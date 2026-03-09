Șeful Mercedes, protagonistul unui incident ciudat în paddock-ul din Australia: „A durut rău de tot”

17:10

Lewis Hamilton a încheiat primul Mare Premiu al noii ere din Formula 1 pe locul al patrulea, la Melbourne, acolo unde Mercedes a avut un rezultat istoric. Britanicul și-a avertizat după cursă foștii colegi că nu este imposibil ca Ferrari să-i ajungă din urmă. Campionul mondial de șapte ori a plecat de pe locul șapte, […] © G4Media.ro.