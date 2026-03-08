Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
Cancan.ro, 8 martie 2026 22:20
Relația dintre Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan pare doar lapte și miere. Cei doi sunt extrem de îndrăgostiți unul de altul și ușor, ușor se gândesc să meargă în fața altarului. În spatele acestei povești […]
• • •
Acum 30 minute
22:20
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem # Cancan.ro
De la apeluri pe Zoom și selfie-uri repetate până la filtrele de pe rețelele sociale, în ziua de azi, ne analizăm chipul de zeci de ori pe zi. Specialiștii avertizează că această expunere constantă la […]
22:20
22:20
Un bărbat de 35 de ani, despre care se știe că avea probleme psihice, este suspectat că și-ar fi ucis mama într-un apartament din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, iar după producerea tragediei, acesta ar […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie # Cancan.ro
Imagini rare cu două dintre cele mai cunoscute familii din business-ul românesc! CANCAN.RO i-a surprins pe Monica Cristescu, Alex Vlad și bunicuța Anca Vlad, cunoscută și ca Mama Catena, într-un moment special, chiar de Ziua Femeii. Din tabloul […]
22:10
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 47 de ani a murit din cauza cancerului de col uterin, după ce medicii i-au citit în mod repetat analizele greșit. Dacă boala ar fi fost diagnosticată la timp, viața […]
Acum o oră
21:50
Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?” # Cancan.ro
Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a împărtășit, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, o poveste profund emoționantă despre mama sa, pierdută când avea doar câțiva ani. La vârsta de aproape cinci ani, acesta și […]
Acum 2 ore
21:00
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a prins-o și pe Catinca, o româncă stabilită în Kuweit, în mijlocul bombardamentelor. Din mijlocul războiului, tânăra le cere autorităților române ajutor. Atmosfera este cât se poate de tensionată, iar autoritățile […]
20:40
Dan Petrescu, 58 de ani, pare să se simtă excelent după perioada în care a slăbit enorm. CANCAN.RO l-a suprins în zona Șoseaua Nordului, unde îi place să-și facă plimbările și uneori antrenamentele (dar nu […]
20:40
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze tensiuni și incertitudini, iar ultimele evenimente din Iran arată că situația rămâne extrem de volatilă. În noaptea recentă, mai multe conducte petroliere au fost lovite, iar efectele acestor […]
Acum 4 ore
20:20
Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, implicând două autoturisme și având urmări tragice: un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit. La […]
20:00
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum! # Cancan.ro
Zilele trecute, CANCAN.RO vă dezvăluia că Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a căzut în mrejele unui domn bine, trecut de 40 de ani. Însă, cum se spune că în dragoste […]
19:40
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!” # Cancan.ro
Un profesor de liceu din Georgia a murit chiar în fața casei sale într-un accident bizar, după ce cinci adolescenți au vizat casa lui într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată. Cu puțin […]
19:10
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat # Cancan.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță modificări importante în rețeaua de transport public, odată cu reluarea circulației tramvaielor pe linia 5. Schimbările vizează reorganizarea mai multor linii de tramvai și autobuz, în încercarea de a […]
18:40
Cele 4 zodii protejate de Univers la începutul primăverii. Câștiguri financiare și schimbări pentru acești nativi # Cancan.ro
Primăvara este adesea asociată cu începuturi noi, energie proaspătă și schimbări importante. Pentru unii nativi ai zodiacului, această perioadă poate aduce oportunități neașteptate și momente favorabile în mai multe domenii ale vieții. Fie că este […]
18:40
Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au colaborat profesional timp de aproape 10 ani, un duo care, la începutul anilor 2000, ieșea din tiparele televiziunii cu care publicul era obișnuit. În spatele prieteniei pe care ei […]
Acum 6 ore
