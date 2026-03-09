Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ploi și vreme instabilă
Cancan.ro, 9 martie 2026 05:40
Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ziua aduce o vreme în general plăcută în cea mai mare parte a României, cu valori termice apropiate sau chiar ușor peste normalul climatologic pentru această perioadă a lunii […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
06:10
Horoscop chinezesc azi, 9 martie 2026. Bivolul este pus la încercare, Șarpele descoperă un adevăr # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 9 martie 2026. Horoscopul chinezesc pentru astăzi aduce o zi a clarificărilor și a deciziilor importante, în special pentru nativii din zodia Bivolului, care sunt puși în fața unor alegeri ce pot […]
Acum 30 minute
06:00
Viviana Sposub și iubitul tinerel, de mânuță pe Calea Victoriei. Detaliul care i-a dat de gol: cine conduce, de fapt, în relație # Cancan.ro
Viviana Sposub chiar și-a găsit fericirea, după multe încercări eșuate de a reconstrui relația cu George Burcea. Șatena radiază alături de iubițelul cu trei ani mai mic, Iustin Chiroiu, un cunoscut influencer care s-a iubit […]
Acum o oră
05:50
Dr. Mircea Beuran avertizează: Substanța periculoasă care apare la grătar și cum o poți evita când gătești carne # Cancan.ro
Grătarul este una dintre cele mai populare metode de gătit în România, însă specialiștii atrag atenția că modul în care este pregătit poate transforma o masă aparent banală într-un risc pentru sănătate. Medicul chirurg Mircea […]
05:40
Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ziua aduce o vreme în general plăcută în cea mai mare parte a României, cu valori termice apropiate sau chiar ușor peste normalul climatologic pentru această perioadă a lunii […]
Acum 6 ore
01:00
Ozempic și dorința sexuală sunt două subiecte despre care se vorbește tot mai des în aceeași discuție. În contextul revenirii obsesiei pentru o siluetă extrem de suplă și al medicamentelor pentru slăbit, specialiștii spun că […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 9 martie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai o energie ridicată, dar trebuie să fii atent la suprasolicitare. Pauzele […]
00:10
Greșelile pe care le facem atunci când ținem dietă. Carmen Brumă, sfaturi pentru o siluetă fit # Cancan.ro
Pentru persoanele care își doresc să ajungă la o siluetă mai tonifiată până la vară, adoptarea unor obiceiuri alimentare corecte poate face o diferență majoră. În locul dietelor drastice sau al soluțiilor rapide, Carmen Brumă […]
8 martie 2026
23:50
La fel ca toate serviciile de streaming de top, Netflix lansează în mod constant noi seriale și filme pe tot parcursul anului. Doar câteva dintre acestea reușesc să intre în top 3, iar în această […]
23:30
Tensiunile cresc din nou în competiția Survivor, iar atmosfera dintre concurenți devine tot mai tensionată. După o probă importantă de recompensă, doi dintre participanți au ajuns în centrul unui conflict aprins, care s-a transformat rapid […]
23:00
Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei” # Cancan.ro
Temple sacre și muzică rave – o combinație neașteptată care a ajuns să definească una dintre cele mai interesante mișcări underground din Asia. În Taiwan, în ciuda legilor stricte privind drogurile, a controalelor severe și […]
22:40
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena # Cancan.ro
Alexia Eram a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o apariție stylish, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, la o cafenea, alături de iubitul ei. Diferența de stil dintre cei doi nu a trecut deloc neobservată,erau […]
Acum 12 ore
22:20
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem # Cancan.ro
De la apeluri pe Zoom și selfie-uri repetate până la filtrele de pe rețelele sociale, în ziua de azi, ne analizăm chipul de zeci de ori pe zi. Specialiștii avertizează că această expunere constantă la […]
22:20
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan # Cancan.ro
Relația dintre Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan pare doar lapte și miere. Cei doi sunt extrem de îndrăgostiți unul de altul și ușor, ușor se gândesc să meargă în fața altarului. În spatele acestei povești […]
22:20
Un bărbat de 35 de ani, despre care se știe că avea probleme psihice, este suspectat că și-ar fi ucis mama într-un apartament din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, iar după producerea tragediei, acesta ar […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie # Cancan.ro
