Veste proastă, pentru șoferi! Două noi motive de 400-600 de lei amendă, în Codul Rutier
Newsweek.ro, 9 martie 2026 14:50
Un proiect de modificare a Codului Rutier aflat pe masa Guvernului prevede două noi motive pentru care șoferii riscă amendă de 2-3 puncte, adică de circa 400-600 de lei.
Acum 5 minute
15:30
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce? # Newsweek.ro
Un caporal cu 20 de ani în armată primește o pensie militară de 6.100 lei, în timp ce pensiile civile abia ating jumătate din această sumă la 65 de ani. Diferența stârnește întrebări despre sistemul de pensionare și echitatea între militari și civili.
Acum 15 minute
15:20
Iranul acuză Europa că „a permis” atacurile SUA și Israel. Teheranul: „Trump tratează lumea ca pe o afacere” # Newsweek.ro
Iranul acuză statele europene că ar fi creat condițiile pentru atacurile SUA și Israel asupra Republicii Islamice. Teheranul anunță că nu va negocia cât timp războiul continuă și critică dur declarațiile președintelui Donald Trump.
Acum 30 minute
15:10
Criza apei de la Curtea de Argeș continuă. Locuitorii nu au apă potabilă de patru luni # Newsweek.ro
Zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș nu au apă potabilă la robinet de aproximativ patru luni, după ce analizele au arătat că rețeaua de alimentare este infestată cu o bacterie periculoasă.
Acum o oră
14:50
14:40
BREAKING Alertă în Turcia. O nouă rachetă iraniană, doborâtă de apărarea NATO în spațiul aerina turc # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat o rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian turc. Fragmentele rachetei au căzut într-o zonă nelocuită din apropierea orașului Gaziantep.
Acum 2 ore
14:30
Economistul Adrian Negrescu: Prețurile la raft ar putea crește, pe fondul scumpirii petrolului și gazelor # Newsweek.ro
Majorarea prețului petrolului la 110 dolari pe baril și creșterea cotațiilor la gaze ar putea genera scumpiri la raft în România în următoarele zile, pe fondul costurilor mai mari de transport și aprovizionare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.
14:20
Ipocrizia Kremlinului, care atacă de 4 ani Ucraina: Războiul împotriva Iranului poate duce la sfârșitul lumii # Newsweek.ro
Ipocrizia Rusiei pare că nu are nicio limită. Dictatorul de la Kremlin avertizează cu „șfârșitul omenirii”, acuzând-ul pe Trump de încălcarea „dreptului internațional” atacând Iranul, deși rușii duc deja un război de peste 4 ani în Ucraina.
14:10
Bărbat de 36 de ani reținut pentru trafic de droguri de mare risc. Unde vindea cocaină cu 600 de lei gramul? # Newsweek.ro
U bărbat de 36 de ani a fost reținut de DIICOT și arestat ulterior, după ce a fost prins vânzând cocaină și alte droguri într-un oraș din sud-vestul României.
13:50
Mai puține bătăi de cap pentru șoferi! Ce tip de accident ușor va putea fi declarat online? # Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier aflat pe masa Guvernului, un tip de accident ușor va putea fi declarat online de șoferi, pentru obținerea autorizației obligatorii de reparație de la poliție.
13:40
Grindeanu, despre candidata USR pentru Avocatul Poporului: Le-am cerut să nu fie deţinător de pensie specială # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a afirmat că social-democraţii nu o vor vota în Parlament pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului. El a menţionat că a solicitat celor de la USR să schimbe această propunere şi să vină cu o persoană care nu are pensie specială.
Acum 4 ore
13:20
Exact ca în România. Ungurii, „mituiți” cu pensii mai mari pentru voturi și de Viktor Orban și de opoziție # Newsweek.ro
În 2024, în România s-a produs marea recalculare a pensiilor și pentru ca marcel Ciolacu să aibă un avantaj în vederea candidaturii sale la președinție. Politicienii unguri le promit pensionarilor pensii mai mari. Alegerile din Ungaria sunt în aprilie.
