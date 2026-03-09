Jennifer Runyon, actrița din „Ghostbusters”, a murit după o luptă cu cancerul / A apărut și în Beverly Hills, 90210 / Avea 65 de ani
G4Media, 9 martie 2026 10:20
Jennifer Runyon, actrița cunoscută pentru rolurile sale din „Ghostbusters” și serialul de comedie al CBS „Charles in Charge”, a murit pe 6 martie, la vârsta de 65 de ani. Actrița a dus o scurtă luptă cu cancerul, anunță Mediafax. Prietena apropiată a lui Runyon, Erin Murphy, a confirmat decesul acesteia într-o postare pe Facebook, scriind: […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană organizează concurs pentru angajarea a 1.490 de funcționari publici / Salariu de peste 6.000 de euro / Termenul limită pentru depunerea candidaturilor e 10 martie # G4Media
Până pe 10 martie, este deschis un concurs pentru angajarea a 1 490 de funcționari în calitate de administratori la Uniunea Europeană, anunță La Repubblica. Mai precis, Uniunea Europeană caută persoane talentate, cu diplome în orice domeniu de studiu, pentru a le recruta în funcția publică. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale / Primarul Capitalei va discuta cu reprezentanţii industrei HORECA # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public, din zona centrală a oraşului, transmite Agerpres. Acestea afectează vizual oraşul, blochează trotuarele şi creează „un sentiment de dezordine şi devălmăşie”, scrie edilul general, luni, pe Facebook. Primarul menţionează că a dispus Poliţiei Locale a […] © G4Media.ro.
O explozie s-a produs în noaptea de duminică spre luni în faţa unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei, din motive încă necunoscute, a anunţat poliţia, care a precizat că nu s-au înregistrat răniţi, ci numai pagube materiale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Explozia s-a produs cu puţin timp înainte de ora […] © G4Media.ro.
Un copil s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon din halta Chiajna / CFR Marfă: ”Linia de contact funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi” # G4Media
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna. Un minor s-a electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. „Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ S.A. informează că, în jurul […] © G4Media.ro.
Un test de sânge bazat pe biopsie lichidă poate detecta peste 50 de tipuri de cancer înainte de apariția simptomelor, inclusiv forme greu de diagnosticat. Un test de sânge cancer bazat pe biopsie lichidă poate identifica peste 50 de forme de cancer în stadiu incipient. Tehnologia analizează ADN-ul tumoral circulant și schimbă radical diagnosticul oncologic, […] © G4Media.ro.
PSD a convocat Consiliul Politic Național duminică, pe tema adoptării bugetului, conform surselor G4Media. Decizia a fost luată luni dimineață, în cadrul ședinței de partid care a avut loc pentru stabilirea condițiilor de adoptare a bugetului. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Generația Z preferă tot mai mult pisicile. De ce tinerii renunță la ideea de a adopta câini și aleg felinele # G4Media
Aplicația de îngrijire a animalelor de companie Rover se adaptează la o nouă realitate: mulți dintre cei mai tineri utilizatori ai săi sunt pasionați de pisici. În timpul pandemiei de coronavirus, mulți oameni au adoptat câini, pisici și alte animale de companie. Cei cu locuri de muncă, care le permiteau să lucreze de acasă, s-au […] © G4Media.ro.
Transportatorii din România cer intervenția rapidă a guvernului pentru reducerea accizelor la carburanți / Sunt posibile blocaje în lanțul de aprovizionare # G4Media
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru reducerea accizelor la carburanți și pentru reglementarea prețurilor polițelor RCA, avertizând că majorările continue ar putea duce la blocaje în lanțul de aprovizionare cu mărfuri, potrivit stiripesurse.ro. Reprezentanții COTAR susțin că majorările de preț afectează direct transportul de persoane și de marfă, […] © G4Media.ro.
