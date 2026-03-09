Jennifer Runyon, actrița din „Ghostbusters”, a murit după o luptă cu cancerul / A apărut și în Beverly Hills, 90210 / Avea 65 de ani

20:30

Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului […] © G4Media.ro.