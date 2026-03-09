Mircea Abrudean subliniază că PNL îl susține pe deplin pe Ilie Bolojan, iar PSD nu decide ce fac liberalii cu premierul
Digi24.ro, 9 martie 2026 13:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu crede că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, pentru că e altă bucătărie internă, aşa cum nici liberalii nu stabilesc ce face PSD cu consultările interne pe care le au. El a dat asigurări că PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare şi pe Ilie Bolojan.
• • •
Acum 5 minute
14:00
FCSB a anunţat oficial plecarea antrenorului Elias Charalambous şi a secundului Mihai Pintilii. Cine ar urma să fie principal # Digi24.ro
Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB, a anunţat, luni, echipa campioană în social media.
14:00
Mircea Abrudean, despre scandalul Ponta - Țoiu: „Cred că e nevoie de foarte multă coordonare, discuţii şi mai puţin zgomot” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta şi a Dacianei Sârbu că este un subiect delicat, care cu siguranţă trebuie analizat de cine trebuie să facă asta şi trasă o concluzie pentru că nu poate să rămână suspans, în spaţiul public, cu privire la securitatea cetăţenilor români.
Acum 30 minute
13:40
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo până pe 23 martie pentru fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 9 - 23 martie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor țării, cu maxime ce pot ajunge la 18 grade. În același timp, nopțile vor rămâne reci în unele zone, iar precipitații slabe sunt posibile mai ales după mijlocul lunii martie.
13:40
Vecinii bulgari au prețuri mai bune la carburant, iar dacă faci „plinul” la ei poți face mici economii. Digi24.ro a folosit câteva comparatoare de prețuri pentru a vedea ce economie faci dacă alimentezi la ei.
Acum o oră
13:30
Bebeluș mort în Iași după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. Echipajele au ajuns după mai bine de o oră # Digi24.ro
O femeie însărcinată în luna a șaptea din comuna Mădârjac, județul Iași, a sunat la 112 după ce a intrat în travaliu în timpul nopții, însă ambulanța trimisă în ajutor a rămas blocată în noroi pe drumul spre locuința sa. Echipajele medicale au ajuns la mai bine de o oră de la apel, timp în care femeia a născut prematur acasă. Medicii au găsit nou-născutul în stop cardio-respirator și au reușit să îl salveze. Tragedia vine la doar două săptămâni după un incident similar în aceeași comună, când un bărbat a murit înainte ca ambulanța să ajungă, tot după ce autospeciala s-a împotmolit pe drumul neasfaltat din localitate.
13:30
Rolul probelor excluse de judecători din dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra # Digi24.ro
Probele excluse din dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra, printre alții, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, sunt legate de episodul din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Este vorba, concret, de declarații făcute în calitate de martor de cei peste 20 de bărbați care făceau parte din grupul care se deplasa înspre București. Deși aceste declarații au fost folosite de procurori pentru a arăta rolul lui Horațiu Potra în organizarea deplasării, în dosar există și alte probe care arată același lucru și care nu au fost excluse de judecători.
13:30
Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate # Digi24.ro
Primăria Capitalei a început verificarea construcțiilor ridicate fără autorizație pe domeniul public din zona centrală a Bucureștiului, în special în aria protejată. Până în prezent, primarul general Ciprian Ciucu a semnat 15 dispoziții de desființare pentru astfel de amenajări.
13:20
Belgia riscă să fie copleșită de carteluri, avertizează un judecător din Anvers: „Drogurile pun în pericol coeziunea socială a țării” # Digi24.ro
Traficul de droguri reprezintă un pericol pentru stabilitatea socială în Belgia, afirmă un judecător de rang înalt, după ce colegul său a avertizat că țara se transformă într-un „narco-stat”, în care grupurile mafiote formează „o forță paralelă” în societate. Bart Willocx, președintele Curții de Apel din Anvers, este de părere că Belgia a devenit vulnerabilă la criminalitatea legată de traficul de droguri prin vastul port al orașului, unul dintre principalele puncte de intrare în Europa pentru traficanții de stupefiante, anunță The Guardian.
