Sindicatele din Educaţie acuză presiuni asupra profesorilor pentru a participa la simularea examenelor naţionale
Adevarul.ro, 9 martie 2026 15:00
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET” reclamă ”presiuni şi intimidări nemaiîntâlnite” din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare pentru ca angajaţii să participe la simularea examenelor naţionale.
Acum 5 minute
15:30
Mircea Abrudean: „Nu stabilește PSD ce face PNL cu premierul”. Liberalii îl susțin fără echivoc pe Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Președintele Senatul României, Mircea Abrudean, a declarat luni că Partidul Social Democrat nu poate decide ce face Partidul Național Liberal în privința funcției de premier, subliniind că liberalii îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan și programul actual de guvernare.
15:30
Italia și Croația au anunțat luni că iau măsuri pentru reducerea prețurilor combustibililor, având în vedere că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, cotațiile au crescut cu 25% în câteva zile.
Acum 30 minute
15:15
Productivitate la birou: există dovezi că un cadru pentru birou reglabil electric ajută? # Adevarul.ro
În contextul muncii hibride sau remote, tot mai mulți români încep să caute soluții pentru a-și crește productivitatea la birou.
15:15
Orban cere UE să suspende sancțiunile asupra energiei rusești. „Trebuie să împiedicăm ca prețurile motorinei și benzinei să ajungă la un nivel insuportabil” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut suspendarea sancțiunilor Uniunii Europene asupra energiei rusești, argumentând că actualul context geopolitic duce la creșterea rapidă a prețurilor petrolului și combustibililor.
15:15
Cum au deturnat doi bărbați din Franța șapte camioane cu marfă folosind o platformă de transport. În schemă a fost implicat și un român # Adevarul.ro
În schemă a fost implicat și un român, angajat să conducă camionul și să meargă la depozite, unde se prezenta drept reprezentantul companiei care câștigase transportul pentru a ridica marfa fără suspiciuni.
15:15
Comisia Europeană: Statele UE au suficient petrol și gaze. Creșterea prețurilor stârnește îngrijorare # Adevarul.ro
Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Acum o oră
15:00
Criza apei potabile de la Curtea de Argeș afectează în continuare zeci de mii de localnici. Nu pot folosi apa de la robinet de patru luni # Adevarul.ro
Zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș nu au apă potabilă la robinet de aproximativ patru luni, după ce analizele au arătat că rețeaua publică de alimentare este contaminată cu o bacterie periculoasă.
15:00
NATO a interceptat o a doua rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian al Turciei # Adevarul.ro
Forțele NATO au interceptat luni, 9 martie, o rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării.
15:00
15:00
„Căderea regimului este inevitabilă”, afirmă un academician iranian, în timp ce războiul intră în a doua săptămână # Adevarul.ro
După o săptămână de lovituri aeriene americane și israeliene asupra centrelor de comandă ale Gărzii Republicane Islamice (IRGC), apar tot mai multe semne că influenta structură militară ar putea pierde controlul asupra situației interne din Iran.
14:45
Mesajul FCSB la despărțirea de Elias Charalambous. Nici Mihai Pintilii nu rămâne la echipă # Adevarul.ro
Campioana FCSB și-a schimbat antrenorul.
14:45
Un român a murit în Italia după ce a intrat cu bicicleta într-un zid. Leziunile de la cap i-au fost fatale # Adevarul.ro
Un român de 43 de ani a murit în urma unei leziuni fatale la cap. Accidentul s-a produs într-o zonă populară printre iubitorii de sport.
Acum 2 ore
14:30
Un robot a realizat o operație rară la un spital din Capitală. Ministrul Sănătății anunță că va finanța chirurgia robotică printr-un program special # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății anunță că, începând de luna aceasta, vor exista bani de la minister pentru astfel de intervenții chirurgicale cu roboți.
14:30
Scumpirea barilului de petrol la aproape 110 dolari, cu circa 20 de dolari mai mult decât vineri, crează un tsunami economic la nivel mondial, impunându-se luarea unor măsuri urgente, inclusiv convocarea CSAT, atrage atenția un cunoscut economist.
14:30
Israelul a distrus un centru cultural rus din Liban. „Activități teroriste pot fi coordonate din astfel de centre” # Adevarul.ro
Clădirea în care funcționa Casa Culturii Ruse din Nabatieh, în sudul Libanului, a fost distrusă în urma unui atac lansat de Israel.
14:15
Tratamentul de canal la microscop: cum ajută tehnologia modernă la salvarea dintelui pe termen lung # Adevarul.ro
Tratamentul endodontic, cunoscut de pacienți drept „tratament de canal”, este una dintre cele mai frecvente proceduri stomatologice prin care poate fi salvat un dinte afectat de carii profunde, infecții sau traumatisme.
14:15
„Bătaia secolului” în Brazilia: fotbaliștii s-au lovit cu pumnii și picioarele. Meciul Cruzeiro-Atlético Mineiro a avut 23 de eliminați! # Adevarul.ro
Poliția a fost nevoită să intervină pe teren, după ce situația a escaladat în ultimele minute, când o ciocnire între atacantul lui Cruzeiro, Christian, și portarul oaspeților, Everson, a stârnit haos și a declanșat o încăierare generală.