Imagini rare cu două dintre cele mai cunoscute familii din business-ul românesc! CANCAN.RO i-a surprins pe Monica Cristescu, Alex Vlad și bunicuța Anca Vlad, cunoscută și ca Mama Catena, într-un moment special, chiar de Ziua Femeii. Din tabloul […]
22:10
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 47 de ani a murit din cauza cancerului de col uterin, după ce medicii i-au citit în mod repetat analizele greșit. Dacă boala ar fi fost diagnosticată la timp, viața […]
21:50
Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?” # Cancan.ro
Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a împărtășit, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, o poveste profund emoționantă despre mama sa, pierdută când avea doar câțiva ani. La vârsta de aproape cinci ani, acesta și […]
21:00
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a prins-o și pe Catinca, o româncă stabilită în Kuweit, în mijlocul bombardamentelor. Din mijlocul războiului, tânăra le cere autorităților române ajutor. Atmosfera este cât se poate de tensionată, iar autoritățile […]
20:40
Dan Petrescu, 58 de ani, pare să se simtă excelent după perioada în care a slăbit enorm. CANCAN.RO l-a suprins în zona Șoseaua Nordului, unde îi place să-și facă plimbările și uneori antrenamentele (dar nu […]
20:40
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze tensiuni și incertitudini, iar ultimele evenimente din Iran arată că situația rămâne extrem de volatilă. În noaptea recentă, mai multe conducte petroliere au fost lovite, iar efectele acestor […]
20:20
Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, implicând două autoturisme și având urmări tragice: un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit. La […]
20:00
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum! # Cancan.ro
Zilele trecute, CANCAN.RO vă dezvăluia că Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a căzut în mrejele unui domn bine, trecut de 40 de ani. Însă, cum se spune că în dragoste […]
19:40
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!” # Cancan.ro
Un profesor de liceu din Georgia a murit chiar în fața casei sale într-un accident bizar, după ce cinci adolescenți au vizat casa lui într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată. Cu puțin […]
19:10
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat # Cancan.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță modificări importante în rețeaua de transport public, odată cu reluarea circulației tramvaielor pe linia 5. Schimbările vizează reorganizarea mai multor linii de tramvai și autobuz, în încercarea de a […]
18:40
Cele 4 zodii protejate de Univers la începutul primăverii. Câștiguri financiare și schimbări pentru acești nativi # Cancan.ro
Primăvara este adesea asociată cu începuturi noi, energie proaspătă și schimbări importante. Pentru unii nativi ai zodiacului, această perioadă poate aduce oportunități neașteptate și momente favorabile în mai multe domenii ale vieții. Fie că este […]
18:40
Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au colaborat profesional timp de aproape 10 ani, un duo care, la începutul anilor 2000, ieșea din tiparele televiziunii cu care publicul era obișnuit. În spatele prieteniei pe care ei […]
18:20
Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți” # Cancan.ro
Andy Popescu, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie. Antreprenorul cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă în mediul online, dar și pentru pasiunea pe care […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:50
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței # Cancan.ro
Situație fără precedent în cazul unui părinte din Iași! Bărbatul, tatăl unei fetițe de 10 ani, le-a cerut judecătorilor să fie obligat să-i plătească fiicei sale o pensie de întreținere mai mare, însă solicitarea i-a […]
17:40
Este doliu în politica din România! Viorel Clapău, fostul primar al comunei Rebrișoara din partea PDL și mai apoi PNL, a murit la vârsta de 74 de ani. Întreaga comunitate din Bistrița-Năsăud este în doliu. […]
Acum 24 ore
17:10
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct! # Cancan.ro
Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. […]
17:10
Duminica este, pentru mulți dintre noi, ziua perfectă pentru relaxare. După o săptămână aglomerată, este momentul în care ne putem odihni, petrece timp cu familia sau pur și simplu ne putem bucura de câteva clipe […]
17:00
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct! # Cancan.ro
Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. […]