13:20
Românii din statele afectate de conflict pot părăsi țările respective chiar dacă le-au expirat actele # Newsweek.ro
Autoritățile din statele din Orientul Mijlociu acceptă temporar documente românești expirate pentru a permite plecarea cetățenilor români din regiune, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
13:00
PSD s-a prăbușit în sondaje aproape de nivelul USR și PNL. Extremiștii AUR, în scădere sub 40% # Newsweek.ro
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research arată cu criza și jocul duplicitar al PSD a prăbușit partidul la doar 3 puncte procentuale de USR, care împarte ultimul loc în topul preferințelor electoratului român cu PNL. În continuarea, extremiștii AUR rămân pe primul loc.
12:40
PSD decide duminică soarta bugetului țării la Consiliul Politic Național la partidului # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat, că a convocat pentru duminică Consiliul Politic Naţional pentru a decide poziţia partidului cu privire la buget.
12:20
De ce „potențialul” nu mai este suficient și ce mecanisme au fost propuse pentru a-l transforma în performanță # Newsweek.ro
În România se vorbește des despre „potențial”. Mai rar despre mecanismele prin care acel potențial devine performanță economică reală. Exact această diferență dintre promisiune și rezultat a fost tema centrală a ediției din acest an.
12:10
Infernul tip „Colectiv” din clubul din Crans-Montana: Primarul şi mai mulţi oficiali, puși sub acuzare # Newsweek.ro
Primarul şi mai mulţi oficiali ai localității Crans-Montana din Elveția au fost puși sub acuzare în cadrul anchetei incendiului de la clubul Le Constellation, similar cu infernul de la clubul Colectiv din București (30 octombrie 2015), care a provocat moartea a 41 de persoane.
12:00
Horoscop martie Care sunt semnele zodiacale care se poartă groaznic într-o relație. Ferește-te de ele! # Newsweek.ro
Când ai avut mari speranțe pentru relația ta, dar aceasta se termină aproape brusc, este momentul să jelești. Horoscop martie Care sunt semnele zodiacale care se poartă groaznic într-o relație. Ferește-te de ele!
12:00
De frica lui Putin, Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume și își crește producția proprie # Newsweek.ro
În ultimii 5 ani, de frica lui Putin, Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume și își crește producția proprie
12:00
Raport SIPRI: Europa se pregătește de război. Importurile de arme s-au triplat după conflictul din Ucraina # Newsweek.ro
Europa a devenit cel mai mare importator de arme la nivel global în perioada 2021-2025, potrivit unui raport al Institutului SIPRI. Achizițiile au crescut puternic după invazia Rusiei în Ucraina și pe fondul temerilor privind securitatea regională.
Acum 6 ore
11:30
Motorina și benzina au sărit de 11 lei/l în 2 țări din Europa, în altele de 10 lei. Ce se întâmplă în România # Newsweek.ro
În 10 zile, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, cotația petrolului Brent a urcat de la 72$ la peste 110 $. Iar efectul la pompă e planetar. Motorina și benzina au sărit de 11 lei/l în 2 țări din Europa, în altele de 10 lei. Și prețurile continuă să crească.
11:20
Grindeanu: Pensionarii vor lua 1.000 lei în plus la pensie. Altfel, nu votăm bugetul. Trebuie 2 miliarde lei # Newsweek.ro
Grindeanu a anunțat că nu are de gând să voteze bugetul dacă pensionarii nu primesc un ajutor de 1.000 de lei la pensie. De asemenea, PSD vrea ca mamele să fie scutite de CASS dacă sunt în conediu maternal.
11:10
Lovitură pentru partidul lui Merz. Verzii au câștigat alegerile din Baden-Württemberg. AfD, în creștere # Newsweek.ro
Partidul cancelarului Friedrich Merz, CDU, pierde alegerile regionale din Baden-Württemberg, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne. Verzii conduși de Cem Ozdemir sunt dați câștigători, iar partidul de extremă dreapta AfD înregistrează o creștere semnificativă.
11:00
Ciprian Ciucu trimite Poliția Locală să verifice construcțiile ilegale din București: „Afectează vizual” # Newsweek.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va demola construcțiile ilegale de pe trotuare. El spune că acestea „creează un sentiment de dezordine și devălmășie”.
10:50
Analistul economic Adrian Negrescu spune că „la 110 dolari barilul de petrol, situația devine alarmantă. Urmează un nou val de inflație”.