18:20
Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți” # Cancan.ro
Andy Popescu, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie. Antreprenorul cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă în mediul online, dar și pentru pasiunea pe care […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:50
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței # Cancan.ro
Situație fără precedent în cazul unui părinte din Iași! Bărbatul, tatăl unei fetițe de 10 ani, le-a cerut judecătorilor să fie obligat să-i plătească fiicei sale o pensie de întreținere mai mare, însă solicitarea i-a […]
17:40
Este doliu în politica din România! Viorel Clapău, fostul primar al comunei Rebrișoara din partea PDL și mai apoi PNL, a murit la vârsta de 74 de ani. Întreaga comunitate din Bistrița-Năsăud este în doliu. […]
17:10
17:10
Duminica este, pentru mulți dintre noi, ziua perfectă pentru relaxare. După o săptămână aglomerată, este momentul în care ne putem odihni, petrece timp cu familia sau pur și simplu ne putem bucura de câteva clipe […]
17:00
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct! # Cancan.ro
Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. […]
16:50
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare! # Cancan.ro
De la apariții incendiare la viața de mămică este o linie subțire! Sânziana Buruiană a fost surprinsă de CANCAN.RO la mall cu fetița sa și o bună prietenă la o sesiune serioasă de shopping. De […]
16:50
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit un test de atenție care pare simplu la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Provocarea este construită din bețe de chibrit care formează o operație matematică, iar […]
Acum 8 ore
16:30
Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer # Cancan.ro
Ieri, 7 martie, Andreea Anița, tânăra din Fălticeni care a devenit simbolul uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, a fost condusă pe ultimul drum. Aceasta a fost înmormântată în localitatea natală, iar […]
16:00
Lovitură grea pentru Meghan Markle! Netflix a încheiat parteneriatul cu Ducesa de Sussex # Cancan.ro
Meghan Markle și-a deschis brandul As Ever cu Netflix și împreună au realizat anul trecut serialul With Love, Meghan. La un an de la lansare, cele două branduri s-au separat. Brandul ducesei se baza în […]
15:30
Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin mesaje” # Cancan.ro
Mădălina Bellariu Ion a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO direct de pe covorul roșu al avanpremierei de gală a filmului „Acel Martie”. Inspirat de romanul cu același nume, semnat de Olivia Odăianu, filmul aduce […]
15:30
Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, de fapt: ”Am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea” # Cancan.ro
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2021 și au împreună un copil pe nume Tiago. Puțini știu, însă, cum s-au cunoscut. Celebrul prezentator se mândrește […]
15:00
Cum arată prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. Influencerița Diana Secara a filmat tot # Cancan.ro
Războiul declanșat în Orientul Mijlociu a băgat spaima în românii care se aflau în Dubai. Multe zbori s-au anulat, iar oamenii nu au mai putut să se întoarcă acasă. Cei care au rămas încă prinși […]
14:50
Motivul uluitor pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: ”Nu înțeleg!” # Cancan.ro
O întâmplare ciudată s-a petrecut recent în Franța. O femeie a fost dată afară dintr-un restaurant de lux, iar motivul este uluitor! Victoria Postolache, o tânără originară din Republica Moldova, a mers în vacanță în […]
Acum 12 ore
14:20
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul” # Cancan.ro
Se încing tot mai mult spiritele la Survivor, mai ales în echipa Faimoșilor. Conflictele mocnesc în trib, iar recent o confruntarea acerbă a izbucnit. Marina Godină și Patricia Vizitiu au fost protagoniștii celui mai recent […]
14:10
Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman! # Cancan.ro
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, par mai îndrăgostiți pe zi ce trece. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO într-o ipostază relaxată, în timp ce artista și partenerul său au ieșit la cumpărături. […]
14:00
