la criticile protestatarilor care au venit vineri la Cotroceni. ”Mi-am luat o zi de pauză – voiam chiar două – de la […]
17:10
Fostul partid de la guvernare din Polonia a desemnat un candidat cu poziții dure pentru funcția de prim-ministru la alegerile din 2027 # Aktual24
Partidul polonez de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) a intrat într-o nouă etapă politică prin desemnarea fostului ministru al educaţiei, Przemyslaw Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor. Decizia anunţată de liderul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski, arată dorinţa partidului de a recâştiga puterea şi de a provoca actuala conducere pro-europeană a Poloniei. Alegerea lui […]
Acum 8 ore
17:00
Surse: Cine ar putea deveni noul director al Romsilva. Neliniște în rândul angajaților Romsilva # Aktual24
Surse politice anunță că noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva va fi numit Octavian Anghel, care acum ocupă funcția de director Directia Fond Forestier. În cadrul angajașilor Romsilva au început deja să apară nemulțumiri. Procedura de selecție pentru conducerea instituției include și participarea unor observatori din domeniu. Nume implicate în dezbaterile […]
16:50
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel califică summitul organizat de Donald Trump drept unul cu caracter neocolonial, acuzând că țara sa se confruntă cu presiuni militare și ingerințe # Aktual24
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a numit drept „neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat că insula comunistă „își trăiește ultimele clipe” și că „se va ocupa de ea”. Un summit controversat la Miami „Micul summit reacționar și neocolonial din Florida, convocat de Statele Unite cu participarea guvernelor […]
16:40
Premieră mondială: Japonia autorizează terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţa cardiacă severă # Aktual24
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Autorităţile din Japonia au autorizat primele terapii care folosesc celule reprogramate capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi, iar aceste tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni, relateaza […]
16:20
NASA a reușit să îndepărteze un asteroid de la cursul său în cadrul unui test de apărare a Pământului # Aktual24
Acum patru ani, NASA a izbit intenționat o navă spațială de un mic asteroid pentru a vedea dacă îl poate devia – un test menit să demonstreze că omenirea poate proteja Pământul de rocile spațiale amenințătoare. O premieră remarcabilă Experimentul a împins asteroidul Dimorphos pe o rută mai mică și mai rapidă în jurul „fratelui […]
16:10
SUA iau în calcul trimiterea de echipe de comando pentru a confisca uraniul îmbogățit iranian – din acesta s-ar putea produce 11 bombe atomice # Aktual24
Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea desfășurării unor unități de forțe speciale în Iran pentru a confisca stocul de uraniu îmbogățit al regimului de la Teheran, potrivit unor surse familiare cu discuțiile dintre cele două guverne. Planul ar putea fi luat în considerare într-o etapă ulterioară a conflictului, dacă situația militară din regiune ar permite […]
15:40
China monitorizează războiul din Iran prin peste 300 de sateliți de spionaj, înregistrând traiectoriile tuturor rachetelor americane și israeliene # Aktual24
În plin război în Orientul Mijlociu, China colectează date masive și detaliate despre operațiunile militare americane și israeliene prin constelația de sateliți Jilin-1. Compania Chang Guang Satellite Technology, cu legături strânse cu armata chineză (PLA), operează peste 300 de sateliți care oferă imagini de înaltă rezoluție (până la 0,5 metri), video și acoperire persistentă în […]
15:20
Fetiță de 6 ani din Vrancea, rănită grav după ce un zid de beton s-a prăbușit peste ea din cauza unei erori a părinților # Aktual24
O fetiță de doar 6 ani a fost la un pas de moarte în județul Vrancea, după ce părinții au parcat mașina fără a acționa frâna de mână. Medicii locali au transferat victima de urgență la Galați Autoturismul a alunecat, a lovit un gard din beton, iar acesta s-a prăbușit peste copil. Incidentul a avut […]
15:10
Ouăle de țară pot reprezenta un pericol. Deși sunt adesea asociate cu alimentația naturală și sănătoasă, ele pot ascunde riscuri semnificative pentru sănătate. Bacterii precum Salmonella pot fi prezente pe coaja ouălor, iar consumul lor fără o gătire corespunzătoare poate provoca intoxicații alimentare serioase. Este important să înțelegem de ce ouăle din gospodării nu sunt […]
Acum 12 ore
14:50
China spune că sunt necesare „pregătiri temeinice”, deoarece întâlnirea Trump-Xi este în pericol pe fondul războiului cu Iranul # Aktual24
