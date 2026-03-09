Șeful Mercedes, protagonistul unui incident ciudat în paddock-ul din Australia: „A durut rău de tot”
G4Media, 9 martie 2026 08:50
Mercedes a arătat în Australia că este echipa momentului din Formula 1: a bifat o „dublă” pe Melbourne Park (Russell pe unu, Antonelli pe doi). Toto Wolff, șeful echipei de la Brackley, a oferit faza zilei în timp ce se plimba cu trotineta: „a durut rău de tot”. Toto Wolff, incident pe trotinetă la Melbourne […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
09:10
Adina Crişan-Revol, candidată la localele din Franţa / A emigrat din România la 16 ani și a făcut carieră la Comisia Europeană / De ce vrea să intre în administrația unei comune cu 2500 de locuitori – interviu RFI # G4Media
Peste 6 zile are loc în Franţa primul tur al alegerilor locale. Se vor desemna cu această ocazie primarii celor circa 35.000 de comune şi oraşe câte numără Hexagonul. Printre cei peste 900.000 de candidaţi şi candidate – se impune egalitatea pe listele electorale – se numără şi o serie cetăţeni originari din România. Astăzi […] © G4Media.ro.
09:10
Stânga a câștigat Parlamentul în Columbia, după alegerile de duminică / Barometru pentru prezidențialele din 31 mai # G4Media
Partidul de stânga al preşedintelui Gustavo Petro a câştigat duminică alegerile legislative din Columbia, impunându-se ca forţă dominantă în Congres în faţa opoziţiei de dreapta, conform rezultatelor preliminare, scrie AFP, citată de Agerpres. Cu aproape 95% din voturi numărate, partidul la putere devansează dreapta în alegerile considerate un barometru pentru alegerile prezidenţiale din 31 mai. […] © G4Media.ro.
09:10
Scene ireale în Germania: Arbitrul a fost lăsat de fani fără VAR chiar înainte de a dicta un penalti # G4Media
Faza zilei din fotbal vine din liga a doua de fotbal din Germania (2.Bundesliga). Doi fani ai echipei Preussen Munster au deconectat sistemul VAR chiar înainte ca centralul să dicteze un penalti împotriva echipei lor, transmite Le Figaro. La meciul cu Hertha Berlin, doi fani ai echipei Preussen Munster, echipați cu cagule, au deconectat sistemul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:00
România este prima țară care a activat mecansimul european de ajutor RescEU pentru evacuarea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe precizează că Romania, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţa din MAI a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, fiind prima ţară care solicită acest lucru de la crearea acestuia în 2019. Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman)-Bucureşti au aterizat la Bucureşti pe 9 martie 2026. Costurile zborurilor RescEU […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
Aspiratorul robot și smart TV-ul sunt mini-computere conectate la rețeaua dvs. Aflați ce riscuri de securitate există și cum vă protejați simplu și eficient, transmite Mediafax. Aspiratorul robot, televizorul inteligent, difuzorul conectat – toate au un punct comun. Sunt mini-computere legate la internetul din casă. Spre deosebire de telefon sau laptop, sunt aproape mereu ignorate […] © G4Media.ro.
08:50
Un bebeluș prematur a murit la Iași: ambulanța s-a împotmolit în noroi / Echipajul mai avea 2 kilometri până la copil / E al doilea caz recent, din județ / Dosar penal pentru ucidere din culpă # G4Media
Tragedie cu repetiție în Iași, după ce un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei, anunță Știrile ProTV. A doua și a trei salvare au ajuns prea târziu pe o rută ocolitoare care a durat peste o oră. Este a doua oară în […] © G4Media.ro.
08:50
08:40
Războiul declanșat de Statele Unite și de Israel împotriva Iranului a lăsat extrema dreaptă europeană divizată și ezitantă. Conflictul, început cu atacuri aeriene americane și israeliene care i-au marginalizat pe liderii Iranului, i-a plasat pe naționaliștii din întreaga Europă într-o poziție dificilă, cu narațiuni diferite de conciliat, transmite Euronews, citată de Rador Radio România. Forțele […] © G4Media.ro.
08:40
Un studiu pe 200 de familii arată ce întrebări pun zilnic părinții care cresc copii cu inteligență emoțională ridicată. Iată lista completă, citată de Mediafax. Cercetătorii au studiat peste 200 de familii și au identificat întrebările care dezvoltă inteligența emoțională la copii. Răspunsurile pot schimba modul în care micuții înțeleg lumea, transmite CNBC. Mulți adulți […] © G4Media.ro.