10:40
Avarie la Casa de Pensie. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza? # Newsweek.ro
Pensionarii nu au acces de 48 de ore la contul online pe care și l-au deschis la Casa de Pensii. Numeroși pensionari au semnalat existența unei erori pe care Casa de Pensii nu a reușit să o rezolve nici acum
10:30
Noi tensiuni în Coaliție din cauza bugetului pe anul 2026. Grindeanu: „Aseară am primit proiectul” # Newsweek.ro
PSD se întrunește, luni, înainte de ședința Coaliției pentru legea bugetului pe 2026. Grindeanu spune că a primit proiectul de lege „aseară târziu”. Ce urmează?
10:10
15.000 €/ lunar, salariu și multe beneficii. Cu toate acestea nimeni nu vrea postul. Care este motivul? # Newsweek.ro
Salariile mari nu mai sunt suficiente pentru a atrage oameni pentru anumite posturi. Unii refuză sume impotrante deși au pregătirea necesară pentru a accesa acele joburi.
10:10
O brutărie tradițională, deschisă acum 435 de ani, se închide dintr-un motiv bizar. „Mi se frânge inima” # Newsweek.ro
Proprietarul unei brutării tradiționale deschisă în urmă cu 435 de ani spune că închide afacerea în vara aceasta. Situația financiară este importantă însă adevăratul motiv este altul.
10:00
Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori # Newsweek.ro
Prețul barilului de petrol a făcut un salt uriaș în doar 24 de ore. Trump a anunțat că războiul din Iran va continua și mai în forță. Graficele arată că în doar câteva zile, prețul benzinei și motorinei va putea ajunge la maximul ultimilor 10 ani.
09:50
Turcia trimite avioane F-16 și sisteme antiaeriene în Cipru, după atacul iranian asupra bazei RAF Akrotiri # Newsweek.ro
Turcia a anunțat că va desfășura șase avioane de vânătoare F-16 în Ciprul de Nord pentru a consolida securitatea regională, după atacul cu drone lansat de Iran asupra bazei britanice RAF Akrotiri. Avioanele vor fi staționate pe aeroportul Ercan, lângă Nicosia.
09:50
Apple testează printarea 3D pentru carcasele de iPhone, pentru a reduce costurile de producție # Newsweek.ro
Apple evaluează în prezent printarea 3D a aluminiului în procesul de manufacturare,,în încercarea de a face producţia dispozitivelor sale mai eficientă şi mai ieftină.
Acum 8 ore
09:30
Opozantul lui Orban din Ungaria acuză Rusia de interferență, pe „modelul României” în alegerile din 12 aprilie # Newsweek.ro
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să nu intervină în alegerile parlamentare din 12 aprilie, după apariția unui raport care susține că o echipă a Kremlinului ar opera din ambasada Rusiei la Budapesta pentru a-l menține pe Viktor Orbán la putere.
09:30
Cum pot fi scutite persoanele cu handicap de taxa de salubritate? Cui trebuie să se adreseze? # Newsweek.ro
Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum și reprezentanții legali ai minorilor cu astfel de dizabilități, pot beneficia în anumite situații de scutire sau reducere de la plata taxei de salubritate.
09:20
Locuinţa cântăreţei Rihanna din Los Angeles a fost lovită de focuri de armă după ce o femeie a deschis focul asupra proprietăţii în timp ce vedeta se afla înăuntru, au relatat duminică mai multe agenţii media, transmit AFP şi Reuters.
09:10
Prețul petrolului a sărit de 110$/baril, din cauza războiului din Orient. Trump: „Un preț mic pentru pace” # Newsweek.ro
Prețul petrolului a trecut de 110 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice provoacă temeri privind criza globală a energiei și creșterea inflației.
09:00
METEO Vreme ciudată în martie. Cu 5 grade mai cald ca Timișoara decât la București și cu 9 față de Constanța # Newsweek.ro
METEO Vremea este ciudată în martie cu temperaturi sub zero grade în cursul nopții. Mai interesantă este diferența de temperatură dintre marile orașe. Vom avea cu 5 grade mai cald ca Timișoara decât la București și cu 9 față de Constanța.
