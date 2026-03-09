Muncim la fel
National.ro, 9 martie 2026
Muncim la fel
BERBEC Elanul tău te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă controlați programul mai mult și să stabiliți prioritățile. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru dvs. acum, deoarece […]
Investitorii riscă să subestimeze grav impactul pe termen lung al conflictului dintre axa SUA-Israel și Iran, ignorând semnalele de alarmă care indică un nou șoc inflaționist global. În multe crize geopolitice anterioare, șocurile prețurilor petrolului au fost vestitoare ale unor daune economice pe scară largă. Brent a depășit vineri pragul de 90 de dolari pe […]
În diplomație există o regulă nescrisă: când statul tău are cetățeni blocați într-o zonă de conflict, nu faci filozofie administrativă pe Facebook. Îi scoți de acolo cât mai repede! Ministerele de Externe serioase organizează evacuări, mobilizează resurse, deschid culoare diplomatice și își aduc oamenii acasă. În schimb, România condusă de USR a inventat o metodă […]
Acuzații fără precedent ale PSD: Serviciile decid pentru funcţiile de conducere în magistratură, apărare, energie și diplomaţie
"Dacă legea rămâne aşa, oricare dintre noi poate fi eliminat oricând, fără explicaţii", au avertizat parlamentarii PSD, care au cerut schimbarea reglementărilor în privința protecţia informaţiilor clasificate. Aceștia acuză faptul că sistemul actual permite transformarea serviciilor de informaţii în „decidenţi supremi" asupra carierelor politice şi administrative, prin retragerea sau refuzarea certificatului de securitate (ORNIS). Fără […]
Dornic să demonstreze că poate face ceea ce niciun președinte american nu a mai făcut până acum, Donald Trump a abandonat diplomația și a intrat în război cu Iranul. Republica Islamică, știind că această luptă este existențială, a ripostat rapid cu rachete și drone asupra Israelului, bazelor americane din regiune și obiectivelor strategice din statele […]
Inovația ucraineană „anti-Shahed" atrage atenția SUA și țărilor din Golf. Care este obiectivul Kievului
Pe măsură ce conflictele din Orientul Mijlociu epuizează stocurile de rachete americane, Ucraina încearcă să transforme o inovație de război, interceptoarele low-cost pentru drone, într-un atu geopolitic major. Devenită unul dintre liderii mondiali în producția de interceptoare, Ucraina își oferă expertiza Statelor Unite și partenerilor din Golf. Obiectivul Kievului este clar: un troc tehnologic prin […]
Atmosfera din vestiarul FCSB este tot mai tensionată, iar mai multe surse apropiate clubului din Berceni susțin că situația a devenit explozivă după finalul sezonului regulat. Relațiile dintre jucători și staff s-au deteriorat în ultimele săptămâni, iar rezultatele slabe au amplificat starea de haos. Eșecul cu U Cluj, 1-3 pe Arena Națională, a fost picătura […]
Pe măsură ce rachetele și dronele reduc producția de energie în Golful Persic, analiștii avertizează că apa, și nu petrolul, ar putea fi resursa cea mai expusă riscului în această regiune aridă. Sute de stații de desalinizare sunt amplasate de-a lungul coastei Golfului, expunând sistemele individuale care alimentează cu apă milioane de oameni la atacurile […]
Administrația Trump a prezentat un plan strategic menit să aducă numerar pe piețele petroliere, incluzând asigurarea și escortarea navelor care tranzitează punctele maritime critice. În paralel, Washingtonul a decis relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc blocat pe mare, într-o încercare de a stabiliza oferta mondială, și a luat în considerare opțiuni pentru stimularea producției din SUA […]
Cum ne țepuiesc la facturi companiile de telefonie mobilă? Profituri din cursul valutar
Cele mai multe dintre companiile de telefonie mobilă ciupesc la facturi circa 2% din valoarea acestora, prin practicarea unui alt curs de referință decât cel al BNR, susțin parlamentarii. Aceștia vor să schimbe legislația și să instituie obligativitatea ca toți furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice să utilizeze cursul valutar de referință […]