16:50
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare! # Cancan.ro
De la apariții incendiare la viața de mămică este o linie subțire! Sânziana Buruiană a fost surprinsă de CANCAN.RO la mall cu fetița sa și o bună prietenă la o sesiune serioasă de shopping. De […]
16:50
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit un test de atenție care pare simplu la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Provocarea este construită din bețe de chibrit care formează o operație matematică, iar […]
16:30
Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer # Cancan.ro
Ieri, 7 martie, Andreea Anița, tânăra din Fălticeni care a devenit simbolul uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, a fost condusă pe ultimul drum. Aceasta a fost înmormântată în localitatea natală, iar […]
16:00
Lovitură grea pentru Meghan Markle! Netflix a încheiat parteneriatul cu Ducesa de Sussex # Cancan.ro
Meghan Markle și-a deschis brandul As Ever cu Netflix și împreună au realizat anul trecut serialul With Love, Meghan. La un an de la lansare, cele două branduri s-au separat. Brandul ducesei se baza în […]
15:30
Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin mesaje” # Cancan.ro
Mădălina Bellariu Ion a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO direct de pe covorul roșu al avanpremierei de gală a filmului „Acel Martie”. Inspirat de romanul cu același nume, semnat de Olivia Odăianu, filmul aduce […]
15:30
Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, de fapt: ”Am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea” # Cancan.ro
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2021 și au împreună un copil pe nume Tiago. Puțini știu, însă, cum s-au cunoscut. Celebrul prezentator se mândrește […]
15:00
Cum arată prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. Influencerița Diana Secara a filmat tot # Cancan.ro
Războiul declanșat în Orientul Mijlociu a băgat spaima în românii care se aflau în Dubai. Multe zbori s-au anulat, iar oamenii nu au mai putut să se întoarcă acasă. Cei care au rămas încă prinși […]
14:50
Motivul uluitor pentru care Victoria Postolache a fost dată afară dintr-un restaurant din Franța: ”Nu înțeleg!” # Cancan.ro
O întâmplare ciudată s-a petrecut recent în Franța. O femeie a fost dată afară dintr-un restaurant de lux, iar motivul este uluitor! Victoria Postolache, o tânără originară din Republica Moldova, a mers în vacanță în […]
14:20
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul” # Cancan.ro
Se încing tot mai mult spiritele la Survivor, mai ales în echipa Faimoșilor. Conflictele mocnesc în trib, iar recent o confruntarea acerbă a izbucnit. Marina Godină și Patricia Vizitiu au fost protagoniștii celui mai recent […]
14:10
Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman! # Cancan.ro
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, par mai îndrăgostiți pe zi ce trece. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO într-o ipostază relaxată, în timp ce artista și partenerul său au ieșit la cumpărături. […]
14:00
Mulți români au rămas blocați în Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan a declarat că vor fi noi zboruri pentru cei care se întorc în România. În acest moment încă se află români în țări din Orient. […]
13:20
Paștele se apropie ușor ușor. Mulți dintre ei își planifică încă de pe acum vacanțele, vizitele la rude sau chiar să sărbătorească în aer liber, iar vremea este un element important atunci când iau aceste […]
12:50
Cel mai scump ceas din lume a fost vândut pentru 17,8 milioane de dolari. A aparținut actorului Paul Newman # Cancan.ro
Unul dintre cele mai celebre ceasuri din lume, Rolex Cosmograph Daytona „Paul Newman”, a intrat în istorie în anul 2017, atunci când a fost scos la licitație la New York. Evenimentul organizat de casa Phillips […]
12:10
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei # Cancan.ro
Alertă în Italia! Autoritățile italiene caută de mai multe zile o româncă de 21 de ani dispărută fără urmă. Elena Rebeca Burcioiu a dispărut la începutul lunii martie, iar de atunci nimeni nu mai știe […]
12:00
În perioada următoare urmează să fie date ceasurile cu o oră înainte. Vom trece la ora de vară, iar asta presupune că nopțile vor fi mai scurte și zilele mai lungi. Ora 03:00 devine 04:00. […]
11:30
Continuă panica în Dubai! Un incident a avut loc sâmbătă seara, 7 martie, în unul dintre cele mai luxoase cartiere din Dubai. Resturi rezultate din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-nori. 23 Marina […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.