Asociația Energia Inteligentă: Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei / ”Un val de decizii politice hazardate pot produce un dezastru economic” # G4Media
”Greul abia începe. Iar cei care spun contrariul fie nu înțeleg ce se întâmplă, fie încearcă deliberat să deturneze atenția de la problemă”, susține directorul Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză privind consecințele economice în Româniam, după războiul din rientul Mijlociu. Potrivit lui, în cazul unui scenariu pesimist, prețul motorinei în România poate ajunge […] © G4Media.ro.
Debutul de sezon a fost unul catastrofal pentru Aston Martin: niciun monopost „verde” nu a încheiat cursa din Australia. Motorsport.com vorbește despre „personajul care a dormit cel mai rău” după Grand Prix-ul de la Melbourne Park: Adrian Newey. Așa cum Aston Martin anunțase deja, mașinile echipei din Silversone nu au încheiat cursa din Australia, prima […] © G4Media.ro.
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată după invazia Ucrainei / Trump: ”Un preț foarte mic pentru pacea mondială” # G4Media
Prețul petrolului a depășit, luni dimineață, 100 de dolari pe baril pentru prima dată după invazia Ucrainei. Președintele Donald Trump a declarat despre creșterea prețului carburanților că este ”un preț foarte mic pentru pacea mondială”. G4Media transmite live principalele evoluții pe acest subiect: Ora 09:30 Asociația Energia Inteligentă: Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de […] © G4Media.ro.
G7 va discuta despre eliberarea comună a rezervelor petroliere de urgență – raport / Prețurile globale au continuat să crească peste 100 de dolari # G4Media
Prețul de referință al petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, deși de atunci a scăzut ușor sub acest nivel. Acum, Financial Times raportează că miniștrii de finanțe din G7 vor ține luni o reuniune de urgență pentru a discuta o posibilă eliberare comună a rezervelor de petrol pentru […] © G4Media.ro.
Răzvan Avram, fermier din Vrancea: „Ce ne-au învățat acești ani de secetă a fost să schimbăm tehnologia de lucrări și practicile din fermă pentru a putea supraviețui. O cooperativă este o umbrelă pentru fermieri. Ne protejează de turbulențele din piață” # G4Media
Anii de secetă, creșterea costurilor și contextul economic dificil i-au obligat pe mulți agricultori să își regândească tehnologiile de lucru. Răzvan Avram, fermier activ în sectorul vegetal și administrator al societății Green Agro din județul Vrancea, spune că adaptarea rapidă la noile condiții a devenit esențială pentru menținerea fermelor pe linia de plutire. Exploatația pe care […] © G4Media.ro.
Adina Crişan-Revol, candidată la localele din Franţa / A emigrat din România la 16 ani și a făcut carieră la Comisia Europeană / De ce vrea să intre în administrația unei comune cu 2500 de locuitori – interviu RFI # G4Media
Peste 6 zile are loc în Franţa primul tur al alegerilor locale. Se vor desemna cu această ocazie primarii celor circa 35.000 de comune şi oraşe câte numără Hexagonul. Printre cei peste 900.000 de candidaţi şi candidate – se impune egalitatea pe listele electorale – se numără şi o serie cetăţeni originari din România. Astăzi […] © G4Media.ro.
Stânga a câștigat Parlamentul în Columbia, după alegerile de duminică / Barometru pentru prezidențialele din 31 mai # G4Media
Partidul de stânga al preşedintelui Gustavo Petro a câştigat duminică alegerile legislative din Columbia, impunându-se ca forţă dominantă în Congres în faţa opoziţiei de dreapta, conform rezultatelor preliminare, scrie AFP, citată de Agerpres. Cu aproape 95% din voturi numărate, partidul la putere devansează dreapta în alegerile considerate un barometru pentru alegerile prezidenţiale din 31 mai. […] © G4Media.ro.