În timp ce rachetele americane lovesc Teheranul, Moscova asistă de pe margine. Pentru Vladimir Putin, menținerea unei relații funcționale cu Donald Trump pare să devină o prioritate absolută, iar abandonarea Iranului ar putea fi singura cale de a obține victoria în Ucraina. Putin a asistat neputincios la eliminarea a doi aliați-cheie prin intervenții militare americane: […]
Înainte de a discuta despre Iran am să fac un scurt excurs în timp în perioada când era Consul General al Românie la Shanghai. Există o vorbă veche în diplomație: un consul bun rezolvă probleme, unul rău creează. Contextul din Dubai readuce în discuție exact ce înseamnă discreția și autoritatea unui consul la post. Am […]
De ce tace UE la amenințările lui Zelenski? Împrumutul pentru Ucraina, destinat industriei de armament din Germania și Franța
Amenințarea lui Zelenski cu trimiterea "rakeților" peste Viktor Orban, dacă nu aprobă "donația" de 90 miliarde de euro a UE pentru Ucraina, a fost urmată de o liniște totală în rândul liderilor Uniunii. Și asta pentru că o mare parte din această sumă este destinată achizițiilor de armament din statele UE, în special din Germania […]
1. Scandalul declanșat de răutatea Țoaiei va fi uitat până la mijlocul acestei săptămâni. E evident că partidul totalitar cu maximum 8% în sondaje va face o lucrare și mai gogonată. Exact ca la Ministerul Apărării. După ce Moșteanu i-a umilit pe rezerviști, a venit Miruță, care apăra Groenlanda împotriva NATO. O rugăminte am la […]
Trageri speciale duble la Loto, cu premii suplimentate. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, tragerile speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: una principală și o tragere suplimentară. La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de […]
Consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, după moartea lui Ali Khamenei
Adunarea de experți iranieni a ajuns duminică la un consens pentru numirea unui nou lider suprem, după moartea lui Ali Khamenei, anunță presa din Iran. Membrii instituției responsabile cu alegerea liderului suprem au ajuns duminică la un acord majoritar asupra persoanei care va ocupa această funcție, conform The Guardian. Consens majoritar în Adunarea Experților Decizia […]
Carnagiu într-un club de noapte din Peru. Cel puțin 33 de persoane au fost rănite, în urma unui atentat cu bombă. Printre persoanele rănite se află și minori. Incidentul a avut loc la clubul Dali, situat în provincia Trujillo, pe coasta de nord a țării, o regiune afectată în ultimii ani de un val de […]
Zambilele şi lalelele sunt cele mai căutate flori weekendul acesta, cu ocazia zilei de 8 Martie. Sunt flori de sezon, dar au şi cele mai accesibile preţuri. Alegerea florilor pentru Ziua Femeii este mai ales pentru bărbaţi un proces destul de complicat. Dar nefericire, multitudinea de plante care se regăsește în piețe, supermarketuri și florării […]
Antrenorul Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după eșecul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 1-3. Antrenorul roș-albaștrilor susține că aceasta a fost ultima sa zi pe banca tehnică a campioanei, adăugând că decizia îi aparține în totalitate, scrie ProSport. Charalambous și Pintilii părăsesc FCSB După demisia lui Elias Charalambous, acum […]
O explozie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, provocând pagube minore, dar fără a face victime, au anunțat autoritățile norvegiene. Potrivit poliției, explozia s-a produs în jurul orei 1:00 (00:00 GMT) și a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei din capitala Norvegiei, relatează Reuters. Pagube […]
Încă o tragedie din cauza drumului înnămolit, în Iași. Un bebeluș născut prematur a murit după ce ambulanța s-a blocat în noroi
Tragedie la Iași! Un bebeluș născut prematur a murit din cauza întârzierii intervenției medicale. Ambulanța care trebuia să ajungă la mama gravidei, însărcinată în luna a șaptea, s-a împotmolit în noroi la aproximativ doi kilometri de locuința acesteia. Două echipaje au fost trimise simultan, dar acestea au fost nevoite să ocolească traseul. Acest lucru a […]
Două avioane cu 369 de turiști români, repatriați din Emiratele Arabe Unite. Au ajuns la București pe cheltuiala unei agenții de turism