Înaltul diplomatul chinez Wang Yi a subliniat duminică beneficiile interacțiunii cu SUA și a semnalat că sunt în curs pregătiri pentru întâlnirea planificată între liderii celor două țări, pe fondul divergențelor privind războiul din Iran și tarifele comerciale. „Agenda schimburilor de replici la nivel înalt este deja pe masă”, a declarat Wang. „Ceea ce trebuie […]
14:40
Banca ucraineană Oschadbank cere returnarea valorilor sechestrate în Ungaria – 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur # Aktual24
Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat că va iniția acțiuni legale pentru recuperarea proprietăților sale reținute ilegal în Ungaria, inclusiv două vehicule blindate de transport valori și bunuri în valoare totală de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur bancar. Declarația vine după reținerea, pe 5 […]
14:10
Lacul de acumulare Călimănești, curățat de tone de deșeuri în doar șase zile, după sesizarea ministrei Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu (USR), a anunțat că lacul de acumulare de la Călimănești (județul Vâlcea) a fost eliberat de tone de deșeuri în doar șase zile de la sesizarea sa către Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). Sesizare întâmplătoare și intervenție rapidă Ministra a observat problema pe 1 martie 2026, în timp […]
13:50
Liderul opoziției maghiare spune că Viktor Orban a invitat agenți ruși în țară pentru a influența alegerile # Aktual24
Péter Magyar spune că prim-ministrul Viktor Orban a implicat serviciile speciale rusești pentru a se amesteca în procesul electoral. Liderul opoziției cere expulzarea imediată a agenților din țară. Liderul partidului de opoziție maghiar „Tisza”, Péter Magyar, l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orbán că a invitat în țară reprezentanți ai serviciilor secrete militare ruse pentru […]
13:40
Derapaj antisemit al influencerului MAGA Tucker Carlson: „Israelul e una dintre cele mai urâte țări din lume, poartă un război contra frumuseții” – VIDEO # Aktual24
Influencerul MAFA și fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson, a provocat un scandal major după ce a descris Israelul drept „una dintre cele mai urâte țări din lume” într-un monolog difuzat pe podcast-ul său. „Nu s-a construit nimic frumos acolo din 1948” Declarațiile sale au legat războiul actual din Orientul Mijlociu de o narațiune neobișnuită: […]
13:20
Rețea de sateliți pentru Armata germană: Airbus, Rheinmetall și OHB își unesc forțele pentru o alternativă la Starlink # Aktual24
Pentru a reduce dependența de SUA în ceea ce privește tehnologia satelitară, Forțele Armate Germane își planifică propria rețea și intenționează să solicite oferte de la mai multe companii. Trei companii de top adoptă o abordare diferită și intenționează să lanseze proiectul în comun. Airbus, Rheinmetall și OHB intenționează să colaboreze la construirea unei rețele […]
13:10
Românii din Dubai, nemulțumiți că au fost ținuți 12 ore în aeroport, după atacul cu dronă iraniană: „Rușii au fost tratați primii, noi ultimii, ca de obicei” # Aktual24
Sâmbătă, 7 martie 2026, Aeroportul Internațional din Dubai – unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din lume – a fost paralizat temporar după interceptarea unei drone iraniene în apropiere. Cursa, amânată din cauza atacului cu dronă Incidentul a provocat o explozie puternică, suspendarea operațiunilor de zbor și haos printre pasageri. O cursă aeriană cu destinația […]
12:50
Escaladare periculoasă: Dronele iraniene au atacat o instalație de desalinizare din Bahrain, țară fără resurse naturale de apă potabilă # Aktual24
Duminică dimineața, Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că o dronă iraniană a provocat daune materiale unei instalații de desalinizare a apei, marcând o nouă fază gravă în conflictul SUA-Israel-Iran, ajuns în ziua a noua. „Atac nediscriminatoriu împotriva țintelor civile” Este primul caz raportat în care un stat arab din Golf acuză Iranul că […]
12:20
Armata israeliană amenință că orice succesor al ayatollahului Khamenei va deveni „țintă legitimă imediată” # Aktual24
Armata Israeliană (IDF) a emis o avertizare dură, transmisă direct în limba farsi pe contul oficial de X, declarând că va elimina orice persoană care va deveni succesorul ayatollahului Ali Khamenei, ucis în primele zile ale războiului cu SUA și Israel. Mesajul citat de Jerusalem Post subliniază că noul lider suprem va fi considerat „țintă […]
12:20
Trump încurajează liderii latino-americani să folosească acțiuni militare pentru a ajuta SUA să lupte împotriva cartelurilor # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite și țările din America Latină se unesc pentru a combate cartelurile violente, în timp ce administrația sa încearcă să demonstreze că rămâne dedicată concentrării politicii externe a SUA asupra emisferei vestice. Trump i-a încurajat pe liderii regionali reuniți la clubul său de golf din zona Miami […]