Scene ireale în Germania: Arbitrul a fost lăsat de fani fără VAR chiar înainte de a dicta un penalti # G4Media
Faza zilei din fotbal vine din liga a doua de fotbal din Germania (2.Bundesliga). Doi fani ai echipei Preussen Munster au deconectat sistemul VAR chiar înainte ca centralul să dicteze un penalti împotriva echipei lor, transmite Le Figaro. La meciul cu Hertha Berlin, doi fani ai echipei Preussen Munster, echipați cu cagule, au deconectat sistemul […] © G4Media.ro.
România este prima țară care a activat mecansimul european de ajutor RescEU pentru evacuarea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe precizează că Romania, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţa din MAI a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, fiind prima ţară care solicită acest lucru de la crearea acestuia în 2019. Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman)-Bucureşti au aterizat la Bucureşti pe 9 martie 2026. Costurile zborurilor RescEU […] © G4Media.ro.
Aspiratorul robot și smart TV-ul sunt mini-computere conectate la rețeaua dvs. Aflați ce riscuri de securitate există și cum vă protejați simplu și eficient, transmite Mediafax. Aspiratorul robot, televizorul inteligent, difuzorul conectat – toate au un punct comun. Sunt mini-computere legate la internetul din casă. Spre deosebire de telefon sau laptop, sunt aproape mereu ignorate […] © G4Media.ro.
Un bebeluș prematur a murit la Iași: ambulanța s-a împotmolit în noroi / Echipajul mai avea 2 kilometri până la copil / E al doilea caz recent, din județ / Dosar penal pentru ucidere din culpă # G4Media
Tragedie cu repetiție în Iași, după ce un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei, anunță Știrile ProTV. A doua și a trei salvare au ajuns prea târziu pe o rută ocolitoare care a durat peste o oră. Este a doua oară în […] © G4Media.ro.
Șeful Mercedes, protagonistul unui incident ciudat în paddock-ul din Australia: „A durut rău de tot” # G4Media
Mercedes a arătat în Australia că este echipa momentului din Formula 1: a bifat o „dublă” pe Melbourne Park (Russell pe unu, Antonelli pe doi). Toto Wolff, șeful echipei de la Brackley, a oferit faza zilei în timp ce se plimba cu trotineta: „a durut rău de tot”. Toto Wolff, incident pe trotinetă la Melbourne […] © G4Media.ro.
Războiul declanșat de Statele Unite și de Israel împotriva Iranului a lăsat extrema dreaptă europeană divizată și ezitantă. Conflictul, început cu atacuri aeriene americane și israeliene care i-au marginalizat pe liderii Iranului, i-a plasat pe naționaliștii din întreaga Europă într-o poziție dificilă, cu narațiuni diferite de conciliat, transmite Euronews, citată de Rador Radio România. Forțele […] © G4Media.ro.
Un studiu pe 200 de familii arată ce întrebări pun zilnic părinții care cresc copii cu inteligență emoțională ridicată. Iată lista completă, citată de Mediafax. Cercetătorii au studiat peste 200 de familii și au identificat întrebările care dezvoltă inteligența emoțională la copii. Răspunsurile pot schimba modul în care micuții înțeleg lumea, transmite CNBC. Mulți adulți […] © G4Media.ro.
Allegri surprinde după ce a întrerupt seria câștigătoare a lui Chivu: „Nu se schimbă nimic” # G4Media
Seria fantastică de 15 meciuri fără înfrângere a Interului lui Cristi Chivu a fost stopată de marea rivală AC Milan. Cu toate acestea, Max Allegri, antrenorul rivalei din oraș, transmite că „nimic nu s-a schimbat” după ce a câștigat Derby della Madonnina. Scandal la Milan – Inter: Jucătorii lui Chivu au cerut penalti la ultima […] © G4Media.ro.
