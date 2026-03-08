„Nu e corect!” » Ce l-a nemulțumit pe Filipe Coelho: „Unii au crezut că nu merit”
Gazeta Sporturilor, 8 martie 2026 22:50
Rapid - Universitatea Craiova 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a reacționat în urma remizei obținute în Giulești. Echipa lui a terminat pe primul loc sezonul regulat, cu 60 de puncte, și are prima șansă la câștigarea titlului.Tehnicianul portughez nu a stat pe bancă la această partidă din cauza faptului că a intrat pe teren în urmă cu trei zile pentru a sărbători calificarea obținută în semifinalele Cupei României Betano, scor 3-1. ...
Costel Gâlcă, egalul Craiovei de ziua lui: „Așa, cu siguranță ne vom bate la titlu” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care a împlinit 54 de ani, Costel Gâlcă, antrenorul lui Rapid, s-a declarat mulțumit de felul în care a arătat echipa lui contra liderului Universitatea Craiova, în remiza din etapa 30 a sezonului regulat, scor 1-1.Rapid a fost condusă în Giulești, dar a reușit să egaleze pentru a păstra diferența de 4 puncte față de lider. După înjumătățire, alb-vișiniii vor avea de recuperat două puncte pentru a se încununa campioni. ...
Sorana Cîrstea (35 de ani, 38 WTA) a fost învinsă în ultimul său meci de la Indian Wells de Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA) în trei seturi, cu 6-7 (5), 6-4, 6-4. Românca se va retrage la finalul acestui sezon.Sorana Cîrstea a jucat în acest an pentru a 14-a oară la Indian Wells și a ajuns până în turul al treilea. A fost ultima sa participare la turneul din deșertul californian, cel mai bun rezultat al său fiind accederea în sferturi de finală în 2023. ...
„Nu e corect!” » Ce l-a nemulțumit pe Filipe Coelho: „Unii au crezut că nu merit” # Gazeta Sporturilor
Tudor Băluță, mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, a oferit o scurtă reacție după ce echipa sa a remizat în Giulești cu Rapid, în meciul din ultima partidă din sezonul regular.După ce a vorbit despre meci și despre viitoarele obiective ale oltenilor, Tudor Băluță a fost întrebat despre anunțul lui Gigi Becali: „Mirel Rădoi vine la FCSB”. Mijlocașul s-a declarat neinteresat de decizia fostului său de la Universitatea Craiova. ...
Nicușor Bancu, fundașul stânga al celor de la Universitatea Craiova, a comentat remiza echipei sale în fața celor de la Rapid, scor 1-1, meci din ultima etapă din sezonul regular. Marcatorul oltenilor a vorbit despre partida de pe Giulești și a cerut sancțiuni pentru suporterii Rapidului care ar fi folosit insulte rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram, motiv pentru care meciul a fost întrerupt o scurtă perioadă. ...
Alex Dobre și Claudiu Petrila s-au pus de acord, după ce au înfruntat liderul: „Da! S-a văzut în această seară” # Gazeta Sporturilor
Extremele titulare ale Rapidului, Alexandru Dobre (27 de ani) și Claudiu Petrila (25), au comentat remiza cu Universitatea Craiova, 1-1 în etapa 30 a sezonului regulat.Dobre este cel care a înscris golul Rapidului, în minutul 55, după ce Nicușor Bancu deschisese scorul. A fost al 15-lea gol al sezonului pentru căpitanul vișiniilor, același număr pe care l-a reușit și Jovo Lukic de la U Cluj. ...
Tabloul complet al incidentelor din Rapid - Craiova » Scandări rasiste, meci întrerupt de două ori, s-au dat în spectacol și la final # Gazeta Sporturilor
Rapid - Universitatea Craiova 1-1. Partida din Giulești a fost una tensionată, cu momente aprinse atât pe teren, cât și în tribune. Meciul a fost întrerupt de două ori din cauza jandarmilor, care au dat din greșeală cu gaze lacrimogene, dar și din cauza incidentelor din tribune.Organizatorii au solicitat oprirea scandărilor ofensatoare venite din tribune. În cele din urmă, jocul a fost reluat, iar repriza secundă a oferit un final extrem de agitat. ...
Arestări, polițiști și suporteri răniți! » Au coborât pe gazon după Rangers - Celtic și au declanșat haosul # Gazeta Sporturilor
Scene reprobabile după Old Firm derby, meciul dintre Rangers și Celtic: suporteri ai celor două rivale au coborât pe gazon și s-au luat la bătaie.În această după-amiază, Rangers a primit vizita lui Celtic în sferturile de finală ale Cupei Scoției.A fost 0-0 după 120 de minute de joc, astfel că s-a trecut la loviturile de departajare. ...