08:30
Allegri surprinde după ce a întrerupt seria câștigătoare a lui Chivu: „Nu se schimbă nimic” # G4Media
Seria fantastică de 15 meciuri fără înfrângere a Interului lui Cristi Chivu a fost stopată de marea rivală AC Milan. Cu toate acestea, Max Allegri, antrenorul rivalei din oraș, transmite că „nimic nu s-a schimbat” după ce a câștigat Derby della Madonnina. Scandal la Milan – Inter: Jucătorii lui Chivu au cerut penalti la ultima […] © G4Media.ro.
08:30
Ursula von der Leyen, criticată de diplomați UE pentru depășirea atribuțiilor în politica externă, în cazul războiului din Orientul Mijlociu # G4Media
Mai mulți diplomați și oficiali europeni o critică pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că a depășit limitele mandatului său în gestionarea crizei din Orientul Mijlociu și că încearcă să se poziționeze drept principalul reprezentant diplomatic al Uniunii Europene, transmite Mediafax. Potrivit unor discuții cu diplomați și oficiali europeni citate de Politico, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:20
Cum a ajuns guvernul spaniol să fie lăudat de Teheran, să fie acuzat de Trump că este un ”aliat groaznic” și să își atragă criticile aliaților europeni pentru susținerea Hamas în conflictul cu Israel – presă # G4Media
Există un tipar recurent în istoria diplomatică pe care analiştii clasici l-au descris cu acuratețe: momentul în care un stat aliat, prin calcul intern sau prin judecată greșită, adoptă o poziție care îl plasează simultan în afara consensului alianței sale și în perimetrul discursiv al adversarilor sau chiar al dușmanilor propriei alianțe, scrie cotidianul la […] © G4Media.ro.
08:20
Un ucrainean a fugit din țară cu un avion și a aterizat la Suceava, în grădina unei case / Are dosar penal pentru pilotarea unui avion fără certificare și „trecere frauduloasă a frontierei” # G4Media
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost găsit sâmbătă, în jurul orei 10:30, în Suceava, după ce ar fi trecut ilegal granița, din Ucraina, la bordul unui avion de mici dimensiuni. Bărbatul a solicitat o formă de protecție temporară în România, invocând conflictul armat din țara sa, notează Suceava News. Incidentul […] © G4Media.ro.
08:10
Scandal la Milan – Inter: Jucătorii lui Chivu au cerut penalti la ultima fază: „A atins mingea cu mâna” # G4Media
Inter a cerut penalti la ultima fază a derbiului cu AC Milan (pierdut cu 1-0), după ce Ricci a jucat mingea cu mâna. Au fost multe reproșuri făcute de jucătorii lui Cristi Chivu centralului Doveri. Gazzetta dello Sport analizează faza și transmite următoarele. „Ricci atinge mingea cu mâna în careu, dar o retrage după contact. […] © G4Media.ro.
08:00
EXCLUSIV Ce capacitate de producție anuală va avea fabrica Hanwha din Petrești? Explicațiile lui Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România # G4Media
Unitatea industrială construită de Hanwha Aerospace în Petrești, județul Dâmbovița, nu a fost dimensionată doar pentru a onora comanda inițială a Armatei Române de 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare K10, ci ca o facilitate industrială cu potențial mult mai mare și pe termen lung. Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România […] © G4Media.ro.
08:00
Presa rusească: Asia Centrală și Rusia riscă să rămână fără fisticul, rodiile, curmalele și legumele din Iran / De anul trecut a intrat în vigoare acordul de liber schimb între republica islamică și țările din Uniunea Eurasiatică # G4Media
Relațiile comerciale dintre Asia Centrală și Iran sunt în pericol. Ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Teheranul a interzis complet exportul de alimente, lucru ce amenință deja regiunea cu o serie întreagă de șocuri economice. Fisticul, rodiile, curmalele, legumele și fructele din Iran ar putea dispărea din magazinele țărilor din Asia Centrală și […] © G4Media.ro.
08:00
Primarul Sucevei a fost suspendat din PSD pentru 6 luni / A numit doar membri PNL în toate funcțiile de conducere din primărie # G4Media
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a fost suspendat din Partidul Social Democrat pentru o perioadă de 6 luni, anunță Știri Suceava. Decizia a fost luată vineri de Biroul Permanent Județean al PSD Suceava, iar picătura care a umplut paharul a fost numirea lui Alexandru Covașă, purtător de cuvânt al organizației județene PNL, în funcția de […] © G4Media.ro.