13:20
13:10
PSD anunță că nu va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului. Sorin Grindeanu: „Să vină cu cineva care nu are pensie specială” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că social-democrații nu vor vota în Parlament candidatura Roxanei Rizoiu la funcția de Avocat al Poporului, propusă de USR, și le-a cerut acestora să vină cu o altă nominalizare care să nu fie beneficiară de pensie specială: „Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”.
Acum 2 ore
12:50
Cum să primești salariu și pensie având singura calitate de a fi „securist”. Cazul prezentat de CNSAS # Digi24.ro
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) prezintă cazul unui bărbat care, timp de 14 ani, în perioada 1956 - 1970, a fost doar informator al Securităţii, fără a avea alt serviciu, însă activitatea sa în aceste condiţii nu putea fi considerată vechime în muncă.
12:50
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana” # Digi24.ro
O anchetă a emisiunii „60 Minutes” de la CBS News a dezvăluit că agenți americani au achiziționat în mod secret o armă portabilă cu microunde de la o rețea criminală rusească în 2024 și au testat-o într-un laborator militar, provocând răni la animale compatibile cu cele ale victimelor sindromului Havana. Descoperirea pune sub semnul întrebării ani de scepticism oficial cu privire la existența unui astfel de dispozitiv și ridică semne de întrebare cu privire la presupusele mușamalizări ale agențiilor de informații. Victimele și unii legislatori solicită acum recunoaștere oficială.
12:40
Conflictul cu Iranul escaladează și la Bruxelles: Ursula von der Leyen, acuzată că depășește limitele diplomatice # Digi24.ro
Guvernele europene sunt revoltate de ceea ce consideră a fi o încercare a Ursulei von der Leyen de a se poziționa drept reprezentant principal al UE peste hotare, afirmând că, în primele zile ale campaniei SUA-Israel împotriva Iranului, ea și-a depășit atribuțiile specifice mandatului. În conversațiile cu Politico, nouă diplomați, oficiali ai UE și parlamentari, provenind din țări europene mici și mari, au criticat ceea ce au descris dtrept „o depășire a atribuțiilor diplomatice” ale președintei Comisiei Europene. Dezamăgirea față de modul în care a gestionat criza din Iran se adaugă criticilor referitoare la alte aspecte de politică externă, inclusiv eforturile Comisiei de a accelera aderarea Ucrainei la UE și abordarea lui von der Leyen față de „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump.
12:40
Răspunsul lui Grindeanu privind implicarea PSD în numirea noilor procurori-șefi de către Nicușor Dan # Digi24.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că nu vrea să intre „în această dezbatere” legată de propunerile pentru șefia marilor parchete și că nu are habar cine sunt cei care au fost propuși.
12:40
Manifest pentru educaţie. Studenții anunță protest, sâmbătă seară, în fața Guvernului: care este motivul pentru care ies în stradă # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă, luni, că organizează un „manifest pentru educaţie” ca reacţie faţă de intenţia Guvernului de a aloca mai puţini bani decât anul trecut Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Acţiunea va avea loc sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00, în Piaţa Victoriei din Capitală.
12:40
Cum ajută creșterea prețului petrolului Rusia să-și refacă finanțele și să-și susțină economia de război (BBC) # Digi24.ro
Creşterea preţului petrolului va ajuta Rusia să-şi refacă finanţele publice şi să-şi menţină economia de război pe linia de plutire, spun diplomaţii cu care a stat de vorbă BBC.
12:40
Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Moscova asigură Teheranul de „sprijin neclintit” # Digi24.ro
La o zi de la numirea sa în funcția de nou lider al Iranului, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, a anunțat Kremlinul. Cu această ocazie, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia va continua să susțină Iranul, conform Times of Israel.
12:20
Turiști în pantofi, salvați de pe munte în județul Brașov. Avertismentul Salvamont pentru drumeții, chiar dacă vremea se încălzește # Digi24.ro
Două persoane neechipate corespunzător au fost coborâte din zona montană înaltă de către salvamontiştii din Săcele şi Braşov. Unul dintre turişti îşi pierduse în zăpada de 50 de centimetri un pantof, fiind în risc de hipotermie.