Ursula von der Leyen, criticată de diplomați UE pentru depășirea atribuțiilor în politica externă, în cazul războiului din Orientul Mijlociu # G4Media
Mai mulți diplomați și oficiali europeni o critică pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că a depășit limitele mandatului său în gestionarea crizei din Orientul Mijlociu și că încearcă să se poziționeze drept principalul reprezentant diplomatic al Uniunii Europene, transmite Mediafax. Potrivit unor discuții cu diplomați și oficiali europeni citate de Politico, […] © G4Media.ro.
Cum a ajuns guvernul spaniol să fie lăudat de Teheran, să fie acuzat de Trump că este un ”aliat groaznic” și să își atragă criticile aliaților europeni pentru susținerea Hamas în conflictul cu Israel – presă # G4Media
Există un tipar recurent în istoria diplomatică pe care analiştii clasici l-au descris cu acuratețe: momentul în care un stat aliat, prin calcul intern sau prin judecată greșită, adoptă o poziție care îl plasează simultan în afara consensului alianței sale și în perimetrul discursiv al adversarilor sau chiar al dușmanilor propriei alianțe, scrie cotidianul la […] © G4Media.ro.
Un ucrainean a fugit din țară cu un avion și a aterizat la Suceava, în grădina unei case / Are dosar penal pentru pilotarea unui avion fără certificare și „trecere frauduloasă a frontierei” # G4Media
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost găsit sâmbătă, în jurul orei 10:30, în Suceava, după ce ar fi trecut ilegal granița, din Ucraina, la bordul unui avion de mici dimensiuni. Bărbatul a solicitat o formă de protecție temporară în România, invocând conflictul armat din țara sa, notează Suceava News. Incidentul […] © G4Media.ro.
Scandal la Milan – Inter: Jucătorii lui Chivu au cerut penalti la ultima fază: „A atins mingea cu mâna” # G4Media
Inter a cerut penalti la ultima fază a derbiului cu AC Milan (pierdut cu 1-0), după ce Ricci a jucat mingea cu mâna. Au fost multe reproșuri făcute de jucătorii lui Cristi Chivu centralului Doveri. Gazzetta dello Sport analizează faza și transmite următoarele. „Ricci atinge mingea cu mâna în careu, dar o retrage după contact. […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ce capacitate de producție anuală va avea fabrica Hanwha din Petrești? Explicațiile lui Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România # G4Media
Unitatea industrială construită de Hanwha Aerospace în Petrești, județul Dâmbovița, nu a fost dimensionată doar pentru a onora comanda inițială a Armatei Române de 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare K10, ci ca o facilitate industrială cu potențial mult mai mare și pe termen lung. Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România […] © G4Media.ro.
Presa rusească: Asia Centrală și Rusia riscă să rămână fără fisticul, rodiile, curmalele și legumele din Iran / De anul trecut a intrat în vigoare acordul de liber schimb între republica islamică și țările din Uniunea Eurasiatică # G4Media
Relațiile comerciale dintre Asia Centrală și Iran sunt în pericol. Ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Teheranul a interzis complet exportul de alimente, lucru ce amenință deja regiunea cu o serie întreagă de șocuri economice. Fisticul, rodiile, curmalele, legumele și fructele din Iran ar putea dispărea din magazinele țărilor din Asia Centrală și […] © G4Media.ro.
Primarul Sucevei a fost suspendat din PSD pentru 6 luni / A numit doar membri PNL în toate funcțiile de conducere din primărie # G4Media
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a fost suspendat din Partidul Social Democrat pentru o perioadă de 6 luni, anunță Știri Suceava. Decizia a fost luată vineri de Biroul Permanent Județean al PSD Suceava, iar picătura care a umplut paharul a fost numirea lui Alexandru Covașă, purtător de cuvânt al organizației județene PNL, în funcția de […] © G4Media.ro.
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles, atacată cu focuri de armă / Agresoarea este o femeie de 30 de ani care a fost arestată # G4Media
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles a fost lovită de gloanțe. O femeie a deschis focul asupra proprietății, în timp ce vedeta se afla înăuntru, au relatat duminică mai multe mass-media preluate de AFP. Presupusa agresoare a tras aproximativ zece focuri de armă după ora 13:00 (20:00 GMT) duminică, dintr-un vehicul parcat în fața reședinței […] © G4Media.ro.