07:50
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles, atacată cu focuri de armă / Agresoarea este o femeie de 30 de ani care a fost arestată # G4Media
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles a fost lovită de gloanțe. O femeie a deschis focul asupra proprietății, în timp ce vedeta se afla înăuntru, au relatat duminică mai multe mass-media preluate de AFP. Presupusa agresoare a tras aproximativ zece focuri de armă după ora 13:00 (20:00 GMT) duminică, dintr-un vehicul parcat în fața reședinței […] © G4Media.ro.
07:50
Visul luxului în monarhiile din Golf se destramă / Războiul din Iran, o amenințare majoră pentru investiții și turism în țări ca Arabia Saudită, Emirate, Oman și Qatar # G4Media
Monarhiile din Golf au fost și s-au prezentat de ani ca o insulă a calmului, un sanctuar de încredere și cosmopolit, imun la volatilitatea geopolitică cronică a Orientului Mijlociu. „Dați-ne bogații voștri, turiștii voștri, fondurile voastre suverane, brandurile voastre de lux, miliardele voastre de origine incertă”, păreau să spună șeicii și emirii lumii, aproape inversând […] © G4Media.ro.
07:50
FCSB s-a despărțit de „cuplul” Elias Charalambous / Mihai Pintilii, iar în play-out-ul din Superligă va avea un nou antrenor pe banca tehnică. Concret, Mirel Rădoi se va ocupa de pregătirea campioanei României la fotbal. Rămasă fără antrenor după despărțitea de Elias Charalambous, FCSB a mutat rapid și va avea antrenor nou în play-out. Informația […] © G4Media.ro.
07:40
Ce spune Chivu după Milan – Inter 1-0: „Câștigarea meciului nu ar fi schimbat nimic. Penalty-ul? VAR l-a verificat, cel puțin așa cred…” / ”Ar fi trebuit să jucăm mai bine…” # G4Media
Inter a pierdut duminică seară, ”în deplasare” cu Milan, 1-0, iar distanța dintre cele două echipe se micșorează la 7 puncte (67 – Inter – 60; AC Milan). Antrenorul Interului, Cristian Chivu, a recunoscut după meci prestația slabă a jucătorilor lui. „Am fost neglijenți, am jucat prost, toate centrările noastre au ajuns la fundașii Milanului: […] © G4Media.ro.
07:30
Primarii din zona metropolitană Iași resping ideea transformării comunelor în sectoare / ”Sunt oameni care locuiesc ca la țară, adică au animale, au păsări, lucrează terenuri, merg cu căruța. Ce facem cu ei? # G4Media
Primarii din zona metropolitană Iași nu sunt de acord cu inițiativa premierului Ili Bolojan de a transforma localitățile din jurul municipiului reședință în sectoare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Edilul Mihai Chirica a explicat că mecanismele de finanțare pentru primăriile din comunele mai puțin dezvoltate ar reprezenta o soluție mai bună […] © G4Media.ro.
07:30
O femeie a fost ucisă într-un apartament din Timișoara, pe strada Gheorghe Ranetti. Principalul suspect este chiar fiul victimei, care, după atac, a ieșit în fața blocului și a avariat două mașini cu bolovani, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Crima s-a petrecut duminică după-amiază într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada […] © G4Media.ro.
07:30
SUA a lovit din nou aerian, în Pacific, o navă care ar fi transportat traficanți de droguri / 150 de persoane au fost ucise în astfel de operațiuni, din septembrie # G4Media
Statele Unite au efectuat duminică un nou atac aerian în Pacific împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, omorând şase persoane, a anunţat armata americană, cea mai recentă lovitură dintr-o campanie intensă care durează de luni de zile, notează AFP. Cu această operaţiune anunţată pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:20
Fiul lui Khamenei, Mojtaba (56 de ani), este noul lider suprem al Iranului / E cunoscut pentru influența sa în țară și pentru legăturile puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie, a anunțat presa de stat iraniană, citată de Mediafax. Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de clerici aleși, […] © G4Media.ro.
07:20
Senatul dezbate luni mpțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru # G4Media
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este criticat modul de gestionare a riscului ca România să nu încaseze integral toate tranşele PNRR asumate până la finalul programului, va fi dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ consultat de Agerpres. Intitulată „Dragoş […] © G4Media.ro.