Eroare INACCEPTABILĂ a jandarmilor la Rapid - Craiova » Lucescu, sub tratament, a părăsit urgent arena # Gazeta Sporturilor
Partida Rapid - Universitatea Craiova a fost întreruptă pentru câteva momente de „centralul” Horațiu Feșnic în minutul 63, din cauza faptului că Jandarmeria a dat din greșeală cu gaze lacrimogene la tribuna II a stadionului Giulești!Jucătorii s-au plâns de mirosul pregnant al spray-ului lacrimogen și au venit de urgență la marginea terenului. Mai exact, un jandarm din tribună a acționat din greșeală spray-ul din dotare. ...
Rapid - Universitatea Craiova. Două lovituri pentru olteni în urma partidei din Giulești! Formația antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) a rămas fără doi jucători importanți pentru prima etapă din play-off, în urma cumului de cartonașe.Este vorba despre mijlocașii Anzor Mekvabishvili (24 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani). Aceștia au primit câte un cartonaș galben în prima, respectiv a doua repriză, au ajuns la patru și nu vor juca în prima etapă din play-off. ...
Jaqueline Cristian s-a oprit în turul al treilea la Indian Wells, fiind învinsă de Aryna Sabalenka # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a fost învinsă în turul al treilea la Indian Wells de Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în două seturi, 6-4, 6-1. A fost primul meci pentru româncă în fața unui lider mondial în exercițiu.Indian Wells este unul dintre turneele de referință ale circuitului feminin, iar Jaqueline Cristian s-a aflat pentru a doua oară pe tabloul principal. La fel ca anul trecut, ea s-a oprit în 2026 în turul al treilea. ...
Mirel Rădoi (44 de ani) revine la FCSB! Tehnicianul și-a ales deja staff-ul tehnic, potrivit lui Gigi Becali. Cum „secundul” Mihai Pintilii (41 de ani) a plecat în semn de solidaritate cu „principalul” Elias Charalambous, noul A1 al roș-albaștrilor și-a ales staff-ul cu care va colabora pentru a redresa situația.Tehnicianul l-ar fi anunțat pe finanțator că nu vrea o conferință de presă de prezentare. ...
„Gata, am confirmarea chiar de la Mirel Rădoi!” » A făcut anunțul momentului în direct # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după anunțul lui Gigi Becali, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, a dezvăluit că a discutat cu Mirel Rădoi (44 de ani) și că antrenorul i-ar fi confirmat că o va antrena pe FCSB începând de marți.În această seară, Gigi Becali a lansat o veste-bombă, că l-a convins pe Mirel Rădoi să preia conducerea echipei după demisia cuplului Elias Charalambous - Mihai Pintilii. ...
Promisiunea încălcată a lui Mirel Rădoi: „Nu m-aș mai întoarce la FCSB. E clar că nu se va schimba niciodată” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul despre care Gigi Becali a transmis că va fi noul tehnician de la FCSB, promitea în 2023 într-un interviu acordat pentru GSP.ro că nu va mai colabora niciodată cu nașul său, patronul formației roș-albastre.Mirel Rădoi a mai fost o dată la FCSB, în perioada iunie 2015 - noiembrie 2015, la chiar prima experință în antrenorat. ...
Mircea Lucescu, la prima apariție în public după spitalizare » I-a refuzat pe toți: „Nu am voie să dau mâna cu nimeni” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a avut duminică prima apariție publică după perioadă delicată din ultimele luni.Tehnicianul a fost prezent la derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova, pe stadionul Giulești, în ultima etapă din sezonul regulat. A fost pentru prima dată când a apărut în public după seria internărilor din iarnă.FOTO. ...
„Blocat” când a auzit despre Rădoi la FCSB: „Este ceva cert, sigur? M-ați luat prin surprindere” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Emil Săndoi (61 de ani) a rămas „blocat” când a auzit că Mirel Rădoi ar fi acceptat să o antreneze pe FCSB până în vară, așa cum susține Gigi Becali.La nici 24 de ore după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au anunțat plecările de la FCSB, Gigi Becali ar fi găsit antrenor care să conducă echipa în play-out. ...