Mulți români au rămas blocați în Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan a declarat că vor fi noi zboruri pentru cei care se întorc în România. În acest moment încă se află români în țări din Orient. […]
13:20
Paștele se apropie ușor ușor. Mulți dintre ei își planifică încă de pe acum vacanțele, vizitele la rude sau chiar să sărbătorească în aer liber, iar vremea este un element important atunci când iau aceste […]
12:50
Cel mai scump ceas din lume a fost vândut pentru 17,8 milioane de dolari. A aparținut actorului Paul Newman # Cancan.ro
Unul dintre cele mai celebre ceasuri din lume, Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman”, a intrat în istorie în anul 2017, atunci când a fost scos la licitație la New York. Evenimentul organizat de casa Phillips […]
12:10
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei # Cancan.ro
Alertă în Italia! Autoritățile italiene caută de mai multe zile o româncă de 21 de ani dispărută fără urmă. Elena Rebeca Burcioiu a dispărut la începutul lunii martie, iar de atunci nimeni nu mai știe […]
12:00
În perioada următoare urmează să fie date ceasurile cu o oră înainte. Vom trece la ora de vară, iar asta presupune că nopțile vor fi mai scurte și zilele mai lungi. Ora 03:00 devine 04:00. […]
11:30
Continuă panica în Dubai! Un incident a avut loc sâmbătă seara, 7 martie, în unul dintre cele mai luxoase cartiere din Dubai. Resturi rezultate din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-nori. 23 Marina […]
11:10
Astăzi este duminică și trebuie să ne bucurăm de ea la maximum. În această zi trebuie să fim cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta ți-am pregătit un banc. În fiecare an în lume […]
10:40
Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, cu chipul lui Ștefan cel Mare # Cancan.ro
O monedă veche din anii ’90 a ajuns să fie vândută pe OLX, cu o sumă uriașă. Cei care o au acasă se pot îmbogăți peste noapte! Anunțul pe OLX prezintă o monedă veche de […]
10:00
2 zodii care vor avea mari probleme cu greutatea în primăvara acestui an, conform astrologilor # Cancan.ro
Astrologii au vorbit despre cum stau zodiile în această primăvară cu sănătatea. Doi nativi întâmplină dificultăți din acest punct de vedere. Astrologii aduc în discuție posibile probleme cu sănătatea. Nu toate zodiile vor fi afectate, […]
09:40
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan # Cancan.ro
Tot mai mulți români alega varianta de a își închide balconul pentru a câștiga spațiu în locuință sau pentru a îmbunătăți izolarea termică. Însă, proprietarii trebuie să știe că investiția nu este una prea mică. […]
Acum 24 ore
09:30
Astăzi vă propunem un test de perspicacitate, care îți pune mintea la contribuție! Testele de inteligență sunt realizate de psihologi pentru a vedea care este IQ-ul unei persoane. De cele mai multe ori trebuie să […]
09:10
Catalogul săptămânal de la supermarketul Lidl România oferă de această dată o reducere extraordinară. Este una dintre cele mai mari oferte din ultimul timp. Lidl este un lanț de supermarketuri cunoscut pentru reducerile pe care […]
09:00
De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu # Cancan.ro
După o pierdere dureroasă, mulți oameni simt impulsul de a-și schimba radical înfățișarea, ca și cum transformarea exterioară ar putea reflecta sau chiar ușura furtuna emoțională interioară. Specialiștii explică ce se află, de fapt, în […]
09:00
Cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor: Concurentul lăsat fără mâncare timp de 10 săptămâni # Cancan.ro
Competiția Survivor este una dură, iar concurenții trăiesc luni de zile izolați, înfruntând foamea și condițiile din junglă. De asemenea, aceștia depun mult efort la probe, iar viața din cadrul show-ului nu e prea ușoară. […]
08:40
Cum arată Nicola, femeia despre care s-a zis că e cea mai frumoasă iubită de fotbalist. E cuplată cu Mats Hummels de la AS Roma # Cancan.ro
Nicola Cavanis este noua iubită a lui Mats Hummels, jucător la AS Roma. Ea are 26 de ani și se simte foarte bine în pielea ei. Nicola a vrut să le arate și internauților cum […]
08:20
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta […]
08:20
Ți s-a întâmplat vreodată să simți că telefonul vibrează în buzunar, dar când îl verifici descoperi că nu ai primit niciun mesaj sau apel? Nu este imaginația ta. Fenomenul este cunoscut în psihologie sub numele […]