14:00
Lecțiile învățate de medicii români în străinătate: „Se întâmplă să facem greșeli, dar nu se ascund sub preș” # Adevarul.ro
Aproximativ 150 de medici români care au ales să-și exercite profesia pe alte meleaguri s-au reunit într-o structură gândită ca o punte între țările de adopție și România.
14:00
Peste 300 de persoane arestate într-o țară din Orientul mijlociu, pentru publicarea de imagini și „informații înșelătoare” în timpul atacurilor Iranului # Adevarul.ro
Autoritățile au arestat peste 300 de persoane acuzate că au publicat imagini și informații considerate înșelătoare în timpul atacurilor lansate de Iran asupra statului din Golf, a anunțat luni Ministerul de Interne al Qatarului.
14:00
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 18 grade în mai multe zone # Adevarul.ro
Meteorologii au publicat luni, 9 martie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, însă vor scădea ușor în a doua săptămână.
14:00
Cum poți cumpăra titluri de stat Tezaur în martie 2026? Perioada de subscriere anunțată de Ministerul Finanțelor # Adevarul.ro
De luni, 9 martie, românii pot împrumuta din nou statul prin programul Tezaur. Cine vrea să-și pună banii la păstrare poate alege să-i investească pe o perioadă de 1, 3 sau 5 ani. Ministerul Finanțelor a anunțat că înscrierile sunt deschise până pe data de 1 aprilie.
Acum 4 ore
13:30
CAB respinge cererile lui Călin Georgescu în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este vizat și Horațiu Potra # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, luni, 9 martie, mai multe cereri şi excepţii ridicate de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
13:30
Știrea care îi va înfuria la culme pe ucraineni: Rusia a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice # Adevarul.ro
Jocurile Paralimpice au loc la Milano-Cortina, competiție la care Varvarra Voronchikhina urcă pe podium cu steagul național al Rusiei.
13:30
Putin îl felicită pe Mojtaba Khamenei pentru numirea ca lider al Iranului. Promite sprijinul Rusiei pentru „prietenii iranieni” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului, la doar o zi după anunțul oficial, a transmis Kremlinul.
13:15
De ce un kit de perne pe aer este soluția ideală pentru stabilitate, confort și siguranță? # Adevarul.ro
Infrastructura rutieră din România este mereu o provocare atunci când nu ești pregătit. Deoarece există variații și la capitolul încărcături, sistemul de suspensii este pus sub presiune.
13:15
Mocasinii ocupă un loc deosebit de important în garderoba unei femei. Îi porți la birou, la facultate, la o ieșire în oraș sau într-un city break. Se potrivesc cu jeanși, pantaloni office, fuste midi sau rochii lejere. Tocmai pentru că îi alegi des, merită o rutină de îngrijire simplă și constantă.
13:15
Problematica sălilor de jocuri de noroc în lumina modificărilor legislative aduse de Guvernul Bolojan (O.U.G. nr. 7/2026) # Adevarul.ro
Problematica sălilor de jocuri de noroc în contextul proaspetelor modificări legislative (publicate în M. Of nr. 146 din 25 februarie 2026) continuă să dea naștere unor discuții vii și intense
13:00
Grindeanu îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul de Externe, după scandalul izbucnit cu privire la repatrierea fiicei lui Victor Ponta.
13:00
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a declarat luni, 9 martie, că armata israeliană a folosit în mod ilegal muniții cu fosfor alb în localitatea Yohmor, sudul Libanului.
13:00
MAE: Peste 350 de persoane evacuate cu două zboruri speciale din Oman. România a activat în premieră mecanismul european rescEU # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a susținut luni după-amiază un briefing de presă în care a vorbit despre situația din Orientul Mijlociu.
12:45
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. Tranzacțiile s-au triplat în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
Europa a devenit cel mai mare importator de arme la nivel global în perioada 2021–2025, pe fondul temerilor legate de amenințarea Rusiei și al scăderii încrederii în garanțiile de securitate oferite de Statele Unite.
12:45
Președinta CCR explică deciziile privind pensiile de serviciu și anularea alegerilor: „Eu nu am primit niciodată telefoane de influențare” # Adevarul.ro
Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a explicat modul în care instituția analizează legile și subliniază că toate deciziile se bazează strict pe Constituție, fără influențe politice.
12:15
Când o persoană apropiată are nevoie de sprijin: Tot ce trebuie să știi despre obținerea pensiei de handicap pentru o persoană apropiată # Adevarul.ro
Atunci când viața unei persoane dragi se schimbă brusc din cauza unei probleme de sănătate, rolul tău devine esențial.
12:15
Expertul în securitate George Scutaru, la Interviurile Adevărul: despre războiul din Iran și scenariile unei posibile escaladări globale # Adevarul.ro
Expertul în securitate George Scutaru este invitatul unei noi ediții a emisiunii Interviurile Adevărul, unde analizează evoluțiile recente ale conflictului din Iran și riscurile pe care acestea le pot genera la nivel internațional.
