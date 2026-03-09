Palatul Universul ascunde și azi, în umbra sa, Casa cu statui “Cazzavillan”. Italianul cu inimă de român a inventat reportajul de senzație și “mica publicitate” în București

14:10

Mai multe tramvaie din Capitală au rămas blocate în această seară din cauza unei mașini care se află pe șinele de tramvai de la Piața Râmnicu Sărat din Sectorul 3. Sunt blocate liniile STB 23 […] Articolul FOTO | Nu poți să urci cu Audi în tramvai, oricât ai încerca. Un șofer și necazul său de la Piața Râmnicu Sărat, transferat și la călătorii de pe cele două linii STB pe care le-a blocat