07:10
Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, Mojtab, este noul lider suprem al Iranului / Prețul petrolului brut depășește100 de dolari pe baril # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în peste trei ani și jumătate, iar țările din jurul Iranului raportează noi atacuri cu drone din partea […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Al şaptelea militar american a murit în războiul împotriva Iranului, „decedat din cauza rănilor suferite” în timpul unui atac al Teheranului „împotriva trupelor americane din Arabia Saudită, pe 1 martie”, a anunţat duminică armata SUA, notează AFP preluată de Agerpres. „Noaptea trecută, un militar american a murit din cauza rănilor suferite în timpul primelor atacuri […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Energiei: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul # G4Media
Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul, spune, duminică seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sunt luate îjn calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor, transmite MEDIAFAX. „Statul are pe masă 5 scenarii […] © G4Media.ro.
22:30
Ecuația bugetului se complică: Economii de 2,2 miliarde lei, cât costă pachetul de relansare economică, în pericol după ce reforma administrativă a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului / PSD insistă și cu măsurile de solidaritate de 3,4 miliarde lei / Ședință a coaliției luni, după o săptămână de tensiuni # G4Media
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, luni de la ora 13.00, într-o ședință în care urmează să discute din nou despre bugetul de stat pe acest an, potrivit surselor G4Media. Ședința coaliției este precedată, luni dimineață, de o ședință a conducerii PSD. După o săptămână în care tensiunile dintre PSD și PNL s-au acutizat pe […] © G4Media.ro.
21:10
Verzii devansează partidul cancelarului Merz în alegerile landului Baden-Württemberg (exit polls) # G4Media
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP preluată de Agerpres. La un an după […] © G4Media.ro.
21:00
Comisarul european Roxana Mînzatu: Profesorii trebuie să devină „gardieni etici” ai utilizării inteligenței artificiale în școli # G4Media
Inteligența artificială este una dintre transformările definitorii ale epocii noastre și schimbă rapid inclusiv educația, iar profesorii trebuie să fie pregătiți să o folosească responsabil la clasă, arată Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, în prefața noilor ghiduri europene privind utilizarea etică a inteligenței artificiale în educație, publicate pe 5 martie 2026. Oficialul anunță […] © G4Media.ro.
20:30
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:40
MAE: Peste 1.500 de români au revenit în țară din Orientul Mijlociu / În regiune mai sunt 12.500 de cetățeni români în atenția serviciului consular, iar dintre aceștia circa 2.500 solicită asistență consulară pentru revenirea în țară # G4Media
Până duminică, peste 1.500 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a transmis ministerul într-un comunicat de presă. MAE estimează că alți cca 1.000 de cetățeni români au ieșit din regiune cu zboruri comerciale operate […] © G4Media.ro.
19:40
Trump spune că noul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult” fără sprijinul său / „Va trebui să obțină aprobarea noastră” # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat duminică că noul lider suprem „nu va rezista mult” fără aprobarea sa, în contextul în care Iranul se pregătește să anunțe succesorul conducătorului său de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei, transmite CNN. „Va trebui să obțină aprobarea noastră”, a declarat Trump într-un interviu acordat ABC News. „Dacă nu obține aprobarea […] © G4Media.ro.
19:00
De la testele pentru cancer la vaccinurile împotriva COVID: femeile care remodelează sănătatea Europei într-un domeniu dominat de bărbați # G4Media
În ciuda creșterii numărului de femei cercetătoare pe întreg continentul, ele reprezintă doar 13% dintre inventatorii europeni. Când ne gândim la inventatoare, cel mai des ne vine în minte numele Marie Curie. Pentru experții din domeniul tehnologiei, Ada Lovelace poate fi un nume cunoscut, iar Rosalind Franklin poate suna familiar pentru profesioniștii din domeniul medicinei. […] © G4Media.ro.
18:50
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 va avea loc luni pentru a evalua situația din Golf # G4Media
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor, transmite Agerpres. „Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele […] © G4Media.ro.
18:40
Cum să îți menții animalul hidratat în timpul călătoriilor lungi. Sfaturi de la specialiști care vă vor ușura călătoria # G4Media
În timpul călătoriilor lungi cu mașina sau avionul, animalul poate deveni obosit, astfel că trebuie să îl menții hidratat pe toată perioada deplasării pentru a evita neplăceri. Specialiștii au mai multe recomandări care te vor ajuta să ai o călătorie plăcută alături de patrupedul tău. Poate cea mai importantă regulă este ca animalul tău să […] © G4Media.ro.