12:15
Un român din Austria, implicat într-un conflict în trafic care a degenerat în violențe. A amenințat un brazilian cu un cuțit # Adevarul.ro
Doi șoferi, printre care un român, s-au certat în trafic la Viena, iar disputa a degenerat în îmbrânceli și amenințări cu un cuțit, potrivit poliției. Incidentul a avut loc pe 7 martie.
12:00
De ce legumele cu frunze verzi sunt cele mai bune pentru sănătatea intestinului. Sunt bogate în fibre și nutrienți esențiali # Adevarul.ro
Legumele cu frunze verzi sunt considerate de specialiști unele dintre cele mai importante alimente pentru sănătatea sistemului digestiv. Medicii susțin că aceste legume contribuie la menținerea unui microbiom intestinal echilibrat și la o digestie mai bună.
12:00
Iranul, o etapă în războiul lui Donald Trump împotriva Chinei. „Beijingul a susținut Iranul și i-a furnizat arme” # Adevarul.ro
Tensiunile dintre SUA și Iran nu pot fi înțelese fără contextul rivalității globale cu China. Potrivit acestei interpretări, acțiunile lui Trump în Orientul Mijlociu ar face parte dintr-un plan mai amplu de slăbire a influenței Beijingului.
12:00
PSD a ajuns la distanță de trei procente de USR. Ce scor înregsitrează AUR și PNL în ultimul sondaj INSCOP # Adevarul.ro
AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă scade sub pragul de 40%, potrivit unei cercetări INSCOP Research.
11:45
Putin a semnat legea care interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă # Adevarul.ro
Proiectul de lege a fost inițiat de guvernul rus în noiembrie 2025.
11:45
Slovacia ar putea bloca fondurile UE pentru Ucraina dacă Viktor Orban pierde alegerile: „Țara este gata să preia ștafeta de la Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că ar putea bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei în cazul în care premierul ungar, Viktor Orbán, pierde viitoarele alegeri din Ungaria.
11:45
Hipertensiunea arterială poate ascunde o problemă hormonală. Explicațiile dr. Claudia Irimie, endocrinolog MedLife # Adevarul.ro
Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din România. Aproape jumătate din populația României cu vârste între 45–54 ani suferă de hipertensiune arterială.
11:45
Detaliile date de Zelenski despre dronele de interceptare și specialiștii trimiși să protejeze bazele americane din Iordania # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare ale Statele Unite din Iordania, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
11:30
Ședință decisivă în Kiseleff: Guvernarea, condiționată de cifrele finale ale bugetului # Adevarul.ro
Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției. Deși au smuls o victorie parțială pentru „planul de solidaritate”, social-democrații avertizează că rămânerea la guvernare depinde de forma finală a bugetului.
11:30
Probleme cu apa în Kiev după o pană de curent. În mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență # Adevarul.ro
La Kiev, mai multe obiective ale companiei de apă au rămas fără electricitate, iar în câteva regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie.
11:15
Greutatea de a fi femeie: 96% dintre femeile din România spun că etapele biologice le influențează greutatea, nu doar voința # Adevarul.ro
Astăzi, în România, două treimi dintre femei consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață, și aproape toate cred că, în etape precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza, greutatea este influențată de factori biologici, nu doar de voință.
11:15
De ce a publicat Kremlinul înregistrarea în care Putin rămâne fără voce și face semne de neputință, în timpul mesajului de 8 Martie # Adevarul.ro
Orice material este verificat mai întâi de serviciile de securitate ale președintelui rus și de editori înainte de a fi publicat.
11:15
Sărăcia, factor declanșator pentru consumul de alcool și depresie. "Gândul de unde mai scot bani pentru copii, acela n-are leac" # Adevarul.ro
Specialiștii în psihiatrie spun că sărăcia îi îmbolnăvește psihic pe români. În zonele sărace ale țării, depresia a devenit un fenomen tot mai îngrijorător, mai ales fiindcă merge mână-n mână cu abuzul de băuturi alcoolice. Este un cerc vicios din care puțini reușesc să iasă.
11:15
„Cursa Destinului”, filmul prin care Andrei Borțică păstrează vie amintirea tatălui său, multiplul campion la automobilism Adrian Borțică # Adevarul.ro
„Cursa Destinului”, filmul realizat de Andrei Borțică, este strâns legat de relația cu tatăl său, Adrian Borțică, multiplu campion la automobilism, decedat în anul 2021.
11:15
Grupul celor mai dezvoltate șapte state va discuta eliberarea rezervelor petroliere de urgență # Adevarul.ro
Miniștrii de finanțe ai statelor G7 urmează să discute o posibilă eliberare coordonată a rezervelor de petrol, potrivit unor relatări publicate luni de Reuters și Financial Times, care citează surse guvernamentale anonime.
11:00
Creșterea prețurilor la carburanți pune presiune pe agricultorii europeni. Victor Negrescu cere intervenția Comisiei Europene # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la carburanți riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor, atrage atenția Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