12:10
Războiul declanșat în Iran a provocat sute de victime civile, a dus la strămutarea a sute de mii de persoane, a alimentat creșterea prețurilor globale la petrol și a generat o criză politică pentru președintele SUA, Donald Trump. În același timp, conflictul ar putea aduce beneficii strategice și economice Rusiei, potrivit unei analize realizate de […]
12:00
Turcia ia în considerare trimiterea de avioane F-16 în nordul Ciprului, pe fondul atacurilor cu drone # Aktual24
Turcia ia în considerare posibilitatea de a trimite avioane de vânătoare F-16 în Ciprul de Nord ca măsură de securitate, a declarat o sursă din Ministerul Apărării de la Ankara, la câteva zile după ce insula a fost vizată de un atac cu drone. „Având în vedere evoluțiile recente, se desfășoară o planificare etapizată pentru […]
11:40
Furtună de foc și nori negri peste Teheran, după ce aviația israeliană a distrus mai multe depozite de petrol – VIDEO # Aktual24
Duminică dimineața, capitala iraniană Teheran s-a trezit sub un cer acoperit de nori groși de fum negru și o ploaie neagră saturată cu petrol, după un nou val de atacuri israeliene asupra depozitelor de combustibil și facilităților energetice. Primele atacuri asupra depozitelor de petrol Războiul SUA-Israel-Iran, ajuns în a noua zi, a escaladat semnificativ în […]
11:40
Președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina nu poate fi încheiat din cauza animozității personale dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, afirmând că, în timpul discuțiilor, fiecare parte a dat înapoi în mod repetat, potrivit Casei Albe. Vorbind la deschiderea Summitului „Scutul Americilor”, la care au participat liderii […]
11:10
Bruxellesul analizează o serie de intervenții rapide pentru a diminua costurile ridicate ale energiei, care afectează grav competitivitatea industriei europene, potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat de Reuters. Printre opțiunile luate în calcul se numără revizuirea taxelor energetice naționale, a costurilor de rețea și a taxelor pe emisiile de carbon, în contextul creșterii […]
10:40
Conducerea iraniană a ajuns deja la un consens privind alegerea următorului lider suprem – acesta va fi fiul ayatollahului ucis, Mojtaba Khamenei # Aktual24
Duminică, 8 martie 2026, Adunarea Experților, organismul clerical însărcinat cu alegerea liderului suprem al Iranului, a ajuns la un consens majoritar privind succesorul lui Ayatollah Ali Khamenei, ucis în primele zile ale războiului cu SUA și Israel. Potrivit Reuters, declarațiile unor membri ai adunării indică faptul că procesul de succesiune este aproape finalizat, deși mai […]
10:10
Drona iraniană de tip Shaded care a lovit baza britanică din Cipru era echipată cu sisteme rusești de navigație # Aktual24
Pe 1 martie 2026, o dronă kamikaze de tip Shahed (iraniană) a lovit baza aeriană RAF Akrotiri din Cipru, o instalație militară britanică suverană folosită și de SUA pentru operațiuni de recunoaștere. Atacul a provocat daune minore unui hangar (inclusiv unul folosit de avioane-spion americane U-2), un incendiu limitat și fum dens, dar fără victime. […]
Acum 24 ore
09:40
Raport secret al serviciilor de informații americane: Nici măcar un atac masiv va putea răsturna regimul iranian # Aktual24
În plin conflict armat între Statele Unite, Israel și Iran, un raport clasificat al Consiliului Național de Informații (NIC) al SUA aruncă o umbră serioasă asupra ambițiilor administrației de la Casa Albă de a provoca o schimbare de regim la Teheran. Documentul, finalizat cu doar o săptămână înainte de începerea operațiunilor militare pe 28 februarie […]
09:10
Războiul dintre SUA și Iran capătă dimensiuni globale: mai multe state își mobilizează forțele militare # Aktual24
Conflictul dintre Statele Unite și Iran riscă să capete o dimensiune globală, pe măsură ce tot mai multe state își mobilizează forțele militare sau sunt afectate de atacuri și de tensiunile din regiune, potrivit unei analize realizate de Sky News. Regatul Unit, Franța și Spania se numără printre statele care au început să trimită nave […]
08:50
O puternică explozie a avut loc la ambasada americană de la Oslo. Poliția norvegiană nu exclude un atentat terorist # Aktual24
În noaptea de 7 spre 8 martie 2026, Oslo a fost trezit de un zgomot puternic provenit din zona ambasadei Statelor Unite. Explozia a produs daune minore, dar nimeni nu e rănit O explozie a lovit intrarea secției consulare a complexului diplomatic, provocând daune minore, dar fără a răni pe nimeni, potrivit Reuters. Poliția norvegiană […]
08:40
Bătrân de 61 de ani, înjunghiat de o minoră de 15 ani, lângă o biserică din Iași. Cei doi se certaseră anterior pe mâncarea de pomană # Aktual24