12:20
Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17” # Digi24.ro
Desfășurarea HMS Dragon în Cipru a fost amânată deoarece baza navală unde este reparată funcționează doar între orele 9 și 17, a susținut un sindicat. Cel mai modern distrugător al Marinei Britanice primise misiunea de a proteja o bază britanică de pe insulă, după ce aceasta a fost atacată de drone iraniene weekendul trecut, dar plecarea sa a fost amânată pentru a permite personalului să termine lucrările de sudură și alte lucrări de întreținere.
12:10
Operație rară, efectuată cu ajutorul unui robot: dublă protezare de șold realizată la spitalul Foișor din Capitală # Digi24.ro
România are 21 de roboți chirurgicali în 16 spitale publice, pentru oncologie, neurochirurgie, urologie, pediatrie, ortopedie și chirurgie generală, dar din cauza costurilor mari, operațiile sunt puține. E vorba de intervenții care îi ajută pe bolnavi să se recupereze mult mai ușor, iar pe medici să elimine eroarea umană. dar, după ani de zile în care specializarea a bătut pasul pe loc, ministrul Sănătății anunță că, începând de luna aceasta, vor exista, în sfârșit, bani de la minister pentru astfel de intervenții.
12:10
PSD mărește suspansul și decide peste o săptămână dacă votează bugetul. Ce spune Grindeanu despre ieșirea de la guvernare # Digi24.ro
PSD ține în suspans Coaliția. Deși au primit ultima variantă a proiectului de buget de la Ministerul Finanțelor, social-democrații nu au decis dacă îl vor vota. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, anunță că hotărârea va fi luată abia peste o săptămână, în timp ce în partid continuă consultările privind rămânerea la guvernare.
12:10
În oncologie, același diagnostic de cancer poate ascunde boli diferite din punct de vedere biologic, cu răspunsuri diferite la tratament. De aceea, tot mai des, deciziile terapeutice se bazează pe caracteristicile tumorii și, uneori, pe predispoziția genetică a pacientului.
12:10
Cum s-a implicat Marea Britanie în războiul cu Iranul: baze militare pentru SUA, avioane și nave trimise în regiune # Digi24.ro
Marea Britanie a început să își intensifice implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce a permis Statelor Unite să folosească baze militare britanice pentru „operațiuni defensive” împotriva Iranului. Londra a trimis avioane de luptă, elicoptere și personal militar în regiune, în timp ce nave ale Royal Navy sunt pregătite să plece spre Orientul Mijlociu.
Acum 4 ore
12:00
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane # Digi24.ro
Primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, a comparut luni în fața instanței într-un dosar de corupție de amploare, despre care criticii spun că face parte dintr-o campanie politică îndreptată împotriva opoziției din Turcia.
12:00
Grindeanu cere verificări la MAE și audieri parlamentare în urma scandalului cu Ponta-Țoiu: „Lucrurile nu pot rămâne așa” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. Totodată, Grindeanu a solicitat audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, la care să participe atât ministrul de Externe Oana Țoiu, cât și consulul României în Dubai, Viorel-Riceard Badea. Liderul social-democrat afirmă că situația este „regretabilă” și că autoritățile trebuie să ofere explicații clare. „Cu Țoiu lucrurile nu pot rămâne așa. Sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat în cazul fiicei lui Ponta”, a spus Grindeanu.
12:00
Sankt Petersburg, după Moscova, s-a confruntat cu întreruperi ale internetului mobil. Blocările au început după ora 6 dimineața, pe 9 martie, potrivit datelor Downdetector.
11:50
Primarul din Crans Montana și mai mulți responsabili ai comunei, puși sub acuzare în dosarul incendiului din noaptea de Anul Nou # Digi24.ro
Procuratura din Valais, Elveţia, a anunţat luni dimineaţă că ancheta cu privire la incendiul din Crans-Montana a fost extinsă şi îi include pe cinci responsabili şi foşti responsabili ai comunei. Preşedintele comunei Crans-Montana (echivalentul unui primar - n.r.), Nicolas Féraud, se numără printre persoanele vizate de acuzaţii, relatează AFP.