Mirel Rădoi, la FCSB! De ce e convins că este cea mai bună variantă: „Nimeni nu se compară cu el, are un avantaj UNIC” # Gazeta Sporturilor
FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Mihai Pintilii (41 de ani) și Elias Charalambous (45 de ani), iar Gigi Becali tocmai a anunțat că Mirel Rădoi și-a dat acordul să preia echipa până în vară. Valentin Badea (43 de ani), fostul atacant al echipei, s-ar bucura să-l vadă pe Mirel Rădoi la cârma fostei sale echipe și a explicat pentru GSP ce avantaj are tehnicianul față de restul competitorilor pentru postul de antrenor al celor de la FCSB. ...
FC Argeș - Unirea Slobozia 0-0. Bogdan Andone (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a reacționat după remiza înregistrată în această după-amiază. Echipa lui va evolua în play-off și va termina pe locul 5 sau 6, în funcție de rezultatul partidei dintre CFR Cluj și Dinamo.Andone și-a felicitat jucătorii pentru ceea ce au realizat în ultima lună: calificarea în play-off, respectiv semifinalele Cupei României Betano. ...
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua echipa până în vară.Patronul celor de la FCSB susține că Mirel Rădoi, finul său, va veni să ajute echipa fără să fie plătit până în vară, urmând ca la finalul sezonului să mai existe o serie de negocieri. Conform spuselor patronului, Mirel Rădoi va prelua echipa de marți, 10 martie. ...
Claudiu Niculescu a prins curaj, după ce Unirea Slobozia a remizat cu FC Argeș: „Ferm convins că putem să reușim” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa sa a scos o remiză albă cu FC Argeș, în ultima etapă din sezonul regular de Superliga.Claudiu Niculescu s-a declarat mulțumit de punctul scos la Mioveni în fața formației de play-off și este convins că ialomițenii se pot salva de retrogadare dacă vor juca cu atitudinea din meciul cu FC Argeș. Ialomițenii sunt pe loc de baraj în acest moment și vor intra în play-out cu 13 puncte. ...
Pancu și-a ales prima adversară din play-off: „Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo. Duelul are loc luni, 9 martie, începând cu ora 20:00. Cu o victorie, echipa lui termină sezonul regular pe locul 4.Tehnicianul ardelenilor a intrat în sala de conferințe și a oferit flori doamnelor prezente cu ocazia zilei de 8 Martie. Ulterior, a prefațat meciul cu Dinamo și și-a ales prima adversară din play-off.Aceasta este chiar rivala din oraș, U Cluj. ...
A participat la două ediții de Jocuri Olimpice de iarnă în 2014 și 2018, dar a câștigat aurul la cele Paralimpice în 2026 # Gazeta Sporturilor
Emanuel Perathoner (39 de ani) a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Sochi 2014 și de la PyeongChang 2018 în probele de snowboard, însă a cucerit o medalie la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026, după ce în 2021 a suferit un accident teribil la un antrenament.Emanuel Perathoner i-a adus Italiei primul titlu la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina (6 -15 martie). El s-a impus la snowboard cross, categoria LL2, ceea ce înseamnă o dizabilitate a unui membru inferior. ...
I s-a spus să nu mai vină! Ce s-a întâmplat, astăzi, la primul antrenament condus de Croitoru la Botoșani # Gazeta Sporturilor
Ultima înfrângere, în etapa epilog a sezonului regulat, 0-1 cu Petrolul, va lăsa noi urme la nivelul staff-ului tehnic al celor de la FC Botoșani.Și surse apropiate clubului moldav susțin că, după despărțirea de Leo Grozavu (58 ani), ar urma și cea de secundul Andrei Patache (38 ani), fostul fundaș dreapta, cel care a condus echipa de pe banca tehnică în partida de sâmbătă, împotriva "găzarilor". ...
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) e supărat din cauza faptului că FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana României va evolua pentru prima dată în istorie în play-out, iar duminică și-a aflat programul complet din această fază a competiției.„Il Luce” și-a revenit după problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă și pregătește barajul cu Turcia, de pe 26 martie. ...
Căpitanul din play-off, scos cu targa de pe teren » Culmea: accidentat și suspendat în aceeași fază # Gazeta Sporturilor
Marius Briceag (33 de ani), căpitanul lui FC Argeș astăzi, contra Unirii Slobozia, s-a accidentat în prima repriză, într-o fază în care și-a lovit cu sete unul dintre adversari, pe Cristian Bărbuț.Minutul 38 la Mioveni. Oaspeții au recuperat la mijlocul terenului, iar mingea a ajuns la Bărbuț. El a făcut o preluare largă, apoi a alergat să rămână în posesie. ...
