Sindicatele din Educaţie acuză presiuni asupra profesorilor pentru a participa la simularea examenelor naţionale

Specialiștii în psihiatrie spun că sărăcia îi îmbolnăvește psihic pe români. În zonele sărace ale țării, depresia a devenit un fenomen tot mai îngrijorător, mai ales fiindcă merge mână-n mână cu abuzul de băuturi alcoolice. Este un cerc vicios din care puțini reușesc să iasă.