Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17”

12:40

Guvernele europene sunt revoltate de ceea ce consideră a fi o încercare a Ursulei von der Leyen de a se poziționa drept reprezentant principal al UE peste hotare, afirmând că, în primele zile ale campaniei SUA-Israel împotriva Iranului, ea și-a depășit atribuțiile specifice mandatului. În conversațiile cu Politico, nouă diplomați, oficiali ai UE și parlamentari, provenind din țări europene mici și mari, au criticat ceea ce au descris dtrept „o depășire a atribuțiilor diplomatice” ale președintei Comisiei Europene. Dezamăgirea față de modul în care a gestionat criza din Iran se adaugă criticilor referitoare la alte aspecte de politică externă, inclusiv eforturile Comisiei de a accelera aderarea Ucrainei la UE și abordarea lui von der Leyen față de „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump.