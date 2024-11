Concedieri la Amazon România. Sute de oameni, disponibilizați

Compania Amazon închide departamentul de Machine Learning pe care îl are în România, iar 400 de oameni vor fi disponibilizați. Concedieri la Amazon România. Sute de oameni, disponibilizați „După o analiză atentă, am anunțat că analizăm opțiunea de a închide operațiunile AGI Data Services din România. Am notificat deja angajații ale căror roluri ar putea […] Articolul Concedieri la Amazon România. Sute de oameni, disponibilizați apare prima dată în Money.ro.