Surpriză de proporții în Cupa Angliei: revelația din Premier League, eliminată de ultima clasată din Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Sunderland, una dintre revelațiile din acest sezon de Premier League, a fost eliminată surprinzător din Cupa Angliei de către Port Vale, ultima clasată din Liga 3, scor 1-0.Port Vale, echipă la care în trecut a evoluat și românul Dennis Politic, a reușit să se califice în sferturile Cupei Angliei după ce Ben Waine a marcat în minutul 28 al partidei. ...
Rămasă fără contract după izbucnirea războiului, fosta vedetă a lui U-BT Cluj-Napoca lucrează într-un fast-food din Roma: „Mulțumesc pentru oportunitate” # Gazeta Sporturilor
Elijah Stewart (30 de ani), fostul baschetbalist al lui U-BT Cluj-Napoca și MVP al Ligii Naționale în stagiunea 2021-2022, a rămas fără echipă după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. În aceste condiții, jucătorul american s-a reorientat rapid și lucrează, pentru moment, într-un fast-food din Roma, capitala Italiei. ...
Meci întrerupt minute bune în La Liga, după o bătaie generală în tribune » Jucătorii i-au implorat să înceteze # Gazeta Sporturilor
Meciul Getafe - Real Betis, în etapa 27 din La Liga, a fost întrerupt vreme de câteva minute după suporterii gazdelor s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Era minutul 7 pe „Coliseum” din Getafe când în una dintre peluze, cea din spatele porții lui Betis în prima repriză, a izbucnit o bătaie generală.În încăierare ar fi fost implicate ambele grupuri de suporteri și forțele de ordine, conform Mundo Deportivo. ...
Rapid - Universitatea Craiova » Primele două clasate din Superliga se întâlnesc în Giulești. Comentăm cu Emil Săndoi și Alexandru Barbu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 8 martie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Rapid și Universitatea Craiova, derby-ul etapei #30, ultima din sezonul regular.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Invitații lui Mihai Mironică la GSP Live Special sunt Emil Săndoi, fost căpitan al vechii Universitatea Craiova, și Alexandru Barbu, jurnalist GSP.RO. ...
Iată programul complet din play-out! Clasament final după înjumătățirea punctelor # Gazeta Sporturilor
Știm programul complet din play-out, sezonul 2025-2026! Odată cu finalul partidei dintre Oțelul Galați și Hermannstadt, nu mai există nicio necunoscută.O singură formație care va evolua în play-out a întâlnit-o în această după-amiază pe FC Argeș, însă indiferent de rezultat nu mai poate urca sau coborî în clasament.Cum ialomițenii vor termina pe locul 14, programul complet din play-out este deja bătut în cuie. ...
După meciul cu trei eliminări și trei goluri anulate, Dorinel Munteanu a „înțepat” Oțelul: „Este greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de mine” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat după ce echipa sa a obținut trei puncte extrem de importante pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 2-0, în ultima etapă a sezonului regular de Superliga.Fost antrenor la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu nu a ezitat să „înțepe” dunărenii în timp ce comenta nervozitatea de la partida din Galați. Gazdele au avut trei goluri anulate și au încasat trei cartonașe roșii. ...
U-BT Cluj-Napoca – Steaua Roșie Belgrad, duel de gală în BTarena! A treia echipă de Euroligă care vine pe terenul alb-negrilor # Gazeta Sporturilor
În etapa secundă din Top 8, U-BT Cluj-Napoca primește vizita Stelei Roșii Belgrad, o echipă de renume din Serbia, care evoluează de ani buni în Euroligă, cea mai puternică ligă continentală. Meciul va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, el fiind televizat doar în Serbia și în țările ex-iugoslave. ...
Cristi Săpunaru cere despăgubiri de două milioane de euro de la FRF și unul dintre sponsori # Gazeta Sporturilor
Încă de la finalul anului trecut, Cristian Săpunaru (41 ani) s-a decis să dea în judecată firma Oshee România SRL și FRF, pentru că i-a fost folosită imaginea chiar și după retragerea sa, care s-a petrecut la finalul campionatului trecut.Cele două entități semnaseră un contract pe 5 ani, în toamna lui 2024, când fostul căpitan al giuleștenilor era încă în activitate. ...
Naționala României, învinsă de Georgia în semifinalele Campionatului European de rugby » „Stejarii” vor juca pentru locul 3 # Gazeta Sporturilor
Naționala de rugby a României a fost învinsă de Georgia cu scorul de 30-53, duminică, pe Stadionul Avchala din Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby.În urma acestui succes, georgienii au câștigat și trofeul Antim Ivireanul, acordat echipei care se impune în duelurile directe dintre cele două selecționate.România a început bine partida„Stejarii” au deschis scorul rapid, în minutul 3, printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Gabriel Conache. ...