08:50
500 de lei pentru persoanele cu handicap, pentru plata impozitelor. Care primărie oferă sprijinul? # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul locuinței de domiciliu și nici pentru autoturism. În acest context, unele primării oferă sprijin financiar persoanelor cu dizabilități.
08:40
Operațiune internațională. România a activat RescEU pentru evacuarea a 273 de cetățeni din Oman # Newsweek.ro
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.
08:30
Războiul din Orientul Mijlociu lovește agricultura: carburanții scumpi ar putea reduce producția # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte carburanţii aproape zilnic. Agricultorii români urmăresc cu îngrijorare preţurile şi spun că la vară vom avea o producţie mai mică şi mai scumpă.
08:10
LIVE Război în Orient: Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Barilul de petrol a ajuns la 114$ # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. Newsweek România vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului.
08:00
VIDEO Drona Shahed, cea mai periculoasă armă a Iranului. Folosită de Putin, în Ucraina. A inspirat armata SUA # Newsweek.ro
Există arme care schimbă cursul războaielor. Drona iraniană Shahed pretinde că este exact asta — ieftină, greu de interceptat și suficient de eficientă încât să fie copiată mai întâi de Rusia. Drona LUCAS a SUA a fost inspirată de Shahed-136.
08:00
Hainele Zara rămân blocate pe aeroporturi după anularea zborurilor Emirates și Qatar Airways # Newsweek.ro
Transporturi de îmbrăcăminte destinate companiei Inditex, proprietara brandului Zara, precum şi altor mari retaileri de modă sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India.
07:50
Creștere istorică a petrolului, prima de acest fel din 1983. Statul pregătește planuri de urgență # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace.
07:40
Trucul ascuns al vânzătorilor de mașini second-hand: cum te pot păcăli cu kilometrajul? Mulți ignoră detaliul # Newsweek.ro
Vânzarea de mașini second-hand cu odometre retractate este încă un fenomen comun. Mulți oameni cad în plasa acestei înșelătorii.
07:40
Noul lider suprem al Iranului, fiul lui Ali Khamenei. SUA pregătesc o intervenție militară terestră # Newsweek.ro
Adunarea Experților din Iran l-a numit ca lider suprem pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khameni. Adunarea a făcut apel la poporul iranian să jure credință noului lider. SUA pregătesc o unitate de elită pentru o posibilă operațiune terestră.
Acum 12 ore
07:30
Gradul de motorizare a populației, „oglinda” economiei. România, codașă în UE. Bulgaria stă mult mai bine # Newsweek.ro
Mașini mai noi, mașini mai vechi. Vârsta automobilelor contează mai puțin când e vorba despre gradul de motorizare a populației, care este considerat o „oglindă” a economiei. Iar România e codașă în UE, pe penultimul loc, la acest capitol. Bulgaria stă mult mai bine.
07:20
Cum poți ține căpușele departe cu tufe de mentă? Urăsc această plantă. La ce distanță nu se apropie? # Newsweek.ro
Menta poate fi folosită ca barieră naturală împotriva căpușelor, deoarece mirosul puternic al frunzelor le ține la distanță. Plantează tufe de mentă la marginea grădinii sau pe lângă zonele frecventate și acestea vor descuraja insectele să se apropie.
07:10
Horoscop 10 martie. Luna în Săgetător aduce noroc Berbecilor. Fecioarele, zi romantică. Racii, experiențe noi # Newsweek.ro
Horoscop 10 martie. Luna în Săgetător aduce noroc Berbecilor. Fecioarele se bucură de o zi romantică. Racii au șansa de a trăi experiențe noi. Scorpionii au parte de o zi plină de distracție. Peștii atrag în viața lor momente plăcute.
06:40
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume # Newsweek.ro
Este săptămâna în care pensionarii află ce bani iau în plus la pensie în aprilie. PSD și guvernul nu s-au înțeles pe cuantumul ajutorului la pensie care trebuie acordat pensionarilor în luna aprilie. Există și scenariu în care pensionarii să nu iau niciun ajutor luna viitoare.
Acum 24 ore
20:50
Vânt și ceață pe alocuri, dar termometrele urcă până la 18°C. Ce zone din România scapă de frig? # Newsweek.ro
Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii martie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge până la 18 grade.