Visul luxului în monarhiile din Golf se destramă / Războiul din Iran, o amenințare majoră pentru investiții și turism în țări ca Arabia Saudită, Emirate, Oman și Qatar # G4Media
Monarhiile din Golf au fost și s-au prezentat de ani ca o insulă a calmului, un sanctuar de încredere și cosmopolit, imun la volatilitatea geopolitică cronică a Orientului Mijlociu. „Dați-ne bogații voștri, turiștii voștri, fondurile voastre suverane, brandurile voastre de lux, miliardele voastre de origine incertă”, păreau să spună șeicii și emirii lumii, aproape inversând […] © G4Media.ro.
FCSB s-a despărțit de „cuplul” Elias Charalambous / Mihai Pintilii, iar în play-out-ul din Superligă va avea un nou antrenor pe banca tehnică. Concret, Mirel Rădoi se va ocupa de pregătirea campioanei României la fotbal. Rămasă fără antrenor după despărțitea de Elias Charalambous, FCSB a mutat rapid și va avea antrenor nou în play-out. Informația […] © G4Media.ro.
Ce spune Chivu după Milan – Inter 1-0: „Câștigarea meciului nu ar fi schimbat nimic. Penalty-ul? VAR l-a verificat, cel puțin așa cred…” / ”Ar fi trebuit să jucăm mai bine…” # G4Media
Inter a pierdut duminică seară, ”în deplasare” cu Milan, 1-0, iar distanța dintre cele două echipe se micșorează la 7 puncte (67 – Inter – 60; AC Milan). Antrenorul Interului, Cristian Chivu, a recunoscut după meci prestația slabă a jucătorilor lui. „Am fost neglijenți, am jucat prost, toate centrările noastre au ajuns la fundașii Milanului: […] © G4Media.ro.
Primarii din zona metropolitană Iași resping ideea transformării comunelor în sectoare / ”Sunt oameni care locuiesc ca la țară, adică au animale, au păsări, lucrează terenuri, merg cu căruța. Ce facem cu ei? # G4Media
Primarii din zona metropolitană Iași nu sunt de acord cu inițiativa premierului Ili Bolojan de a transforma localitățile din jurul municipiului reședință în sectoare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Edilul Mihai Chirica a explicat că mecanismele de finanțare pentru primăriile din comunele mai puțin dezvoltate ar reprezenta o soluție mai bună […] © G4Media.ro.
O femeie a fost ucisă într-un apartament din Timișoara, pe strada Gheorghe Ranetti. Principalul suspect este chiar fiul victimei, care, după atac, a ieșit în fața blocului și a avariat două mașini cu bolovani, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Crima s-a petrecut duminică după-amiază într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada […] © G4Media.ro.
SUA a lovit din nou aerian, în Pacific, o navă care ar fi transportat traficanți de droguri / 150 de persoane au fost ucise în astfel de operațiuni, din septembrie # G4Media
Statele Unite au efectuat duminică un nou atac aerian în Pacific împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, omorând şase persoane, a anunţat armata americană, cea mai recentă lovitură dintr-o campanie intensă care durează de luni de zile, notează AFP. Cu această operaţiune anunţată pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină […] © G4Media.ro.
Fiul lui Khamenei, Mojtaba (56 de ani), este noul lider suprem al Iranului / E cunoscut pentru influența sa în țară și pentru legăturile puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie, a anunțat presa de stat iraniană, citată de Mediafax. Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de clerici aleși, […] © G4Media.ro.
Senatul dezbate luni mpțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru # G4Media
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este criticat modul de gestionare a riscului ca România să nu încaseze integral toate tranşele PNRR asumate până la finalul programului, va fi dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ consultat de Agerpres. Intitulată „Dragoş […] © G4Media.ro.
Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, Mojtab, este noul lider suprem al Iranului / Prețul petrolului brut depășește100 de dolari pe baril # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în peste trei ani și jumătate, iar țările din jurul Iranului raportează noi atacuri cu drone din partea […] © G4Media.ro.
Al şaptelea militar american a murit în războiul împotriva Iranului, „decedat din cauza rănilor suferite” în timpul unui atac al Teheranului „împotriva trupelor americane din Arabia Saudită, pe 1 martie”, a anunţat duminică armata SUA, notează AFP preluată de Agerpres. „Noaptea trecută, un militar american a murit din cauza rănilor suferite în timpul primelor atacuri […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul # G4Media
Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul, spune, duminică seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sunt luate îjn calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor, transmite MEDIAFAX. „Statul are pe masă 5 scenarii […] © G4Media.ro.
Ecuația bugetului se complică: Economii de 2,2 miliarde lei, cât costă pachetul de relansare economică, în pericol după ce reforma administrativă a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului / PSD insistă și cu măsurile de solidaritate de 3,4 miliarde lei / Ședință a coaliției luni, după o săptămână de tensiuni # G4Media
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, luni de la ora 13.00, într-o ședință în care urmează să discute din nou despre bugetul de stat pe acest an, potrivit surselor G4Media. Ședința coaliției este precedată, luni dimineață, de o ședință a conducerii PSD. După o săptămână în care tensiunile dintre PSD și PNL s-au acutizat pe […] © G4Media.ro.
Verzii devansează partidul cancelarului Merz în alegerile landului Baden-Württemberg (exit polls) # G4Media
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP preluată de Agerpres. La un an după […] © G4Media.ro.
Comisarul european Roxana Mînzatu: Profesorii trebuie să devină „gardieni etici” ai utilizării inteligenței artificiale în școli # G4Media
Inteligența artificială este una dintre transformările definitorii ale epocii noastre și schimbă rapid inclusiv educația, iar profesorii trebuie să fie pregătiți să o folosească responsabil la clasă, arată Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, în prefața noilor ghiduri europene privind utilizarea etică a inteligenței artificiale în educație, publicate pe 5 martie 2026. Oficialul anunță […] © G4Media.ro.
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului […] © G4Media.ro.
MAE: Peste 1.500 de români au revenit în țară din Orientul Mijlociu / În regiune mai sunt 12.500 de cetățeni români în atenția serviciului consular, iar dintre aceștia circa 2.500 solicită asistență consulară pentru revenirea în țară # G4Media
Până duminică, peste 1.500 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a transmis ministerul într-un comunicat de presă. MAE estimează că alți cca 1.000 de cetățeni români au ieșit din regiune cu zboruri comerciale operate […] © G4Media.ro.
Trump spune că noul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult” fără sprijinul său / „Va trebui să obțină aprobarea noastră” # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat duminică că noul lider suprem „nu va rezista mult” fără aprobarea sa, în contextul în care Iranul se pregătește să anunțe succesorul conducătorului său de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei, transmite CNN. „Va trebui să obțină aprobarea noastră”, a declarat Trump într-un interviu acordat ABC News. „Dacă nu obține aprobarea […] © G4Media.ro.
De la testele pentru cancer la vaccinurile împotriva COVID: femeile care remodelează sănătatea Europei într-un domeniu dominat de bărbați # G4Media
În ciuda creșterii numărului de femei cercetătoare pe întreg continentul, ele reprezintă doar 13% dintre inventatorii europeni. Când ne gândim la inventatoare, cel mai des ne vine în minte numele Marie Curie. Pentru experții din domeniul tehnologiei, Ada Lovelace poate fi un nume cunoscut, iar Rosalind Franklin poate suna familiar pentru profesioniștii din domeniul medicinei. […] © G4Media.ro.