11:40
Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene un mecanism de sprijin pentru fermieri, pe fondul scumpirii carburanților # Digi24.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în care solicită activarea unui mecanism compensatoriu la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la carburanți. Demersul vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, situație care a început deja să genereze volatilitate pe piețele energetice globale și creșteri rapide ale prețurilor la combustibili.
11:40
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra. Mai multe probe au fost excluse # Digi24.ro
Judecătorii Curții de Apel București au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Probele eliminate de judecători sunt, practic, mai multe declarații făcute de apropiații lui Horațiu Potra în 12 decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz. Cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost, însă, respinse ca nefondate.
11:30
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile Washingtonului: de la trupe terestre la schimbarea regimului # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ia în considerare trimiterea de trupe pentru a securiza uraniul îmbogățit al Iranului, după ce au apărut rapoarte privind atacuri americane și israeliene asupra unuia dintre principalele situri, despre care a spus că a fost distrus anul trecut, notează The Times.
11:30
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. Care este situația statelor din Orientul Mijlociu (raport) # Digi24.ro
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume în ultimii cinci ani, pe fondul reacţiei guvernelor la ameninţarea Rusiei şi al scăderii încrederii în angajamentele de securitate ale SUA, potrivit datelor publicate luni de Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), relatează Reuters.
11:10
Cum încearcă cele mai bogate state din lume să salveze economia globală după ce SUA au atacat Iranul # Digi24.ro
Lipsa perspectivelor de deblocare a livrărilor de petrol din Golful Persic și creșterea prețurilor peste 100 de dolari pe baril obligă țările dezvoltate să ia măsuri de urgență. Miniștrii de finanțe ai țărilor „G7” vor discuta luni, în cadrul unei reuniuni, utilizarea în comun a rezervelor strategice pentru stabilizarea situației, scrie Financial Times, citând persoane familiarizate cu situația, inclusiv un înalt funcționar al unuia dintre membrii G7.
11:10
Prețul record la care ar putea ajunge motorina în România la sfârşitul lunii mai. Cel mai pesimist scenariu, după Dumitru Chisăliță # Digi24.ro
Preţul motorinei în România ar putea ajunge la un preț record până la sfârşitul lunii mai, în scenariul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă şi Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă.
11:00
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel # Digi24.ro
China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei, relatează AFP.
11:00
Ședință-fulger la Bruxelles, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. G7 ia în calcul folosirea rezervelor strategice de petrol # Digi24.ro
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), relatează Financial Times, preluat de Reuters.
10:50
Cum încearcă Putin să obțină mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina. „Interzicerea extrădării străinilor care luptă pe front” # Digi24.ro
Vladimir Putin a semnat o lege care interzice extrădarea străinilor și a persoanelor fără cetățenie care efectuează sau au efectuat serviciul militar pe bază de contract în armata rusă, în scopul urmăririi penale sau al executării unei pedepse în străinătate.
10:40
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere # Digi24.ro
Majoritatea românilor ar vota, la alegerile parlamentare, cu partidul AUR, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Totuși, formațiunea condusă de George Simion este într-o ușoară scădere. Topul este completat, în ordine, de PSD, PNL și USR.
10:40
Pericol pe DN1: un zid din apropierea primăriei Comarnic stă să se prăbușească pe șosea. Ce spun autoritățile # Digi24.ro
Este pericol pe una dintre cele mai circulate șosele din România. Chiar lângă primăria din Comarnic, pe DN 1, un zid poate să cadă în orice moment pe carosabil. În mai multe locuri au apărut crăpături adânci, iar unele bucăți de piatră mai au puțin și se desprind din construcție.
10:30
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA # Digi24.ro
SUA nu intenționează să renunțe la politica de sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda unor relaxări izolate din cauza problemelor cu resursele energetice pe fondul războiului din Iran, a declarat șeful Departamentului Energiei al SUA, Chris Wright, la Fox News.
10:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, dezbătută luni în Senat. Opoziția îl acuză de rezultate slabe în gestionarea PNRR # Digi24.ro
Moțiunea simplă formulată de senatorii opoziției împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va fi dezbătută și votată luni, 9 martie, în plenul Senatul României, potrivit programului oficial al forului legislativ.