O agenție de turism a organizat două zboruri speciale pentru a aduce în țară 369 de turiști români blocați în Emiratele Arabe Unite. Cele două aeronave au decolat din Fujairah și au ajuns în Capitală după o oprire tehnică în Egipt. 369 de turişti români, repatriaţi cu două zboruri speciale Cei peste 350 de români […]
Soarele strălucește pentru toate semnele zodiacale pe 8 Martie 2026! Află care sunt veștile bune și sfaturile astrologice menite să-ți ghideze pașii. Horoscop Berbec Astăzi trebuie să te adaptezi pentru a te integra mai ușor în situațiile care apar. Pot apărea mici lipsuri sau confuzii, de aceea nu este recomandat să iei decizii importante. Evită […]
Am avut un început de primăvară călduros, cu temperaturi peste media perioadei! Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în regiunile intracarpatice
Alertă alimentară! Loturi întregi de pâine, retrase din magazine. S-a găsit plastic într-un produs # National.ro
Autoritățile sanitare au anunțat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine Decizia a fost luată ca măsură de precauție, iar compania a demarat rechemarea voluntară […] The post Alertă alimentară! Loturi întregi de pâine, retrase din magazine. S-a găsit plastic într-un produs first appeared on Ziarul National.
Războiul din Iran, o afacere profitabilă pentru industria de armament. SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 mil. $ către Israel # National.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi. Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran. De asemenea, mai multe explozii au fost auzite în Dubai. SUA și Israel sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu. […] The post Războiul din Iran, o afacere profitabilă pentru industria de armament. SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 mil. $ către Israel first appeared on Ziarul National.
Val de scumpiri dacă motorina atinge 10 lei. Cât ar putea costa pâinea dacă se scumpesc carburanții # National.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor din România. Dacă prețul carburanților continuă să crească, comercianții avertizează că și alimentele ar putea deveni mai scumpe, iar consumul ar putea scădea semnificativ. Motorina a trecut deja de pragul de 8,5 lei pe litru, în timp ce benzina se apropie de acest nivel. […] The post Val de scumpiri dacă motorina atinge 10 lei. Cât ar putea costa pâinea dacă se scumpesc carburanții first appeared on Ziarul National.
Oraşul din România care vrea să facă un „cartier roşu” la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc # National.ro
Primăria Timişoarei vrea să înfiinţeze „cartierul roşu” la marginea oraşului, unde să mute jocuri de noroc, barurile şi alte distracţii pentru adulţi departe de şcoli şi blocuri de locuințe. Operatorii jocurilor de noroc vor trebui să se mute și să respecte noile reguli stabilite de Primăria Timișoara. Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele […] The post Oraşul din România care vrea să facă un „cartier roşu” la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc first appeared on Ziarul National.
Irakul, sub asediul dronelor. Mai multe situri petroliere și aeroporturi au fost atacate # National.ro
Dronele iraniene fac prăpăd în Orientul Mijlociu. Iranul a lansat noi atacuri asupra unor obiective americane și aliate, ca represalii ale bombardamentelor Israelului și SUA. Companiile americane Halliburton și KBR au fost ţinta unor atacuri cu drone şi rachete, birouri și depozite fiind apoi cuprinse de un incendiu, scrie Reuters. Acestea vizau un complex din […] The post Irakul, sub asediul dronelor. Mai multe situri petroliere și aeroporturi au fost atacate first appeared on Ziarul National.
SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran # National.ro
SUA permit Indiei să cumpere petrol rusesc timp de o lună, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Măsura pe termen scurt este de fapt menită să permită petrolului să continue să circule pe piaţa globală, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit BBC. Departamentul Trezoreriei americane a emis Indiei o licență de 30 de […] The post SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran first appeared on Ziarul National.
Horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, aduce momente de introspecție și revelații importante pentru multe zodii. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă din rândurile următoare! Horoscop Berbec Îți va fi ușor să ai o perspectivă pozitivă și să te simți mai optimist decât de obicei. Relațiile cu soțul sau soția, partenerul și […] The post Horoscop 7 martie – zi de introspecție pentru câțiva nativi first appeared on Ziarul National.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ieșit public cu o idee care pare să fie prezentată drept mare reformă administrativă: eliminarea gratuităților pentru parcările gestionate de Primărie. Motivul invocat? Numărul mașinilor care beneficiază de scutiri ar fi ajuns să fie aproape dublu față de numărul locurilor disponibile. Dar în loc să explice clar cum […] The post Gata, Ciucu salvează Bucureștiul: taie gratuitatea parcărilor pentru ziariști first appeared on Ziarul National.
Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată de Avocatul Poporului la CCR # National.ro
Avocatul Poporului, Renate Weber, a trimis Curții Constituționale a României (CCR) o sesizare în legătură cu Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) care vizează reforma administrației publice centrale și locale. E vorba despre OUG care prevede tăieri de 10% în administrația publică. Sesizarea vizează mai multe prevederi din actul normativ, respectiv articolele I, VI, VIII, […] The post Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată de Avocatul Poporului la CCR first appeared on Ziarul National.
Ce măsuri ia Ciucu în cazul penalităților uriașe pe care le plătește Primăria Capitalei via Nicușor Dan? # National.ro
Primăria Capitalei nu se conduce doar din conferințe de presă și declarații despre reformă sau din smiorcăieli. Există situații și dosare lăsate de Nicușor Dan care înseamnă sume uriașe. Din decizii judecătorești. Din penalități care curg zilnic. Dar ce face Ciprian Ciucu cu moștenirea lăsată de Nicușor Dan? Ce măsuri ia? Va pune în aplicare […] The post Ce măsuri ia Ciucu în cazul penalităților uriașe pe care le plătește Primăria Capitalei via Nicușor Dan? first appeared on Ziarul National.
Armata israeliană susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei. Imagini din momentul atacului – VIDEO # National.ro
Armata israeliană afirmă că aproximativ 50 de avioane de luptă au lansat în jur de 100 de bombe asupra unui buncăr subteran din Teheran, despre care spune că aparținea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Și care ar fi continuat să fie utilizat de oficiali de rang înalt ai regimului iranian. Deocamdată, autoritățile iraniene nu au […] The post Armata israeliană susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei. Imagini din momentul atacului – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Cum va fi vremea până la început de aprilie. Vin vești bune de la meteorologi. Prognoza anunțată de ANM # National.ro
Cum se anunță a fi vremea în următoarele săptămâni din martie, prima lună de primăvară din calendar, dar și ce surprize ar putea rezerva „luna lui Mărțișor” din punct de vedere termic? Aflăm răspunsuri de la meteorologi, sub forma prognozei pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, vremea va fi ceva mai caldă decât ar fi normal, […] The post Cum va fi vremea până la început de aprilie. Vin vești bune de la meteorologi. Prognoza anunțată de ANM first appeared on Ziarul National.
Președintele SUA, Donald Trump, a lăsat să se înțeleagă că, după ce conflictul cu Iranul se va fi încheiat, Cuba ar putea deveni următoarea prioritate a administrației americane. Declarațiile au fost făcute la ceremonia de primire a campioanei ligii de fotbal din Statele Unite, Inter Miami, echipă la care evoluează mai multe vedete ale fotbalului […] The post VIDEO. Donald Trump anunță următoarea țintă: Cuba „va fi o chestiune de timp” first appeared on Ziarul National.
Conflict în Orientul Mijlociu, ziua 7. Israelul anunță o „nouă fază” în războiul său împotriva Iranului # National.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șaptea zi. Israelul anunță o „nouă fază” în războiul său contra Iranului. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a șaptea zi, după ce Israelul a anunțat o „nouă fază” în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea șiită Hezbollah din […] The post Conflict în Orientul Mijlociu, ziua 7. Israelul anunță o „nouă fază” în războiul său împotriva Iranului first appeared on Ziarul National.