18:30
De la aliment simbol al penuriei din perioada comunistă la ingredient preferat în actualele tendințe nutriționale # G4Media
Soia a avut mult timp o imagine dificilă în unele țări din Europa Centrală și de Est. Pentru mulți consumatori, ingredientul era asociat cu lipsurile din perioada comunistă. Astăzi însă, același produs apare în meniuri moderne, în preparate precum poke bowl, ramen sau salate asiatice, unde este prezent sub forma boabelor de edamame sau a […] © G4Media.ro.
18:30
Proteste în toată Europa de Ziua Internațională a Femeii, pentru a cere încetarea inegalității și a violenței de gen # G4Media
Duminică, mulțimi de oameni s-au adunat pe străzile din întreaga Europă pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, cerând încetarea inegalității și a violenței de gen. Femeile au protestat împotriva violenței, pentru un acces mai bun la îngrijiri medicale specifice de gen, pentru egalitate salarială și alte probleme în care nu beneficiază de același tratament […] © G4Media.ro.
18:20
Luke Lamperti câștigă prima etapă din Paris-Nisa după un final strâns de cursă / Toate detaliile despre „La Course au Soleil” # G4Media
Luke Lamperti a câștigat etapa de debut a Paris-Nisa 2026, pe traseul Achères – Carrières-sous-Poissy, 170.9 km, în ceea ce înseamna prima victorie a EF Education din acest sezon. Lamperti a terminat „La Course au Soleil” după 3 ore 45 de minute și 17 secunde și după un final încins de cursă în care un […] © G4Media.ro.
17:50
Overthinkingul poate să nu pară o activitate obositoare. Nu trebuie să miști niciun mușchi pentru a petrece ore imaginând cele mai rele scenarii, analizând decizii sau reluând în minte știrile zilei. Și totuși, aceste „maratoane mentale” pot fi aproape la fel de epuizante ca unele fizice, potrivit The Washington Post. Motivul ține de câteva mecanisme […] © G4Media.ro.
17:30
Experţii ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunţă Zelenski # G4Media
Experţii ucraineni antrenaţi în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră ca, în schimbul oferirii expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, aceasta din urmă să primească din partea SUA sau a ţărilor din Golf […] © G4Media.ro.
17:30
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava # G4Media
Un ucrainean de 31 de ani, care a fugit de războiul din țara sa la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni, a aterizat, duminică dimineața, în Frătăuții Vechi, din județul Suceava. Au fost anunțate autoritățile de frontieră ucrainene prin Punctul de Contact Porubne, transmite MEDIAFAX. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației […] © G4Media.ro.
17:20
Inteligența artificială a devenit o unealtă a hackerilor pentru identificarea conturilor anonime de social media # G4Media
Inteligența artificială a devenit o unealtă ușor de folosit pentru hackerii rău intenționați să identifice conturi anonime de pe rețelele sociale, avertizează un nou studiu, citat de The Guardian. În majoritatea scenariilor de test, modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) (tehnologia din spatele platformelor precum ChatGPT) au reușit să coreleze utilizatori anonimi de pe internet […] © G4Media.ro.
17:10
Lewis Hamilton a încheiat primul Mare Premiu al noii ere din Formula 1 pe locul al patrulea, la Melbourne, acolo unde Mercedes a avut un rezultat istoric. Britanicul și-a avertizat după cursă foștii colegi că nu este imposibil ca Ferrari să-i ajungă din urmă. Campionul mondial de șapte ori a plecat de pe locul șapte, […] © G4Media.ro.
16:50
Premierul Robert Fico afirmă că Slovacia „va prelua ștafeta” și va bloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă Viktor Orban pierde alegerile în Ungaria # G4Media
Premierul slovac Robert Fico a indicat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orbán va pierde alegerile, scrie Pravda. Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba în cadrul unei […] © G4Media.ro.
16:30
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE preluată de Agerpres. Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie. În pofida acestui sprijin clar pentru […] © G4Media.ro.
16:20
O listă lungă de suplimente, precum uleiul de pește – bogat în omega-3 – dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fost promovate ca având beneficii cardiovasculare, cum ar fi prevenirea infarctului. În majoritatea cazurilor însă, aceste afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice, spun experții, citați de The Washington Times. „Nu există date […] © G4Media.ro.
16:20
Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel, județul Maramureș. Ard vegetație uscată și litieră, transmite MEDIAFAX. Forțe de intervenție din cadrul ISU Maramureș intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată și litieră, izbucnit în zona împădurită din proximitatea […] © G4Media.ro.