„Simt că trebuie să se schimbe ceva la echipă”, așa și-a explicat, după înfrângerea cu U Cluj, Elias Charalambous demisia, singura schimbare care i-a fost permisă vreodată la FCSB. Dacă reiei integral declarația, afli că e o decizie de atașament, care plasează autorul pe locul doi, în spatele grupului. Nu a plecat și antrenorul, mai are de făcut. ...
Un supercomputer a recalculat șansele echipelor din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, iar veștile nu sunt prea bune pentru echipa națională pregătită de Mircea Lucescu. Potrivit calculelor realizate de platforma Football Meets Data, „tricolorii” au șanse reduse să ajungă la turneul final.Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV. ...
„Cum să faci un blat?” » Președintele momentului, dezvăluiri de „gradul zero”: „Te trezești că vin la tine să le prelungești contractul!” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele FC Argeș, vorbește deschis despre blaturi, vestiare și vremurile când patronii intrau să dicteze rezultatele. Fostul portar recunoaște că a prins astfel de situații, dar explică că ele sunt imposibil de pus în practică și acum. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Dani Coman nu a ocolit subiectul meciurilor aranjate și al blaturilor din fotbalul românesc. ...
Manchester United și-a stabilit prima țintă pentru campania de mercato din vară # Gazeta Sporturilor
Manchester United caută deja întăriri pentru sezonul viitor, iar principala țintă a „diavolilor roșii” este mijlocașul lui Bournemouth, Marcus Tavernier (26 de ani).În urmă cu o săptămână, interimarul Michael Carrick a declarat că echipa are nevoie de întăriri în zona mediană. ...
Suspendat pentru pariuri în trecut, jucătorul a intrat pe „orbita” lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Newcastle, Sandro Tonali (25 de ani), ar putea deveni ținta unei lupte acerbe pe piața transferurilor în această vară. Internaționalul italian a fost asociat cu Arsenal încă de la finalul ferestrei de transferuri din iarnă, însă, conform presei engleze, Real Madrid îl urmărește și ea cu mare atenție în încercarea de a-l aconta. ...
Gol pentru Alexandru Maxim în Turcia! Căpitanul lui Gaziantep a marcat cu un șut din afara careului # Gazeta Sporturilor
Alexandru Maxim a înscris duminică dimineață pentru Gaziantep în partida disputată pe teren propriu cu Fatih Karagumruk, din etapa a 25-a a campionatului Turciei.Căpitanul echipei a deschis scorul cu un șut din afara careului, într-un meci în care au mai fost implicați și alți români: Deian Sorescu, introdus la pauză, și Denis Drăguș, indisponibil din cauza unei accidentări.FOTO. ...
Din Qatar, explică diferența dintre Craiova și Rapid: „Uite de ce mi-e un pic teamă” » Pe cine vede capabilă să facă eventul # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stângă, 53 de ani, speră ca Universitatea Craiova să învingă diseară în Grant și, totodată, să se lupte pentru dubla campionat - Cupa României.Ovidiu Stângă, 53 de ani, lucrează din 2020 în Qatar, la cea mai titrată grupare din această țară, la Al-Sadd. Olteanul este de mai mult timp antrenor la academia clubului.Tehnicianul urmărește de la distanță și ceea ce se întâmplă în Superliga României. În mod special, cum se descurcă Universitatea Craiova. ...
Andriy Shevchenko l-a lăudat pe Chivu înainte de AC Milan - Inter: „A fost mereu inteligent, încă de pe vremea când era fotbalist” # Gazeta Sporturilor
Andriy Shevchenko (49 de ani), legendarul fotbalist al lui AC Milan, a prefațat „Derby della Madonnina” din această seară și l-a elogiat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter.Înaintea etapei 28 din Serie A, Inter este lider autoritar, având un avans de 10 puncte față de principala urmăritoare, AC Milan. O eventuală victorie a „nerazzurrilor” ar fi un pas uriaș către titlu. ...
Real Madrid a reînnoit contractul cu cel mai mare sponsor al său, Emirates. Acordul dintre gigantul spaniol și compania aeriană din Emiratele Arabe Unite a fost prelungit până la sfârșitul sezonului 2030-2031. Pentru această perioadă, clubul de pe Bernabeu va primi în total suma de aproximativ 444 de milioane de euro, anunță marca.com. ...