Momente tensionate au avut loc în cartierul Dacia din Iași, unde un bărbat a fost înjunghiat în apropierea unei biserici în timpul unei slujbe de pomenire. Incidentul s-a petrecut pe strada Vitejilor, în zona Biserica Învierea Domnului, unde mai multe persoane se adunaseră pentru a primi mâncare de pomană, scrie cotidianul local Ziar de Iași. […]
08:10
„Rusia ar putea fi principalul beneficiar al războiului din Orientul Mijlociu”, afirmă premierul polonez Donald Tusk # Aktual24
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a stârnit discuții pe plan internațional după ce a sugerat că Rusia ar putea deveni unul dintre principalii beneficiari ai conflictului din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe platforma X și citat de agenția de presă Anadolu, liderul polonez a atras atenția asupra consecințelor economice și geopolitice ale escaladării violențelor din […]
07:10
A fost prins șoferul băut care a provocat un grav accident în Pitești. Sunt patru victime, una a decedat # Aktual24
Șoferul care a provocat sâmbătă un accident rutier în municipiul Pitești, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei, a fugit imediat după producerea incidentului, fiind depistat ulterior de polițiști, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Potrivit polițiștilor, în urma impactului dintre două autoturisme, o persoană a fost declarată decedată de echipajele […]
03:30
Fostul premier Marcel Ciolacu a criticat modul în care autoritățile gestionează repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu, comparând situația actuală cu intervențiile pe care spune că le-a coordonat în perioada în care conducea Guvernul. Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, Ciolacu a afirmat că modul de gestionare a crizei arată lipsa unei coordonări eficiente la […]
03:10
Trump, mesaj dur, refuză portavionul Marii Britanii în Orientul Mijlociu: ”Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi deja am câștigat” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Statele Unite nu mai au nevoie de portavioanele britanice în Orientul Mijlociu, după ce premierul britanic Keir Starmer a refuzat să permită utilizarea bazelor militare din Marea Britanie pentru lovituri asupra Iranului. Declarația a fost făcută pe platforma Truth Social, în timp ce Trump se afla la […]
03:10
Președintele SUA: ”Vrem să alegem un președinte pentru Iran, nu vrem să revenim la fiecare cinci ani” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul își dorește un lider în Iran care să nu conducă țara spre un nou conflict, afirmând că Statele Unite nu vor să fie nevoite să revină periodic cu intervenții militare. Declarațiile au fost făcute de liderul american în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului […]
03:00
Diplomații iranieni care au fugit din Liban au ajuns în Rusia. Când va fi ales noul ayatollah # Aktual24
Peste 150 de cetățeni iranieni, inclusiv diplomați și membri ai familiilor acestora, au părăsit sâmbătă Libanul după ce armata israeliană a amenințat și a efectuat lovituri aeriene în apropierea ambasadei Iranului din Beirut, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din structurile de securitate libaneze. Potrivit oficialului citat, cetățenii iranieni au fost transportați […]
7 martie 2026
23:10
Keir Starmer, atacat pentru că ar imita stilul lui Trump. Totul a pornit de la o postare pe TikTok # Aktual24
Prim-ministrul britanic și-a justificat poziția privind războiul SUA-Israel împotriva Iranului într-o postare pe rețelele sociale, folosind melodia „Money for Nothing” a trupei Dire Straits. Keir Starmer a fost acuzat că încearcă să imite modul în care Donald Trump folosea rețelele sociale, după ce a postat un videoclip pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus […]
Ieri
22:50
Alimente aparent inofensive care pot deveni fatale. În fiecare zi consumăm produse pe care le considerăm sigure, banale, chiar sănătoase. Totuși, realitatea medicală arată că anumite alimente pot ascunde riscuri grave, uneori letale, mai ales atunci când sunt consumate în cantități mari, preparate greșit sau de persoane cu sensibilități specifice. De la reacții alergice severe […]
22:40
Activitățile casnice care ard cele mai multe calorii și contribuie la menținerea sănătății # Aktual24
Activitățile casnice care ard cele mai multe calorii sunt adesea subestimate, deși ele pot contribui semnificativ la menținerea unei greutăți sănătoase și la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Curățenia, grădinăritul sau chiar reorganizarea locuinței implică mișcare constantă, activând mai multe grupe musculare și crescând ritmul cardiac. Din perspectivă medicală, aceste activități pot fi considerate forme […]