10:20
Numirea noului lider, cea mai mică dintre problemele Iranului. Reformiștii: alegerea fiului lui Khameni distrage atenția de la apărare # Digi24.ro
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al Iranului, succedându-i tatălui său asasinat, reprezintă un triumf simbolic și real pentru continuitatea conservatoare într-un moment în care regimul se confruntă cu o provocare fără precedent, comentează The Guardian.
Acum 6 ore
10:00
Zelenski anunță că Ucraina a trimis drone de interceptare și specialiști pentru a proteja bazele SUA din Iordania # Digi24.ro
Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației The New York Times, citat de Kyiv Independent.
10:00
Operațiunea SUA împotriva cartelurilor continuă: șase morţi după un atac aerian în Pacific # Digi24.ro
Statele Unite au efectuat duminică un nou atac aerian în Pacific împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, omorând şase persoane, a anunţat armata americană, cea mai recentă lovitură dintr-o campanie intensă care durează de luni de zile, notează AFP, citată de Agerpres.
10:00
Războiul din Iran afectează turismul european. Care este țara cea mai expusă conflictului: „Nu mai este deloc sigur” # Digi24.ro
Războiul cu Iranul începe să se resimtă și în turismul din Cipru, țara europeană cea mai apropiată de Orientul Mijlociu. Hotelierii spun că rezervările au început să scadă, iar anulările de zboruri și avertismentele de securitate îi fac pe mulți turiști să se gândească de două ori înainte de a-și planifica vacanța pe insulă.
09:50
Locuința din Los Angeles a cântăreței Rihanna a fost vizată duminică de un atac armat. O femeie a deschis focul asupra proprietății din Beverly Hills, în timp ce artista se afla acasă. Poliția a intervenit rapid și a reținut-o pe suspectă. Autoritățile investighează acum circumstanțele producerii incidentului, anunță BBC.
09:40
(P) Din Toronto în Greenfield: Povestea unei familii care s-a întors în România și se bucură de viața într-un cartier aproape de natură # Digi24.ro
(P) Din Toronto în Greenfield: Povestea unei familii care s-a întors în România și se bucură de viața într-un cartier aproape de natură
09:30
Incendiu de proporții în Scoția: o clădire istorică a luat foc. Peste 60 de pompieri mobilizați. Gara din Glasgow a fost închisă # Digi24.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în Glasgow, în apropierea gării din centrul orașului. Flăcările au cuprins o clădire istorică de pe Union Street, iar cupola acesteia s-a prăbușit după mai multe ore de intervenție a pompierilor. Peste 60 de salvatori au fost mobilizați pentru stingerea incendiului, iar gara a fost închisă temporar, anunță BBC. Din fericire însă, nicio persoană nu a fost rănită.
09:10
„Lupul în haine de oaie”. Cum Biserica Ortodoxă Rusă transformă credința într-un instrument de spionaj al Occidentului „satanic” # Digi24.ro
Sub masca unei sutane ortodoxe, Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) acționează în tandem cu statul rus pentru a promova voința Moscovei la nivel global. O nouă carte, „Wolves in Sheep’s Clothing: The Russian Orthodox Church’s Threat to European Security and Democracy” („Lupii în haine de oaie: amenințarea Bisericii Ortodoxe Ruse la adresa securității și democrației europene”), analizează în profunzime pericolul necontrolat reprezentat de acest far al influenței Kremlinului. Kyiv Post a discutat cu coautorii Miceál O’Hurley și Oksana Shadrina.
09:10
Apple testează printarea 3D pentru carcasele de iPhone. Tehnologia ar putea reduce costurile de producție # Digi24.ro
Apple analizează posibilitatea de a folosi printarea 3D a aluminiului în procesul de producție al iPhone-urilor, într-o încercare de a face fabricarea dispozitivelor mai eficientă și mai ieftină. Tehnologia ar putea fi utilizată pentru realizarea carcaselor de iPhone, dar și pentru unele componente ale Apple Watch, scrie News.ro.
09:10
Donald Trump susține că încheierea războiului împotriva Iranului va fi o decizie „comună” cu Benjamin Netanyahu: „Am discutat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, 8 martie, pentru The Times of Israel că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una „comună”, pe care o va lua împreună cu premierul Benjamin Netanyahu.
