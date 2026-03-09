Mircea Abrudean subliniază că PNL îl susține pe deplin pe Ilie Bolojan, iar PSD nu decide ce fac liberalii cu premierul

13:30

O femeie însărcinată în luna a șaptea din comuna Mădârjac, județul Iași, a sunat la 112 după ce a intrat în travaliu în timpul nopții, însă ambulanța trimisă în ajutor a rămas blocată în noroi pe drumul spre locuința sa. Echipajele medicale au ajuns la mai bine de o oră de la apel, timp în care femeia a născut prematur acasă. Medicii au găsit nou-născutul în stop cardio-respirator și au reușit să îl salveze. Tragedia vine la doar două săptămâni după un incident similar în aceeași comună, când un bărbat a murit înainte ca ambulanța să ajungă, tot după ce autospeciala s-a împotmolit pe drumul neasfaltat din localitate.