O mașină a luat foc, în mers, în Capitală. Șoferul a reușit să se salveze, autoturismul s-a făcut scrum # National.ro
Au fost momente de panică, joi seară târziu, pe o stradă din Capitală. O mașină a luat foc în mers, iar incendiul, unul puternic, a distrus complet autoturismul. E important de menționat faptul că șoferul a reușit să iasă la timp din autovehicul, salvându-și viața. Autoturismul a fost cuprins de flăcări în plină stradă. La […] The post O mașină a luat foc, în mers, în Capitală. Șoferul a reușit să se salveze, autoturismul s-a făcut scrum first appeared on Ziarul National.
Doi dintre șefii vămilor din Portul Constanța, intrați în vizorul procurorilor anticorupție, ar fi fost reținuți pentru acuzația de luare de mită. Cei doi ar fi fost prinși în flagrant. Vineri dimineață, 6 martie, s-a aflat că doi dintre șefii Vămilor din Portul Constanța ar fi fost reținuți de DNA încă din noaptea de joi […] The post Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Cei doi, prinși în flagrant first appeared on Ziarul National.
Daciana Sârbu anunţă că face plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion: „Copilul meu nu are vină” # National.ro
Ia amploare scandalul izbucnit după ce fiica de 17 ani a Dacianei Sârbu și a fostului premier Victor Ponta nu a mai fost lăsată să urce într-un autocar care urma să transporte mai mulți cetățeni români către aeroport, pentru a se îmbarca într-un avion pentru a ajunge, în cele din urmă, înapoi în țară, în […] The post Daciana Sârbu anunţă că face plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion: „Copilul meu nu are vină” first appeared on Ziarul National.
Estrogenul, „bodyguard-ul” care ne părăsește după 40 de ani: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu dezbate soluțiile pentru sănătatea femeilor la Conferința „Harta Longevității Feminine” # National.ro
„Estrogenul a fost mult timp bodyguard-ul discret al femeii, influențând vasele de sânge, oasele și chiar distribuția grăsimii, dar după vârsta de 40 de ani, acest avantaj natural începe să scadă”, explică Carmen Brumă, masterand în nutriție. Această realitate biologică, care aduce provocări noi pentru sănătatea inimii și a creierului, va fi analizată pe larg […] The post Estrogenul, „bodyguard-ul” care ne părăsește după 40 de ani: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu dezbate soluțiile pentru sănătatea femeilor la Conferința „Harta Longevității Feminine” first appeared on Ziarul National.
Războiul din Iran este în plină desfășurare și înainte de a analiza situația din Golf ar trebui să ne uitam puțin în urmă și să înțelegem începutul acestuia nu să sărim direct la problema armelor nucleare. Războiul a izbucnit sâmbătă, 28 februarie, în zori. Operațiunea „Epic Fury” — lovituri aeriene masive ale SUA și Israelului […] The post Iranul arde, lumea se repoziționează, iar România tace (II) first appeared on Ziarul National.
BERBEC O parte vitală din tine dorește să facă un pas înapoi de la îndatoririle tale, dar nu este ușor să te îndepărtezi complet. S-ar putea să te ocupi în sfârșit de o zonă cu probleme, dar a ajunge în acest punct poate fi perturbator dacă nu ești pregătit să faci asta. Rezultatele conflictelor pot […] The post Horoscop 6 martie 2026 – S-ar putea să te simți puțin prea conectat first appeared on Ziarul National.
Românii întorși din Emirate în ultimele zile spun că au trăit o experiență absurdă. Nu războiul din Orientul Mijlociu i-a speriat cel mai mult, ci haosul birocratic al Ministerului Afacerilor Externe și lipsa totală de comunicare din partea consulatelor românești din regiunea Golfului. În timp ce tensiunile din regiune au blocat zboruri și au creat […] The post Românii scapă din zona de conflict, dar se lovesc de Oana Țoiu first appeared on Ziarul National.
